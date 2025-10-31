Mandate de arest pentru directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” și un agent economic, acuzați de corupție

21:10

La 33 de ani de la trecerea în eternitate a marilor artiști Doina și Ion Aldea-Teodorovici, memoria lor rămâne vie, iar melodiile care au marcat generații întregi continuă să vibreze în inimile oamenilor. Cu acest prilej, la monumentul cântăreților Renașterii Naționale, amplasat la intrarea în Parcul Valea Morilor, a avut loc un spectacol muzical-literar dedicat creației și moștenirii spirituale lăsate de cei doi artiști. Tot astăzi, și-a deschis pentru prima dată ușile Centrul de Cultură și Artă care le poartă numele și care va păstra moștenirea artistică a renumitului cuplu.