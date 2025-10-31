LIVE TEXT | Alexandru Munteanu prezintă, în Parlament, Programul de activitate al Guvernului, înaintea votului de învestitură

13:40

Unul din trei moldoveni se confruntă cu probleme de vedere care le îngreunează activitățile zilnice, iar doi din zece spun că au dificultăți atunci când merg pe jos sau urcă scările. Datele provin din Recensământul din 2024, ale cărui rezultate privind limitările în activitățile cotidiene au fost prezentate joi, 30 octombrie, de Biroul Național de Statistică.