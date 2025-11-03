Moscova este în contact cu Venezuela, în contextul tensiunilor cu SUA. Ce a anunțat Kremlinul după ce Maduro a cerut ajutorul Rusiei, Iranului și Chinei

08:00

Naționalizarea la scară largă lansată de Kremlin după izbucnirea războiului din Ucraina a dus la o redistribuire a averilor confiscate către prietenii din cercul zero ai lui Vladimir Putin. Foștii membri ai cooperativei Ozero au primit active în valoare totală de 3 miliarde de dolari potrivit Novaya Gazeta Evropa, citată de Moscow Times. Cooperativa „Ozero" este o asociere de [...]