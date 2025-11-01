Copiii descoperă tehnologiile moderne în bibliotecile din Republica Moldova
Radio Moldova, 1 noiembrie 2025 11:30
Copiii din Republica Moldova au șansa să descopere lumea tehnologiilor moderne chiar în biblioteci. În 34 de localități din țară funcționează cluburi de robotică și programare, unde tinerii pasionați de știință și tehnologie învață să creeze roboți și să dezvolte proiecte IT. Activitățile, oferite gratuit prin programul CODE Kids, îi ajută să-și dezvolte creativitatea, gândirea critică și abilitățile digitale.
• • •
Membrii noului Guvern al R. Moldova, care au primit, pe 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului, au depus pe 1 noiembrie, la Președinție, jurământul de învestire. La ceremonie au participat președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Membrii noului Guvern al R. Moldova, care au primit, pe 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului, au depus pe 1 noiembrie, la Președinție, jurământul de învestire. La ceremonie au participat președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Bulgaria suspendă temporar exportul de motorină și combustibil pentru aviație, inclusiv către alte state membre ale UE, în contextul sancțiunilor introduse de administrația președintelui american Donald Trump împotriva companiilor „Rosneft” și „Lukoil”. Decizia, menită să evite o posibilă penurie de produse petroliere în viitor, a fost adoptată vineri, 31 octombrie, de Parlamentul bulgar, transmite DW, cu referire la agenția dpa.
Întreprinderea socială fondată la Tiraspol de antreprenoarea Tatiana Yascova sprijină persoanele aflate în momente de răscruce să-și dezvolte competențele în opt domenii de bază. Centrul oferă programe moderne de instruire în domenii precum web-design, design grafic, design interior, management de proiecte și inteligență artificială.
De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm că Parlamentul a acordat, vineri, votul de încredere noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. Legislativul a aprobat programul de guvernare și lista cabinetului propus.
Mai multe femei din raionul Ungheni vor amenaja creșe de tip familial în propriile case sau în spații închiriate pentru îngrijirea copiilor cu vârste de până la trei ani. Acestea au primit câte 40.000 de lei pentru materializarea ideilor. Programul face parte dintr-o inițiativă mai amplă implementată de Organizația Internațională a Muncii (OIM).
Sâmbătă, 1 noiembrie, Republica Moldova celebrează Ziua Națională a Radioului, conform unei hotărâri din 2023 a Guvernului. Ziua a fost instituită la inițiativa Companiei „Teleradio-Moldova”, având scopul de a corecta percepțiile istorice și de a recunoaște contribuția radioului la cultura și identitatea națională. Provocările în radio sunt la fel ca în toată mass-media, susține directorul general adjunct al Radiodifuziunii din cadrul Teleradio-Moldova, Cornel Ciobanu. Potrivit acestuia, chiar dacă la televiziune se pune accentul pe video, radioul încearcă să capteze atenția publicului prin sunet, iar în timp lucrurile s-au schimbat, astăzi Radio Moldova poate fi deja nu doar ascultat, ci și vizionat.
Noul Guvern promite atragerea unor investiții masive, de patru miliarde de euro, inclusiv din partea diasporei. Expertul economic Marin Gospodarenco susține că acest lucru este posibil, inclusiv, prin oferirea garanțiilor din partea instituțiilor europene. O altă modalitate este crearea unor platforme simple și sigure pentru a atrage aceste resurse financiare, a menționat acesta la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Chișinăul și Iașiul își dau mâna prin cinema. Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”, împreună cu Ateneul Național de peste Prut vor realiza coproducții de filme și spectacole cu care vor merge și la sate, pe ambele maluri de Prut. Ginta Latină va avea o sală nouă de cinema, iar sediul teatrului va fi renovat cu fonduri europene. Proiectul își propune reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașului și Chișinăului.
La Casa Olimpică din capitala Chișinău, a fost lansat Ghidul Olimpic, un suport didactic destinat proiectului „Lecții Olimpice", inițiat de Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Invitată specială a fost Maria Bulatova, președinta Academiei Olimpice din Ucraina, care a vorbit despre viziunea europeană asupra educației olimpice și despre importanța acestui ghid în formarea unei generații educate prin sport.
R. Moldova are un nou Guvern. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit vineri, 31 octombrie, la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare, care au stabilit o nouă componență a Parlamentului, dar cu aceeași majoritate parlamentară - cea a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Guvernul Munteanu a fost învestit cu votul a 55 de deputați.
Autoritățile de la Chișinău discută cu mai multe companii petroliere pentru a găsi soluții la eventuale perturbări în lanțul de aprovizionare cu combustibil, urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, reconfirmat astăzi, prin votul Parlamentului, în aceeași funcție în Guvernul Munteanu.
Parlamentul a luat act vineri, 31 octombrie, de demisia unor deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care au renunțat la mandat, după ce au devenit membri ai Cabinetului de miniștri condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a comentat, în premieră, într-un interviu pentru Europa Liberă, reținerile la graniță a sute de buletine de identitate românești de la moldovenii cu dublă cetățenie, sub bănuiala că ar fi declarat domicilii fictive în țara vecină.
Principalele așteptări ale cetățenilor față de noul Guvern al R. Moldova vizează dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai. Oamenii speră ca măsurile adoptate de autorități să ducă la majorarea salariilor, crearea unor noi locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor publice. Cu toate acestea, nu toți privesc cu încredere schimbarea. Unii moldoveni spun că și-au pierdut speranța și nu mai așteaptă transformări semnificative.
R. Moldova are un nou Guvern. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit vineri, 31 octombrie, la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare, care au stabilit o nouă componență a Parlamentului, dar cu aceeași majoritate parlamentară - cea a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Guvernul Munteanu a fost învestit cu votul a 55 de deputați.
Noul Cabinet de miniștri va depune jurământul de învestire sâmbătă, 1 noiembrie. Ceremonia de învestire este planificată pentru ora 10:00, la Președinție.
Autoritățile de la Chișinău discută cu mai multe companii petroliere pentru a găsi soluții la eventuale perturbări în lanțul de aprovizionare cu combustibil, urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, reconfirmat astăzi, prin votul Parlamentului, în aceeași funcție în Guvernul Munteanu.
Principalele așteptări ale cetățenilor față de noul Guvern al R. Moldova vizează dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai. Oamenii speră ca măsurile adoptate de autorități să ducă la majorarea salariilor, crearea unor noi locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor publice. Cu toate acestea, nu toți privesc cu încredere schimbarea. Unii moldoveni spun că și-au pierdut speranța și nu mai așteaptă transformări semnificative.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Atât în domeniul culturii, cât și în cel al educației sunt necesare investiții majore, afirmă Cristian Jardan și Dan Perciun, candidații propuși la funcțiile de miniștri ai Culturii și, respectiv, Educației și Cercetării. Jardan dă asigurări că va implementa soluții pentru protejarea patrimoniului cultural și restaurarea monumentelor, inclusiv a conacelor aflate în stare deplorabilă, iar Perciun promite că va continua să susțină profesorii și să asigure creșterea performanței elevilor.
Fostul deputat Constantin Țuțu va sta în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a acceptat vineri, 31 octombrie, recursul depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) după ce Judecătoria Chișinău a respins solicitarea prelungirii arestului preventiv și a decis plasarea fostului deputat în arest la domiciliu.
Kylian Mbappé, atacantul echipei Real Madrid a primit „Gheata de Aur” pentru cel mai bun marcator al sezonului trecut în fotbalul european. Ceremonia a fost desfășurată în loja de onoare a stadionului Santiago Bernabeu. La eveniment au fost prezenți președintele Florentino Pérez, antrenorul Xabi Alonso și jucătorii primei echipe. Deși debutul său la Real Madrid nu a fost strălucit, francezul și-a îmbunătățit constant randamentul, Mbappé a înscris 31 de goluri în ultima ediție de campionat a primei divizii spaniole.
Acțiunile pe care și le-a propus noua conducere a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută „în primele 100 de zile” de la învestire, dă asigurări candidatul propus la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu.
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic, reținuți pe 30 octombrie, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată vineri, 31 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
Ucraina va colabora cu partenerii europeni pentru introducerea unor taxe vamale asupra produselor rusești care continuă să fie importate în Uniunea Europeană, a anunțat ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, în cadrul unei întrevederi cu președintele Volodimir Zelenski.
San Antonio Spurs au cel mai bun start de sezon al lor din toate timpurile. Condusă din teren de francezul Victor Wembanyama, franciza din statul Texas a repurtat a cincea victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Spurs au jucat pe propriul lor parchet cu Miami Heat. Discipolii lui Mitch Johnson au câștigat cu scorul de 107:101, iar Victor Wembanyama a evoluat senzațional.
Poliția Națională a primit echipamente moderne de securitate cibernetică, menite să protejeze sistemele de comunicații interne și operaționale ale instituției. Donația, în valoare de 1.355 de milioane de euro, a fost oferită în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de Poliția Federală Germană și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania.
Rusia se declară pregătită să continue negocierile cu Ucraina în formatul de la Istanbul. Făcând declarații pentru mass-media rusă, viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a spus că ar exista toate condițiile necesare pentru organizarea negocierilor și că Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina, potrivit RBC Ukraine.
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, un cetățean al Federației Ruse în vârstă de 49 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. În aceeași schemă ar mai fi implicate două persoane – un bărbat de 29 de ani și o femeie de 33 de ani, ambii din Chișinău.
Finala celei mai pretigioase competiții inter-cluburi sud-americane la fotbal, Copa Libertadores, se va disputa pentru a șaptea oară între două echipe braziliene. Flamengo Rio de Janeiro și Palmeiras Sao Paolo se vor înfrunta pe 29 noiembrie, pe Estadio Monumental din orașul Lima, capitala statului Peru. După ce a pierdut în Ecuador cu 0:3 în fața echipei Liga Deportiva Universitaria de Quito, Palmeiras Sao Paolo a răsturnat scorul general, după victoria răsunătoare repurtată pe teren propriu, cu scorul de 4:0.
Programul de guvernare prezentat în Parlament vineri, 31 octombrie, de premierul desemnat Alexandru Munteanu este unul „ambițios și complex”, cu obiective majore pentru economie, justiție și integrare europeană, remarcă experții. În timp ce unii analiști apreciază coerența și acoperirea financiară a planului, alții avertizează că documentul conține mai degrabă intenții generale decât soluții concrete pentru atragerea investițiilor și consolidarea securității.
Republica Moldova a susținut și va continua să susțină integrarea europeană a Ucrainei, stat căruia îi datorăm depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută vineri, 31 octombrie, de viceprim-ministra în exercițiu pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în plenul Parlamentului care dezbate Programul de guvernare al Cabinetului Munteanu.
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat pentru această lună la Budapesta, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, ca urmare a unui memorandum trimis de Ministerul rus de Externe la Washington, scrie The Insider, citând Financial Times.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Oamenii legii anunță o captură de droguri în valoare de peste șase milioane de lei. Cele nouă kilograme de mefedronă au fost ridicate de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în urma destructurării unei rețele care introducea droguri în Republica Moldova prin intermediul transportatorilor de colete din Europa.
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă paradoxală: vânzările de locuințe sunt în scădere, în timp ce creditarea imobiliară atinge niveluri-record. Accesul la împrumuturi a devenit esențial pentru cei care își doresc o locuință, în timp ce băncile profită de cererea ridicată, alimentată de creșterea prețurilor și de restricțiile privind plățile în numerar.
Președinții oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid „Șor” au fost condamnați la câte patru ani de închisoare cu suspendare în dosarul privind finanțarea ilegală a acestei formațiuni. Inculpații ar fi acceptat, în perioada iulie – octombrie 2022, o sumă de 6.4 milioane de lei pentru achitarea protestelor organizate de partid și pentru plata salariilor necontabilizate, în plic, membrilor oficiilor teritoriale.
Un incendiu a izbucnit astăzi, 31 octombrie, în municipiul Bălți, a mistuit mai multe cabluri aflate într-o remorcă de autocamion de tip TIR. Vehiculul era parcat pe strada Industrială nr. 4, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Rapid București a debutat cu o victorie clară în grupa A a Cupei României la fotbal. Echipa giuleșteană a câștigat cât se poate de clar, scor 4:0, meciul disputat pe teren propriu cu divizionara secundă ACS Dumbrăvița. „Alb-vișiniii” au marcat câte două goluri pe repriză prin slovacul Timotej Jambor, olandezul Lars Kramer și Alexandru Dobre, autor a unei duble.
Conducătorii auto sunt obligați, în perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată. Potrivit Poliției, scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece: ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă.
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, susține că Uniunea Europeană (UE) rămâne ferm alături de R. Moldova și apreciază fiecare investiție și reformă implementată de autoritățile de la Chișinău. Maria Luís Albuquerque a declarat, la atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”, organizat la Chișinău, că implementarea Planului de Creștere agreat cu UE, în valoare de 1.9 miliarde de euro pentru perioada 2025 - 2027, reprezintă o oportunitate economică majoră pentru consolidarea competitivității țării.
Administrația Națională a Drumurilor (AND) are un nou director interimar. Este vorba de Ștefan Popa, care a ocupat, până acum, funcția de director executiv al instituției.
Clubul italian de fotbal Juventus Torino a anunțat numele noului antrenor al echipei bianco-nerra. Luciano Spalletti a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon. Presa din Italia scrie că tehnicianul de 66 de ani va rămâne la Juve și din vara anului viitor, doar cu o singură condiție: dacă juventinii se vor califica în grupa unică a Ligii Campionilor.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Presa internațională analizează întâlnirea dintre președinții Statelor Unite și Chinei la summitul Asia-Pacific din Coreea de Sud, precum și intensificarea tensiunilor nucleare dintre marile puteri mondiale. Printre alte subiecte abordate de publicațiile străine se numără situația postelectorală din Țările de Jos, formarea unei coaliții de guvernare populiste în Cehia, dar și controversata lege slovacă ce impune o limită de viteză pe trotuare.
Începând cu 1 noiembrie, transportatorii din Republica Moldova vor beneficia de o trecere mult mai rapidă a controlului vamal și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ore, zile sau chiar săptămâni, cum se întâmpla anterior. Schimbarea vine ca urmare a aderării țării noastre la Convenția privind regimul de tranzit comun și aplicării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).
Fostul ministru de Externe, Nicu Popescu, renunță la mandatul de deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), obținut la alegerile din 28 septembrie, pentru a prelua rolul de emisar special al președintelui pentru afaceri europene și parteneriate strategice, cu misiunea de a consolida sprijinul internațional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Numirea sa a fost făcută prin decret prezidențial, document semnat de președinta Maia Sandu pe 31 octombrie.
