Orașele europene care au cele mai bune ecosisteme pentru dezvoltarea start-upurilor healthtech

Ultima lună din această toamnă ne oferă o diversitate de oportunități din care putem alege. În noiembrie, ai ocazia să alegi dintre mai multe concursuri, fie că ești elev(ă), student(ă) sau tânăr(ă) cercetător (cercetătoare). Dacă vrei să obții experiența studiilor peste hotare, să știi că ai ocazia să beneficiezi de burse pentru a învăța în China, Austria sau Elveția. Totodată, au început înscrierile pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor, așa că nu ezita să participi în cazul în care ai contribuit la dezvoltarea comunității tale. Îți sugerăm să completezi formularul de înregistrare cât mai curând!