„Big Brother” bancar: FSB cere băncilor să păstreze toată corespondența cu clienții
Bani.md, 30 octombrie 2025 09:30
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a cerut instituţiilor bancare ruse să stocheze mesajele şi corespondenţa clienţilor, precum şi datele provenite din aplicaţiile bancare, pentru a fi puse la dispoziţia organelor de forţă, scrie RBK. Potrivit publicaţiei ruse RBC, până în 2027 organizaţiile de credit trebuie să instaleze sisteme hardware-software de tip „SORM" („sistem
Acum 10 minute
09:40
VIDEO Medicina te îmbogățește. NordNews: Vila, mașinile și prejudiciile ex-directorului Spitalului Clinic din Bălți # Bani.md
Fostul director al Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, este vizat într-o amplă anchetă jurnalistică realizată de NordNews.md, care scoate la iveală posibile fapte de corupție, conflicte de interese și îmbogățire nejustificată. În aproape trei ani de mandat, ar fi prejudiciat instituția medicală cu aproximativ 4 milioane de lei, potrivit datelor oferite de anchetatori. Mandatul său
Acum 30 minute
09:30
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a cerut instituţiilor bancare ruse să stocheze mesajele şi corespondenţa clienţilor, precum şi datele provenite din aplicaţiile bancare, pentru a fi puse la dispoziţia organelor de forţă, scrie RBK. Potrivit publicaţiei ruse RBC, până în 2027 organizaţiile de credit trebuie să instaleze sisteme hardware-software de tip „SORM" („sistem
09:20
Curs intensiv despre branding profesional și reputație pe LinkedIn, pe 10 decembrie la Artcor # Bani.md
Cum să comunici cu impact, să-ți spui povestea cu claritate și să construiești o imagine autentică în doar șapte secunde – cât durează prima impresie. Despre toate acestea vor învăța participanții la cursul intensiv despre branding profesional și reputație pe LinkedIn, destinat profesioniștilor care vor să se facă remarcați în mediul digital. Evenimentul va avea
Acum 2 ore
08:10
La câteva minute de Guvern și de Scuarul Catedralei, în clădirea Platinum Business Center, este disponibil în chirie un etaj complet, cu o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Spațiul este deja amenajat și mobilat, fiind împărțit în 28 de birouri de diferite dimensiuni. Până în vara acestui an, etajul a fost închiriat de
Acum 24 ore
15:20
Republica Moldova a înregistrat o rată cumulată a inflației de aproximativ 66% în perioada august 2021 – august 2025, potrivit calculelor bazate pe datele publice ale Biroului Național de Statistică și ale Băncii Naționale. Cea mai mare parte a scumpirilor a avut loc în 2022, când inflația anuală a atins 34,3%, pe fondul crizei energetice
14:50
Vânzarea activelor Lukoil din România s-ar putea dovedi o operațiune complicată, notează Profit.ro, într-un context în care marile companii occidentale au părăsit regiunea, iar statul român trebuie să-și dea acordul pentru orice tranzacție de acest tip. Grupul rus deține două active majore în România – rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de stații
14:40
Shopping MallDova găzduiește un eveniment social dedicat sănătății, cu testări gratuite Tesla Former # Bani.md
Shopping MallDova găzduiește în perioada 1-2 noiembrie 2025, între orele 10:00 – 20:00, un eveniment social de informare și educație medicală, organizat cu sprijinul centrului comercial. Proiectul are drept scop creșterea gradului de conștientizare privind unele probleme de sănătate delicate, dar frecvente, precum incontinența urinară, disfuncția erectilă, prolapsul planșeului pelvin, durerile lombare și recuperarea post-partum.
13:20
Ministrul desemnat al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a prezentat pentru portalul BANI.MD cele trei priorități pe care își propune să le implementeze odată cu preluarea mandatului. Prima direcție vizează crearea unui sistem fiscal maximal prietenos, bazat pe simplitate, predictibilitate și încredere reciprocă între stat și contribuabili. Mediul de afaceri să perceapă sistemul fiscal nu ca pe
13:00
50% din motorină și 30% din benzină – în aer! Moldova, forțată să caute furnizori noi după sancțiunile SUA # Bani.md
Republica Moldova analizează posibile alternative la compania rusă Lukoil, după ce Statele Unite au impus sancțiuni severe împotriva giganților energetici Lukoil și Rosneft, în cadrul unui nou pachet menit să limiteze finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere cu
12:10
TRACOM caută director, dar nu găsește niciunul! Concursul reluat după ce toți au fost descalificați # Bani.md
Consiliul societății „TRACOM" S.A. a anunțat rezultatele examinării dosarelor depuse în cadrul concursului lansat la 1 octombrie 2025 pentru funcția vacantă de director general. Potrivit comunicatului oficial, toate cele cinci dosare depuse au fost excluse din concurs, întrucât nu au fost completate conform cerințelor stabilite în regulamentul de organizare. Excluderea s-a făcut în temeiul punctului
10:50
Guvernul Munteanu promite irigare pe 0,02% din terenurile Moldovei! Restul – „la mila ploii” # Bani.md
Programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu prevede o serie de măsuri pentru modernizarea agriculturii, descrisă drept „un pilon strategic al economiei și o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană". Totuși, una dintre cele mai importante promisiuni — extinderea rețelelor de irigare pe 50.000 de hectare — ridică semne de întrebare urmare
10:30
Moldova și-a crescut economia de 14 ori în 30 de ani – dar rămâne printre cele mai sărace din spațiul ex-sovietic # Bani.md
Republica Moldova a înregistrat o creștere de 13,9 ori a Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor între anii 1995 și 2025. Dacă în 1995 un moldovean genera, în medie, 594 de dolari anual, în 2025 această cifră a ajuns la aproximativ 8.260 de dolari, potrivit datelor publicate de FMI. Deși saltul economic este
10:10
Poliția de Frontieră Iași confirmă: sute de moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine la vamă # Bani.md
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a confirmat, într-un răspuns oficial, că mai multe documente de identitate ale persoanelor cu dublă cetățenie româno-moldovenească au fost oprite la frontieră. Situația vizează cetățeni care călătoreau din Republica Moldova în România și care au prezentat acte românești pentru a intra pe teritoriul Uniunii Europene. Este vorba de
10:00
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă în Top 100 Cele Mai Inspiraționale Locuri de Muncă din lume, un clasament realizat de organizația globală Inspiring Workplaces, care analizează modul în care companiile din întreaga lume investesc în oameni, cultură și leadership empatic. Potrivit organizației, companiile recunoscute s-au remarcat printr-un angajament real de a crea un
09:50
Fostul deputat Alexandr Slusari a criticat dur draftul noului Program de Guvernare, afirmând că documentul „a fost scris în grabă, pe genunchi, de diferiți oameni, fără o coordonare clară". Într-o postare pe Facebook, acesta a menționat că secțiunile dedicate economiei și agriculturii sunt formulate prea general și nu oferă soluții concrete pentru problemele strategice din
Ieri
17:50
Prețul petrolului scade cu 1 dolar pe baril, pe fondul sancțiunilor SUA împotriva Rusiei și al planurilor OPEC+ # Bani.md
Prețurile petrolului au scăzut marți cu aproximativ 1 dolar pe baril, marcând a treia zi consecutivă de declin, în timp ce investitorii evaluează efectele sancțiunilor americane împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești și posibila creștere a producției de către grupul OPEC+, scrie Reuters. La ora 17:44 (ora Moldovei), cotațiile Brent au coborât cu
17:40
O investigație Reuters arată că familia președintelui american Donald Trump a obținut profituri de peste 800 de milioane de dolari din vânzarea de active cripto doar în primele șase luni ale anului 2025 — la care se adaugă câștiguri potențiale de ordinul miliardelor din active încă nevândute. Potrivit sursei, cea mai mare parte a veniturilor
17:10
Certificarea originii, în era digitală: CCI a Moldovei consolidează cooperarea regională în comerțul internațional # Bani.md
În perioada 27–28 octombrie 2025, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat Conferința regională „Certificarea originii ca instrument de facilitare a comerțului internațional", care a reunit reprezentanți ai Camerelor de Comerț din statele Parteneriatului Estic (Armenia, Ucraina, Republica Moldova), precum și din România și Țările de Jos. La eveniment au participat circa 60 de specialiști în domeniul originii din cadrul
16:50
Fermierii sunt nemulțumiți de lipsa consultării privind noul ministru al Agriculturii. „Ramura e în criză și nu mai poate aștepta" Președintele Asociației „Forța Fermierilor", Alexandru Bădăru, a criticat modul în care a fost desemnat noul ministru al Agriculturii, Ludmila Catlabuga care și -am neținut portofoliul. „Supărarea fermierilor este că persoana ministrului Agriculturii nu a fost
16:10
Guvernul Munteanu promite o resetare economică de 4 miliarde de euro și 25 000 de afaceri sprijinite # Bani.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu și-a structurat programul de guvernare „UE, Pace, Dezvoltare" pe un mesaj de relansare economică după șocurile ultimilor ani. Acesta mizează pe investiții, creșterea exporturilor și consolidarea mediului de afaceri autohton. Documentul subliniază că Republica Moldova are „datoria și capacitatea de a-și reconstrui potențialul de creștere", orientând toate politicile spre integrarea economică
12:10
Scandal la vamă! Româno-moldovenii cu domicilii „fantomă”, lăsați fără acte și fără drept de circulație # Bani.md
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno–moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni actele de identitate preluate de poliția de frontieră. Principalul motiv a fost domiciliul fictiv din România, scrie 24iasi.ro. Astfel, în cazul cetățenilor moldoveni
12:10
Tranzacții 7 zile din 7. Bursa Română de Mărfuri extinde programul Pieței SPOT a gazelor naturale # Bani.md
Bursa Română de Mărfuri, prin filiala sa din Republica Moldova – BRM EST, anunță că, începând cu 1 noiembrie 2025, piața SPOT a gazelor naturale va funcționa zilnic, inclusiv în weekend. Măsura vine ca răspuns la solicitările companiilor active pe piața angro și în contextul acordului de colaborare semnat cu Vestmoldtransgaz, operatorul sistemului de transport
11:40
Potrivit scenariilor elaborate de Ministerul Economiei împreună cu experții Băncii Mondiale, Produsul Intern Brut al Republicii Moldova ar putea crește în medie cu 4,7% anual până în anul 2030, a declarat ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor în cadrul unei conferințe de presă. Întrebată despre prognoza cu privire la dublarea PIB-ului, ministra a explicat
11:10
Ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor, a lăsat să se înțeleagă că ar putea prelua o nouă funcție publică după plecarea din actualul Guvern. Întrebată, în cadrul unei conferințe de presă, dacă va merge la „Moldova Proiect", Nistor a răspuns scurt, dar sugestiv: „Ducem discuții și vedem. Vedem și discutăm". Nistor a menționat că
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Gigantul energetic rus Lukoil a anunțat că își va vinde activele internaționale, după ce Statele Unite au introdus sancțiuni dure împotriva companiei și a subsidiarelor sale, în cadrul unui nou pachet menit să forțeze Kremlinul să oprească războiul din Ucraina, scrie Politico. Potrivit unui comunicat oficial emis luni seara, compania cu sediul la Moscova a
27 octombrie 2025
17:00
„Banii lui Putin” dezbină Europa: Belgia refuză, iar UE inventează un plan de urgență pentru Ucraina # Bani.md
După eșecul negocierilor de la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, liderii europeni au început să elaboreze un mecanism alternativ de sprijin financiar pentru Ucraina, relatează Politico, citând trei diplomați ai Uniunii Europene. Potrivit publicației, Comisia Europeană pregătește un document care va permite statelor membre să emită datorii comune în valoare de zeci de miliarde
16:40
Statele Unite cresc presiunea asupra Ungariei pentru a înceta importurile de petrol din Rusia, potrivit unei analize publicate de Bloomberg. Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins argumentul Budapestei potrivit căruia lipsa accesului la mare ar obliga țara să depindă în continuare de țițeiul rusesc. Oficialul american a declarat că Washingtonul este pregătit să
15:10
După reluarea exporturilor de fier vechi, Ucraina explică: relațiile sunt doar cu Chișinăul, nu cu Tiraspolul # Bani.md
Ucraina nu are și nu va avea relații economice cu regiunea transnistreană, care nu este recunoscută ca subiect al dreptului internațional. Declarația aparține ambasadorului Ucrainei la Chișinău, Paul Rahovei, într-un interviu acordat pentru Newsmaker.md
13:30
Ministra în exercițiu a Finanțelor, Victoria Belous, a anunțat că își va continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, după ce nu s-a regăsit în lista noului Cabinet propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. „Îmi voi continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de deputată”, a declarat Belous pentru BANI.MD, întrebată ce va face mai […] Articolul Rămâne în joc, dar într-un alt rol! Decizia Victoriei Belous șefa de la Finanțe apare prima dată în Bani.md.
12:10
SUA sancționează Rusia, Moldova plătește mai mult! Benzina și motorina cresc pentru a patra zi consecutiv # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noi creșteri ale prețurilor la carburanți pentru ziua de marți, 28 octombrie 2025. Potrivit datelor publicate, benzina cu cifra octanică 95 se va scumpi cu 10 bani, la 22,58 lei/litru, iar motorina va costa 19,40 lei/litru, cu 14 bani. Scumpirile vin în contextul în care cotațiile […] Articolul SUA sancționează Rusia, Moldova plătește mai mult! Benzina și motorina cresc pentru a patra zi consecutiv apare prima dată în Bani.md.
12:00
După sancțiunile impuse săptămâna trecută de SUA gigantului rus Lukoil, viitorul rafinăriei Petrotel din Ploiești și al rețelei de peste 300 de benzinării din România devine tot mai incert (asigură 50% din necesarul de motorină a Republicii Moldova n.a). Termenul-limită impus de Washington pentru încheierea tranzacțiilor este 21 noiembrie, iar o vânzare rapidă se anunță […] Articolul Ce se întâmplă cu rafinăria care alimentează jumătate din motorina Moldovei apare prima dată în Bani.md.
11:20
În partea de vest a oraşului, în sectorul Buiucani, se află Grădina Publică „Alunelul”, care se întinde pe 11 hectare, fondată în anul 1958 pe locul unui cimitir evreiesc, o parte a căruia a fost pur şi simplu demolat, iar o parte dintre rămăşiţele pământești au fost mutate în noul cimitir, situat mai sus de […] Articolul Grădina Publică „Alunelul” – spațiul verde renovat cu ajutorul României apare prima dată în Bani.md.
09:50
Scumpirea îngrășămintelor NPK lovește din nou fermierii moldoveni, potrivit unei analize semnate de economistul Iurie Rija. După doi ani de stabilitate relativă, piața îngrășămintelor complexe de tip NPK (azot–fosfor–potasiu) se confruntă din nou cu o creștere accentuată a prețurilor. Conform datelor Băncii Mondiale, indicele global al prețurilor la îngrășăminte a crescut cu aproximativ 15% în […] Articolul Îngrășămintele devin lux! Importurile s-au prăbușit cu 33%, fermierii reduc dozele apare prima dată în Bani.md.
09:50
Ofițerii Direcției generale antifraudă sub conducerea PCCOCS, cu suportul luptătorilor BPDS „Fulger”, au efectuat o amplă operațiune de documentare a unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi cauzat prejudicii de peste 6 milioane de lei bugetului public național. Potrivit informațiilor preliminare, au fost desfășurate 12 percheziții la contribuabili care oferă […] Articolul Mafia cetățeniilor – firmă din Chișinău, prinsă cu 6 milioane lei nedeclarate apare prima dată în Bani.md.
09:30
Munteanu scoate așii din mânecă! Ambasador la Reintegrare, expert OECD la Economie, economist de carieră la Finanțe # Bani.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat luni, printr-o postare pe rețelele sociale, noi candidaturi pentru viitorul Cabinet de miniștri, subliniind că echipa guvernamentală se completează cu „profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate”. Astfel, Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina (2021–2025), este propus pentru […] Articolul Munteanu scoate așii din mânecă! Ambasador la Reintegrare, expert OECD la Economie, economist de carieră la Finanțe apare prima dată în Bani.md.
26 octombrie 2025
08:40
Puterea reală a sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra sectorului petrolier rus constă în flexibilitatea și adaptabilitatea acestora, notează agenția Bloomberg. Washingtonul are posibilitatea de a ajusta nivelul de presiune – fie de a-l intensifica, fie de a-l relaxa – în funcție de reacțiile piețelor și de comportamentul Kremlinului. Potrivit publicației, administrația americană va monitoriza […] Articolul SUA joacă cu nervii Moscovei: sancțiuni flexibile, lovituri precise apare prima dată în Bani.md.
08:40
Escrocherie de 1 miliard de dolari: Ucraina a căzut în capcana unui magazin de arme din Arizona # Bani.md
Un mic magazin de arme din Arizona a reușit mai întâi să obțină, iar apoi să rateze complet, un contract uriaș de 1 miliard de dolari cu Ucraina, scrie The Financial Times. Povestea firmei OTL Firearms, relatată de publicația britanică, ilustrează una dintre cele mai bizare și costisitoare erori din lanțurile de aprovizionare cu armament […] Articolul Escrocherie de 1 miliard de dolari: Ucraina a căzut în capcana unui magazin de arme din Arizona apare prima dată în Bani.md.
08:30
Guvernele regionale din Germania solicită atenuarea interdicției impuse de Uniunea Europeană privind producerea și utilizarea motoarelor cu ardere internă începând cu anul 2035. Potrivit publicației Der Spiegel, premierii celor 16 landuri germane au adoptat o rezoluție comună la conferința de la Mainz, în care avertizează că o interdicție totală, aplicată fără perioadă de tranziție, ar […] Articolul Bruxelles vrea interdicție, Berlinul vrea răgaz: începe războiul motoarelor apare prima dată în Bani.md.
08:30
„Lukoil” își ascunde imperiul la Geneva: subsidiara Litasco continuă să funcționeze sub umbrela elvețiană # Bani.md
Subsidiara companiei ruse „Lukoil”, Litasco, fondată în anul 2000 și cu sediul la Geneva, își continuă activitatea în Elveția, în ciuda sancțiunilor impuse recent de Statele Unite asupra grupului energetic rus. Potrivit publicației Neue Zürcher Zeitung (NZZ), firma a funcționat ani la rând în discreție, iar informațiile privind rezultatele sale financiare rămân necunoscute. Conform raportului […] Articolul „Lukoil” își ascunde imperiul la Geneva: subsidiara Litasco continuă să funcționeze sub umbrela elvețiană apare prima dată în Bani.md.
08:20
Primele consultări ale lui Alexandru Munteanu: 100 de antreprenori, zeci de propuneri concrete # Bani.md
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că a început consultările publice pentru elaborarea programului de guvernare. Prima rundă de discuții a avut loc cu aproximativ 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova. Potrivit lui Munteanu, scopul acestor întâlniri este de a identifica provocările și prioritățile […] Articolul Primele consultări ale lui Alexandru Munteanu: 100 de antreprenori, zeci de propuneri concrete apare prima dată în Bani.md.
25 octombrie 2025
11:00
BNM majorează contribuțiile băncilor: aproape 117 milioane lei pentru stabilitatea sistemului financiar # Bani.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat cuantumul contribuțiilor pe care băncile licențiate le vor plăti în anul 2026 la fondul de rezoluție bancară, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 74/2020 privind modul de calcul și de plată a acestor contribuții. Potrivit BNM, suma totală stabilită pentru întregul sistem bancar este de 116,98 milioane lei. […] Articolul BNM majorează contribuțiile băncilor: aproape 117 milioane lei pentru stabilitatea sistemului financiar apare prima dată în Bani.md.
10:50
Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri din Europa, plănuiește să vândă toate supermarketurile pe care le deține în România, potrivit informațiilor publicate de Economedia. Compania franceză a mandatat deja banca BNP Paribas să găsească potențiali cumpărători, în cadrul unei reevaluări strategice la nivel de grup. Decizia vine după ce retailerul a început deja să-și […] Articolul Carrefour își face bagajele din România. Gigantul francez vinde tot și pleacă apare prima dată în Bani.md.
10:50
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS, controlată de Gazprom Neft, au blocat livrarea unui transport crucial de țiței către Serbia, punând în pericol funcționarea unicei rafinării a țării, situată la Pancevo, relatează Reuters. Potrivit surselor din industrie, Serbia mai are doar câteva zile până la epuizarea stocurilor de țiței, iar rafinăria – […] Articolul Robinetul cu țiței s-a închis! Serbia, la un pas de colaps energetic după sancțiunile SUA apare prima dată în Bani.md.
10:50
Vameșii lucrează mai eficient: timpii de trecere la frontiera cu Moldova s-au redus cu 50% # Bani.md
Timpii de așteptare în punctele de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova s-au redus la jumătate pe parcursul acestui an, a declarat președintele Nicușor Dan, citat de News.ro. Oficialul a precizat că monitorizează evoluția traficului la frontieră și primește rapoarte periodice privind fluxurile de pasageri și mărfuri. „Față de începutul lui 2025, suntem […] Articolul Vameșii lucrează mai eficient: timpii de trecere la frontiera cu Moldova s-au redus cu 50% apare prima dată în Bani.md.
10:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a atins pragul de 5 milioane de pasageri procesați în anul 2025. Evenimentul simbolizează creșterea constantă a traficului aerian și consolidarea poziției capitalei Republicii Moldova ca important nod de conexiune regională. „Atingerea pragului de 5 milioane de pasageri nu este doar o realizare statistică, ci o bornă care arată […] Articolul Record la Aeroportul Chișinău: 5 milioane de pasageri, dintre care un sfert – ucraineni apare prima dată în Bani.md.
10:20
Grosu liniștește economiștii: Deficitul bugetar e ok. Mai grav e că nu avem capacitate de a valorifica fondurile # Bani.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că deficitul bugetar al Republicii Moldova nu reprezintă un motiv de alarmă, comparativ cu alte state din regiune. În cadrul emisiunii „Realitatea te privește” la postul Rlive, oficialul a declarat că nivelul actual al deficitului și al datoriei publice este „ok”, însă problema majoră constă în capacitatea administrației de a […] Articolul Grosu liniștește economiștii: Deficitul bugetar e ok. Mai grav e că nu avem capacitate de a valorifica fondurile apare prima dată în Bani.md.
24 octombrie 2025
17:50
Panică la Kremlin: Putin l-a trimis la Washington pe „negociatorul de serviciu” să repare relația cu Trump # Bani.md
După virajul brusc al președintelui american Donald Trump, care în această săptămână a impus sancțiuni împotriva „Rosneft” și „Lukoil” și a anulat summitul planificat cu Vladimir Putin la Budapesta, Kremlinul a reacționat rapid, trimițând în Statele Unite principalul său negociator pe dosarul ucrainean, potrivit CNN. Este vorba despre Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții […] Articolul Panică la Kremlin: Putin l-a trimis la Washington pe „negociatorul de serviciu” să repare relația cu Trump apare prima dată în Bani.md.
17:40
Sofia intervine pentru a menține în funcțiune rafinăria „Lukoil” – peste 200 de benzinării sunt în pericol # Bani.md
Autoritățile bulgare au anunțat un plan de urgență pentru menținerea aprovizionării cu produse petroliere, după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiei ruse „Lukoil”, principalul furnizor de țiței al Bulgariei, scrie Reuters. „Lukoil” administrează cea mai mare rafinărie din țară, situată la Burgas, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, și deține o […] Articolul Sofia intervine pentru a menține în funcțiune rafinăria „Lukoil” – peste 200 de benzinării sunt în pericol apare prima dată în Bani.md.
16:00
Experiența face diferența. Solicitările de plată MIA simplifică relația dintre afaceri și clienți # Bani.md
Solicitările de plată Mia sunt o soluție tehnologică simplă, dar extrem de eficientă și cu impact profund, datorită mecanismului unic de inițiere și confirmare. Și anume: comerciantul trimite clientului o solicitare de plată (RTP) pe numărul lui de telefon, iar acesta o aprobă direct din aplicația sa de banking. Fără link-uri, fără formulare, fără numerele cardului […] Articolul Experiența face diferența. Solicitările de plată MIA simplifică relația dintre afaceri și clienți apare prima dată în Bani.md.
16:00
107 ani de excelență în sprijinul businessului moldovenesc: Camera de Comerț și Industrie, aniversată la Chișinău # Bani.md
Astăzi, la 107 ani de la fondarea primei instituții camerale, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova continuă să fie vocea mediului de afaceri, un promotor al inovației, parteneriatului și progresului. La 24 octombrie 1918, prin Decretul Regelui Ferdinand I al României, a fost fondată prima Cameră de Comerț și Industrie la Chișinău — un act de mare […] Articolul 107 ani de excelență în sprijinul businessului moldovenesc: Camera de Comerț și Industrie, aniversată la Chișinău apare prima dată în Bani.md.
