Maldive a interzis fumatul pentru persoanele născute după 2007. Ce spune legea despre turiști
#diez, 2 noiembrie 2025 17:30
Republica Maldive a interzis fumatul în rândul persoanelor născute după ianuarie 2007, scrie The Guardian. Măsura a intrat în vigoare la 1 noiembrie și vine să „protejeze sănătatea publică și să promoveze o generație fără tutun".
• • •
Acum o oră
17:30
Maldive a interzis fumatul pentru persoanele născute după 2007. Ce spune legea despre turiști
Republica Maldive a interzis fumatul în rândul persoanelor născute după ianuarie 2007, scrie The Guardian. Măsura a intrat în vigoare la 1 noiembrie și vine să „protejeze sănătatea publică și să promoveze o generație fără tutun".
Acum 2 ore
16:30
Unde găsești ușor testele pentru examenele de clasa a IX-a și a XII-a, cu rezolvări și bareme de punctaj
Pregătirea pentru examenele de clasa a IX-a și a XII-a devine mai ușoară dacă ai acces la testele din anii anteriori, împreună cu rezolvările și baremele de punctaj. Aceste materiale sunt publicate anual și pot fi găsite online pe pagina Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), instituția care gestionează și organizarea examenelor.
16:30
Wizz Air a anunțat că reia programul All You Can Fly, care oferă pasagerilor posibilitatea de a efectua un număr nelimitat de zboruri în întreaga rețea a companiei pentru 499 € pe an, menționează ru.diez.
Acum 4 ore
15:30
Pe 5 iunie, absolvenții treptei liceale vor susține examenul de bacalaureat la limba de instruire. Deși mai este timp până atunci, unii elevi au început deja pregătirile. O modalitate eficientă de exersare este rezolvarea testelor din anii precedenți. În continuare poți găsi testele de bacalaureat la limba și literatura română din ultimii cinci ani.
14:30
Tinerii din Moldova au câștigat o medalie de aur și o mențiune de onoare la Olimpiada mondială de robotică
Pentru a cincea ediție consecutiv, elevii din Republica Moldova câștigă medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge. În anul curent, competiția s-a desfășurat în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie în Panama City, Panama și a reunit echipe din peste 190 de țări. Olimpiada este organizată pentru elevii de 15-18 ani.
14:30
Lista celor mai solicitate discipline opționale la clasele gimnaziale în anul de studii 2025/2026
La sfârșitul anului trecut de învățământ, elevii au ales ce discipline opționale urmează să studieze în 2025/2026. Potrivit regulamentului, selecția se face dintr-o listă mai lungă propusă de profesori, în funcție de specialiștii angajați în instituție.
14:30
Săptămâna viitoare, temperaturile din timpul zilei vor scădea de la 18 °C până la aproximativ 13 °C în Chișinău. Noaptea, valorile vor varia între 5 și 10 °C. În nord, maximele diurne vor fi în jur de 10 °C, iar în sud până la 15 °C.
Acum 6 ore
13:30
Orașele europene care au cele mai bune ecosisteme pentru dezvoltarea start-upurilor healthtech
În 2025, Europa deține 30 % dintre cele mai bune 100 de orașe din lume în domeniul tehnologiei medicale, în creștere față de anul trecut cu 27 %. Care sunt top cinci orașe europene după dezvoltarea ecosistemelor start-upurilor healthtech, vă spunem în articolul de mai jos.
Ieri
16:00
(video) Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale
În februarie 2023, în Republica Moldova a fost lansat proiectul „Promovarea OSC-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de către un consorțiu format din trei organizații ale societății civile: Keystone Moldova, Fundația „Dorcas-Moldova și Asociația pentru Educație „Neoumanist".
16:00
Republica Moldova a intrat astăzi, 1 noiembrie, pe deplin în rețeaua vamală europeană, permițând utilizarea unei singure declarații pentru transportul mărfurilor prin mai multe state participante. Această etapă face parte din adoptarea sistemului electronic NCTS (New Computerised Transit System), obligatoriu pentru toate declarațiile de tranzit din 1 octombrie 2024.
14:00
European Youth Card pentru tinerii moldoveni care studiază în România. Ce este și ce avantaje oferă
Tinerii din Republica Moldova care studiază în România pot beneficia de unul dintre cele mai utile instrumente europene dedicate mobilității și reducerilor pentru cei sub 30 de ani: European Youth Card. Acesta le oferă acces la mii de oferte și avantaje în România și în alte peste 30 de țări europene – de la transport și cazare, până la cultură, restaurante, evenimente sau servicii. În acest articol îți explicăm cum îl poți obține.
14:00
Imaginează-ți că scrii o carte. Orice persoană care obține acces la computerul tău poate pretinde că este opera sa. Pentru a evita astfel de situații, există dreptul de autor – acesta poate fi înregistrat oficial și îți permite să îți protejezi interesele în cazul unei încălcări. ru.diez.md a explicat cum are loc procesul.
13:00
Examenele de clasa a IX-a: când vor avea loc pretestările și pe ce dată vor fi anunțate rezultatele finale
Dacă susții examenele de clasa a IX-a în acest an de studii, acest material este pentru tine. Sesiunea de examene include mai multe etape – publicarea testelor de exersare, susținerea pretestărilor și a examenelor, publicarea rezultatelor – și fiecare are o perioadă de desfășurare. Fiindcă orice etapă are propriul calendar, cunoașterea acestora te-ar ajuta să te pregătești din timp pentru testări.
12:00
Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor (ATRAG) Iași derulează, în prezent, proiectul „GPS – Gata pentru Studenție. Program de sprijin și integrare pentru studenții basarabeni", aflat în plină desfășurare. Scopul acestui proiect este facilitarea integrării sociale, academice și administrative a studenților basarabeni din anul I în mediul universitar ieșean, printr-un program intensiv de activități educaționale, informative și de socializare, derulat în primele săptămâni ale anului universitar.
12:00
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași grăbiți, iar în mai multe orașe din Europa a început amenajarea târgurilor de Crăciun. Piețele festive vor aduce luminițe, decorațiuni și produse tradiționale specifice fiecărei regiuni. În acest articol poți vedea programul celor mai populare târguri de Crăciun din Europa.
11:00
Târgurile de Crăciun din România se desfășoară în fiecare an în mai multe orașe, oferind vizitatorilor oportunitatea de a descoperi tradiții locale, luminițe festive, patinoare în aer liber și gustări specifice sărbătorilor. Orașe precum București, Sibiu, Cluj‑Napoca, Craiova sau Brașov și-au anunțat deja programul pentru sărbătorile de iarnă.
11:00
Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna noiembrie
Vacanța de toamnă s-a încheiat, ceea ce înseamnă că te întorci cu forțe proaspete la studii. Nu uita să acorzi atenți și oportunităților la care te poți înscrie în afara școlii. Ai posibilitatea să alegi dintr-o varietate de concursuri creative la care să participi, poți candida pentru o bursă de studiu în SUA, China sau ai ocazia să concurezi pentru titlul de „Voluntarul anului". Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:45
Centrul Național Anticorupție a anunțat că Natalia Bulat, directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Măsură a fost aplicată și reprezentantului unui agent economic reținut în cadrul aceleiași cauze penale de corupție.
17:45
Constantin Țuțu va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, potrivit unei decizii pronunțate de Curtea de Apel Chișinău la solicitarea procurorilor PCCOCS. Judecătorii au aprobat recursul procurorilor după ce, anterior, Judecătoria Chișinău respinsese cererea de prelungire a arestului preventiv și dispusese plasarea lui Țuțu în arest la domiciliu.
16:45
Persoanele originare din Republica Moldova, indiferent dacă au sau nu dublă cetățenie, pot obține permisul de conducere în România. În acest articol, am explicat cum decurge procesul pentru tinerii care se află în România în baza unui permis de ședere. Astăzi îți spunem cum decurge examenul medical pentru școala auto și cât costă acest serviciu.
15:45
200 de lei pe oră, atât spun că au câștigat cel puțin o parte dintre voluntarii Coaliției pentru Unitate și Bunăstare în luna septembrie, pentru împărțirea ziarelor electorale în corturile din Chișinău. Banii ar fi fost oferiți în format cash, prin interpuși sau chiar la sediul partidului, și nu apar în rapoartele depuse de formațiune la CEC.
14:45
Parlamentul Letoniei a votat joi, 30 octombrie 2025, retragerea țării din Convenția de la Istanbul, tratatul internațional menit să prevină și să combată violența împotriva femeilor și violența domestică. Decizia urmează să fie aprobată de președintele Edgars Rinkēvičs pentru a intra în vigoare. Dacă legea va fi promulgată, Letonia va deveni prima țară din Uniunea Europeană și a doua din lume, după Turcia, care se retrage oficial din acest tratat, potrivit Reuters.
13:45
La Chișinăul începe cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film „ClassFest" 2025
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) organizează, în perioada 10-15 noiembrie 2025, cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film „ClassFest", un eveniment care reunește tineri artiști, profesori și creatori de scenă din întreaga Europă.
13:45
Cătălina Ermurache învăța la liceu când a început să predea. Fiindcă avea note mari la engleză și era cunoscută în localitate drept elevă eminentă, o mămică s-a adresat cu rugămintea de a-i oferi copilului său meditații. Prima lecție, deși provocatoare și plină de emoții, a marcat începutul carierei sale. Acum, Cătălina are 23 de ani și este profesoară de engleză la Liceul Teoretic „Ion Suruceanu" din satul Suruceni, raionul Ialoveni – școala în care a învățat cândva. Pe lângă lecțiile fizice, tânăra predă și online, pe cont propriu.
12:45
Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune a aprobat, în ședința din 30 octombrie 2025, participarea României la Eurovision Song Contest 2026, care se va desfășura în luna mai la Viena, Austria.
11:45
Digitalizarea nu mai este o opțiune, ci o necesitate strategică pentru antreprenorii din Republica Moldova. Într-un mediu economic tot mai dinamic și competitiv, adoptarea soluțiilor digitale devine esențială pentru optimizarea proceselor, creșterea transparenței și consolidarea relației cu autoritățile. BizRadar răspunde acestor nevoi printr-o platformă modernă, dedicată accesului rapid la informații legislative și economice relevante care au impact asupra businessului.
10:30
Câți tineri avem în centrele de detenție din Moldova și ce facem pentru a-i ajuta să se integreze după ce își ispășesc pedeapsa
În Republica Moldova există 17 penitenciare. Unul dintre ele este cel din satul Goian, unde sunt plasați exclusiv minori. În total în centrele de detenție din țară se află 2.810 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.
30 octombrie 2025
18:15
La Iași va avea loc For
Federația Tinerilor Basarabeni din România organizează prima ediție a proiectului „Forumul Tinerilor Basarabeni din România”. Evenimentul se va desfășura în perioada 13-16 noiembrie la Iași. Timp de patru zile, studenții și absolvenții basarabeni vor avea oportunitatea să ia parte la activități menite să le dezvolte competențele practice, spiritul civic și capacitatea de a lucra în echipă. Сообщение La Iași va avea loc Forumul Tinerilor Basarabeni din România. Participă pentru ateliere și conexiuni cu studenții basarabeni появились сначала на #diez.
17:15
Universitatea Tehnică a Moldovei a obținut 27 de premii la Salonul Internațional al Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025 # #diez
Universitatea Tehnică a Moldovei confirmă încă o dată excelența în cercetare și inovare, obținând rezultate de excepție la Salonul Internațional al Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 23-24 octombrie 2025 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România. Сообщение Universitatea Tehnică a Moldovei a obținut 27 de premii la Salonul Internațional al Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025 появились сначала на #diez.
17:15
Ultima lună din această toamnă ne oferă o diversitate de oportunități din care putem alege. În noiembrie, ai ocazia să alegi dintre mai multe concursuri, fie că ești elev(ă), student(ă) sau tânăr(ă) cercetător (cercetătoare). Dacă vrei să obții experiența studiilor peste hotare, să știi că ai ocazia să beneficiezi de burse pentru a învăța în China, Austria sau Elveția. Totodată, au început înscrierile pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor, așa că nu ezita să participi în cazul în care ai contribuit la dezvoltarea comunității tale. Îți sugerăm să completezi formularul de înregistrare cât mai curând! Сообщение Lista oportunităților al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna noiembrie появились сначала на #diez.
16:15
Sub conducerea rectorului prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, Universitatea Tehnică a Moldovei continuă să demonstreze că performanța și excelența nu se limitează doar la domeniul academic. Spiritul competitiv, dăruirea și pasiunea pentru sport au adus din nou glorie instituției, confirmând tradiția UTM de a forma nu doar ingineri de valoare, ci și sportivi de performanță. Сообщение Studenții sportivi ai UTM au fost premiați la Universiada Republicană 2025 появились сначала на #diez.
16:15
Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale” # #diez
Pentru Vasile Sîrbu, dezvoltarea Republicii Moldova înseamnă mai mult decât proiecte și investiții – înseamnă oameni care cred, muncesc și construiesc împreună. Сообщение Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale” появились сначала на #diez.
16:15
Scriitorii basarabeni pot beneficia de burse în valoare de 1.800 de euro și resurse necesare pentru redactarea propriilor cărți # #diez
Librăria Cărturești lansează cea de-a șasea ediție a burselor și rezidențelor pentru scriitorii români și basarabeni. În acest an, organizatorii vor acorda șase burse și, respectiv, șase rezidențe de creație. Scriitorii români pot depune la patru categorii, iar la acestea se adaugă și bursa pentru scriitorii basarabeni. Сообщение Scriitorii basarabeni pot beneficia de burse în valoare de 1.800 de euro și resurse necesare pentru redactarea propriilor cărți появились сначала на #diez.
15:15
Visul de a avea propria florărie poate deveni realitate în doar câteva luni. Cu franciza OkFlora, poți lansa o afacere stabilă și elegantă, beneficiind de experiența unui brand recunoscut pe piața din Republica Moldova încă din 2011. Desigur, să pornești de la zero o afacere în țara noastră este o provocare, dar dacă ai posibilitatea de a primi un brand cunoscut, un algoritm clar de acțiuni și o piață de desfacere gata de lucru imediat, de ce să eziți? Сообщение Franciza OkFlora în Moldova: deschizi florăria ta în două, patru luni появились сначала на #diez.
14:15
Cine sunt noii vicepreședinți ai Parlamentului, câți membri fac parte din biroul permanent și câte comisii permanente au fost înființate # #diez
Parlamentul Republicii Moldova a ales în ședința de astăzi, 30 octombrie, vicepreședinții legislativului, membrii biroului permanent și a înființat comisiile parlamentare. Doina Gherman și Vlad Bătrîncea au fost realeși în calitate de vicepreședinți ai Parlamentului, biroul permanent va fi constituit din 15 membri, iar în legislativ au fost constituite 12 comisii parlamentare. Сообщение Cine sunt noii vicepreședinți ai Parlamentului, câți membri fac parte din biroul permanent și câte comisii permanente au fost înființate появились сначала на #diez.
13:15
Dan Perciun, în contextul reținerii directoarei Liceului „Gheorghe Asachi”: „Greșelile câtorva umbresc imaginea unei întregi profesii” # #diez
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu o reacție în contextul reținerii directoarei Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi din Chișinău. Potrivit lui, atâta timp cât vor lipsi sancțiunile reale, schimbările vor întârzia să apară. Сообщение Dan Perciun, în contextul reținerii directoarei Liceului „Gheorghe Asachi”: „Greșelile câtorva umbresc imaginea unei întregi profesii” появились сначала на #diez.
13:15
Echipa Startup Moldova te invită pe 31 octombrie, la ora 16:00 la Dead Startups Gala – un eveniment de Halloween, dedicat celor pasionați de start-upuri, unde antreprenorii își spun poveștile pe care, de obicei, nu le auzi pe scenă. Сообщение Ești interesat de start-upuri? Participă de Halloween la Dead Startups Gala появились сначала на #diez.
12:15
Reprezentanții Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” au declarat pentru #diez că nu comentează la telefon informațiile privind reținerea directoarei instituției. Ei nu au confirmat și nici nu au infirmat anunțul făcut de Centrul Național Anticorupție (CNA). Сообщение Reacția Liceului „Gheorghe Asachi”, după reținerea directoarei появились сначала на #diez.
12:15
Dumitru Țepilovan este unul dintre antreprenorii care au transformat pasiunea pentru piscicultură într-o afacere modernă și sustenabilă. Pornind de la o tradiție veche de familie, el a reușit să dezvolte o fermă piscicolă în care se îmbină respectul pentru natură cu tehnologiile moderne, oferind produse sănătoase și de calitate. Сообщение Dumitru Țepilovan: „Moldova este Europa – tradiție, inovație și grijă pentru natură” появились сначала на #diez.
11:15
Maib face încă un pas în digitalizarea serviciilor bancare, lansând cardul maib liber în format digital. Acum, clienții pot solicita și utiliza cardul direct din aplicația maibank, fără vizite la sucursală și fără proceduri suplimentare. Сообщение Maib liber în format digital, disponibil direct în aplicația maibank появились сначала на #diez.
11:15
(video) Hai la film! Șase producții cinematografice care vor fi difuzate în premieră la Cineplex în următoarele două săptămâni # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc patru premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 6, 13, 14 și 15 noiembrie. Сообщение (video) Hai la film! Șase producții cinematografice care vor fi difuzate în premieră la Cineplex în următoarele două săptămâni появились сначала на #diez.
11:15
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost reținută pentru fapte de corupție și trafic de influență # #diez
Directoarea Liceului Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi” din capitală, Natalia Bulat, și adjunctul instituție sunt cercetați pentru fapte de corupție și trafic de influență de către ofițerii Centrului Național de Corupție. Contactați de #diez, reprezentanții liceului nu au confirmat sau infirmat informațiile, menționând că nu oferă asemenea detalii la telefon. Сообщение Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost reținută pentru fapte de corupție și trafic de influență появились сначала на #diez.
10:15
Elena Tomuz este fondatoarea brandului Soo Cookies, o afacere născută din dragostea pentru rețete simple, transformate în experiențe memorabile. Fiecare produs creat de ea este rezultatul grijii, răbdării și dorinței de a aduce bucurie oamenilor prin gusturi autentice și momente pline de căldură. Сообщение Elena Tomuz: „Moldova este Europa – pasiune, perseverență și gust autentic” появились сначала на #diez.
10:15
Vrei să faci parte dintr-o organizație internațională? Erasmus Student Network Chișinău te invită să te alături echipei # #diez
Erasmus Student Network Chișinău (ESN) își extinde echipa și este în căutare de noi membri. Nu ezita să devii voluntar(ă) al (a) acestei rețele internaționale și să beneficiezi de toate oportunitățile organizației. Сообщение Vrei să faci parte dintr-o organizație internațională? Erasmus Student Network Chișinău te invită să te alături echipei появились сначала на #diez.
29 octombrie 2025
18:45
EDM.md anunță lansarea ARMONYA – primul eveniment de muzică electronică alcohol-free din Moldova, o premieră națională care marchează începutul unei noi direcții în cultura rave și festival. Сообщение Participă la primul eveniment de muzică electronică alcohol-free din Moldova появились сначала на #diez.
17:45
TUDNORD-LUX SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK”. # #diez
Compania TUDNORD-LUX SRL din raionul Drochia, cunoscută pentru mobilierul său elegant destinat birourilor și magazinelor, a făcut un pas important spre sustenabilitate. Сообщение TUDNORD-LUX SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK”. появились сначала на #diez.
17:45
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dedicată formării noilor generații și dezvoltării economice a Republicii Moldova. Сообщение Aurelia Tomșa: „Moldova a fost mereu Europa, Moldova este Europa” появились сначала на #diez.
17:45
Ronin Terente este poet și actor, un artist care a ales să-și exprime trăirile prin versuri și prin teatru. Poezia și scena sunt pentru el forme prin care comunică emoții, dând viață personajelor și împărtășind sensibilitatea proprie cu publicul. Сообщение Ronin Terente: „Moldova este Europa – emoție, artă și identitate” появились сначала на #diez.
16:45
HERB s-a deschis la Shopping MallDova: un nou concept de multibrand store cu cele mai dorite branduri de suplimente și cosmetice # #diez
Compania HERB își extinde prezența offline și deschide un nou magazin în centrul comercial Shopping MallDova. Cunoscută pentru selecția sa premium de suplimente alimentare și cosmetice, compania aduce în inima capitalei un concept modern de multibrand store, dedicat celor care își doresc un stil de viață sănătos și echilibrat. Сообщение HERB s-a deschis la Shopping MallDova: un nou concept de multibrand store cu cele mai dorite branduri de suplimente și cosmetice появились сначала на #diez.
16:45
Laurențiu Palii este student, olimpic și premiant la ISEF, dedicat promovării științei și inovației în Republica Moldova. „Am adus acasă experiența din competițiile internaționale, unde Europa și lumea întreagă arată ce înseamnă excelența și rigoarea științifică. Pentru mine, cercetarea și inovația nu sunt doar medalii sau diplome, ci o investiție în viitorul țării mele, în educație și în încrederea că Moldova poate concura cu cele mai dezvoltate state”, afirmă Laurențiu. Сообщение (video) Laurențiu Palii: „Moldova este UE – excelență, cercetare și inovație acasă” появились сначала на #diez.
