Ucraina a anunțat distrugerea unuia dintre cele trei complexe rusești „Oreshnik”
Noi.md, 31 octombrie 2025 17:00
Unul dintre complexele rusești „Oreshnik” a fost distrus pe teritoriul Rusiei de către forțele Serviciului de Securitate al Ucrainei, Direcția Generală de Informații și Forțele Armate ale Ucrainei.Despre aceasta a anunțat șeful SBU, Vasyl Malyuk, menționînd că unul dintre cele trei complexe a fost distrus cu succes pe poligonul Kapustin Yar.„Pînă acum nu am menționat acest lucru, dar putem
GEELY ATLAS este crossoverul care schimbă percepția asupra a ceea ce înseamnă o mașină de familie. Dezvoltat pe platforma CMA, în colaborare cu Volvo, combină siguranța, puterea și confortul într-o armonie perfectă.Design care inspiră emoțiiATLAS întruchipează imaginea unui crossover premium modern: faruri LED expresive, bară luminoasă LED suspendată, o linie de caroserie dinamică și un ac
Mai multe clădiri ale instituțiilor de învățămînt din țară, preponderent cămine studențești, vor fi reabilitate energetic în cadrul unui proiect pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică.Acordurile de colaborare privind implementarea proiectului au fost semnate cu toate instituțiile de învățămînt profesional tehnic beneficiare în cadrul Proiectul
Un grup de avocați francezi a intentat un proces împotriva ministrului Justiției, Gérald Darmanin, în legătură cu vizita sa la fostul președinte Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare.Un grup de 29 de avocați a depus o plîngere la Curtea de Justiție a Republicii – un tribunal specializat în încălcări ale obligațiilor de serviciu ale funcționarilor publici – în legătură cu vizita lui Darmanin la
Ambasada Republicii Moldova în România a venit cu un anunț, după ce a devenit publică problema camioanelor cu fructe # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în România a venit cu un anunț, după ce a devenit publică problema camioanelor cu fructe, care sînt blocate zile întregi la punctul de trecere a frontierei Leuşeni -Albița. {{845355}}„Referitor la blocarea transportului marfar la Postul Vamal Albița. Ambasada a contactat Cabinetul Prim-ministrului României și Autoritatea Vamală Română, solicitând asistența în de
La sediul Inspectoratului General al Poliției a avut loc ceremonia oficială de donare a echipamentelor moderne de securitate cibernetică destinate modernizării și protejării comunicațiilor interne și operaționale ale Poliției Naționale. Donația a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de
Pe 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare p
Reprezentanți ai agențiilor franceze de aplicare a legii au efectuat o vizită de documentare la Centrul chinologic al Serviciului Vamal, situat în orașul Ocnița, în cadrul unei serii de acțiuni de cooperare internațională, transmite Noi.md.Potrivit Serviciului Vamal, agenda vizitei a inclus prezentarea infrastructurii centrului, a dotărilor existente și a activității zilnice, precum și demonst
Un imobil, trei suspecți și milioane dispărute: o anchetă pentru escrocherie în proporții mari # Noi.md
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, investighează activitatea unui cetățean al Federației Ruse și a doi cetățeni ai Republicii Moldova, bănuiți de escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, transmite Noi.md.Potrivit anchetei, bărbatul rus, în vîrstă de 49 de ani, angajat ca
ANTA: Noi restricții la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republica Belarus și Federația Rusă # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre instituirea unor noi restricții la trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Republica Letonă, autoritățile letone au decis aplicarea restricțiilor privind trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republic
Cristi Botgros răspunde acuzațiilor: „Voi merge pînă la capăt pe calea adevărului și a legii” # Noi.md
Violonistul Cristian Botgros a ieșit cu o reacție la presupusele acuzații alel familiei Igor și Diana Cuciuc, la un an de la moartea fiicei lor Andreea.„În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om. Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demni
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Șarade / Puzzles – o expoziție de Teodor Ajder - 1 Noiembrie 2025, 16:00 - 20:00, Zpace Ooes la Chișinău! - 1 Noiembrie 2025, 18:00, Skal Artă, Activism, Absență? - 1 Noiembrie 2025, 18:0
Polițiștii de frontieră au dat dovadă de integritate în această săptămînă, denunțînd două tentative de corupere la punctele de trecere a frontierei „Cahul” și „Sculeni”.Primul incident s-a produs la punctul de trecere „Cahul”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, unde un cetățean ucrainean de 38 de ani a încercat să ofere bani unui angajat al Poliției de Frontieră. În timpul verificării
Munteanu despre vîrsta de pensionare: „Este o întrebare care trebuie discutată. Se mărește în toate țările europene” # Noi.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în Parlament că nu intenționează să se pensioneze înainte de vîrsta de 70 de ani, subliniind că vîrsta de pensionare trebuie analizată în funcție de realitățile demografice și practicile europene.„Eu am 61 de ani și pînă la 70 de ani am de gînd să lucrez. Este o întrebare care trebuie discutată și este legată de longevitatea vieții. Vîrsta de
Сhișinău se pregătește să trăiască un moment istoric în sportul moldovenesc: pentru prima dată, Republica Moldova găzduiește Campionatul European de Judo U23, transmite Noi.md.Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, evenimentul va avea loc între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, în incinta Chișinău Arena, și promite să aducă împreună cei mai talentați tineri judocani din întreaga Eur
Poliția din California investighează furtul a peste 1.000 de obiecte din colecția unui muzeu, inclusiv bijuterii, coșuri cu specific amerindian și obiecte de zi cu zi, precum trofee sportive.Jaful a avut loc în primele ore ale dimineții zilei de 15 octombrie, la un depozit din afara Muzeului din California, a anunțat Poliția din Oakland într-un comunicat de presă.{{843872}}Lori Fogarty, di
Începînd cu 1 noiembrie, transportatorii din Republica Moldova vor beneficia de o trecere mult mai rapidă a controlului vamal și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ore, zile sau chiar săptămîni, cum se întîmpla anterior. {{845121}}Schimbarea vine ca urmare a aderării țării noastre la Convenția privind regimul de tranzit comun și aplicării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).„Ade
EFSE consolidează parteneriatul cu Microinvest printr-un nou împrumut în valoare de 10 milioane EUR pentru a sprijini tranziția la o agricultură sustenabilă a producătorilor agricoli din Republica Moldova # Noi.md
Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) își reafirmă misiunea de a susține dezvoltarea economică durabilă în Republica Moldova printr-un nou acord de finanțare oferit companiei Microinvest, liderul pieței de creditare nebancară din țară. Această nouă etapă a colaborării dintre EFSE și Microinvest vizează sprijinirea agriculturii sustenabile și întreprinderilor mici și mijlocii.Noua fi
"A fost otrăvită": Familia Cuciuc a oferit noi detalii despre moartea fiicei sale, Andreea # Noi.md
Părinții Andreei Cuciuc insistă pe ideea că fiica lor ar fi fost otrăvită cu droguri și dezvăluie detalii șocante despre modul în care ar fi fost tratată tînăra în ultimele momente ale vieții sale. Mai mult, Igor și Diana Cuciuc dau de înțeles că implicat ar fi „nepotul unui instrumentist din Chișinău”. {{781035}}„Cînd a fost rugat de iubita lui, Alexandra, prietena fiicei noastre, să-i ad
Pompierii au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui TIR la Bălți # Noi.md
Astăzi, 31 octombrie 2025, pompierii din municipiul Bălți au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui autocamion de tip TIR, parcat pe strada Industrială nr. 4.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:46. La fața locului au fost îndreptate patru echipe de intervenție.Ajunși la fața locului salvatorii au stabilit că arde semiremorca încărcată cu cabluri
În Republica Moldova a fost confiscat un lot mare de droguri în valoare de milioane de lei: detalii # Noi.md
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în baza informațiilor operative, au documentat o rețea de introducere a drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul transportatorilor de colete din Europa.Gruparea infracțională specializată în traficul de droguri în proporții deosebit de mari a fost destructurată de ofițerii INI, în comun cu ofițerii de
De mîine, șoferii sînt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întîlnire conectatǎ # Noi.md
În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto sînt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întîlnire conectatǎ la mașini.Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece – ceață, ploaie, zăpadă sau vizibil
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 31 octombrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 1 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,81 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 19,92 lei/litru (+14 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
Lotus își deschide oficial porțile în Moldova pe 15.11.2025: performanță britanică, acum mai aproape ca oricând # Noi.md
Chișinău, Moldova. Marca britanică de renume mondial, Lotus Cars, a intrat oficial pe piața din Moldova prin deschiderea reprezentanței Lotus Moldova | DAAC-Hermes. Este un moment istoric pentru pasionații de automobile sport și electrice de ultimă generație, care pot acum descoperi și testa modelele emblematice direct în Chișinău.Modelele disponibile în MoldovaNoua reprezentanță va a
Stop Cadru în Parlament: „Haideți să ne schimbăm cu locurile și eu am să vă pun aceste întrebări” # Noi.md
Un moment mai puțin obișnuit a avut loc în cadrul dezbaterilor din Parlament, cînd premierul desemnat Alexandru Munteanu a răspuns cu umor și fermitate la criticile formulate de deputatul Alexandru Verșinin din partea formațiunii Democrația Acasă.După o serie de întrebări privind programul de guvernare, Munteanu i-a propus deputatului un „experiment”:„Haideți să ne schimbăm cu locurile ș
Va susține PSRM noul Guvern? Igor Dodon, despre Alexandru Munteanu: "Îl cunosc personal" # Noi.md
Igor Dodon, deputatul și președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor (PSRM), a făcut mai multe declarații de presă înainte de ședința plenară a Legislativului, la care Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, a venit să prezinte programul Executivului și noua garnitură guvernamentală, notează Noi.md."Evident că opoziția nu poate vota Guvernu
Dita Estfarm Group a celebrat 30·20·10 – trei decenii de leadership pe piața farmaceutică din Republica Moldova # Noi.md
Dita Estfarm Group – liderul nr. 1 în distribuția farmaceutică din Republica Moldova – a marcat o triplă aniversare: 30 de ani de Dita Estfarm, 20 de ani de Farmacia Familiei și 10 ani de NonPharma Group.Evenimentul a reunit peste 300 de parteneri și colaboratori, într-o seară dedicată parteneriatului, performanței și recunoștinței.În cadrul ceremoniei, reprezentanții celor trei companii
Instrucțiunea pentru utilizarea Cabinetului personal, destinată depunerii online a dosarelor privind înregistrarea dispozitivelor medicale, a fost actualizată, transmite Noi.md.Potrivit Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), noua versiune aduce clarificări și îmbunătățiri menite să faciliteze procesul de utilizare pentru operatorii economici și ceilalți utilizatori. Actuali
Un șofer de 33 de ani a fost prins conducînd cu 165 km/h pe traseul M-1 (Chișinău–Dubăsari) de către ofițerii Secției escortă și misiuni speciale din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare (INSP), informează Noi.md.Bărbatul a fost sancționat conform legislației: amendă de 2.500 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru pînă la 45 de zile.Autoritățile reamintesc că viteza e
Locuitorii Moldovei sunt surprinzător de „omnivori”: sărbătorim cu același entuziasm Crăciunul pe stil nou și pe stil vechi, Anul Nou și Anul Nou pe stil vechi, sărbătorile naționale, sărbătorile rămase din perioada sovietică și așa-numitele sărbători ale globalizării – Ziua Îndrăgostiților și Halloween-ul.Și în acest an, cluburile de noapte, restaurantele și centrele pentru copii au pregătit
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în cadrul ședinței Parlamentului că independența energetică a Republicii Moldova este direct legată de securitatea națională, subliniind că țara intră pentru prima dată într-o iarnă fără riscul unei crize energetice majore.Afirmația a fost făcută ca răspuns la o întrebare adresată de deputatul PAS Lilian Carp, care a cerut detalii despre planuri
Evaluarea integrității avocaților nu este inclusă în programul de guvernare elaborat de echipa premierului desemnat Alexandru Munteanu. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului, în cadrul ședinței la care acesta solicită votul de încredere pentru noul Executiv.Munteanu a precizat că prioritatea Guvernului va rămâne finalizarea procesului de vetting al judecătorilor și procurorilor, p
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, a declarat că se va implica activ în soluționarea cazurilor de malpraxis și că instituția pe care o conduce va colabora strîns cu Parlamentul Republicii Moldova pentru adoptarea unei legi dedicate acestui subiect. {{844655}} „Vom avea o conlucrare deosebită cu Parlamentul Republicii Moldova. Vom vota legea malpraxis”, a precizat Emil Ceban,
În cadrul audierilor din Parlament, deputata PSRM Adela Răileanu a ridicat semne de întrebare privind integritatea ministrului desemnat al Culturii, Cristian Jardan, invocînd acuzații potrivit cărora acesta ar fi cumpărat portalul de știri UNIMEDIA cu bani proveniți de la fostul premier Vlad Filat.Întrebat despre acest subiect, Cristian Jardan a respins acuzațiile, afirmînd că tranzacția a fos
Alexandru Munteanu: „Mi-aș dori ca Republica Moldova să adere la UE împreună cu Transnistria” # Noi.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în Parlament că, deși aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană fără Transnistria este un scenariu teoretic posibil, obiectivul său este ca țara să se integreze împreună cu malul stîng al Nistrului.Afirmația a fost făcută ca răspuns la întrebarea adresată de deputatul formațiunii Alternativa, Mark Tkaciuk, care a cerut precizări privind v
Vladimir Bolea l-au prezentat pe noul director interimar al S.A. Administraţia Națională a Drumurilor # Noi.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, l-au prezentat, astăzi, colaboratorilor, pe noul director interimar al S.A. Administraţia Națională a Drumurilor, Ștefan Popa.Ministrul Bolea i-a urat succes noului director, menționînd că îi revine o responsabilitate mare în continuarea proce
Ion Ceban critică selecția miniștrilor din noul cabinet: Sînt mulți fără legătură cu domeniile conduse # Noi.md
Primarul municipiului Chișinău și liderul blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a ridicat semne de întrebare privind competența unor miniștri propuși pentru noul Guvern Muntreanu.Potrivit declarațiilor sale, mai mulți dintre viitorii membri ai Guvernului nu au experiență relevantă în domeniile pe care urmează să le conducă.„După părerea mea sînt foarte mulți. Dacă mă întrebați pe mine, oameni
Alexandru Munteanu: „Diaspora are un potențial enorm – vrem să le oferim siguranță și motive să revină acasă” # Noi.md
În cadrul ședinței Parlamentului, liderul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a adresat o întrebare în numele diasporei, referitoare la posibilitățile de investiție pentru moldovenii stabiliți peste hotare.Costiuc a subliniat că multe persoane din diaspora nu pot beneficia de facilitățile prevăzute de lege pentru bunurile aduse acasă și a întrebat care sînt măsurile concrete planific
Deputata PAS Ana Calinici, originară din Ialoveni, a fost aleasă vicepreședintă a noii Comisii parlamentare pentru integrare europeană – structură creată în actualul Legislativ pentru a consolida angajamentul Republicii Moldova față de parcursul său european.Comisia este condusă de Marcel Spatari, deputat PAS, iar funcția de secretar este exercitată de Ion Babici, din aceeași fracțiune. Vicepr
Munteanu, către Usatîi: „Nu voi întreba niciun politbiro — voi acționa dacă un ministru greșește” # Noi.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat, în cadrul ședinței Parlamentului, că are deplină încredere în echipa sa guvernamentală, însă nu va ezita să facă schimbări dacă vor apărea probleme de performanță, integritate sau epuizare.Afirmația a fost făcută ca răspuns la întrebarea adresată de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, care a cerut un angajament public privind reacția rapi
Olesea Stamate despre funcția de emisar: „A fost inventată pentru a-i asigura lui Nicu Popescu o plecare elegantă din Parlament” # Noi.md
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a comentat pe contul său de socializare plecarea lui Nicu Popescu din Parlament, scoțînd în evidență natura funcției de „emisar”.„Nicu Popescu a și confirmat deja că pleacă din Parlament. Cum era de așteptat. Iar funcția de “emisar”, după mine, a fost inventată pentru a-i asigura o plecare “elegantă” din Parlament”, a subliniat ea.{{845553}}Stama
A urcat la volan fără permis de conducere: cîți ani de închisoare a primit șoferul care a lovit cu mașina un pensionar # Noi.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tînăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a deține permis de conducere, f
Ucraina și aliații săi elaborează împreună un plan de pace, care va fi un document unic. Nu există „planuri” alternative din partea unor țări în parte.Despre aceasta a declarat șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Andrei Yermak, răspunzînd la întrebarea unui corespondent al RBC-Ucraina.„În mass-media circulă acum multe informații despre „planuri” alternative, cum ar fi unul al SUA, altu
În septembrie, compania Dacia a vândut în țările UE cu 10.000 de automobile mai mult decât anul trecut (+27,6%) — 45.762 de mașini, iar în întreaga regiune (UE + EFTA + Marea Britanie) — aproape 50.000 de automobile, scrie profit.ro.În total, în acest an, Dacia a vândut 419.668 de automobile în UE și 449.634 — incluzând țările EFTA și Marea Britanie. Acest rezultat este comparabil cu anul reco
O tensiune arterială în afara valorilor normale necesită o adresare la medicul de familie. Cît privește pacienții deja diagnosticați cu hipertensiune, specialiștii susțin că este nevoie de tratament pe tot parcursul vieții, pentru a preveni complicațiile cardiovasculare.Hipertensiunea arterială se definește prin valori persistente de 140/90 mmHg sau mai mari. Este cea mai frecventă afecțiune c
În cadrul dezbaterilor parlamentare care preced votul de încredere pentru Guvernul condus de Alexandru Munteanu, între fostul președinte Igor Dodon și premierul desemnat a avut loc un schimb de replici privind principalele probleme ale Republicii Moldova și modelul economic al țării.Igor Dodon a întrebat direct:„Situația nu este cea mai bună în Republica Moldova. Care este, după părerea
Primăria Chișinău anunță încheierea Concursului municipal de artă decorativă „Magia cărții transformate”, ediția 2025.La această ediție au participat 196 de elevi din 48 de instituții de învățămînt primar, secundar, ciclul I și II, precum și extrașcolar din Capitală.Participanții au prezentat 174 de lucrări originale de artă decorativă, ilustrînd prin imaginație, măiestrie și talent tema c
Corneliu Botgros a povestit în ce relație se află cu Adriana Ochișanu după însănătoșirea fiului # Noi.md
Pacea dintre Corneliu Botgros și Adriana Ochișanu a durat puțin. După externarea fiului lor, Cristi, care a petrecut mai multe zile în comă, artiștii nu-și mai vorbesc. {{845366}}„Nu e niciun fel de comunicare”, a recunoscut maestrul în cadrul unui interviu, transmite Unimedia.„A fost o perioadă scurtă, după care din nou s-a intrat așa într un iceberg, nu știu cum să-i zic. Nu-i niciun
Începînd cu 1 noiembrie, un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, notează Noi.md.Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, destinat tratamentului osteoporozei la femei.{{845065}}Preparatul va fi disponibil atît sub formă de comprimate filmate, cît și ca
Alexandru Munteanu, în fața deputaților: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează” # Noi.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat, în fața Parlamentului, programul de guvernare al Cabinetului pe care îl propune, cerând votul de încredere al deputaților. Documentul este orientat spre creștere economică, eficiență administrativă și integrare europeană.„Experiența mea profesională m-a învățat că leadershipul bun unește oamenii. Vă promit că voi fi un prim-ministru care ascul
