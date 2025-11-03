La Soroca, locuitorii au format cozi să se înscrie pentru a primi compensații la încălzire
Radio Moldova, 3 noiembrie 2025 21:00
În prima zi de înregistrare în sistemul de compensații pentru sezonul rece, Biroul de asistență socială din Soroca a fost luat cu asalt de sute de oameni. Majoritatea, vârstnici care nu știu cum să depună cererile online. Bătrânii au stat la coadă și câteva ore, pentru că, spun ei, fără sprijinul Guvernului, nu își vor putea plăti facturile la timp.
• • •
Acum 30 minute
21:10
Președintele Parlamentului: „În Găgăuzia trebuie să existe mai multe posibilități de a învăța limba română” # Radio Moldova
Autoritățile centrale trebuie să combată corupția politică și electorală din Găgăuzia, să creeze condiții pentru învățarea limbii române și găgăuze de către etnicii găgăuzi și pentru asanarea mediului informațional, pentru a putea apropia regiunea de statul din care face parte și a „sparge monopolul politic” deținut de Federația Rusă în Autonomia Găgăuză, unde se comunică mai mult în limba rusă și unde sunt doar trei școli cu predare în limba română.
21:00
21:00
Țara noastră va avea reprezentanți la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 în două probe - biatlon și schi-fond # Radio Moldova
Republica Moldova se pregătește să scrie o nouă pagină în istoria sporturilor de iarnă! Țara noastră va avea reprezentanți la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 în două probe - biatlon și schi-fond: cel puțin 5 sportivi ne vor apăra culorile la marele eveniment ce se va desfășura în nordul Italiei. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Federațiilor noastre naționale de schi și biatlon în cadrul emisiunii Arena Sportivă de la Moldova 1.
Acum 2 ore
19:40
„Între noi e totul bine”- spectacolul care va deschide prima ediție a Festivalului de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” # Radio Moldova
Tragicomedia „Între noi e totul bine”, inspirată dintr-o piesă poloneză contemporană, aduce în prim-plan relațiile complicate dintre trei generații de femei. Realizat în viziunea regizorală a lui Slava Sambriș, spectacolul a avut premiera la Teatrul „Alexie Mateevici” și va deschide prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”.
Acum 4 ore
19:00
Confruntări pline de adrenalină și emoții la gala „Chișinău Boxing Night”. 20 de boxeri din întreaga țară au oferit un show de excepție la evenimentul organizat de o companie promoțională în parteneriat cu Federația de Box din Republica Moldova.
18:50
Autoritățile de la Chișinău așteaptă evaluarea Comisiei Europene. Doina Gherman: „Marți, 4 noiembrie, este o zi importantă” # Radio Moldova
Comisia Europeană va publica marți, 4 noiembrie, raportul „Pachetul anual în chestiunea extinderii”, prin care va da notă Republicii Moldova privind progresele înregistrate în parcursul european. Vicepreședinta Parlamentului, președinta Comisiei politică externă, Doina Gherman, șusține că mâine este o zi importantă pentru țara noastră. Ea a declarat la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova că domeniul justiției înregistrează progrese „mai slabe”, dar dă asigurări că autoritățile vor depune eforturi pentru a finaliza cu succes reformarea sistemului.
18:20
Tensiuni în Adunarea Populară a Găgăuziei (AP). Doi deputați s-au certat pe tema distribuirii banilor din Fondul de contribuții din regiune, după ce documentul prezentat nu a inclus proiectele primăriilor din Ceadâr-Lunga și Vulcănești. Lipsa acestora a stârnit nemulțumirea reprezentanților locali.
18:10
Activista lui Șor de la Edineț, condamnată la patru ani de închisoare: peste 4.866 de milioane de lei, confiscați în folosul statului # Radio Moldova
Svetlana Panciuc, fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
18:00
Achizițiile de proteze s-au triplat în Rusia, față de situația dinaintea invaziei în Ucraina # Radio Moldova
Rusia a triplat achizițiile de proteze în condițiile în care tot mai multe persoane suferă dizabilități pe frontul din Ucraina, al căror număr este estimat la sute de mii de persoane, scrie Moscow Times.
17:30
Cu voce tare | Respect, demnitate și drepturi – vârstnicii din Moldova vor să fie auziți # Radio Moldova
Persoanele în etate din Republica Moldova continuă să se confrunte cu discriminare, chiar dacă legislația le garantează drepturi egale. În pofida programelor de îmbătrânire activă desfășurate în ultimii ani, seniorii sunt priviți mai degrabă ca beneficiari de îngrijire decât ca cetățeni cu demnitate și opinii proprii. Concluzia aparține Cristinei Snegur, coordonatoarea programului „Legal și Advocacy” la Amnesty International Moldova, invitată în cadrul emisiunii „Spațiul Public”, de la Radio Moldova.
Acum 6 ore
17:20
Trei bărbați, reținuți pentru escrocherii cu investiții fictive: activau într-un oficiu improvizat din Chișinău # Radio Moldova
Trei bărbați care făceau parte dintr-o grupare implicată în escrocherii cu investiții fictive au fost reținuți de oamenii legii, după mai multe percheziții desfășurate într-un dosar penal. În cadrul anchetei, autoritățile au aplicat sechestru pe conturi electronice ce conțineau echivalentul a aproximativ 100 de mii de dolari, transmite Procuratura Generală.
17:20
Londra continuă sprijinul militar pentru Ucraina: noi rachete Storm Shadow, oferite Kievului # Radio Moldova
Guvernul Marii Britanii a livrat Ucrainei un nou lot de rachete Storm Shadow, pentru a asigura continuarea atacurilor asupra țintelor militare ruse în timpul iernii, transmite RBC Ucraina, cu referire la Bloomberg.
17:10
Directoarea ANPCV: „Prin VioData, sistem dezvoltat în premieră în R. Moldova, vom urmări unde frânează unele dosare privind violența asupra femeilor” # Radio Moldova
Un sistem național de colectare a datelor privind cazurile de violență împotriva femeilor și violență domestică - „VioData” - urmează să fie pilotat în R. Moldova, de la sfârșitul anului 2026. Țara noastră se confruntă cu dificultăți vizibile în gestionarea acestor cazuri și coordonarea dintre instituțiile responsabile este defectuoasă, iar această platforma digitală unică ar trebui să simplifice activitatea polițiștilor, a medicilor și a lucrătorilor sociali, anticipează autoritățile.
16:50
Un turn medieval aflat în renovare în centrul Romei, în apropiere de Colosseum, s-a prăbușit parțial luni, provocând rănirea gravă a unui muncitor și prinderea unui alt lucrător sub dărâmături. Pompierii se află la fața locului și continuă operațiunile de salvare în condiții de risc ridicat.
16:50
Dan Alexe: Raportul Comisiei Europene laudă progresele accelerate ale R. Moldova în parcursul european # Radio Moldova
Raportul Comisiei Europene, care va fi făcut public pe 4 noiembrie și care apreciază progresele rapide realizate de Republica Moldova pe calea aderării, vine în contextul unui impuls politic generat de alegerile parlamentare și reziliența țării față de amenințările hibride, constată corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe. Jurnalistul, care a citit documentul, subliniază că țara noastră „este lăudată în termeni cum rareori am văzut la Bruxelles”.
16:30
Salariile cadrelor didactice ar putea fi majorate începând cu anul viitor, anunță ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Oficialul a precizat că valoarea exactă a majorării va fi cunoscută după definitivarea proiectului legii bugetului pentru 2026.
16:30
15 ani de detenție și confiscări de milioane: pedeapsa cerută de procurori pentru Constantin Țuțu # Radio Moldova
Procurorii au cerut, în ședința de luni, 3 noiembrie, o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Totodată, acuzatorii solicită confiscarea a peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro din averea acestuia. Informația a fost confirmată pentru Teleradio Moldova de către procurorul de caz, Elena Cazacov.
16:20
Cognitrom Career Planner: o platformă care ajută cetățenii R. Moldova să-și descopere locul de muncă potrivit # Radio Moldova
Persoanele care doresc să-și descopere aptitudinile și domeniul potrivit de muncă se pot adresa la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a beneficia de servicii de ghidare în carieră. De asemenea, acestea pot accesa platforma „Cognitrom Career Planner” (CCP), o soluție inovatoare de consiliere.
16:20
Pas responsabil | R. Moldova aspiră în premieră la statutul de membru al Consiliului executiv al UNESCO # Radio Moldova
Republica Moldova aspiră, pentru prima dată, la statutul de membru al Consiliului executiv al UNESCO. Noii membri vor fi aleși în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale, care se desfășoară la Samarkand, Uzbekistan, în zilele de 3 și 4 noiembrie. Solicitat în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, istoricul Sergiu Mustață, secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO, s-a arătat încrezător în șansele țării de a obține acest vot de încredere.
16:00
Linia Vulcănești–Chișinău va fi funcțională până la sfârșitul anului. Directorul UCIPE: Suntem foarte aproape să realizăm acest deziderat # Radio Moldova
Linia electrică Vulcănești - Chișinău va deveni funcțională până sfârșitul anului curent, dă asigurări directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), Ruslan Surugiu. Potrivit acestuia, până în prezent au fost realizate peste 90% din lucrări, iar proiectul avansează conform planului, în pofida complexității tehnice și a provocărilor generate de războiul din Ucraina.
15:50
Peste 380 de alerte false cu bombă înregistrate în Republica Moldova din 2022 până în prezent # Radio Moldova
Republica Moldova s-a confruntat, în ultimii ani, cu o creștere semnificativă a numărului de alerte false cu bombă, fenomen asociat escaladării riscurilor de securitate din regiune după declanșarea războiului din Ucraina. Sesizările au vizat instituții publice, instanțe, aeroportul și spații cu aflux mare de persoane, generând evacuări, suspendări ale activității și mobilizarea constantă a structurilor de intervenție. Identificarea autorilor devine tot mai dificilă, inclusiv din cauza tehnologiilor moderne, care permit modificarea datelor de identificare a conexiunii.
Acum 8 ore
15:00
Pachetul de extindere pentru 2025 – Cristina Gherasimov: „În acest an am lucrat și mai mult” # Radio Moldova
Comisia Europeană va publica, pe 4 noiembrie, Pachetul de extindere pentru anul 2025. Este vorba despre o evaluare anuală a progreselor pentru fiecare țară candidată la aderare, printre ele fiind și Republica Moldova. „În acest an am lucrat și mai mult”, a declarat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, amintind că, anul trecut, Republica Moldova a înregistrat progrese în 31 din cele 33 de capitole examinate.
14:50
Autoritățile îndeamnă cetățenii să raporteze orice efecte adverse ale medicamentelor # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați, în Săptămâna Siguranței Medicamentului, care demarează pe 3 noiembrie, să raporteze efectele adverse ale medicamentelor, pentru ca autoritățile să poată întreprinde, în timp util, măsurile necesare. Cei care raportează cel mai des reacțiile adverse ale medicamentelor sau lipsa efectului terapeutic al acestora sunt medicii, însă, în ultimii ani, tot mai mulți pacienți reclamă astfel de probleme.
14:30
OFICIAL | Câți cetățeni ai Ucrainei, care au fugit de război, beneficiază de protecție temporară în R. Moldova # Radio Moldova
Peste 4.600 de cetățeni ucraineni au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova de la începutul invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022. Până în prezent, 2.692 au primit cetățenia moldovenească, iar 2.974 de solicitanți au fost recunoscuți oficial ca cetățeni ai Republicii Moldova (fiind născuți în Ucraina de părinți moldoveni - n.r.).
14:10
Inflație în Rusia: prețurile la alimente și carburanți cresc, iar întreprinderile mici resimt cea mai puternică presiune # Radio Moldova
Prețurile la produsele alimentare și la carburanți continuă să crească în Federația Rusă. Ministerul Agriculturii a propus înghețarea prețurilor pentru „produsele social importante”, însă lanțurile de magazine se opun cu vehemență. Inflația afectează toate segmentele produselor de bază, în toate regiunile țării, iar în spatele fiecărei creșteri de tarif se ascund interese complexe ale statului, ale mediului de afaceri și ale consumatorilor.
14:10
Licitație pentru extinderea terminalului de pasageri al aeroportului din Chișinău: investiții de 166.8 milioane de lei # Radio Moldova
Terminalul de Pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va fi extins, cu replanificarea parțială a încăperilor. Conducerea întreprinderii a anunțat o licitație pentru desfășurarea lucrărilor, investițiile fiind estimate la 166.8 milioane de lei.
13:50
Cazurile de punere în circulație a banilor falși, în creștere: bancnota de 100 de lei, cea mai falsificată # Radio Moldova
Tot mai multe cazuri de falsificare a bancnotelor în R. Moldova. Anul trecut au fost înregistrate aproape 90 de infracțiuni de acest fel, în creștere cu 23 la sută față de 2023. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie vigilenți. O echipă a postului public de televiziune Moldova 1 a mers în laboratorul în care sunt verificate bancnotele suspecte. Specialiștii folosesc echipamente moderne, care scot la iveală toate neconformitățile.
13:40
Contract pentru viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria. Premierul Bolojan: „Intrăm într-o nouă etapă din cauza situației de securitate din estul Europei” # Radio Moldova
România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei, iar viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiție de o jumătate de miliard de euro. Declarațiile au fost făcute luni, 3 noiembrie, de premierul român Ilie Bolojan, după semnarea acordului de cooperare între Victoria SA și Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de sisteme de apărare din Europa și cel mai mare din Germania.
Acum 12 ore
13:20
Meci spectaculos în Superliga românescă de fotbal: CSU Craiova și Rapid București au remizat, scor 2:2 # Radio Moldova
Meci dramatic în Superliga românească de fotbal. În derby-ul etapei a 15-a, CS Universitate Craiova și Rapid București au remizat în inima Olteniei cu scorul de 2:2. „Alb-vișiniii” au preluat conducerea în minutul 16, grație golului marcat de norvegianul Tobias Christensen după o cațiune în viteză inițiată de Claudiu Petrila. Oltenii au reacționat prompt și, au egalat în minutul 29 prin Adrian Rus. Fundașul central a marcat cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Alexandru Cicâldău.
13:10
Sancțiunile Occidentului împotriva Moscovei schimbă piața: Turcia reduce importurile de petrol rusesc # Radio Moldova
Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia cumpără tot mai mult țiței importat din alte țări, ca reacție la noile sancțiuni occidentale împotriva Moscovei, au declarat pentru Reuters două persoane familiarizate cu situația și mai multe surse din industrie.
12:50
Un bărbat nevăzător, în vârstă de 68 de ani, a fost salvat de pompieri în raionul Căușeni, după ce a căzut într-o groapă și nu a mai reușit să iasă de unul singur. Incidentul s-a produs în seara de 31 octombrie, în localitatea Marianca de Sus. Soția bărbatului a fost cea care alertat serviciile de urgență.
12:40
Maia Sandu participă la Summitul Euronews: Comisia Europeană va prezenta progresele țărilor candidate # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă marți, 4 noiembrie, la Summitul Euronews privind extinderea Uniunii Europene, un eveniment de amploare găzduit de capitala Belgiei, dedicat procesului de aderare a noilor state. Participarea Maiei Sandu la eveniment are loc în aceeași zi în care Comisia Europeană publică raportul anual privind progresele țărilor candidate, inclusiv ale Republicii Moldova.
12:30
Întreprinderile agricole și populația din Republica Moldova cresc mai puțini porci. La 1 octombrie, efectivul total a scăzut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
12:30
Fermierii din R. Moldova au obținut, în acest an, o roadă mai bogată la principalele culturi agricole. Recolta a fost mai bună atât la leguminoase, cât și la culturile cerealiere, producția vegetală înregistrând o creștere de 21,2% în nouă luni ale anului 2025, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.
12:20
11:50
R. Moldova va participa, după o pauză de un an, la Concursul Eurovision Song Contest 2026: juriu cu participarea unor experți internaționali # Radio Moldova
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat oficial participarea, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din bunele practici europene și adaptat specificului local.
11:50
Compensații individualizate pentru încălzire: pașii pe care trebuie să-i întreprindeți pentru a beneficia de sprijin de la stat # Radio Moldova
Valoarea compensațiilor pentru sezonul rece va fi stabilită individual pentru fiecare gospodărie, după încheierea procesului de înregistrare a cererilor, anunță noua ministră a Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Perioada de înregistrare începe luni, 3 noiembrie, și se încheie pe 28 noiembrie, iar cererile pot fi depuse exclusiv online, pe platforma compensatii.gov.md.
11:40
11:20
Cum poate fi tratată corect sinuzita: spray-urile nazale și antibioticele nu vindecă întotdeauna boala # Radio Moldova
Sinuzita rămâne a fi una dintre cele mai frecvente afecțiuni ORL, mai ales în sezonul rece, iar mulți pacienți tind să se trateze singuri, uneori în mod greșit. Medicul chirurg otorinolaringolog (ORL), Cristina Mihăilă, atrage atenția asupra riscurilor automedicației și explică pașii corecți de urmat pentru tratarea acestei inflamații.
11:00
Doi bărbați din raionul Drochia, condamnați la închisoare pentru comercializarea drogurilor de tip „sare” # Radio Moldova
Vindeau droguri de tip PVP, denumite „sare”, în mai multe raioane din nordul R. Moldova și vor sta la pușcărie. Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la câte opt și, respectiv, nouă ani de închisoare, după o captură de droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei.
10:50
Pentru mulți vârstnici din Varvareuca, masa oferită de cantina socială e singura din zi # Radio Moldova
Zilnic, 30 de vârstnici fac coadă la cantina socială „Regina Pacis” din satul Varvareuca, raionul Florești, pentru a primi un prânz cald. Uneori, este singura masă consistentă pe care o iau. Voluntarii merg și la bătrânii care se confruntă cu probleme grave de mobilitate și nu pot merge până la punctul de distribuție.
10:40
10:40
Revista presei internaționale// Ucraina a primit noi sisteme de apărare aeriană Patriot; Turcia renunță treptat la petrolul rusesc # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre livrarea sistemelor de apărare „Patriot” către Ucraina de către Germania și solicitările Kievului pentru echipamente suplimentare, pe fondul intensificării atacurilor rusești. Alte subiecte abordate de publicațiile străine includ scăderea optimismului în Rusia din cauza încetinirii economiei, diversificarea importurilor de petrol ale Turciei ca urmare a sancțiunilor internaționale și negocierile dintre Lituania și Rusia privind tranzitul gazelor către Kaliningrad. De asemenea, presa internațională semnalează incidente majore și infracțiuni de rezonanță, de la atacul armat într-un tren din Marea Britanie până la jaful de la Luvru.
10:40
FC Barcelona continuă cursa de urmărire a rivalei Real Madrid, liderul clasamentului primei divizii spaniole de fotbal, La Liga # Radio Moldova
Catalanii au învins pe teren propriu pe FC Elche și s-au apropiat din nou la 5 puncte de prima clasată. "Rănită" după înfrângerea de etapa trecută din El Clasico, FC Barcelona s-a revanșat în fața propriilor suporteri. Catalanii au cîștigat meciul cu nou-promovata FC Elche, scor 3:1.
10:20
AC Milan rămâne neînvinsă în această toamnă! "Rossonerii", victorie la limită AS Roma # Radio Moldova
AC Milan nu a mai pierdut vreun meci de mai bine de 3 luni, iar de această dată s-au impus pe teren propriu în fața formației AS Roma și au urcat pe locul 3 în clasamentul Seriei A.
10:10
Revista presei // Noul guvern: promisiuni, realități și reforme dureroase; Elevii moldoveni impresionează la Olimpiada Globală de Robotică # Radio Moldova
Presa din RM continuă să analizeze obiectivele enunțate de membrii noului cabinet de miniștri, care a depus pe 1 noiembrie jurământul de învestire. Mai multe instituții de presă atrag atenția că Republica Moldova și România traversează o perioadă neobișnuit de caldă pentru această perioadă a anului.
10:00
Corespondență Dan Alexe | Drone neidentificate deasupra unei baze nucleare SUA din Belgia # Radio Moldova
Drone suspecte au fost semnalate în acest weekend în Belgia, vreme de zile succesive, mai întâi deasupra aeroportului din Anvers (Antwerpen), dar — ceea ce îngrijorează autoritățile belgiene — mai ales, sâmbătă și duminică seara, deasupra bazei militare Kleine-Brogel din provincia Limburg, unde este depus armament nuclear al SUA.
10:00
Nu a putut trece peste un conflict mai vechi și a snopit în bătaie un chișinăuian, pe care l-a băgat în spital. Acum, agresorul în vârstă de 43 de ani va sta șapte ani și jumătate la pușcărie.
09:50
Raportul Comisiei Europene: Progresele R. Moldova, mai consistente decât ale Ucrainei, Serbiei sau Georgiei # Radio Moldova
Comisia Europeană urmează să prezinte marți, 4 noiembrie, raportul său anual privind progresele înregistrate în țările candidate. Situația de ansamblu pare destul de sumbră, în schimb Republica Moldova se arată a fi realizat progrese, în special în comparație cu alți candidați cum sunt Ucraina, Serbia și, mai ales, Georgia.
09:40
Ambasadorul Yoram Elron despre muncitorii moldoveni din Israel: „Sunt foarte apreciați și au un nume bun” # Radio Moldova
Muncitorii moldoveni din Israel sunt foarte apreciați pentru profesionalismul și implicarea lor, a declarat ambasadorul Israelului la Chișinău, Yoram Elron, invitatul ultimei ediții a emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1. Diplomatul a subliniat că această recunoaștere vine într-un context de colaborare economică tot mai strânsă între cele două țări, bazată nu doar pe comerț, ci și pe parteneriate și investiții comune.
