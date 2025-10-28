Finala Campionatului Moldovei de Autocross: Viteză, spectacol și adrenalină la Căușeni
Good News, 28 octombrie 2025 11:00
În perioada 25–26 octombrie 2025, Căușeni a găzduit ultima etapă a Campionatului Moldovei de Autocross, un eveniment care a adus în prim-plan pasiunea pentru motorsport și curajul piloților. Traseul amenajat… Articolul Finala Campionatului Moldovei de Autocross: Viteză, spectacol și adrenalină la Căușeni apare prima dată în Good News.
• • •
Acum 30 minute
11:00
Acum 4 ore
09:10
Muzeul Etnografic împlinește 136 de ani și marchează aniversarea printr-un eveniment special # Good News
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, cea mai veche instituție muzeală din Republica Moldova, aniversează 136 de ani de la fondare. Cu această ocazie, muzeul organizează un eveniment dedicat… Articolul Muzeul Etnografic împlinește 136 de ani și marchează aniversarea printr-un eveniment special apare prima dată în Good News.
Acum 24 ore
18:10
Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului în implementarea politicilor publice și valorificarea oportunităților oferite de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de candidatul desemnat la funcția de… Articolul Candidatul la șefia Guvernului promite colaborare strânsă cu autoritățile locale apare prima dată în Good News.
16:40
Renato Usatîi: Pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa Partidului Nostru, vom introduce mecanismul de rotație a deputaților! Partidul Nostru anunță o inițiativă fără precedent în politica… Articolul Partidul Nostru va introduce rotația deputaților în Parlament, anunță Renato Usatîi apare prima dată în Good News.
16:40
Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău # Good News
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. În satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și… Articolul Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău apare prima dată în Good News.
16:30
Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău își propune să lanseze o platformă prin care orice cetățean care dorește să realizeze un proiect municipal din proprie inițiativă să poată beneficia… Articolul Ion Ceban: Platformă pentru susținerea proiectelor municipale realizate de cetățeni apare prima dată în Good News.
15:10
Ion Ceban a declarat că este firesc ca Primarul General al Capitalei, care reprezintă aproape jumătate din populația țării și contribuie decisiv la bugetul de stat, să fie parte a… Articolul Ion Ceban: Primarul General trebuie să fie parte a Guvernului apare prima dată în Good News.
13:40
Turiștii străini descoperă Republica Moldova: „Îmi place mâncarea, oamenii, patrimoniul” # Good News
Republica Moldova devine o destinație tot mai atractivă pentru turiștii străini. În prima jumătate a anului 2025, peste 37.000 de vizitatori au ajuns în țară, ceea ce reprezintă o creștere… Articolul Turiștii străini descoperă Republica Moldova: „Îmi place mâncarea, oamenii, patrimoniul” apare prima dată în Good News.
13:40
Conform unei decizii unilaterale a conducerii întreprinderii „Apă-Canal Bălți”, începând cu 1 octombrie, locuitorii orașului Bălți sunt obligați să plătească câte 2,5 lei pentru fiecare chitanță la achitarea facturilor. Această… Articolul Primarul Bălți acuză „Apă-Canal” de furt deschis de la consumatori apare prima dată în Good News.
13:10
Ion Ceban a declarat că numirile în funcții nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră, subliniind că Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de… Articolul Numirile în funcții trebuie să fie pentru profesioniști, nu pentru partid apare prima dată în Good News.
12:50
Viceprimarul capitalei și deputatul Blocului ALTERNATIVA, Olga Ursu, participă astăzi la întrevederea primarilor din țară cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru. Olga Ursu a subliniat că autoritatea centrală trebuie… Articolul Olga Ursu participă la întâlnirea primarilor cu candidatul la funcția de prim-ministru apare prima dată în Good News.
12:10
În acest sfârșit de săptămână, Esplanada Palatului Culturii din Iași a găzduit evenimentul „Patrimoniul Cultural Imaterial fără frontiere”, reunind peste 40 de meșteșugari din România și Republica Moldova. Această manifestare… Articolul Meșteșuguri tradiționale din Moldova: Întâlnire culturală la Iași apare prima dată în Good News.
Ieri
10:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a organizat o lecție de educație financiară pentru elevii din clasele X–XII ai Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol. Evenimentul, desfășurat în format online, a… Articolul BNM aduce educația financiară în școlile din Tiraspol apare prima dată în Good News.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
80 de ani de la fondarea ONU: Moldova și Chișinău sărbătoresc valorile păcii și cooperării # Good News
Astăzi se marchează 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, un simbol global al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Republica Moldova este membră a ONU din… Articolul 80 de ani de la fondarea ONU: Moldova și Chișinău sărbătoresc valorile păcii și cooperării apare prima dată în Good News.
17:40
Primarul Drochiei explică procesul de amalgamare voluntară: „Primăriile nu se închid, angajații își păstrează locurile de muncă” # Good News
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a venit cu explicații profesioniste și bine argumentate privind proiectul de decizie referitor la inițierea procesului de amalgamare voluntară a orașului Drochia cu… Articolul Primarul Drochiei explică procesul de amalgamare voluntară: „Primăriile nu se închid, angajații își păstrează locurile de muncă” apare prima dată în Good News.
16:00
Chișinău: Primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea străzii Paris 40 # Good News
În sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea blocului situat pe strada Paris 40. Urmează aplicarea celui de-al doilea strat… Articolul Chișinău: Primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea străzii Paris 40 apare prima dată în Good News.
14:40
În data de 24 octombrie 2025, președintele Republicii Moldova a semnat Decretul nr. 412-X privind conferirea distincțiilor de stat unor scriitori și critici literari pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii,… Articolul Scriitori și critici literari din Republica Moldova, decorați cu distincții de stat apare prima dată în Good News.
13:00
Întreprinderea Poșta Moldovei a pus astăzi în circulație o marcă poștală specială, cu ocazia celebrării a 80 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Emisiunea filatelică, concepută pentru… Articolul Marcă filatelică specială: Poșta Moldovei marchează 80 de ani de la fondarea ONU apare prima dată în Good News.
11:30
Primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru), la summitul internațional „SMART Technologies for Innovation”: Bălțiul va fi parte activă a rețelei de orașe inovative! Colaborarea transfrontalieră între orașele din Moldova, România, Polonia,… Articolul Alexandr Petkov: „Bălțiul va fi parte activă a rețelei de orașe inovative” apare prima dată în Good News.
10:00
Municipiul Bălți a devenit, pentru câteva zile, centrul regional al inovației și tehnologiilor inteligente, găzduind un summit internațional dedicat digitalizării, energiei verzi și dezvoltării urbane moderne. La eveniment au participat… Articolul Inovație și digitalizare: Summit internațional organizat la Bălți apare prima dată în Good News.
23 octombrie 2025
19:00
Mesaj de unitate și solidaritate: Arbori plantați în Parcul Catedralei Mitropolitane de Primăria Chișinău și diplomați # Good News
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, au plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii,… Articolul Mesaj de unitate și solidaritate: Arbori plantați în Parcul Catedralei Mitropolitane de Primăria Chișinău și diplomați apare prima dată în Good News.
17:40
La Campionatul Balcanic de box pentru juniori, tineret și seniori, desfășurat în perioada 14–19 octombrie 2025 în orașul Pale, Serbia, echipa națională a Republicii Moldova a obținut cinci medalii, consolidându-și… Articolul Boxerii moldoveni cuceresc cinci medalii la Campionatul Balcanic din Serbia apare prima dată în Good News.
17:30
Renato Usatîi: „Un Guvern eficient se formează din specialiști, nu din interese de partid” # Good News
Renato Usatîi: Guvernul trebuie format nu pe criterii politice, ci din profesioniști, chiar și din partide extraparlamentare! Pentru ca Republica Moldova să înregistreze schimbări reale și durabile, noul Guvern trebuie… Articolul Renato Usatîi: „Un Guvern eficient se formează din specialiști, nu din interese de partid” apare prima dată în Good News.
16:10
Municipiul Chișinău continuă campania anuală de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”, desfășurată în perioada 15 septembrie – 30 noiembrie 2025. În cadrul acestei campanii, autoritățile locale și întreprinderile municipale de… Articolul Chișinăul continuă „Curățenia generală de toamnă”: Peste 3.000 m³ de deșeuri colectate apare prima dată în Good News.
14:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6–7 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcut de speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în cadrul… Articolul Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul Republicii Moldova în noiembrie apare prima dată în Good News.
13:00
Ion Ceban: Strada Maria Drăgan, complet reabilitată – o arteră importantă pentru locuitorii sectorului Ciocana Pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al Capitalei s-au finalizat lucrările de reparație a carosabilului. Primarul general Ion Ceban a… Articolul Ion Ceban: Intervenim constant în toate sectoarele orașului pentru drumuri mai bune apare prima dată în Good News.
11:40
Guvernul ar putea fi investit până la sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat deputata PAS Doina Gherman. Potrivit acesteia, procesul de consultări politice și de formare a echipei executivului condus de… Articolul Gherman: „Până la sfârșitul săptămânii viitoare vom avea un Guvern investit” apare prima dată în Good News.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată… Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Unit apare prima dată în Good News.
22 octombrie 2025
21:40
Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când vorbești despre capturarea instituțiilor statului” # Good News
Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când întrebi despre capturarea politică a instituțiilor statului” Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa președintelui Parlamentului, Igor Grosu,… Articolul Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când vorbești despre capturarea instituțiilor statului” apare prima dată în Good News.
21:40
Regatul Unit își întărește parteneriatul cu Republica Moldova, oferind sprijin în domeniile apărării, reformei instituționale, rezilienței societale și combaterii dezinformării. Asistența britanică include susținerea Centrului StratCom, instituție esențială în prevenirea… Articolul Moldova consolidează cooperarea cu Regatul Unit în domeniul apărării apare prima dată în Good News.
21:30
Ion Ceban: „La Chișinău nu avem restanțe la salarii și nu semnăm contracte secrete care pun povara pe cetățeni” Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că administrația capitalei gestionează… Articolul Ion Ceban: „La Chișinău se muncește corect și transparent, fără restanțe la salarii” apare prima dată în Good News.
18:00
Învățătoarea Lumința Duminică a fost desemnată Pedagogul Anului 2025, recunoaștere pentru contribuția sa remarcabilă la educația copiilor și implicarea activă în dezvoltarea procesului de învățământ. Premiul a fost acordat în cadrul unei ceremonii… Articolul Învățătoarea Lumința Duminică, desemnată Pedagogul Anului 2025 apare prima dată în Good News.
17:40
Un summit cu privire la extinderea Uniunea Europene îi va reuni pe liderii țărilor candidate și ai celor comunitare, pe 4 noiembrie, la Bruxelles. Evenimentul va fi organizat de postul… Articolul Un Summit dedicat extinderii UE, organizat pe 4 noiembrie la Bruxelles apare prima dată în Good News.
16:20
Renato Usatîi, președintele fracțiuni parlamentare „Partidul Nostru”: Îmi doresc un Parlament nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și ale opoziției! Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare… Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține inițiativele bune ale guvernării și opoziției apare prima dată în Good News.
16:00
Luptătorul moldovean de stil greco-roman, Vitalie Eriomenco, a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de tineret „Under 23”, desfășurate la Novi Sad, Serbia. În finala categoriei de până la… Articolul Vitalie Eriomenco, vicecampion mondial la categoria „sub 23 de ani“ apare prima dată în Good News.
15:10
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, condusă de Ion Ceban, a anunțat că va pleda în Parlament pentru depolitizarea instituțiilor statului și stoparea presiunilor politice. Deputații din Blocul ALTERNATIVA și-au exprimat angajamentul ferm… Articolul Ion Ceban: Blocul ALTERNATIVA va pleda pentru depolitizarea instituțiilor statului apare prima dată în Good News.
14:40
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova și că va acționa exclusiv în interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii susțin că vor constitui o… Articolul Blocul ALTERNATIVA promite să fie vocea poporului în Parlament apare prima dată în Good News.
13:20
Primarul capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban, a transmis un mesaj deputaților noului Parlament, subliniind responsabilitatea acestora față de cetățeni. „Sunt primarul capitalei Republicii Moldova, unde locuiesc aproximativ 1 milion de oameni,… Articolul Ceban: Administrațiile publice continuă să slujească cetățenilor, în ciuda presiunilor apare prima dată în Good News.
13:10
Deputatul din noul Parlament a transmis un mesaj puternic colegilor săi, amintindu-le că votul cetățenilor a fost un act de încredere pentru a reprezenta interesele oamenilor, nu ale partidelor. În cadrul mesajului,… Articolul Apel la curaj în Parlament: Reprezentați interesele oamenilor, nu ale partidului apare prima dată în Good News.
13:00
Consiliul European a aprobat asocierea Elveția la mai multe programe-cheie ale Uniunea Europeană, inclusiv Orizont Europa, Euratom Cercetare şi Formare, ITER/Fuziune pentru Energie, Europa Digitală, Erasmus+ şi EU4Health. Ministra afacerilor… Articolul UE dă undă verde pentru asocierea Elveției la programe-cheie europene apare prima dată în Good News.
12:40
La ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie, a fost anunțată formarea Fracțiunii Partidului Nostru, în fruntea căreia a fost ales liderul formațiunii politice, Renato… Articolul Renato Usatîi este președintele Fracțiunii Partidului Nostru în Parlament apare prima dată în Good News.
11:30
În data de 19 octombrie 2025, comuna Cazangic a găzduit Campionatul raional la lupte libere, organizat de Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport. Evenimentul a reunit peste 130 de tineri… Articolul Borogani cucerește aurul la Campionatul raional la lupte libere 2025 apare prima dată în Good News.
10:00
Oficiul Medicilor de Familie din localitatea Micleușeni a beneficiat recent de o modernizare semnificativă și eficientizare energetică, demarată în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în… Articolul Oficiul Medicilor de Familie din Micleușeni a fost eficientizat energetic apare prima dată în Good News.
21 octombrie 2025
17:30
În cadrul Programului de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ, implementat de Ministerul Educației și Cercetării, au fost modernizate 361 de blocuri sanitare în școlile… Articolul Peste 360 de blocuri sanitare modernizate în școlile din întreaga țară apare prima dată în Good News.
16:00
Serviciul Vamal al Republicii Moldova face un pas semnificativ în modernizarea instituției prin implementarea standardelor europene și a experienței Organizației Mondiale a Vămilor (OMV). În perioada 20–23 octombrie 2025, la… Articolul Serviciul Vamal al Moldovei implementează standarde europene cu ajutorul OMV apare prima dată în Good News.
15:40
Blocul ALTERNATIVA afirmă că proiectele de legi care vizează municipiul Chișinău nu mai pot fi amânate, subliniind necesitatea unei abordări responsabile și eficiente pentru dezvoltarea capitalei. Potrivit formațiunii, Chișinăul are nevoie urgentă de… Articolul Blocul ALTERNATIVA: Proiectele pentru Chișinău nu mai pot fi amânate apare prima dată în Good News.
14:40
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA afirmă că în campania electorală au discutat direct cu cetățenii din toate regiunile Republicii Moldova – din raioane, municipii, orașe și sate, dar și cu conaționalii stabiliți peste hotare. … Articolul Blocul ALTERNATIVA: „Problemele oamenilor vor fi pe agenda noastră parlamentară” apare prima dată în Good News.
14:30
Blocul ALTERNATIVA își începe activitatea parlamentară, promițând să fie o opoziție veritabilă și vocea cetățenilor în Legislativ. Formațiunea, care a obținut încrederea alegătorilor la scrutinul din 28 septembrie, va fi reprezentată în Parlament de opt… Articolul Blocul ALTERNATIVA promite o opoziție veritabilă și proiecte pentru oameni apare prima dată în Good News.
14:30
Blocul ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-și rolul de a reprezenta și apăra interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii au subliniat că vor munci… Articolul ALTERNATIVA: „Vom munci doar în interesul statului și al fiecărui cetățean” apare prima dată în Good News.
14:30
Astăzi marcăm data nașterii unui titan al literaturii moldovenești — Dumitru Matcovschi ar fi împlinit 86 de ani. Poet, prozator, dramaturg și publicist, el s-a născut la 20 octombrie 1939, în… Articolul Astăzi ar fi împlinit 86 de ani: Dumitru Matcovschi, vocea renașterii naționale apare prima dată în Good News.
