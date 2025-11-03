10:40

Presa internațională relatează despre livrarea sistemelor de apărare „Patriot” către Ucraina de către Germania și solicitările Kievului pentru echipamente suplimentare, pe fondul intensificării atacurilor rusești. Alte subiecte abordate de publicațiile străine includ scăderea optimismului în Rusia din cauza încetinirii economiei, diversificarea importurilor de petrol ale Turciei ca urmare a sancțiunilor internaționale și negocierile dintre Lituania și Rusia privind tranzitul gazelor către Kaliningrad. De asemenea, presa internațională semnalează incidente majore și infracțiuni de rezonanță, de la atacul armat într-un tren din Marea Britanie până la jaful de la Luvru.