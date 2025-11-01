Maldivele interzic fumatul pentru generațiile născute după 2006, inclusiv turiștilor
Radio Moldova, 1 noiembrie 2025 18:50
Din 1 noiembrie, în Maldive a intrat în vigoare o interdicție privind tutunul pentru o întreagă generație. Conform noilor reglementări, „persoanelor născute la 1 ianuarie 2007 sau mai târziu” le este interzis să cumpere, să consume sau să vândă orice produse din tutun pe teritoriul republicii insulare. Despre aceasta a anunțat Ministerul Sănătății din Maldive, care afirmă că scopul măsurii este formarea unei generații libere de fumat, transmite DW.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
19:30
Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene de judo pentru tineret „sub 23 de ani” # Radio Moldova
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a devenit vicecampion european la tineret. La competiția desfășurată la Arena Chișinău, compatriotul nostru a obținut medalia de argint în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme.
19:30
Curtea de Apel București prelungește arestul lui Alexandru Bălan, acuzat de trădare și spionaj pentru KGB-ul din Belarus # Radio Moldova
Fostul director adjunct al SIS Alexandru Bălan, reținut în România pentru trădare și transmiterea de informații secrete către KGB-ul din Belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile - până pe 8 decembrie. Decizia Curții de Apel București, luată la cererea procurorilor, vizează prevenirea unor riscuri la adresa cercetării penale. Dacă va fi găsit vinovat, Bălan riscă până la 20 de ani de închisoare.
Acum o oră
19:10
Surpriză în campionatul național de fotbal. Zimbru Chișinău a pierdut cu 2-3 meciul cu Spartanii-Sportul Selemet din etapa a 18-a a competiției.
18:50
Maldivele interzic fumatul pentru generațiile născute după 2006, inclusiv turiștilor # Radio Moldova
Din 1 noiembrie, în Maldive a intrat în vigoare o interdicție privind tutunul pentru o întreagă generație. Conform noilor reglementări, „persoanelor născute la 1 ianuarie 2007 sau mai târziu” le este interzis să cumpere, să consume sau să vândă orice produse din tutun pe teritoriul republicii insulare. Despre aceasta a anunțat Ministerul Sănătății din Maldive, care afirmă că scopul măsurii este formarea unei generații libere de fumat, transmite DW.
Acum 2 ore
18:10
Un nou guvern pentru stabilitate și integrare europeană: Bruxellesul salută învestirea cabinetului Munteanu # Radio Moldova
Guvernul Munteanu este privit de experți ca o formulă de continuitate politică și ca o echipă cu potențial de stabilitate și echilibru. Învestit sâmbătă, noul executiv condus de Alexandru Munteanu păstrează jumătate dintre miniștrii din Cabinetul Recean, însă promite o nouă abordare - una mai pragmatică, axată pe economie și pe consolidarea instituțiilor. Analiștii politici subliniază că așteptările sunt mari, mai ales în ceea ce privește creșterea economică. Între timp, învestirea Guvernului Munteanu a fost salutată de lideri europeni și din regiune.
Acum 4 ore
17:30
Mihail Latîșev a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de judo pentru tineret „sub 23 de ani” # Radio Moldova
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a devenit vicecampion european la tineret. La competiția desfășurată la Arena Chișinău, compatriotul nostru a obținut medalia de argint în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme.
17:10
Retragerea trupelor americane din România, „un cadou pentru Putin”, avertizează veteranii SUA # Radio Moldova
Decizia administrației Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei americane din România și alte state NATO de la granița cu Rusia a stârnit critici puternice din partea veteranilor, care o consideră o greșeală strategică ce slăbește descurajarea alianței și care îi va oferi un avantaj președintelui rus Vladimir Putin, relatează Antena3.ro.
16:50
Campionatele Europene de judo „sub 23 de ani” de la Chișinău. Mihail Latîșev este calificat în finală! # Radio Moldova
Judocanul moldovean Mihail Latîșev s-a calificat în finala concursului categoriei de greutate de până la 90 de kilograme. Compatriotul nostru a obținut deja 4 victorii la competiția desfășurată la Arena Chișinău.
16:30
ADR Centru devine parte activă în implementarea Programului european Interreg NEXT 2021-2027 # Radio Moldova
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru va sprijini implementarea Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021–2027, în urma semnării, la Iași, a contractului-cadru de finanțare pentru Oficiul Antenă al Secretariatului Comun, care va funcționa în cadrul instituției.
16:30
Tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșă s-a calificat în prima ei finală a unei competiții WTA de cel mai înalt nivel. Sportiva născută la Chișinău, fiica fostului biatlonist moldovean Ion Bucșă, a învins-o pe australianca Maya Joint cu 6-3, 6-1 în semifinalele turneului de la Hong Kong, care are un fond de premiere de 275 de mii de dolari americani.
Acum 6 ore
15:30
Campionatul European de judo „sub 23 de ani” de la Chișinău. Mihail Latîșev este calificat în finală! # Radio Moldova
Judocanul moldovean Mihail Latîșev s-a calificat în finala concursului categoriei de greutate de până la 90 de kilograme. Compatriotul nostru a obținut deja 4 victorii la competiția desfășurată la Arena Chișinău.
15:20
În districtul Ramensk, din regiunea Moscova, pe 31 octombrie a fost aruncată în aer conducta de petrol „Kolțevaia”, care aparține companiei „Transneft” și furniza diverse tipuri de combustibil mai multor regiuni din jurul Moscovei, precum și aeroporturilor și bazelor petroliere din regiunea capitalei. Despre aceasta a anunțat Direcția Principală de Informații (GUR) a Ucrainei.
15:10
Întreprinderea socială fondată la Tiraspol de antreprenoarea Tatiana Yascova sprijină persoanele aflate în momente de răscruce să-și dezvolte competențele în opt domenii de bază. Centrul oferă programe moderne de instruire în domenii precum web-design, design grafic, design interior, management de proiecte și inteligență artificială.
14:40
Proiectele pentru gestionarea deșeurilor, recunoscute drept lucrări de utilitate publică națională # Radio Moldova
Proiectul „Deșeuri solide în Republica Moldova” face un pas important spre implementare. Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis recent că lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor pot fi declarate lucrări de utilitate publică la nivel național, a anunțat Ministerul Mediului.
14:10
Munca lor nu se vede, dar se aude, iar cea mai mare recompensă este să încălzească sufletele radioascultătorilor. Zi de zi, prin voce și dedicație, ei aduc informația, emoția și speranța mai aproape de oameni. Ziua Națională a Radioului este sărbătorită sâmbătă, 1 noiembrie, marcând prima emisie radio din România, realizată în anul 1928. Cu acest prilej, echipa Moldova 1 a mers în vizită la Radio Moldova pentru a le prezenta telespectatorilor vocile contemporane care dau viață undelor radio.
Acum 8 ore
13:10
La București, Bruxelles și Washington: unde va efectua prima sa vizită de peste hotare noul premier al R. Moldova # Radio Moldova
Noul premier al R. Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua primele sale vizite, după învestire, la București și Bruxelles și va relansa dialogul cu SUA. Totodată, printre obiectivele Cabinetului Munteanu se numără creșterea economică, atragerea investițiilor, definitivarea bugetului pentru anul 2026, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, sprijinirea a 100.000 de persoane să-și găsească locuri de muncă sau construcția filarmonicii.
13:00
Premierul Munteanu, primele vizite în România și la Bruxelles: Atragerea investițiilor, promovarea exporturilor și 100.000 de persoane angajate - obiectivele noilor miniștri # Radio Moldova
Noul premier al R. Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua primele sale vizite, după învestire, la București și Bruxelles și va relansa dialogul cu SUA. Totodată, printre obiectivele Cabinetului Munteanu se numără creșterea economică, atragerea investițiilor, definitivarea bugetului pentru anul 2026, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, sprijinirea a 100.000 de persoane să-și găsească locuri de muncă sau construcția filarmonicii.
12:00
Kievul încearcă să stabilizeze situația la Pokrovsk, oraș aflat sub presiunea trupelor ruse # Radio Moldova
Ucraina a debarcat trupe speciale pentru a lupta în zonele asediate din orașul Pokrovsk, din estul Ucrainei, la începutul acestei săptămâni, chiar în momentul în care Rusia a anunțat că a înconjurat forțele Kievului din zonă, scrie Agerpres cu referire la Reuters, care citează două surse militare ucrainene.
Acum 12 ore
11:30
Copiii din Republica Moldova au șansa să descopere lumea tehnologiilor moderne chiar în biblioteci. În 34 de localități din țară funcționează cluburi de robotică și programare, unde tinerii pasionați de știință și tehnologie învață să creeze roboți și să dezvolte proiecte IT. Activitățile, oferite gratuit prin programul CODE Kids, îi ajută să-și dezvolte creativitatea, gândirea critică și abilitățile digitale.
11:20
Noul Guvern a depus jurământul de învestire. Maia Sandu: „Avem nevoie de măsuri curajoase care să asigure dezvoltarea economiei” # Radio Moldova
Membrii noului Guvern al R. Moldova, care au primit, pe 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului, au depus pe 1 noiembrie, la Președinție, jurământul de învestire. La ceremonie au participat președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu.
10:30
Membrii Guvernului Munteanu au depus jurământul de învestire. Maia Sandu le solicită să valorifice „fereastra istorică oferită de integrarea europeană” # Radio Moldova
Membrii noului Guvern al R. Moldova, care au primit, pe 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului, au depus pe 1 noiembrie, la Președinție, jurământul de învestire. La ceremonie au participat președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu.
10:30
Bulgaria suspendă temporar exportul de motorină și combustibil pentru aviație, inclusiv către alte state membre ale UE, în contextul sancțiunilor introduse de administrația președintelui american Donald Trump împotriva companiilor „Rosneft” și „Lukoil”. Decizia, menită să evite o posibilă penurie de produse petroliere în viitor, a fost adoptată vineri, 31 octombrie, de Parlamentul bulgar, transmite DW, cu referire la agenția dpa.
09:10
Servicii educaționale și consiliere pentru locuitorii din Tiraspol în cadrul unui centru # Radio Moldova
Întreprinderea socială fondată la Tiraspol de antreprenoarea Tatiana Yascova sprijină persoanele aflate în momente de răscruce să-și dezvolte competențele în opt domenii de bază. Centrul oferă programe moderne de instruire în domenii precum web-design, design grafic, design interior, management de proiecte și inteligență artificială.
09:00
Revista presei // Noua echipă guvernamentală, dominată de bărbați și cu 8 miniștri din fostul Executiv; Programul de guvernare, „ambițios și complex” # Radio Moldova
De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm că Parlamentul a acordat, vineri, votul de încredere noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. Legislativul a aprobat programul de guvernare și lista cabinetului propus.
08:40
Creșe de tip familial pentru copiii cu vârste de până la trei ani, deschise acasă la mai multe femei din raionul Ungheni # Radio Moldova
Mai multe femei din raionul Ungheni vor amenaja creșe de tip familial în propriile case sau în spații închiriate pentru îngrijirea copiilor cu vârste de până la trei ani. Acestea au primit câte 40.000 de lei pentru materializarea ideilor. Programul face parte dintr-o inițiativă mai amplă implementată de Organizația Internațională a Muncii (OIM).
08:00
Ziua Națională a Radioului în R. Moldova: Directorul Radio Moldova: „Încercăm să ținem pasul cu tot ce înseamnă modernitate” # Radio Moldova
Sâmbătă, 1 noiembrie, Republica Moldova celebrează Ziua Națională a Radioului, conform unei hotărâri din 2023 a Guvernului. Ziua a fost instituită la inițiativa Companiei „Teleradio-Moldova”, având scopul de a corecta percepțiile istorice și de a recunoaște contribuția radioului la cultura și identitatea națională. Provocările în radio sunt la fel ca în toată mass-media, susține directorul general adjunct al Radiodifuziunii din cadrul Teleradio-Moldova, Cornel Ciobanu. Potrivit acestuia, chiar dacă la televiziune se pune accentul pe video, radioul încearcă să capteze atenția publicului prin sunet, iar în timp lucrurile s-au schimbat, astăzi Radio Moldova poate fi deja nu doar ascultat, ci și vizionat.
Acum 24 ore
21:40
Noul Guvern promite atragerea unor investiții masive. Expert: „Trebuie puse accentele pe producție competitivă și export” # Radio Moldova
Noul Guvern promite atragerea unor investiții masive, de patru miliarde de euro, inclusiv din partea diasporei. Expertul economic Marin Gospodarenco susține că acest lucru este posibil, inclusiv, prin oferirea garanțiilor din partea instituțiilor europene. O altă modalitate este crearea unor platforme simple și sigure pentru a atrage aceste resurse financiare, a menționat acesta la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
21:10
Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” va fi renovat cu fonduri europene. Va avea o sală nouă de cinema # Radio Moldova
Chișinăul și Iașiul își dau mâna prin cinema. Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”, împreună cu Ateneul Național de peste Prut vor realiza coproducții de filme și spectacole cu care vor merge și la sate, pe ambele maluri de Prut. Ginta Latină va avea o sală nouă de cinema, iar sediul teatrului va fi renovat cu fonduri europene. Proiectul își propune reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașului și Chișinăului.
21:00
Spiritul olimpic domină din nou actualitatea sportivă la Chișinău! CNOS a lansat Ghidul Olimpic # Radio Moldova
La Casa Olimpică din capitala Chișinău, a fost lansat Ghidul Olimpic, un suport didactic destinat proiectului „Lecții Olimpice", inițiat de Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Invitată specială a fost Maria Bulatova, președinta Academiei Olimpice din Ucraina, care a vorbit despre viziunea europeană asupra educației olimpice și despre importanța acestui ghid în formarea unei generații educate prin sport.
20:50
Guvernul Munteanu, învestit cu 55 de voturi: „Sunt luptător și voi lupta pentru binele, prosperitatea și parcursul european al R. Moldova” # Radio Moldova
R. Moldova are un nou Guvern. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit vineri, 31 octombrie, la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare, care au stabilit o nouă componență a Parlamentului, dar cu aceeași majoritate parlamentară - cea a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Guvernul Munteanu a fost învestit cu votul a 55 de deputați.
20:50
Ministrul Junghietu, despre „problema Lukoil”: „Cum am găsit soluții pentru a rezolva criza energetică, sunt sigur că vom găsi și pentru aceasta” # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău discută cu mai multe companii petroliere pentru a găsi soluții la eventuale perturbări în lanțul de aprovizionare cu combustibil, urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, reconfirmat astăzi, prin votul Parlamentului, în aceeași funcție în Guvernul Munteanu.
20:40
Parlamentul a luat act vineri, 31 octombrie, de demisia unor deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care au renunțat la mandat, după ce au devenit membri ai Cabinetului de miniștri condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
20:10
Reacția ministrei de Externe a României, după ce sute de moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără cărțile de identitate # Radio Moldova
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a comentat, în premieră, într-un interviu pentru Europa Liberă, reținerile la graniță a sute de buletine de identitate românești de la moldovenii cu dublă cetățenie, sub bănuiala că ar fi declarat domicilii fictive în țara vecină.
19:50
Oamenii, așteptări de la noul Guvern: „Să se concentreze pe situația economică a țării și bunăstarea oamenilor” # Radio Moldova
Principalele așteptări ale cetățenilor față de noul Guvern al R. Moldova vizează dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai. Oamenii speră ca măsurile adoptate de autorități să ducă la majorarea salariilor, crearea unor noi locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor publice. Cu toate acestea, nu toți privesc cu încredere schimbarea. Unii moldoveni spun că și-au pierdut speranța și nu mai așteaptă transformări semnificative.
Ieri
19:40
Guvernul Munteanu, învestit cu 55 de voturi: „Eu nu am eșuat. Sunt luptător și voi lupta pentru binele, prosperitatea și parcursul european al R. Moldova” # Radio Moldova
R. Moldova are un nou Guvern. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit vineri, 31 octombrie, la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare, care au stabilit o nouă componență a Parlamentului, dar cu aceeași majoritate parlamentară - cea a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Guvernul Munteanu a fost învestit cu votul a 55 de deputați.
19:40
Noul Cabinet de miniștri, așteptat la Președinție pe 1 noiembrie să depună jurământul de învestire # Radio Moldova
Noul Cabinet de miniștri va depune jurământul de învestire sâmbătă, 1 noiembrie. Ceremonia de învestire este planificată pentru ora 10:00, la Președinție.
19:20
Ministrul Junghietu, despre „problema Lukoil”: „Cum am găsit soluții pentru a rezolva criza energetică, sunt sigur că vom găsi soluții și pentru aceasta” # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău discută cu mai multe companii petroliere pentru a găsi soluții la eventuale perturbări în lanțul de aprovizionare cu combustibil, urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, reconfirmat astăzi, prin votul Parlamentului, în aceeași funcție în Guvernul Munteanu.
19:00
Oamenii, despre așteptările de la noul Guvern: „Să se concentreze pe situația economică a țării și bunăstarea oamenilor” # Radio Moldova
Principalele așteptări ale cetățenilor față de noul Guvern al R. Moldova vizează dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai. Oamenii speră ca măsurile adoptate de autorități să ducă la majorarea salariilor, crearea unor noi locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor publice. Cu toate acestea, nu toți privesc cu încredere schimbarea. Unii moldoveni spun că și-au pierdut speranța și nu mai așteaptă transformări semnificative.
18:50
ULTIMA ORĂ | Guvernul Munteanu, învestit: „Eu nu am eșuat. Sunt luptător și voi lupta pentru binele, prosperitatea și parcursul european al R. Moldova” # Radio Moldova
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
18:20
Planurile candidaților propuși la funcția de miniștri ai Educației și Culturii: „În condițiile progresului spre integrarea europeană, acestea vor deveni realitate” # Radio Moldova
Atât în domeniul culturii, cât și în cel al educației sunt necesare investiții majore, afirmă Cristian Jardan și Dan Perciun, candidații propuși la funcțiile de miniștri ai Culturii și, respectiv, Educației și Cercetării. Jardan dă asigurări că va implementa soluții pentru protejarea patrimoniului cultural și restaurarea monumentelor, inclusiv a conacelor aflate în stare deplorabilă, iar Perciun promite că va continua să susțină profesorii și să asigure creșterea performanței elevilor.
17:30
Fostul deputat Constantin Țuțu va sta în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a acceptat vineri, 31 octombrie, recursul depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) după ce Judecătoria Chișinău a respins solicitarea prelungirii arestului preventiv și a decis plasarea fostului deputat în arest la domiciliu.
17:20
Kylian Mbappé, atacantul echipei Real Madrid a primit „Gheata de Aur” pentru cel mai bun marcator al sezonului trecut în fotbalul european. Ceremonia a fost desfășurată în loja de onoare a stadionului Santiago Bernabeu. La eveniment au fost prezenți președintele Florentino Pérez, antrenorul Xabi Alonso și jucătorii primei echipe. Deși debutul său la Real Madrid nu a fost strălucit, francezul și-a îmbunătățit constant randamentul, Mbappé a înscris 31 de goluri în ultima ediție de campionat a primei divizii spaniole.
17:20
Osmochescu, înainte de învestirea Guvernului Munteanu: „Nu ne temem de provocări. Continuăm parcursul european al economiei Moldovei” # Radio Moldova
Acțiunile pe care și le-a propus noua conducere a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută „în primele 100 de zile” de la învestire, dă asigurări candidatul propus la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu.
17:20
Mandate de arest pentru directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” și un agent economic, acuzați de corupție # Radio Moldova
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic, reținuți pe 30 octombrie, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată vineri, 31 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
17:00
Ucraina va colabora cu partenerii europeni pentru introducerea unor taxe vamale asupra produselor rusești care continuă să fie importate în Uniunea Europeană, a anunțat ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, în cadrul unei întrevederi cu președintele Volodimir Zelenski.
16:40
San Antonio Spurs au cel mai bun start de sezon al lor din toate timpurile. Condusă din teren de francezul Victor Wembanyama, franciza din statul Texas a repurtat a cincea victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Spurs au jucat pe propriul lor parchet cu Miami Heat. Discipolii lui Mitch Johnson au câștigat cu scorul de 107:101, iar Victor Wembanyama a evoluat senzațional.
16:30
Sistemele de comunicații interne ale Poliției Naționale, mai sigure: echipamente moderne în valoare de 1.3 milioane de euro, donate de Germania # Radio Moldova
Poliția Națională a primit echipamente moderne de securitate cibernetică, menite să protejeze sistemele de comunicații interne și operaționale ale instituției. Donația, în valoare de 1.355 de milioane de euro, a fost oferită în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de Poliția Federală Germană și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania.
16:10
Rusia se declară deschisă să continue negocierile în formatul de la Istanbul și acuză „lipsa de voință politică la Kiev” # Radio Moldova
Rusia se declară pregătită să continue negocierile cu Ucraina în formatul de la Istanbul. Făcând declarații pentru mass-media rusă, viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a spus că ar exista toate condițiile necesare pentru organizarea negocierilor și că Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina, potrivit RBC Ukraine.
15:50
Administratorul unei companii din Chișinău, cercetat pentru escrocherie și delapidări în sumă de 12 milioane de lei # Radio Moldova
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, un cetățean al Federației Ruse în vârstă de 49 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. În aceeași schemă ar mai fi implicate două persoane – un bărbat de 29 de ani și o femeie de 33 de ani, ambii din Chișinău.
15:20
Finala celei mai pretigioase competiții inter-cluburi sud-americane la fotbal, Copa Libertadores, se va disputa pentru a șaptea oară între două echipe braziliene. Flamengo Rio de Janeiro și Palmeiras Sao Paolo se vor înfrunta pe 29 noiembrie, pe Estadio Monumental din orașul Lima, capitala statului Peru. După ce a pierdut în Ecuador cu 0:3 în fața echipei Liga Deportiva Universitaria de Quito, Palmeiras Sao Paolo a răsturnat scorul general, după victoria răsunătoare repurtată pe teren propriu, cu scorul de 4:0.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.