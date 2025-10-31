Administratorul unei companii din Chișinău, cercetat pentru escrocherie și delapidări în sumă de 12 milioane de lei

19:20

Când incendiile scapă de sub control, pompierii pornesc pe șine. Trenurile speciale, încărcate cu zeci de tone de apă, ajung în cel mai greu accesibile zone. Capacitatea trenului de pompieri din Chișinău este de 120 de tone de apă, echivalentul a 30 de autospeciale. Viteza de deplasare poate ajunge până la 80 de kilometri pe oră.