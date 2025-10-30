Ești interesat de start-upuri? Participă de Halloween la Dead Startups Gala

11:15

Când eram copil, nu știam că ceea ce se întâmplă în familia mea se numește violență domestică. Credeam că așa și trebuie să fie: tata să strige, mama să plângă, iar eu să suport. Totuși, la vârsta de 19 ani, am înțeles că nu putem merge mai departe împreună și am fost cel care a inițiat divorțul părinților. Au urmat trei ani de teroare – schimburi de chirii, ședințe de judecată, plângeri la poliție –, ca până la urmă să simt cum miroase libertatea. Vreau să vă povestesc istoria mea care s-a petrecut acum mai bine de un deceniu, pe când aveam 19 ani. Prin propria experiență vreau să arăt că, chiar și tânăr fiind, poți face față unui asemenea fenomen și să îți aperi mama de agresor.