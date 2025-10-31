ULTIMA ORĂ | Guvernul Munteanu, învestit: „Eu nu am eșuat. Sunt luptător și voi lupta pentru binele, prosperitatea și parcursul european al R. Moldova”
Radio Moldova, 31 octombrie 2025 18:50
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
• • •
Acum 15 minute
19:00
Oamenii, despre așteptările de la noul Guvern: „Să se concentreze pe situația economică a țării și bunăstarea oamenilor” # Radio Moldova
Principalele așteptări ale cetățenilor față de noul Guvern al R. Moldova vizează dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai. Oamenii speră ca măsurile adoptate de autorități să ducă la majorarea salariilor, crearea unor noi locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor publice. Cu toate acestea, nu toți privesc cu încredere schimbarea. Unii moldoveni spun că și-au pierdut speranța și nu mai așteaptă transformări semnificative.
Acum 30 minute
18:50
ULTIMA ORĂ | Guvernul Munteanu, învestit: „Eu nu am eșuat. Sunt luptător și voi lupta pentru binele, prosperitatea și parcursul european al R. Moldova"
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Acum o oră
18:20
Planurile candidaților propuși la funcția de miniștri ai Educației și Culturii: „În condițiile progresului spre integrarea europeană, acestea vor deveni realitate” # Radio Moldova
Atât în domeniul culturii, cât și în cel al educației sunt necesare investiții majore, afirmă Cristian Jardan și Dan Perciun, candidații propuși la funcțiile de miniștri ai Culturii și, respectiv, Educației și Cercetării. Jardan dă asigurări că va implementa soluții pentru protejarea patrimoniului cultural și restaurarea monumentelor, inclusiv a conacelor aflate în stare deplorabilă, iar Perciun promite că va continua să susțină profesorii și să asigure creșterea performanței elevilor.
Acum 2 ore
17:30
Fostul deputat Constantin Țuțu va sta în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a acceptat vineri, 31 octombrie, recursul depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) după ce Judecătoria Chișinău a respins solicitarea prelungirii arestului preventiv și a decis plasarea fostului deputat în arest la domiciliu.
17:20
Kylian Mbappé, atacantul echipei Real Madrid a primit „Gheata de Aur” pentru cel mai bun marcator al sezonului trecut în fotbalul european. Ceremonia a fost desfășurată în loja de onoare a stadionului Santiago Bernabeu. La eveniment au fost prezenți președintele Florentino Pérez, antrenorul Xabi Alonso și jucătorii primei echipe. Deși debutul său la Real Madrid nu a fost strălucit, francezul și-a îmbunătățit constant randamentul, Mbappé a înscris 31 de goluri în ultima ediție de campionat a primei divizii spaniole.
17:20
Osmochescu, înainte de învestirea Guvernului Munteanu: „Nu ne temem de provocări. Continuăm parcursul european al economiei Moldovei” # Radio Moldova
Acțiunile pe care și le-a propus noua conducere a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută „în primele 100 de zile” de la învestire, dă asigurări candidatul propus la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu.
17:20
Mandate de arest pentru directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” și un agent economic, acuzați de corupție # Radio Moldova
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic, reținuți pe 30 octombrie, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată vineri, 31 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
Acum 4 ore
17:00
Ucraina va colabora cu partenerii europeni pentru introducerea unor taxe vamale asupra produselor rusești care continuă să fie importate în Uniunea Europeană, a anunțat ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, în cadrul unei întrevederi cu președintele Volodimir Zelenski.
16:40
San Antonio Spurs au cel mai bun start de sezon al lor din toate timpurile. Condusă din teren de francezul Victor Wembanyama, franciza din statul Texas a repurtat a cincea victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Spurs au jucat pe propriul lor parchet cu Miami Heat. Discipolii lui Mitch Johnson au câștigat cu scorul de 107:101, iar Victor Wembanyama a evoluat senzațional.
16:30
Sistemele de comunicații interne ale Poliției Naționale, mai sigure: echipamente moderne în valoare de 1.3 milioane de euro, donate de Germania # Radio Moldova
Poliția Națională a primit echipamente moderne de securitate cibernetică, menite să protejeze sistemele de comunicații interne și operaționale ale instituției. Donația, în valoare de 1.355 de milioane de euro, a fost oferită în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de Poliția Federală Germană și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania.
16:10
Rusia se declară deschisă să continue negocierile în formatul de la Istanbul și acuză „lipsa de voință politică la Kiev” # Radio Moldova
Rusia se declară pregătită să continue negocierile cu Ucraina în formatul de la Istanbul. Făcând declarații pentru mass-media rusă, viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a spus că ar exista toate condițiile necesare pentru organizarea negocierilor și că Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina, potrivit RBC Ukraine.
15:50
Administratorul unei companii din Chișinău, cercetat pentru escrocherie și delapidări în sumă de 12 milioane de lei # Radio Moldova
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, un cetățean al Federației Ruse în vârstă de 49 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. În aceeași schemă ar mai fi implicate două persoane – un bărbat de 29 de ani și o femeie de 33 de ani, ambii din Chișinău.
15:20
Finala celei mai pretigioase competiții inter-cluburi sud-americane la fotbal, Copa Libertadores, se va disputa pentru a șaptea oară între două echipe braziliene. Flamengo Rio de Janeiro și Palmeiras Sao Paolo se vor înfrunta pe 29 noiembrie, pe Estadio Monumental din orașul Lima, capitala statului Peru. După ce a pierdut în Ecuador cu 0:3 în fața echipei Liga Deportiva Universitaria de Quito, Palmeiras Sao Paolo a răsturnat scorul general, după victoria răsunătoare repurtată pe teren propriu, cu scorul de 4:0.
Acum 6 ore
15:00
Opinii | Miliarde de euro investiții și 100.000 de locuri noi de muncă: cât de realist este programul Guvernului Munteanu # Radio Moldova
Programul de guvernare prezentat în Parlament vineri, 31 octombrie, de premierul desemnat Alexandru Munteanu este unul „ambițios și complex”, cu obiective majore pentru economie, justiție și integrare europeană, remarcă experții. În timp ce unii analiști apreciază coerența și acoperirea financiară a planului, alții avertizează că documentul conține mai degrabă intenții generale decât soluții concrete pentru atragerea investițiilor și consolidarea securității.
14:30
Cristina Gherasimov: „Datorită Ucrainei, tragediei prin care trece, am avut și noi oportunitatea să depunem cererea de aderare la UE” # Radio Moldova
Republica Moldova a susținut și va continua să susțină integrarea europeană a Ucrainei, stat căruia îi datorăm depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută vineri, 31 octombrie, de viceprim-ministra în exercițiu pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în plenul Parlamentului care dezbate Programul de guvernare al Cabinetului Munteanu.
14:20
Casa Albă a anulat summitul Trump–Putin de la Budapesta pe fondul cerințelor dure ale Rusiei pentru Ucraina # Radio Moldova
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat pentru această lună la Budapesta, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, ca urmare a unui memorandum trimis de Ministerul rus de Externe la Washington, scrie The Insider, citând Financial Times.
13:50
LIVE TEXT | Alexandru Munteanu, în Parlament: „Sperăm că vom fi acel Guvern care vom găsi o soluție" pentru rezolvarea conflictului transnistrean
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
13:50
Oamenii legii anunță o captură de droguri în valoare de peste șase milioane de lei. Cele nouă kilograme de mefedronă au fost ridicate de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în urma destructurării unei rețele care introducea droguri în Republica Moldova prin intermediul transportatorilor de colete din Europa.
13:40
Tranzacții în scădere, credite în creștere. Cum explică experții economici paradoxul pieței imobiliare din R. Moldova # Radio Moldova
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă paradoxală: vânzările de locuințe sunt în scădere, în timp ce creditarea imobiliară atinge niveluri-record. Accesul la împrumuturi a devenit esențial pentru cei care își doresc o locuință, în timp ce băncile profită de cererea ridicată, alimentată de creșterea prețurilor și de restricțiile privind plățile în numerar.
13:20
Câte patru ani de închisoare cu suspendare pentru activiștii lui Șor de la Criuleni și Ialoveni: procurorii nu sunt de acord cu sentința # Radio Moldova
Președinții oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid „Șor” au fost condamnați la câte patru ani de închisoare cu suspendare în dosarul privind finanțarea ilegală a acestei formațiuni. Inculpații ar fi acceptat, în perioada iulie – octombrie 2022, o sumă de 6.4 milioane de lei pentru achitarea protestelor organizate de partid și pentru plata salariilor necontabilizate, în plic, membrilor oficiilor teritoriale.
Acum 8 ore
13:00
Remorca unui autocamion, cuprinsă de flăcări pe o stradă din Bălți: patru echipe de pompieri, la fața locului # Radio Moldova
Un incendiu a izbucnit astăzi, 31 octombrie, în municipiul Bălți, a mistuit mai multe cabluri aflate într-o remorcă de autocamion de tip TIR. Vehiculul era parcat pe strada Industrială nr. 4, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
12:50
Rapid București a debutat cu o victorie clară în grupa A a Cupei României la fotbal. Echipa giuleșteană a câștigat cât se poate de clar, scor 4:0, meciul disputat pe teren propriu cu divizionara secundă ACS Dumbrăvița. „Alb-vișiniii” au marcat câte două goluri pe repriză prin slovacul Timotej Jambor, olandezul Lars Kramer și Alexandru Dobre, autor a unei duble.
12:40
Conducătorii auto sunt obligați, în perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată. Potrivit Poliției, scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece: ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă.
12:00
Comisara europeană Maria Luís Albuquerque: „Fiecare reformă și investiție întărește economia și locul în Europa” # Radio Moldova
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, susține că Uniunea Europeană (UE) rămâne ferm alături de R. Moldova și apreciază fiecare investiție și reformă implementată de autoritățile de la Chișinău. Maria Luís Albuquerque a declarat, la atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”, organizat la Chișinău, că implementarea Planului de Creștere agreat cu UE, în valoare de 1.9 miliarde de euro pentru perioada 2025 - 2027, reprezintă o oportunitate economică majoră pentru consolidarea competitivității țării.
11:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) are un nou director interimar. Este vorba de Ștefan Popa, care a ocupat, până acum, funcția de director executiv al instituției.
11:50
Clubul italian de fotbal Juventus Torino a anunțat numele noului antrenor al echipei bianco-nerra. Luciano Spalletti a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon. Presa din Italia scrie că tehnicianul de 66 de ani va rămâne la Juve și din vara anului viitor, doar cu o singură condiție: dacă juventinii se vor califica în grupa unică a Ligii Campionilor.
11:40
LIVE TEXT | Alexandru Munteanu, în Parlament: „Misiunea Guvernului este ca aderarea la UE să aducă beneficii oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal"
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
11:20
LIVE TEXT | Alexandru Munteanu, în Parlament: „Misiunea Guvernului este ca aderarea la UE să aducă beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal"
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Acum 12 ore
11:00
Revista presei internaționale// Liderul Chinei obține câștiguri strategice la întâlnirea cu președintele SUA; Testele nucleare provoacă tensiuni între SUA și Rusia # Radio Moldova
Presa internațională analizează întâlnirea dintre președinții Statelor Unite și Chinei la summitul Asia-Pacific din Coreea de Sud, precum și intensificarea tensiunilor nucleare dintre marile puteri mondiale. Printre alte subiecte abordate de publicațiile străine se numără situația postelectorală din Țările de Jos, formarea unei coaliții de guvernare populiste în Cehia, dar și controversata lege slovacă ce impune o limită de viteză pe trotuare.
10:50
Din 1 noiembrie, avantaje pentru transportatori la trecerea frontierei: Republica Moldova se aliniază spațiului european de tranzit # Radio Moldova
Începând cu 1 noiembrie, transportatorii din Republica Moldova vor beneficia de o trecere mult mai rapidă a controlului vamal și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ore, zile sau chiar săptămâni, cum se întâmpla anterior. Schimbarea vine ca urmare a aderării țării noastre la Convenția privind regimul de tranzit comun și aplicării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).
10:40
Fostul ministru de Externe, Nicu Popescu, renunță la mandatul de parlamentar. Președinta Maia Sandu l-a desemnat emisar special pentru integrare europeană
Fostul ministru de Externe, Nicu Popescu, renunță la mandatul de deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), obținut la alegerile din 28 septembrie, pentru a prelua rolul de emisar special al președintelui pentru afaceri europene și parteneriate strategice, cu misiunea de a consolida sprijinul internațional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Numirea sa a fost făcută prin decret prezidențial, document semnat de președinta Maia Sandu pe 31 octombrie.
10:40
Diana Caraman: „Mă privați de dreptul de a vorbi limba maternă”. Explicațiile președintei fracțiunii PCRM de ce vorbește rusa în Parlament # Radio Moldova
Președinta fracțiunii Partidului Comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova, Diana Caraman, a oferit o explicație cu privire la faptul că nu vorbește limba oficială a țării în plenul Legislativului. Solicitată de jurnaliști înaintea ședinței din 31 octombrie, la care urmează să fie învestit Guvernul, parlamentara a declarat că va continua să se exprime în limba rusă atât timp cât „moldoveneasca” nu va fi recunoscută drept limbă de stat.
10:30
LIVE TEXT | Alexandru Munteanu prezintă, în Parlament, Programul de activitate al Guvernului, înaintea votului de învestitură
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
10:30
Fostul ministru de Externe Nicu Popescu renunță la mandatul de parlamentar. Președinta Maia Sandu l-a desemnat emisar special pentru integrare europeană
Fostul ministru de Externe și deputatul PAS, Nicu Popescu, renunță la mandatul de parlamentar pentru a prelua rolul de emisar special al președintelui pentru afaceri europene și parteneriate strategice, cu misiunea de a consolida sprijinul internațional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Numirea sa a fost făcută prin decret prezidențial. Documentul a fost publicat vineri, 31 octombrie.
10:20
Munteanu și miniștrii propuși au ajuns la Legislativ: începe prezentarea programului de guvernare # Radio Moldova
Ședința Parlamentului a început în prezența a 99 de deputați. Lipsesc deputatul PAS Nicolae Botgros și deputatul din partea comuniștilor, Constantin Starîș. La ședință a sosit și premierul desemnat, Alexandru Munteanu, împreună cu echipa guvernamentală propusă. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a scris că „merge în Parlament să prezinte programul de guvernare și să ceară votul de sprijin” din partea noilor deputați aleși.
10:20
Fostul ministru de Externe Nicu Popescu, numit emisar special pentru UE și parteneriate strategice. Acesta renunță la mandatul de deputat PAS
Fostul ministru de Externe și deputatul PAS, Nicu Popescu, renunță la mandatul de parlamentar pentru a prelua rolul de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, cu misiunea de a consolida sprijinul internațional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Numirea sa a fost făcută prin decret prezidențial. Documentul a fost publicat vineri, 31 octombrie.
09:50
„Vorbim despre securitatea și ordinea publică”: Procuror din R. Moldova, eliberat din funcție de CSP # Radio Moldova
Procurorul din Procuratura raionului Șoldănești, Ruslan Știrbu, a fost eliberat din funcție pentru gestionarea deficitară a unor cauze penale. Decizia a fost luată pe 30 octombrie de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), după dezbateri desfășurate cu ușile închise.
09:50
Angajări la sfârșit de octombrie: peste 12.5 mii de locuri de muncă vacante în baza de date a ANOFM # Radio Moldova
Peste 12.5 mii de locuri de muncă sunt vacante în întreaga țară la sfârșitul lunii octombrie, potrivit bazei de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe poziții sunt disponibile în municipiile Chișinău și Bălți – 7.753 și, respectiv, 1.029.
09:50
Patru ani de închisoare pentru un tânăr de 20 de ani care a condus fără permis de conducere și a omorât un pieton # Radio Moldova
A urcat la volan fără permis de conducere și a accidentat un pieton de 70 de ani, care în scurt timp a decedat. Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
09:10
Kyiv Post: SUA vor reduce trupe din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, după măsura similară din România # Radio Moldova
SUA s-ar pregăti să efectivele militare și din alte state europene, precum Bulgaria, Ungaria și Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie curent. Oficiali ai administrației Trump au transmis aliaților că măsura similară aplicată în România reprezintă doar o primă etapă, relatează Kyiv Post, prima publicație care a anunțat retragerile de trupe americane de peste Prut.
08:50
Alexandru Munteanu va cere, vineri, votul de încredere din partea Parlamentului pentru noul Guvern: CV-urile miniștrilor propuși în noul Cabinet
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere vineri, 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului. Ședința este programată pentru ora 10:00. Munteanu urmează să prezinte programului de activitate a noului Guvern și garnitura de miniștri.
08:50
Șeful diplomației de la Kiev: Rusia a folosit în Ucraina o rachetă interzisă de tratatul privind rachetele cu rază intermediară # Radio Moldova
Rusia a atacat Ucraina, în ultimele luni, cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare secretă a determinat Statele Unite, în 2019, să se retragă din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF). Declarația aparține ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, și reprezintă prima confirmare oficială că Moscova a utilizat în luptă racheta terestră 9M729.
08:30
Revista Presei | Fără influența Rusiei, regiunea transnistreană ar putea fi reintegrată de Republica Moldova în 5-7 ani # Radio Moldova
În ce condiții zona transnistreană ar putea fi reintegrată de Republica Moldova; reținerea de către CNA a directoarei unui liceu din capitală, suspectată de corupție: „strigătul la cer” al unor angajați ai instituției și reacția Ministerului Educației – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:20
Civili răniți și infrastructură civilă distrusă la Sumî după o serie de atacuri cu drone rusești efectuate într-o singură oră # Radio Moldova
Cel puțin 11 persoane, printre care patru copii, au fost rănite în noaptea de 30 octombri, în orașul Sumî din nord-estul Ucrainei, în urma unei serii de atacuri lansate de armata rusă asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii civile. Potrivit autorităților ucrainene, un bloc de nouă etaje a fost lovit direct, provocând incendii pe ultimele niveluri: cinci apartamente și șapte balcoane au fost cuprinse de flăcări. Salvatorii au intervenit rapid și au evacuat 12 locatari.
08:20
Medici cardiolog: Monitorizarea tensiunii arteriale, esențială pentru prevenirea complicațiilor cardiovasculare # Radio Moldova
O tensiune arterială în afara valorilor normale necesită o adresare la medicul de familie. Cât privește pacienții deja diagnosticați cu hipertensiune, specialiștii susțin că este nevoie de tratament pe tot parcursul vieții, pentru a preveni complicațiile cardiovasculare.
07:40
Alexandru Munteanu va cere, vineri, votul de încredere din partea Parlamentului pentru noul Guvern
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere vineri, 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului. Ședința este programată pentru ora 10:00. Munteanu urmează să prezinte programului de activitate a noului Guvern și garnitura de miniștri.
07:30
O întreagă dezbatere s-a stârnit săptămâna aceasta, după ce Statele Unite au informat România și aliații săi că vor retrage o parte din trupele desfășurate pe frontul de est al Europei. Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat imediat asigurări că „nu vorbim despre o retragere a forțelor americane, ci despre încetarea rotației unei brigăzi care avea elemente în mai multe țări NATO, inclusiv în Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria”.
07:00
Apicultor, despre beneficiile mierii de fenicul: „Foarte bună pentru sănătatea omului” # Radio Moldova
Mierea de fenicul are aromă delicată și proprietăți nutritive importante. Această miere rară conține numeroase vitamine și minerale care susțin sistemul imunitar și reduc inflamațiile. De asemenea, are efect calmant asupra sistemului nervos și ajută la reducerea stresului și oboselii. Invitat la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, Constantin Cojocaru, apicultor cu peste 35 de ani de experiență, a explicat care sunt particularitățile procesului de recoltare a acestui timp de miere.
06:40
Pentru a doua oară în această săptămână, Forțele Aeriene ale Poloniei au interceptat un avion de recunoaștere Il-20 al Federației Ruse, aflat în apropierea spațiului aerian polonez deasupra Mării Baltice. Incidentul a avut loc joi dimineață, înainte de ora 9:00, potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate de la Varșovia.
Acum 24 ore
21:50
Doina Gherman: Parlamentul trebuie să recupereze restanțele legislative și să accelereze implementarea obiectivelor europene # Radio Moldova
Parlamentul R. Moldova urma să voteze, în anul 2025, conform sarcinilor fixate de Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 236 de proiecte de legi. Totuși, legislatura trecută a reușit aprobarea a doar 144. Doina Gherman, vicepreședinta noului Parlament, constituit săptămâna trecută, a declarat la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1 că restanța de 92 de proiecte de legi trebuie recuperată în următoarele trei luni.
