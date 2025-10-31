La Chișinăul începe cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film „ClassFest” 2025
#diez, 31 octombrie 2025 13:45
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) organizează, în perioada 10-15 noiembrie 2025, cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film „ClassFest", un eveniment care reunește tineri artiști, profesori și creatori de scenă din întreaga Europă.
La Chișinăul începe cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film „ClassFest" 2025
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) organizează, în perioada 10-15 noiembrie 2025, cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film „ClassFest", un eveniment care reunește tineri artiști, profesori și creatori de scenă din întreaga Europă.
Cătălina Ermurache învăța la liceu când a început să predea. Fiindcă avea note mari la engleză și era cunoscută în localitate drept elevă eminentă, o mămică s-a adresat cu rugămintea de a-i oferi copilului său meditații. Prima lecție, deși provocatoare și plină de emoții, a marcat începutul carierei sale. Acum, Cătălina are 23 de ani și este profesoară de engleză la Liceul Teoretic „Ion Suruceanu" din satul Suruceni, raionul Ialoveni – școala în care a învățat cândva. Pe lângă lecțiile fizice, tânăra predă și online, pe cont propriu.
Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune a aprobat, în ședința din 30 octombrie 2025, participarea României la Eurovision Song Contest 2026, care se va desfășura în luna mai la Viena, Austria.
Digitalizarea nu mai este o opțiune, ci o necesitate strategică pentru antreprenorii din Republica Moldova. Într-un mediu economic tot mai dinamic și competitiv, adoptarea soluțiilor digitale devine esențială pentru optimizarea proceselor, creșterea transparenței și consolidarea relației cu autoritățile. BizRadar răspunde acestor nevoi printr-o platformă modernă, dedicată accesului rapid la informații legislative și economice relevante care au impact asupra businessului.
Câți tineri avem în centrele de detenție din Moldova și ce facem pentru a-i ajuta să se integreze după ce își ispășesc pedeapsa
În Republica Moldova există 17 penitenciare. Unul dintre ele este cel din satul Goian, unde sunt plasați exclusiv minori. În total în centrele de detenție din țară se află 2.810 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.
La Iași va avea loc Forumul Tinerilor Basarabeni din România. Participă pentru ateliere și conexiuni cu studenții basarabeni
Federația Tinerilor Basarabeni din România organizează prima ediție a proiectului „Forumul Tinerilor Basarabeni din România". Evenimentul se va desfășura în perioada 13-16 noiembrie la Iași. Timp de patru zile, studenții și absolvenții basarabeni vor avea oportunitatea să ia parte la activități menite să le dezvolte competențele practice, spiritul civic și capacitatea de a lucra în echipă.
Universitatea Tehnică a Moldovei a obținut 27 de premii la Salonul Internațional al Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025
Universitatea Tehnică a Moldovei confirmă încă o dată excelența în cercetare și inovare, obținând rezultate de excepție la Salonul Internațional al Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 23-24 octombrie 2025 la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, România.
Ultima lună din această toamnă ne oferă o diversitate de oportunități din care putem alege. În noiembrie, ai ocazia să alegi dintre mai multe concursuri, fie că ești elev(ă), student(ă) sau tânăr(ă) cercetător (cercetătoare). Dacă vrei să obții experiența studiilor peste hotare, să știi că ai ocazia să beneficiezi de burse pentru a învăța în China, Austria sau Elveția. Totodată, au început înscrierile pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor, așa că nu ezita să participi în cazul în care ai contribuit la dezvoltarea comunității tale. Îți sugerăm să completezi formularul de înregistrare cât mai curând!
Sub conducerea rectorului prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, Universitatea Tehnică a Moldovei continuă să demonstreze că performanța și excelența nu se limitează doar la domeniul academic. Spiritul competitiv, dăruirea și pasiunea pentru sport au adus din nou glorie instituției, confirmând tradiția UTM de a forma nu doar ingineri de valoare, ci și sportivi de performanță.
Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale"
Pentru Vasile Sîrbu, dezvoltarea Republicii Moldova înseamnă mai mult decât proiecte și investiții – înseamnă oameni care cred, muncesc și construiesc împreună.
Scriitorii basarabeni pot beneficia de burse în valoare de 1.800 de euro și resurse necesare pentru redactarea propriilor cărți
Librăria Cărturești lansează cea de-a șasea ediție a burselor și rezidențelor pentru scriitorii români și basarabeni. În acest an, organizatorii vor acorda șase burse și, respectiv, șase rezidențe de creație. Scriitorii români pot depune la patru categorii, iar la acestea se adaugă și bursa pentru scriitorii basarabeni.
Visul de a avea propria florărie poate deveni realitate în doar câteva luni. Cu franciza OkFlora, poți lansa o afacere stabilă și elegantă, beneficiind de experiența unui brand recunoscut pe piața din Republica Moldova încă din 2011. Desigur, să pornești de la zero o afacere în țara noastră este o provocare, dar dacă ai posibilitatea de a primi un brand cunoscut, un algoritm clar de acțiuni și o piață de desfacere gata de lucru imediat, de ce să eziți?
Cine sunt noii vicepreședinți ai Parlamentului, câți membri fac parte din biroul permanent și câte comisii permanente au fost înființate
Parlamentul Republicii Moldova a ales în ședința de astăzi, 30 octombrie, vicepreședinții legislativului, membrii biroului permanent și a înființat comisiile parlamentare. Doina Gherman și Vlad Bătrîncea au fost realeși în calitate de vicepreședinți ai Parlamentului, biroul permanent va fi constituit din 15 membri, iar în legislativ au fost constituite 12 comisii parlamentare.
Dan Perciun, în contextul reținerii directoarei Liceului „Gheorghe Asachi": „Greșelile câtorva umbresc imaginea unei întregi profesii"
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu o reacție în contextul reținerii directoarei Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi din Chișinău. Potrivit lui, atâta timp cât vor lipsi sancțiunile reale, schimbările vor întârzia să apară.
Echipa Startup Moldova te invită pe 31 octombrie, la ora 16:00 la Dead Startups Gala – un eveniment de Halloween, dedicat celor pasionați de start-upuri, unde antreprenorii își spun poveștile pe care, de obicei, nu le auzi pe scenă.
Reprezentanții Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" au declarat pentru #diez că nu comentează la telefon informațiile privind reținerea directoarei instituției. Ei nu au confirmat și nici nu au infirmat anunțul făcut de Centrul Național Anticorupție (CNA).
Dumitru Țepilovan este unul dintre antreprenorii care au transformat pasiunea pentru piscicultură într-o afacere modernă și sustenabilă. Pornind de la o tradiție veche de familie, el a reușit să dezvolte o fermă piscicolă în care se îmbină respectul pentru natură cu tehnologiile moderne, oferind produse sănătoase și de calitate.
Maib face încă un pas în digitalizarea serviciilor bancare, lansând cardul maib liber în format digital. Acum, clienții pot solicita și utiliza cardul direct din aplicația maibank, fără vizite la sucursală și fără proceduri suplimentare.
(video) Hai la film! Șase producții cinematografice care vor fi difuzate în premieră la Cineplex în următoarele două săptămâni
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc patru premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 6, 13, 14 și 15 noiembrie.
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău a fost reținută pentru fapte de corupție și trafic de influență
Directoarea Liceului Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi" din capitală, Natalia Bulat, și adjunctul instituție sunt cercetați pentru fapte de corupție și trafic de influență de către ofițerii Centrului Național de Corupție. Contactați de #diez, reprezentanții liceului nu au confirmat sau infirmat informațiile, menționând că nu oferă asemenea detalii la telefon.
Elena Tomuz este fondatoarea brandului Soo Cookies, o afacere născută din dragostea pentru rețete simple, transformate în experiențe memorabile. Fiecare produs creat de ea este rezultatul grijii, răbdării și dorinței de a aduce bucurie oamenilor prin gusturi autentice și momente pline de căldură.
Vrei să faci parte dintr-o organizație internațională? Erasmus Student Network Chișinău te invită să te alături echipei
Erasmus Student Network Chișinău (ESN) își extinde echipa și este în căutare de noi membri. Nu ezita să devii voluntar(ă) al (a) acestei rețele internaționale și să beneficiezi de toate oportunitățile organizației.
EDM.md anunță lansarea ARMONYA – primul eveniment de muzică electronică alcohol-free din Moldova, o premieră națională care marchează începutul unei noi direcții în cultura rave și festival.
TUDNORD-LUX SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK".
Compania TUDNORD-LUX SRL din raionul Drochia, cunoscută pentru mobilierul său elegant destinat birourilor și magazinelor, a făcut un pas important spre sustenabilitate.
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii
Ronin Terente este poet și actor, un artist care a ales să-și exprime trăirile prin versuri și prin teatru. Poezia și scena sunt pentru el forme prin care comunică emoții, dând viață personajelor și împărtășind sensibilitatea proprie cu publicul. Сообщение Ronin Terente: „Moldova este Europa – emoție, artă și identitate” появились сначала на #diez.
HERB s-a deschis la Shopping MallDova: un nou concept de multibrand store cu cele mai dorite branduri de suplimente și cosmetice # #diez
Compania HERB își extinde prezența offline și deschide un nou magazin în centrul comercial Shopping MallDova. Cunoscută pentru selecția sa premium de suplimente alimentare și cosmetice, compania aduce în inima capitalei un concept modern de multibrand store, dedicat celor care își doresc un stil de viață sănătos și echilibrat. Сообщение HERB s-a deschis la Shopping MallDova: un nou concept de multibrand store cu cele mai dorite branduri de suplimente și cosmetice появились сначала на #diez.
Laurențiu Palii este student, olimpic și premiant la ISEF, dedicat promovării științei și inovației în Republica Moldova. „Am adus acasă experiența din competițiile internaționale, unde Europa și lumea întreagă arată ce înseamnă excelența și rigoarea științifică. Pentru mine, cercetarea și inovația nu sunt doar medalii sau diplome, ci o investiție în viitorul țării mele, în educație și în încrederea că Moldova poate concura cu cele mai dezvoltate state”, afirmă Laurențiu. Сообщение (video) Laurențiu Palii: „Moldova este UE – excelență, cercetare și inovație acasă” появились сначала на #diez.
Munteanu, despre includerea primarului Capitalei în Guvern: „Nu mi se pare o idee rațională” # #diez
Alexandru Munteanu, candidat la funcția de prim-ministru, a menționat că nu i se pare „rațională” includerea primarului Capitalei în componența Guvernului. Acesta a spus că nu cunoaște un astfel de precedent în practicile europene și aplicarea sa ar fi ineficientă. Сообщение Munteanu, despre includerea primarului Capitalei în Guvern: „Nu mi se pare o idee rațională” появились сначала на #diez.
Doi elevi din Moldova au obținut locul 1 la un concurs global de Inteligență Artificială după ce au creat o aplicație de rezolvare a problemelor școlare # #diez
Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, tineri din Republica Moldova, au câștigat locul 1 la concursul global de Inteligență Artificială organizat de compania americană Intel. Este al doilea an consecutiv când o echipă de la noi din țară câștigă premiul întâi la această competiție. Сообщение Doi elevi din Moldova au obținut locul 1 la un concurs global de Inteligență Artificială după ce au creat o aplicație de rezolvare a problemelor școlare появились сначала на #diez.
Continuitate, profesionalism și viziune: Ion Bodnariuc, noul decan al Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi # #diez
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi pășește într-o nouă etapă a afirmării sale academice, continuând tradiția performanței printr-o viziune modernă și orientată spre viitor. În ședința Senatului Universității Tehnice a Moldovei din 28 octombrie 2025, conf. univ., dr. Ion Bodnariuc, actualul șef al Departamentului Bazele Proiectării Mașinilor, a fost ales în funcția de decan al FIMIT pentru mandatul 2025-2030, cu 39 de voturi „pro” și 18 „contra”. Cu o experiență universitară de peste 25 de ani, distinsul cadru didactic își propune să consolideze poziția facultății ca un reper al excelenței inginerești și al inovației la UTM. Сообщение Continuitate, profesionalism și viziune: Ion Bodnariuc, noul decan al Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi появились сначала на #diez.
Au început înscrierile la Premiul Municipal pentru Tineret. Câștigătorii vor obține un premiu în valoare de 20.000 de lei # #diez
Au început înscrierile la Premiul Municipal pentru Tineret. Concursul își propune să recunoască și să premieze performanța tinerilor din capitală în domeniile știință, tehnică, literatură, arte și activism civic. În acest an, sunt disponibile opt categorii la care poți depune dosarul. Сообщение Au început înscrierile la Premiul Municipal pentru Tineret. Câștigătorii vor obține un premiu în valoare de 20.000 de lei появились сначала на #diez.
(foto) Mai mulți moldoveni au primit bani pentru a ucide oameni în Ucraina și alte țări. Unii făceau parte din „Wagner” # #diez
Procurorii PCCOCS și Poliția au efectuat percheziții în mai multe locații din Moldova în cadrul unei investigații privind implicarea unor cetățeni moldoveni în activități de mercenariat în Ucraina și alte state. Unii dintre ei au făcut parte din gruparea ilegală „Wagner” și dețineau ilegal arme. Сообщение (foto) Mai mulți moldoveni au primit bani pentru a ucide oameni în Ucraina și alte țări. Unii făceau parte din „Wagner” появились сначала на #diez.
Ivan Prodan este antrenor de fotbal și crede că sportul are puterea de a forma caractere și de a inspira generații. În cariera sa, a văzut cum investițiile și sprijinul european aduc schimbări vizibile în infrastructură și oferă șanse reale copiilor care visează la performanță. Сообщение Ivan Prodan: „Calea europeană este despre disciplină, echipă și respect” появились сначала на #diez.
„Cultivăm obiceiuri sustenabile în școli.” Ce au învățat elevii din Chișinău despre reciclare # #diez
Timp de șase luni, peste 1.500 de elevi din Chișinău au descoperit sustenabilitatea nu din manuale, ci prin sesiuni practice și interactive desfășurate în școli. Au învățat cum să sorteze corect deșeurile, ce tipuri pot fi reciclate în Moldova și cum un simplu capac de plastic poate deveni un breloc, un scaun sau un obiect decorativ, dacă este gestionat corect. Ideea de la care a pornit proiectul a fost: „Sortarea corectă este cheia unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor.” Сообщение „Cultivăm obiceiuri sustenabile în școli.” Ce au învățat elevii din Chișinău despre reciclare появились сначала на #diez.
Ce spun fracțiunile parlamentare după ce s-au întâlnit cu Alexandru Munteanu, potențialul premier al Moldovei # #diez
Astăzi, candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, poartă consultări cu cele șase fracțiuni parlamentare. Întâlnirile au început la ora 8:00 și sunt programate să dureze cel puțin până la ora 14:00. În continuare, îți prezentăm declarațiile făcute de fracțiuni după aceste consultări. Сообщение Ce spun fracțiunile parlamentare după ce s-au întâlnit cu Alexandru Munteanu, potențialul premier al Moldovei появились сначала на #diez.
Arderea profesională în educație: care sunt primele semne ale burnoutului și cum ar putea trece profesorii peste epuizare # #diez
„Simțeam că, oricât aș munci, nu mai reușesc să țin pasul cu toate cerințele”, ne-a spus o profesoară atunci când am rugat-o să ne povestească despre cum a fost pentru ea să trăiască un burnout. Arderea profesională poate apărea în orice sferă de activitate, iar educația nu este o excepție. Unii profesori se confruntă cu epuizare fizică și emoțională, generate de volumul mare de muncă, birocrație, suprasolicitare și dorința de a fi mereu disponibili. În timp, acestea pot duce la scăderea motivației, oboseală și, într-un final, ardere profesională. Сообщение Arderea profesională în educație: care sunt primele semne ale burnoutului și cum ar putea trece profesorii peste epuizare появились сначала на #diez.
Copiii cu CES din școlile mici din mediul rural vor beneficia de asistență psihologică mobilă # #diez
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor putea beneficia de asistență psihologică direct în școlile în care învață. Ajutorul va fi acordat de către echipe mobile. Сообщение Copiii cu CES din școlile mici din mediul rural vor beneficia de asistență psihologică mobilă появились сначала на #diez.
Israel ar fi ucis cel puțin 70 de persoane în Gaza, acuzând Hamas de încălcarea acordului de pace # #diez
Cel puțin 70 de palestinieni au fost uciși noaptea trecută în Gaza, potrivit spitalelor și Protecției Civile, scrie Reuters. Israelul spune că a atacat după ce Hamas ar fi încălcat armistițiul intermediat de SUA, omorând un soldat israelian și nerespectând termenul de returnare a corpurilor ostaticilor. Hamas a afirmat că „nu are nicio legătură” cu atacul și a insistat că respectă acordul de încetare a focului. Сообщение Israel ar fi ucis cel puțin 70 de persoane în Gaza, acuzând Hamas de încălcarea acordului de pace появились сначала на #diez.
Peste 40 % dintre raioanele și municipiile Republicii Moldova nu au, deocamdată, niciun reprezentant în Parlament. Situația ar putea să se schimbe dacă unii aleși ai poporului vor renunța la mandat, lucru deja anunțat de către unii parlamentari. La moment, însă, două treimi dintre cei 101 deputați provin din Chișinău, iar restul – din alte raioane sau municipii ale țării și nu doar, fiindcă avem un deputat domiciliat peste hotare. Сообщение (hartă) Câți deputați din raionul sau municipiul tău au ajuns în Parlament появились сначала на #diez.
Victor Nistorică este brutar, un om care a ales să-și construiască viitorul acasă, în Republica Moldova, prin muncă și prin respect față de tradițiile care unesc comunitățile. Acesta povestește că zi de zi frământă aluat și coace plăcinte – o muncă grea, dar plină de satisfacție, pentru că știe că rezultatul ajunge pe mesele oamenilor și aduce familia împreună. Сообщение Victor Nistorică: „Moldova este Europa – pâinea, tradiția și viitorul” появились сначала на #diez.
Salarii medii de 25.000 de lei. Ce promisiuni pentru tineri se găsesc în programul noului Guvern # #diez
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat pe 28 octombrie numele tuturor persoanelor care ar urma să facă parte din echipa sa. Tot atunci, acesta a făcut public și programul de activitate al viitorului Guvern. Pentru că suntem un portal de știri dedicat tinerilor, îți arătăm care dintre promisiunile noului Cabinet te pot viza direct. Сообщение Salarii medii de 25.000 de lei. Ce promisiuni pentru tineri se găsesc în programul noului Guvern появились сначала на #diez.
Liceenii își pot alege aceeași disciplină pentru teză în ambele semestre ale unui an de studiu # #diez
Din anul de învățământ 2025/2026, elevii de liceu își vor putea alege în ambele semestre aceeași disciplină pentru teză. Este vorba despre materia la solicitare. Un ordin în acest sens a fost semnat de secretara generală de stat a Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu. Сообщение Liceenii își pot alege aceeași disciplină pentru teză în ambele semestre ale unui an de studiu появились сначала на #diez.
Câți adulți au beneficiat de cursuri gratuite de română în prima jumătate a anului 2025 și câți le urmează acum # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a publicat ultimele cifre referitoare la Programul Național de Învățare a Limbii Române în 2025. În prima etapă, finalizată la 30 iunie, 6.141 de adulți au absolvit cursurile gratuite. În etapa a doua, aflată în derulare, participă 2.140 de persoane. Сообщение Câți adulți au beneficiat de cursuri gratuite de română în prima jumătate a anului 2025 și câți le urmează acum появились сначала на #diez.
Maib continuă să încurajeze inovația și colaborarea dintre mediul academic, public și privat, sprijinind în calitate de partener strategic DATASTORM 2025 – inovație prin date, un eveniment dedicat științei datelor, analizei statistice, inteligenței artificiale și tehnologiilor emergente. Сообщение Maib susține inovația prin date la evenimentul DATASTORM 2025 появились сначала на #diez.
Cindi – asistentul AI care procesează orice document medical și îți oferă explicația pe înțelesul tău # #diez
Cindi este o platformă AI care analizează teste medicale de laborator, oferind informații și recomandări pentru sănătate optimă. Tot ce trebuie să faci e să încarci rezultatul medical și vei primi explicația pe înțelesul tău în 60 de secunde. Сообщение Cindi – asistentul AI care procesează orice document medical și îți oferă explicația pe înțelesul tău появились сначала на #diez.
Cine ar putea face parte din noul Guvern. Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru, a făcut publică lista # #diez
Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a prezentat numele tuturor persoanelor care au acceptat să facă parte din echipa sa. Nouă persoane dintre foștii miniștri se regăsesc în listă: opt în aceleași fotolii, iar unul – în calitate de Secretar General. Сообщение Cine ar putea face parte din noul Guvern. Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru, a făcut publică lista появились сначала на #diez.
Biletele pentru cursele interraionale, adică între raioane, vor putea fi achiziționate mai simplu și rapid. Autoritățile din Republica Moldova lansează un proiect pilot care introduce sisteme moderne de plată fără contact în gările auto și feroviare, maxi-taxi-uri, autobuze și trenuri. Anunțul a fost făcut de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Сообщение Maxi-taxi-urile, autobuzele și trenurile vor fi dotate cu echipamente de plată contactless появились сначала на #diez.
Studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au consemnat aniversarea a 80-a de la fondarea Almei Mater prin Maratonul 80 de ani – 80 de kilometri. Evenimentul sportiv a fost organizat de către Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină (ASRM) din Moldova, pe data de 18 octombrie 2025. Сообщение La USMF „Nicolae Testemițanu” a organizat maratonul „80 de ani – 80 km” появились сначала на #diez.
20 de profesori din Republica Moldova învață să utilizeze inteligența artificială în cadrul unui program din Coreea de Sud # #diez
20 de profesori din Republica Moldova își dezvoltă competențele digitale în cadrul programului de formare Digital Education Support – Jeju ICT Training for Moldovan Teachers, desfășurat în perioada 23-31 octombrie la Jeju, Coreea de Sud. Informația a fost comunicată de către Ministerul Educației și Cercetării. Сообщение 20 de profesori din Republica Moldova învață să utilizeze inteligența artificială în cadrul unui program din Coreea de Sud появились сначала на #diez.
