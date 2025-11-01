Membrii Guvernului Munteanu au depus jurământul de învestire. Maia Sandu le solicită să valorifice „fereastra istorică oferită de integrarea europeană”

08:00

Sâmbătă, 1 noiembrie, Republica Moldova celebrează Ziua Națională a Radioului, conform unei hotărâri din 2023 a Guvernului. Ziua a fost instituită la inițiativa Companiei „Teleradio-Moldova”, având scopul de a corecta percepțiile istorice și de a recunoaște contribuția radioului la cultura și identitatea națională. Provocările în radio sunt la fel ca în toată mass-media, susține directorul general adjunct al Radiodifuziunii din cadrul Teleradio-Moldova, Cornel Ciobanu. Potrivit acestuia, chiar dacă la televiziune se pune accentul pe video, radioul încearcă să capteze atenția publicului prin sunet, iar în timp lucrurile s-au schimbat, astăzi Radio Moldova poate fi deja nu doar ascultat, ci și vizionat.