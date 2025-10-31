Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule și ziua cu farurile aprinse
Radio Moldova, 31 octombrie 2025 12:40
Conducătorii auto sunt obligați, în perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată. Potrivit Poliției, scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece: ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă.
Rapid București a debutat cu o victorie clară în grupa A a Cupei României la fotbal. Echipa giuleșteană a câștigat cât se poate de clar, scor 4:0, meciul disputat pe teren propriu cu divizionara secundă ACS Dumbrăvița. „Alb-vișiniii” au marcat câte două goluri pe repriză prin slovacul Timotej Jambor, olandezul Lars Kramer și Alexandru Dobre, autor a unei duble.
Comisara europeană Maria Luís Albuquerque: „Fiecare reformă și investiție întărește economia și locul în Europa” # Radio Moldova
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, susține că Uniunea Europeană (UE) rămâne ferm alături de R. Moldova și apreciază fiecare investiție și reformă implementată de autoritățile de la Chișinău. Maria Luís Albuquerque a declarat, la atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”, organizat la Chișinău, că implementarea Planului de Creștere agreat cu UE, în valoare de 1.9 miliarde de euro pentru perioada 2025 - 2027, reprezintă o oportunitate economică majoră pentru consolidarea competitivității țării.
Administrația Națională a Drumurilor (AND) are un nou director interimar. Este vorba de Ștefan Popa, care a ocupat, până acum, funcția de director executiv al instituției.
Clubul italian de fotbal Juventus Torino a anunțat numele noului antrenor al echipei bianco-nerra. Luciano Spalletti a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon. Presa din Italia scrie că tehnicianul de 66 de ani va rămâne la Juve și din vara anului viitor, doar cu o singură condiție: dacă juventinii se vor califica în grupa unică a Ligii Campionilor.
LIVE TEXT | Alexandru Munteanu, în Parlament: „Misiunea Guvernului este ca aderarea la UE să aducă beneficii oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal” # Radio Moldova
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Revista presei internaționale// Liderul Chinei obține câștiguri strategice la întâlnirea cu președintele SUA; Testele nucleare provoacă tensiuni între SUA și Rusia # Radio Moldova
Presa internațională analizează întâlnirea dintre președinții Statelor Unite și Chinei la summitul Asia-Pacific din Coreea de Sud, precum și intensificarea tensiunilor nucleare dintre marile puteri mondiale. Printre alte subiecte abordate de publicațiile străine se numără situația postelectorală din Țările de Jos, formarea unei coaliții de guvernare populiste în Cehia, dar și controversata lege slovacă ce impune o limită de viteză pe trotuare.
Din 1 noiembrie, avantaje pentru transportatori la trecerea frontierei: Republica Moldova se aliniază spațiului european de tranzit # Radio Moldova
Începând cu 1 noiembrie, transportatorii din Republica Moldova vor beneficia de o trecere mult mai rapidă a controlului vamal și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ore, zile sau chiar săptămâni, cum se întâmpla anterior. Schimbarea vine ca urmare a aderării țării noastre la Convenția privind regimul de tranzit comun și aplicării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).
Fostul ministru de Externe, Nicu Popescu, renunță la mandatul de parlamentar. Președinta Maia Sandu l-a desemnat emisar special pentru integrare europeană # Radio Moldova
Fostul ministru de Externe, Nicu Popescu, renunță la mandatul de deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), obținut la alegerile din 28 septembrie, pentru a prelua rolul de emisar special al președintelui pentru afaceri europene și parteneriate strategice, cu misiunea de a consolida sprijinul internațional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Numirea sa a fost făcută prin decret prezidențial, document semnat de președinta Maia Sandu pe 31 octombrie.
Diana Caraman: „Mă privați de dreptul de a vorbi limba maternă”. Explicațiile președintei fracțiunii PCRM de ce vorbește rusa în Parlament # Radio Moldova
Președinta fracțiunii Partidului Comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova, Diana Caraman, a oferit o explicație cu privire la faptul că nu vorbește limba oficială a țării în plenul Legislativului. Solicitată de jurnaliști înaintea ședinței din 31 octombrie, la care urmează să fie învestit Guvernul, parlamentara a declarat că va continua să se exprime în limba rusă atât timp cât „moldoveneasca” nu va fi recunoscută drept limbă de stat.
Fostul ministru de Externe Nicu Popescu renunță la mandatul de parlamentar. Președinta Maia Sandu l-a desemnat emisar special pentru integrare europeană # Radio Moldova
Fostul ministru de Externe și deputatul PAS, Nicu Popescu, renunță la mandatul de parlamentar pentru a prelua rolul de emisar special al președintelui pentru afaceri europene și parteneriate strategice, cu misiunea de a consolida sprijinul internațional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Numirea sa a fost făcută prin decret prezidențial. Documentul a fost publicat vineri, 31 octombrie.
Munteanu și miniștrii propuși au ajuns la Legislativ: începe prezentarea programului de guvernare # Radio Moldova
Ședința Parlamentului a început în prezența a 99 de deputați. Lipsesc deputatul PAS Nicolae Botgros și deputatul din partea comuniștilor, Constantin Starîș. La ședință a sosit și premierul desemnat, Alexandru Munteanu, împreună cu echipa guvernamentală propusă. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a scris că „merge în Parlament să prezinte programul de guvernare și să ceară votul de sprijin” din partea noilor deputați aleși.
„Vorbim despre securitatea și ordinea publică”: Procuror din R. Moldova, eliberat din funcție de CSP # Radio Moldova
Procurorul din Procuratura raionului Șoldănești, Ruslan Știrbu, a fost eliberat din funcție pentru gestionarea deficitară a unor cauze penale. Decizia a fost luată pe 30 octombrie de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), după dezbateri desfășurate cu ușile închise.
Angajări la sfârșit de octombrie: peste 12.5 mii de locuri de muncă vacante în baza de date a ANOFM # Radio Moldova
Peste 12.5 mii de locuri de muncă sunt vacante în întreaga țară la sfârșitul lunii octombrie, potrivit bazei de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe poziții sunt disponibile în municipiile Chișinău și Bălți – 7.753 și, respectiv, 1.029.
Patru ani de închisoare pentru un tânăr de 20 de ani care a condus fără permis de conducere și a omorât un pieton # Radio Moldova
A urcat la volan fără permis de conducere și a accidentat un pieton de 70 de ani, care în scurt timp a decedat. Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Kyiv Post: SUA vor reduce trupe din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, după măsura similară din România # Radio Moldova
SUA s-ar pregăti să efectivele militare și din alte state europene, precum Bulgaria, Ungaria și Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie curent. Oficiali ai administrației Trump au transmis aliaților că măsura similară aplicată în România reprezintă doar o primă etapă, relatează Kyiv Post, prima publicație care a anunțat retragerile de trupe americane de peste Prut.
Alexandru Munteanu va cere, vineri, votul de încredere din partea Parlamentului pentru noul Guvern: CV-urile miniștrilor propuși în noul Cabinet # Radio Moldova
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere vineri, 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului. Ședința este programată pentru ora 10:00. Munteanu urmează să prezinte programului de activitate a noului Guvern și garnitura de miniștri.
Șeful diplomației de la Kiev: Rusia a folosit în Ucraina o rachetă interzisă de tratatul privind rachetele cu rază intermediară # Radio Moldova
Rusia a atacat Ucraina, în ultimele luni, cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare secretă a determinat Statele Unite, în 2019, să se retragă din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF). Declarația aparține ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, și reprezintă prima confirmare oficială că Moscova a utilizat în luptă racheta terestră 9M729.
Revista Presei | Fără influența Rusiei, regiunea transnistreană ar putea fi reintegrată de Republica Moldova în 5-7 ani # Radio Moldova
În ce condiții zona transnistreană ar putea fi reintegrată de Republica Moldova; reținerea de către CNA a directoarei unui liceu din capitală, suspectată de corupție: „strigătul la cer” al unor angajați ai instituției și reacția Ministerului Educației – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Civili răniți și infrastructură civilă distrusă la Sumî după o serie de atacuri cu drone rusești efectuate într-o singură oră # Radio Moldova
Cel puțin 11 persoane, printre care patru copii, au fost rănite în noaptea de 30 octombri, în orașul Sumî din nord-estul Ucrainei, în urma unei serii de atacuri lansate de armata rusă asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii civile. Potrivit autorităților ucrainene, un bloc de nouă etaje a fost lovit direct, provocând incendii pe ultimele niveluri: cinci apartamente și șapte balcoane au fost cuprinse de flăcări. Salvatorii au intervenit rapid și au evacuat 12 locatari.
Medici cardiolog: Monitorizarea tensiunii arteriale, esențială pentru prevenirea complicațiilor cardiovasculare # Radio Moldova
O tensiune arterială în afara valorilor normale necesită o adresare la medicul de familie. Cât privește pacienții deja diagnosticați cu hipertensiune, specialiștii susțin că este nevoie de tratament pe tot parcursul vieții, pentru a preveni complicațiile cardiovasculare.
O întreagă dezbatere s-a stârnit săptămâna aceasta, după ce Statele Unite au informat România și aliații săi că vor retrage o parte din trupele desfășurate pe frontul de est al Europei. Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat imediat asigurări că „nu vorbim despre o retragere a forțelor americane, ci despre încetarea rotației unei brigăzi care avea elemente în mai multe țări NATO, inclusiv în Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria”.
Apicultor, despre beneficiile mierii de fenicul: „Foarte bună pentru sănătatea omului” # Radio Moldova
Mierea de fenicul are aromă delicată și proprietăți nutritive importante. Această miere rară conține numeroase vitamine și minerale care susțin sistemul imunitar și reduc inflamațiile. De asemenea, are efect calmant asupra sistemului nervos și ajută la reducerea stresului și oboselii. Invitat la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, Constantin Cojocaru, apicultor cu peste 35 de ani de experiență, a explicat care sunt particularitățile procesului de recoltare a acestui timp de miere.
Pentru a doua oară în această săptămână, Forțele Aeriene ale Poloniei au interceptat un avion de recunoaștere Il-20 al Federației Ruse, aflat în apropierea spațiului aerian polonez deasupra Mării Baltice. Incidentul a avut loc joi dimineață, înainte de ora 9:00, potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate de la Varșovia.
Doina Gherman: Parlamentul trebuie să recupereze restanțele legislative și să accelereze implementarea obiectivelor europene # Radio Moldova
Parlamentul R. Moldova urma să voteze, în anul 2025, conform sarcinilor fixate de Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 236 de proiecte de legi. Totuși, legislatura trecută a reușit aprobarea a doar 144. Doina Gherman, vicepreședinta noului Parlament, constituit săptămâna trecută, a declarat la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1 că restanța de 92 de proiecte de legi trebuie recuperată în următoarele trei luni.
Lukoil își vinde activele internaționale, acceptă oferta unei companii cu sediul în Elveția # Radio Moldova
Lukoil își vinde activele internaționale și acceptă oferta unei companii cu sediul în Elveția, înregistrată în Cipru și fondată de oligarhul rus prieten cu Vladimir Putin - Ghenadi Timcenco. Sancțiunile americane generează probleme de logistică pentru corporația rusă care operează pe ambele maluri de Prut.
Centrul de cultură și arte „Doina și Ion Aldea-Teodorovici”, deschis la Chișinău: „Cântecul lor va perpetua” # Radio Moldova
La 33 de ani de la trecerea în eternitate a marilor artiști Doina și Ion Aldea-Teodorovici, memoria lor rămâne vie, iar melodiile care au marcat generații întregi continuă să vibreze în inimile oamenilor. Cu acest prilej, la monumentul cântăreților Renașterii Naționale, amplasat la intrarea în Parcul Valea Morilor, a avut loc un spectacol muzical-literar dedicat creației și moștenirii spirituale lăsate de cei doi artiști. Tot astăzi, și-a deschis pentru prima dată ușile Centrul de Cultură și Artă care le poartă numele și care va păstra moștenirea artistică a renumitului cuplu.
O nouă ședință de judecată privind limitarea activității Partidului „Moldova Mare” va avea loc pe 13 noiembrie # Radio Moldova
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului „Moldova Mare” a fost întreruptă și va continua pe 13 noiembrie. Magistrații au solicitat Curții Supreme de Justiție un aviz consultativ dacă, pe acest caz, poate fi sesizată Curtea Europeană a Drepturilor Omului, așa cum a solicitat anterior avocatul formațiunii. Încheierea nu se supune unei căi de atac și nu afectează procesul de examinare, așa că la ședința viitoare vor continua audierile participanților la proces.
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor SUA împotriva Lukoil și Rosneft # Radio Moldova
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii (SUA) împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, astfel încât să poată continua să importe petrol și gaz natural din Rusia, subiect ce va fi abordat de premierul ungar Viktor Orban la întâlnirea pe care o va avea cu președintele american Donald Trump pe 7 noiembrie la Casa Albă, a declarat șeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, potrivit agenției EFE, citată de Agerpres.
Zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv. Marș de comemorare la București, oamenii încă cer dreptate # Radio Moldova
Mai multe organizații civice desfășoară joi, un marș la București, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate și reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci, scrie presa română.
Când incendiile scapă de sub control, pompierii pornesc pe șine. Trenurile speciale, încărcate cu zeci de tone de apă, ajung în cel mai greu accesibile zone. Capacitatea trenului de pompieri din Chișinău este de 120 de tone de apă, echivalentul a 30 de autospeciale. Viteza de deplasare poate ajunge până la 80 de kilometri pe oră.
Cinci persoane care ar fi participat la spargerea spectaculoasă de la muzeul Louvre au fost arestate la Paris. Bijuteriile furate, în valoare de 88 de milioane de euro, încă nu au fost găsite, dar procurorii rămân optimiști. Anchetatorii lucrează sub presiunea opiniei publice, mulți francezi consideră că jaful a fost o rușine națională.
Dublă aniversare la Casa Radio: Radio Moldova Muzical - 17 ani de la lansare, iar Radio Moldova Tineret - 13 # Radio Moldova
Sărbătoare la Casa Radio! Două dintre canalele importante ale postului public Radio Moldova – Radio Moldova Muzical și Radio Moldova Tineret – marchează, pe 30 octombrie, 17 și, respectiv, 13 ani de la lansare.
Strugurii „Moldova” recoltați de familia Bezer din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești, au ajuns până în Mongolia, unde au fost apreciați pentru calitate și gust. Lilia Bezer susține că a reușit performanța prin muncă asiduă și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare ai R. Moldova. Antreprenoarea crede că fermierii moldoveni trebuie să se concentreze pe menținerea pieței de export - ușor de cucerit, dar greu de menținut.
Clubul CFR Cluj a oficializat numirea lui Daniel Pancu în funcția de antrenor principal. În luna iulie, Pancu s-a despărțit de echipa națională de tineret "sub 21 de ani" a României, cu care a participat la Campionatul European din vara acestui an. Fostul internațional va conduce primul antrenament după meciul CFR-ului de sâmbătă, programat în deplasare cu Dinamo București.
Intoxicațiile cu medicamente, principala cauză a otrăvirilor chimice în Republica Moldova # Radio Moldova
Medicamentele expirate, precum și cele care își schimbă culoarea sau consistența din cauza păstrării neconforme pot fi extrem de periculoase pentru sănătate atunci când sunt administrate. Intoxicațiile provocate de medicamente continuă să fie principala cauză a intoxicațiilor cu substanțe chimice în Republica Moldova, a atenționat Liudmila Scutaru, șefa secției Farmacovigilență a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în cadrul emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
„Suntem mândri!”: Trei studenți din R. Moldova vor primi burse de la Familia Regală a României # Radio Moldova
Familia Regală a României a conferit distincții regale mai multor persoane și instituții din România și din Republica Moldova. Totodată, trei studenți din Republica Moldova vor primi burse de excelență din partea Familiei Regale a României.
„Discuții reale, nu mimate” – fracțiunea PAS cere consultări pentru bugetul Chișinăului. Primăria: Proiectul a fost propus de opt ori în CMC # Radio Moldova
Lipsa unui buget aprobat continuă să fie motiv de replici tăioase la Chișinău. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a acuzat repetat executivul că administrează orașul prin „alocări provizorii, netransparente și fără control” și a cerut lansarea unor consultări publice cu participare largă. De cealaltă parte, Primăria amintește că proiectul de buget a fost propus de opt ori consilierilor, dar de fiecare dată a fost exclus de pe ordinea de zi.
Nicolae Panfil: „Parlamentul trebuie să devină un spațiu al dialogului real și al transpareței” # Radio Moldova
Democrația parlamentară nu se reduce la majorități și opoziții, ci se construiește prin dialog real, respectarea procedurilor și asumarea colectivă a responsabilităților, afirmă directorul de programe al Asociației Promo-LEX, Nicolae Panfil. Într-un interviu oferit postului Moldova 1, Panfil a atras atenția că există restanțe la capitolele „transparență decizională și comunicare publică”.
Replici tăioase în Parlament la împărțirea comisiilor. Plîngău către Usatîi: „Tot internetul bântuie cu fotografii la peretele unui comisariat” # Radio Moldova
A fost vizat în mai multe dosare, a fost fotografiat „la perete” într-un inspectorat de poliție, a fost acuzat de legături cu lumea interlopă, dar a ajuns la conducerea Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Este vorba despre liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, care a fost desemnat, pe 30 octombrie, în funcția de vicepreședinte al acestei comisii parlamentare. Numirea a stârnit nemulțumiri în plenul Parlamentului, iar Usatîi s-a apărat, spunând că „toate cele 30 dosare” ar fi fost „fabricate”.
Escrocherii bancare de peste două milioane de lei: o tânără din Ucraina, reținută la Chișinău # Radio Moldova
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de oamenii legii, fiind bănuită că făcea parte dintr-un grup criminal specializat în escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova. Prejudiciul cauzat victimelor depășește două milioane de lei.
Notificare falsă, transmisă de un operator de poștă electronică din Rusia: SFS atenționează contribuabilii să fie precauți # Radio Moldova
Mai mulți contribuabili au primit așa-zise notificări privind obligația de achitare a impozitului pe venit, transmise prin intermediul unui operator de poștă electronică din Federația Rusă. Mesajul este atribuit Serviciului Fiscal de Stat, pretinzând că este semnat de directoarea Olga Golban. Instituția atenționează că este un fals și îndeamnă contribuabilii să nu acceseze astfel de mesaje.
UTIL | Cum putem recunoaște gripa și de ce este important să ne adresăm la medic imediat după primele simptome # Radio Moldova
O infecție respiratorie caracteristică sezonului rece este gripa. Aceasta este contagioasă și poate evolua diferit - de la simptome ușoare până la o agravare fulminantă. Specialiștii atenționează pacienții să se adreseze la medicul de familie imediat ce apar primele simptome ale bolii. În paralel, jumătate din dozele de vaccin antigripal distribuite în teritoriu au fost administrate grupurilor vulnerabile.
Final de drum pentru FC Liverpool în Cupa Ligii Angliei. „Cormoranii” au fost eliminați în optimile de finală. Discipolii lui Arne Slot, tehnician care a folosit o echipă experimentală, au fost învinși cu 0:3 pe teren propriu de Crystal Palace. La scorul de 0:0, FC Liverpool a avut câteva situații de a marca prin Rio Ngumoha și italianul Federico Chiesa, dar până la pauză aveau să înscrie londonezii.
Încasări mai mari din impozitul pe venit, în 2025: Fiscul a efectuat aproape șase mii de controale la agenții economici # Radio Moldova
Statul a încasat, în primele nouă luni ale anului curent, impozite din salarii în valoare de 34.8 miliarde de lei, cu aproape 13% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) susține că această creștere se datorează controalelor efectuate la mai mulți agenți economici. În consecință, au fost declarați suplimentar 1.2 miliarde de lei, în creștere cu 43.27% în comparație cu 2024.
Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Parlamentului: 15 membri ai Biroului permanent și 12 comisii # Radio Moldova
Parlamentul ales pe 28 septembrie curent va avea aceeași conducere ca Legislativul precedent. Astfel, după liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales, săptămâna trecută, în funcția de președinte al Parlamentului, astăzi au fost reconfirmați în fotoliile de vicespicheri Doina Gherman de la PAS și socialistul Vlad Batrîncea. De asemenea, Parlamentul a desemnat, pe 30 octombrie, cei 15 membri ai Biroului Permanent și a constituit comisiile permanente. În comparație cu legislatura precedentă, noul Parlament are cu o comisie mai mult - cea pentru integrare europeană, condusă de deputatul Marcel Spatari.
