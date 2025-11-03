Moldova revine la Eurovision în 2026, după o pauză de un an
Realitatea.md, 3 noiembrie 2025 10:40
Republica Moldova va reveni la concursul Eurovision Song Contest în anul 2026, după o pauză de un an. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate de Teleradio Moldova la Arena Chișinău. Moldova s-a retras din competiția Eurovision 2025 „în urma unei analize detaliate a situației actuale și a provocărilor economice, administrative […]
Acum 5 minute
11:00
Un bărbat nevăzător de 68 de ani, căzut într-o groapă la Căușeni. Pompierii l-au salvat # Realitatea.md
Un bărbat de 68 de ani, nevăzător, a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Incidentul a avut loc în seara zilei de vineri, 31 octombrie. Potrivit IGSU, bărbatul ar fi plecat de acasă fără a fi observat de familie, iar soția sa a alertat […]
11:00
A început programul de compensații la căldură: Cum vor ajunge banii în contul beneficiarilor # Realitatea.md
Procesul de depunere a cererilor pentru compensațiile la căldură a început astăzi, 3 noiembrie, și va continua până pe 28 noiembrie, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acesteia, sistemul și procedura de acordare a compensațiilor rămân aceleași ca anul trecut. „Cetățenii deja cunosc acest proces. […]
11:00
Noii detalii despre incendiul de la Vatra: Mașina a luat foc după ce șoferul s-a izbit de un obstacol # Realitatea.md
Noi informații despre mașina cuprinsă de flăcări în orașul Vatra, municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un bărbat de 67 de ani, aflat la volanul unui automobil Renault, a pierdut controlul asupra direcției, a părăsit carosabilul și s-a izbit de un obstacol, după care vehiculul a luat foc. Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Șoferul a fost […]
Acum 30 minute
10:40
10:40
Forța Fermierilor îi răspunde Victoriei Belous: ”Ipocrizie de la tribuna Parlamentului” # Realitatea.md
Asociația „Forța Fermierilor" a reacționat dur la declarațiile făcute vineri în Parlament de către deputatul PAS, Victoria Belous, fost ministru al Finanțelor. Agricultorii o acuză de „ipocrizie și manipulare". Potrivit organizației, în timpul ședinței au fost aduse acuzații nefondate la adresa reprezentanților sectorului agricol, prezentându-i drept persoane care fac evaziune și trăiesc din banii statului. […]
Acum o oră
10:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a zguduit luni dimineață orașul Mazar-e Sharif, din nordul Afganistanului. În urma seismului, cel puțin 20 de persoane au murit, iar peste 300 au fost rănite. Seismul s-a produs la o adâncime de 28 de kilometri, iar epicentrul a fost localizat în apropierea orașului cu peste jumătate de milion […]
10:20
VIDEO Doi bărbați din nordul țării, trimiși după gratii pentru trafic de droguri de 200.000 de lei # Realitatea.md
Doi bărbați din raionul Drochia, în vârstă de 51 și 43 de ani, au fost condamnați la opt și, respectiv, nouă ani de închisoare, după ce au fost prinși cu o captură de droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei. Potrivit procurorilor, aceștia vindeau droguri de tip PVP, cunoscute sub denumirea de „sare", substanță […]
Acum 2 ore
10:00
Un bărbat de 43 de ani a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare după ce, împreună cu un prieten, a bătut grav o persoană în Chișinău. Incidentul s-a produs în noaptea de 7 iulie 2025, când cei doi au atacat victima și i-au provocat răni serioase, inclusiv fracturi la cap și față. […]
10:00
Bronz pentru Moldova: Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au strălucit Campionatele Europene # Realitatea.md
Sportivele Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus Republicii Moldova trei medalii la Campionatele Europene U20 și U23. „Alexandrina Ciubotaru a cucerit două distincții de bronz în cadrul competiției rezervate juniorilor „sub 20 de ani", la categoria de greutate de până la 77 de kilograme. Astfel, la proba smuls, Alexandrina a completat podiumul de premiere […]
09:50
Ministrul Popșoi, în vizită de lucru la Samarkand pentru a participa la Conferința Generală a UNESCO # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, se va afla, în perioada 3–4 noiembrie, într-o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan, unde va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. Agenda conferinței include alegerea noilor membri ai Consiliului Executiv al UNESCO, unul dintre principalele organe de conducere ale organizației. […]
09:40
VIDEO Deputatul PAS care s-a ales cu biroul vizavi de veceu pe care s-a plâns Vasile Costiuc # Realitatea.md
„Acesta este noul meu birou și este lângă… (n.r. veceu), dar pentru mine asta nu este o problemă. În continuare voi fi responsabil de domeniul mediului. Aici voi avea ședințele cu instituțiile în subordine, cu cetățenii care vor veni la audiență, dar nu voi uita să merg în teritoriu", a transmis Sergiu Lazarencu, fostul ministru […]
09:30
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului. Regulamentul privind […]
09:10
O anchetă a carabinierilor din Mantova, cu sprijinul inspectoratului de muncă și al Europol, a scos la iveală un sistem de exploatare a muncitorilor sezonieri în fermele de pepeni și dovleci din nordul Italiei. Zeci de cetățeni moldoveni erau recrutați, aduși ilegal în Italia cu documente false și forțați să lucreze în condiții inumane, relatează Rotalianul […]
Acum 4 ore
09:00
Președintele României anunță despre vizita șefului NATO. Un eveniment coincide cu retragerea militarilor americani # Realitatea.md
Președintele Nicușor Dan a anunțat, după ce a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria București, că șeful NATO, Mark Rutte, va veni în România săptămâna curentă. Potrivit acestuia, va sosi în București miercuri, urmând ca joi să înceapă Forumul NATO pe industrie. NATO-Industry Forum 2025 la Bucureşti – relevanţa pentru […]
08:40
Traficul aerian de la aeroportul din Bremen a fost suspendat temporar duminică seara din cauza unei drone de origine necunoscută, a transmis poliția germană. Aparatul a fost reperat „în imediata apropiere a aeroportului, în jurul orei locale 19:30. În consecinţă, controlul aerian, în acord cu poliţia federală, a suspendat imediat operaţiunile de decolare şi aterizare. […]
08:40
Donald Trump respinge, deocamdată, ideea furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu ia în considerare, cel puţin pentru moment, un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, transmite Reuters. Liderul de la Casa Albă s-a arătat rezervat faţă de planul Statelor Unite de a vinde astfel de rachete ţărilor […]
08:30
Tranziția Venus din Balanță către Jupiter în Rac atrage atenția asupra finanțelor și a relațiilor personale. Este un moment bun pentru a fi precaut în gestionarea banilor și pentru a aprecia relațiile importante din viața ta. Berbec (21 martie – 19 aprilie): Încrederea în tine este la cote maxime și se reflectă în fiecare proiect. […]
08:20
Ministra Muncii și Protecției Sociale relansează programul „Ajutor la Contor”. RLIVE transmite în direct # Realitatea.md
Începând cu 3 noiembrie 2025, consumatorii casnici se pot înscrie pe platforma compensatii.gov.md pentru a primi compensații la energie în perioada sezonului rece 2025-2026. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, va susține o conferință de presă, dedicată relansării programului guvernamental „Ajutor la Contor", la ora 10:00, în cadrul căreia va oferi informații despre mecanismul […]
08:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat astăzi, 3 noiembrie 2025, cursul oficial de schimb valutar. Un euro are valoarea de 19 lei și 71 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 04 bani. Leul românesc costă 3 lei și 87 de bani. Rubla rusească costă 20 de bani, iar hrivna ucraineană – 40 […]
07:40
FOTO Tragedie într-o locuință din Hîrtop: O femeie a murit, iar concubinul a fost internat în stare gravă # Realitatea.md
O tragedie cumplită s-a produs pe 2 noiembrie în localitatea Hîrtop, raionul Grigoriopol. O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu care a mistuit locuința în care se afla, iar concubinul ei a fost transportat în stare gravă la spital. Camera în care se afla victima a ars complet. Parțial au fost distruse acoperișul casei, veranda […]
07:30
Astăzi, 3 noiembrie, vom avea parte de cer variabil fără precipitații, iar vântul va sufla slab pe întreg teritoriul țării. Temperaturile diurne vor urca până la +17°C, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la +1°C. În Nord, maximele vor atinge +18°C, iar minimele nocturne vor fi de aproximativ +8°C. În Centru, termometrele […]
07:20
Un automobil de model Renault Megane a fost cuprins de flăcări la ieșirea din orașul Vatra, municipiul Chișinău. Contactată de realitatea.md ofițera de presă a IGSU, Liliana Pușcașu susține că la fața locului au intervenit două echipe de pompieri. „Echipajele de intervenție au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, însă mașina a ars în […]
Acum 6 ore
07:00
SUA avertizează China: Tarifele vamale pot crește dacă nu respectă acordul privind metalele rare # Realitatea.md
Statele Unite sunt pregătite să majoreze taxele vamale aplicate Chinei dacă Beijingul nu își respectă promisiunea de a nu bloca exporturile de metale rare, a declarat secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent. Autoritățile chineze au anunțat joi suspendarea, pentru o perioadă de un an, a restricțiilor suplimentare impuse la 9 octombrie asupra exporturilor de metale […]
06:50
Alertă în Belgia: Se investighează o nouă apariţie a unor drone deasupra unei baze militare # Realitatea.md
Poliţia din Belgia investighează o nouă intruziune a unor drone deasupra unei baze militare aeriene, a declarat duminică ministrul apărării Theo Francken, după ce recent deja au fost semnalate alte apariţii ale unor drone în zone militare din ţară. Guvernul a primit sâmbătă rapoarte cu privire la drone care zburau deasupra bazei aeriene Kleine Brogel […]
Acum 24 ore
20:20
Spectacol faraonic la Cairo, la inaugurarea „celui mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații” # Realitatea.md
Un spectacol faraonic a marcat sâmbătă seara, 1 noiembrie curent, inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, informează hotnews.ro. „Scriem un nou capitol al istoriei prezentului și viitorului, în numele acestei patrii antice", a declarat președintele Abdel Fattah al-Sisi, salutând „cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații" în fața unui public […]
19:40
Italia: Cinci alpinişti germani, dintre care unul în vârstă de 17 ani, au murit într-o avalanşă # Realitatea.md
Cinci alpinişti germani, printre care o fată de 17 ani, au murit şi alţi doi au fost răniţi într-o avalanşă care s-a declanşat sâmbătă, 1 noiembrie curent, în apropierea vârfului Cima Vertana din Trentino-Alto Adige, nordul Italiei, au informat serviciile de salvare alpine italiene, informează news.ro. Avalanşa, care s-a produs la aproximativ 3.200 de metri […]
19:00
Pentru mulți elevi din raionul Taraclia, drumul spre școală s-a schimbat radical. Noile autobuze școlare oferă nu doar confort, ci și siguranță, devenind o parte importantă din rutina zilnică a copiilor. Potrivit Ministerului Educației și cercetării, cu sisteme moderne de protecție, aer condiționat și locuri confortabile, aceste mijloace de transport asigură o călătorie plăcută și […]
18:20
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate au scăzut cu 3,4% în primele zece luni din acest an # Realitatea.md
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) au scăzut în ritm anual cu 3,4% în primele zece luni din acest an, la 25,2 milioane tone metrice (mmt), deși în octombrie s-a înregistrat un avans record, de 21%, în urma începerii livrărilor de la noua uzină Arctic LNG 2, a anunțat furnizorul global de date LSEG, […]
17:40
Un șofer în stare de ebrietate a fost oprit de un echipaj de carabinieri din cadrul Direcției regionale „Nord" a IGC în orașul Bălți. Echipa a intervenit prompt după ce a observ
17:00
NATO e din nou în alertă, după ce mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare din Belgia # Realitatea.md
NATO este, din nou, în alertă. Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg, despre care se crede că găzduiește arme nucleare americane. Baza NATO are un sistem de detecție a dronelor, care i-a alertat pe militarii staționați acolo, transmite antena3.ro. Până la sosirea poliției, scrie presa din […] Articolul NATO e din nou în alertă, după ce mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare din Belgia apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
O femeie a decedat într-un incendiu devastator care a izbucnit într-o locuință din localitatea Hîrtop, din stânga Nistrului. Potrivit primelor informații, un bărbat de 52 de ani a reușit să iasă din casă și a chemat vecinii pentru a alerta pompierii. Însă, în locuință se afla și concubina acestuia, care nu a supraviețuit. Pompierii din […] Articolul Tragedie în Hîrtop: O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Șefa MAI: În 2025 au fost emise 700 de ordonanțe de protecție în cazuri de violență în familie # Realitatea.md
În anul 2025, în Republica Moldova au fost emise 700 de ordonanțe de protecție în cazuri de violență în familie. Datele au fost prezentate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV. Ordonanța de protecție este o măsură juridică menită să asigure siguranța victimelor violenței domestice. Aceasta poate fi emisă […] Articolul VIDEO Șefa MAI: În 2025 au fost emise 700 de ordonanțe de protecție în cazuri de violență în familie apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
În această săptămână, Parlamentul Republicii Moldova a fost gazda unor întâlniri prin care tinerii și elevii din toată țara au descoperit ce înseamnă democrația în acțiune. Potrivit instituției, printre vizitatori au fost elevii Școlii de Arte „Nicolae Sulac” din Florești, veniți la inițiativa deputatei Larisa Novac, elevii Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Hîncești și Liceului […] Articolul Dialog civic și educație: Parlamentul a primit vizite ale elevilor din toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Explozie puternică într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit # Realitatea.md
O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit și 11 au fost răniți în urma deflagrației, scrie digi24.ro. Printre cei decedați s-ar număra și șase copii, potrivit primelor informații. În urma exploziei, mai multe mașini din parcare, dar și magazine aflate pe […] Articolul Explozie puternică într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Vicepremierul Valeriu Chiveri susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene # Realitatea.md
Noul vicepremier pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene „în spațiile juridic, economic, financiar, vamal, de sănătate, educațional și informațional ale Republicii Moldova”. Potrivit oficialului, procesul este amplu și complex și necesită implicarea întregii societăți, transmite IPN. „În regiunea transnistreană locuiesc cetățenii noștri. Este nevoie să le oferim servicii publice la fel […] Articolul Vicepremierul Valeriu Chiveri susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, și și-a reafirmat sprijinul ferm pentru continuarea parcursului european al țării. „Călduroase felicitări noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a accelera parcursul de reforme al Moldovei […] Articolul Sprijin european pentru Guvernul Munteanu: Mesaj de felicitare de la Marta Kos apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Șase oameni au fost uciși în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ucraina, în urma unor atacuri cu rachete și drone rusești, potrivit unei surse judiciare, relatează agerpres.ro. „Forțele ruse au atacat regiunile Dnipropetrovsk și Odesa. Șase persoane au murit, între care doi copii”, a anunțat sâmbătă pe Telegram biroul Parchetului General al Ucrainei. Un […] Articolul Ucraina: Șase morți, inclusiv doi copii, într-un atac rusesc în timpul nopții apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
FOTO Performanță remarcabilă: Moldova obține din nou aurul la Olimpiada Mondială de Robotică # Realitatea.md
Elevii din Republica Moldova au obținut, pentru al cincilea an consecutiv, medalia de aur la cea mai prestigioasă Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni. Distincția a fost acordată la categoria Inovație în Inginerie, iar echipa Moldovei a primit și o mențiune de onoare la categoria FIRST Global Innovator Award. Potrivit Ministerului Educației, premiul Ustad Ahmad […] Articolul FOTO Performanță remarcabilă: Moldova obține din nou aurul la Olimpiada Mondială de Robotică apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Atac sângeros în Marea Britanie: zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Starmer: „Un incident îngrozitor” # Realitatea.md
Zece persoane au fost tratate pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri cu cuţitul care au avut loc sâmbătă, 1 noiembrie curent, într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei. Doi bărbaţi au fost arestaţi, informează știrileprotv.ro. Poliţia antiteroristă sprijină ancheta, în timp ce se lucrează la stabilirea circumstanţelor complete […] Articolul Atac sângeros în Marea Britanie: zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Starmer: „Un incident îngrozitor” apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
„Un stup uman” în China: clădirea-gigant care adăpostește mai mulți oameni decât unele orașe # Realitatea.md
În orașul Hangzhou din China, un bloc impresionant adăpostește aproximativ 30 de mii de oameni, mai mult decât populația orașelor Orhei, Ungheni sau Cahul. Pentru unii, viața în această clădire seamănă cu un „stup uman”, unde oamenii coexistă într-o densitate rar întâlnită, transmite adevărul.ro. Regent International, așa cum este cunoscut complexul, pare să sfideze toate […] Articolul „Un stup uman” în China: clădirea-gigant care adăpostește mai mulți oameni decât unele orașe apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
10:40
Mihail Latîșev, vicecampion european la Judo U23. Argint istoric pentru Moldova la turneul găzduit la Chișinău # Realitatea.md
Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint pentru lotul Moldovei la Campionatul European de judo Under-23, desfășurat în premieră în țara noastră, la Chișinău Arena. Sportivul moldovean a devenit vicecampion european, după ce a cedat la limită în finala disputată împotriva unui adversar din Georgia. La competiție, compatriotul nostru a cucerit medalia de argint în […] Articolul Mihail Latîșev, vicecampion european la Judo U23. Argint istoric pentru Moldova la turneul găzduit la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru duminică, 2 noiembrie 2025, o vreme deosebit de frumoasă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. În nordul țării, temperaturile aerului vor oscila între +13 și +15 grade Celsius, în centrul republicii se vor înregistra valori între +15 și […] Articolul Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade sunt așteptate apare prima dată în Realitatea.md.
1 noiembrie 2025
18:30
Ilie Bolojan felicită noul Guvern al Republicii Moldova: „Vom continua să lucrăm împreună cu aceeași determinare” # Realitatea.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a depus jurământul sâmbătă, 1 noiembrie, la Președinția Republicii Moldova. Într-o postare pe Facebook, șeful Executivului de la București a subliniat că România va continua să sprijine eforturile autorităților de la Chișinău pentru deschiderea […] Articolul Ilie Bolojan felicită noul Guvern al Republicii Moldova: „Vom continua să lucrăm împreună cu aceeași determinare” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Revolut a început să blocheze conturile cetățenilor ruși care nu dețin rezidență în UE, în baza celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni # Realitatea.md
Platforma financiară Revolut a început să blocheze conturile cetățenilor din Belarus și Rusia care nu dețin rezidență permanentă sau cetățenie într-un stat membru al Uniunii Europene. Măsura îi afectează inclusiv pe cei care dețin un permis de ședere aflat în proces de reînnoire. Mai mulți utilizatori au primit două e-mailuri succesive: unul prin care li […] Articolul Revolut a început să blocheze conturile cetățenilor ruși care nu dețin rezidență în UE, în baza celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Descoperire cu ajutorul AI: oamenii de știință au aflat cum o genă declanșează boala Crohn, după 25 de ani de mister # Realitatea.md
O echipă de cercetători de la University of California San Diego (UC San Diego School of Medicine) a reușit, cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), să deslușească mecanismul prin care o genă-cheie declanșează boala Crohn – o formă severă de inflamație intestinală cronică, al cărei mecanism genetic a rămas neclar mai bine de 25 de ani, […] Articolul Descoperire cu ajutorul AI: oamenii de știință au aflat cum o genă declanșează boala Crohn, după 25 de ani de mister apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Începând de astăzi, Republica Moldova aplică procedura de tranzit comun al mărfurilor prin sistemul NCTS # Realitatea.md
Începând de astăzi, Republica Moldova aplică procedura de tranzit comun prin sistemul electronic NCTS (New Computerised Transit System), devenind membru cu drepturi depline al Convenției privind regimul de tranzit comun, scrie IPN. Noul sistem permite schimbul rapid și securizat de date între autoritățile vamale și operatorii economici atunci când mărfurile sunt transportate sub un regim […] Articolul Începând de astăzi, Republica Moldova aplică procedura de tranzit comun al mărfurilor prin sistemul NCTS apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Lukașenko amenință Occidentul: va folosi „terifiantele” rachete rusești Oreșnik „dacă lucrurile o iau razna” # Realitatea.md
Președintele autoproclamat al Belarusului, Alexandr Lukașenko, a declarat că racheta balistică rusească de tip Oreșnik este necesară țării sale pentru a „speria” statele vecine. Declarația a fost făcută în timpul unei vizite în regiunea Vitebsk, relatează agenția BELTA, citată de Ukrainska Pravda. Lukașenko a confirmat că sistemul Oreșnik, pe care l-a numit un „armament înfricoșător”, […] Articolul Lukașenko amenință Occidentul: va folosi „terifiantele” rachete rusești Oreșnik „dacă lucrurile o iau razna” apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Cetățenii se vor putea înregistra în sistemul de compensații pentru energie începând cu 3 noiembrie # Realitatea.md
Începând cu 3 noiembrie, cetățenii se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de plățile destinate acoperirii costurilor la energie în sezonul rece 2025-2026. Detalii despre mecanismul de acordare a compensațiilor vor fi prezentate luni, în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, transmite IPN. De la […] Articolul Cetățenii se vor putea înregistra în sistemul de compensații pentru energie începând cu 3 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Scene neobișnuite pe frontul din Ucraina: O cămilă folosită de trupele ruse pentru transportul echipamentelor, capturată lângă Harkov # Realitatea.md
Conflictul sângeros care opune Kievul şi Moscova de trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Potrivit cotidianului britanic The Daily Telegraph, luna trecută, o cămilă utilizată de trupele ruse pentru transportul echipamentelor militare a fost capturată de armata ucraineană în estul țării. Incidentul a avut loc în apropierea regiunii Harkov, după ce […] Articolul Scene neobișnuite pe frontul din Ucraina: O cămilă folosită de trupele ruse pentru transportul echipamentelor, capturată lângă Harkov apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Cel mai bun sistem din lume, dar pe minus: Emil Ceban laudă asigurările medicale, aflate în deficit de 1,5 miliarde de lei # Realitatea.md
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului, la învestirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu, că medicina de familie rămâne fundamentul sistemului medical, dar necesită modernizare și adaptare la noile realități, transmite Bani.md. „Medicina de familie este cartea de vizită a sistemului de sănătate al Republicii Moldova. Toți noi începem de la […] Articolul Cel mai bun sistem din lume, dar pe minus: Emil Ceban laudă asigurările medicale, aflate în deficit de 1,5 miliarde de lei apare prima dată în Realitatea.md.
