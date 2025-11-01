Ce program vor avea târgurile de Crăciun din Europa în acest an

11:45

„Simțeam că, oricât aș munci, nu mai reușesc să țin pasul cu toate cerințele", ne-a spus o profesoară atunci când am rugat-o să ne povestească despre cum a fost pentru ea să trăiască un burnout. Arderea profesională poate apărea în orice sferă de activitate, iar educația nu este o excepție. Unii profesori se confruntă cu epuizare fizică și emoțională, generate de volumul mare de muncă, birocrație, suprasolicitare și dorința de a fi mereu disponibili. În timp, acestea pot duce la scăderea motivației, oboseală și, într-un final, ardere profesională.