„Big Brother” bancar: FSB cere băncilor să păstreze toată corespondența cu clienții

17:40

Autoritățile bulgare au anunțat un plan de urgență pentru menținerea aprovizionării cu produse petroliere, după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiei ruse „Lukoil”, principalul furnizor de țiței al Bulgariei, scrie Reuters. „Lukoil” administrează cea mai mare rafinărie din țară, situată la Burgas, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, și deține o […] Articolul Sofia intervine pentru a menține în funcțiune rafinăria „Lukoil” – peste 200 de benzinării sunt în pericol apare prima dată în Bani.md.