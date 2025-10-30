Plahotniuc se plânge că are prea mult de studiat: „97 de volume a câte 400 de pagini, într-un termen foarte scurt”

Plahotniuc se plânge că are prea mult de studiat: „97 de volume a câte 400 de pagini, într-un termen foarte scurt”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md