Prognoză sumbră de la Banca Mondială – Moldova ar putea atinge nivelul mediu al veniturilor din UE abia peste trei decenii

10:30

Schimbări la ministerul Muncii și Protecției sociale și ministerul Mediului, Astfel, premierul desemnat Alexandru Munteanu îl propune la Mediu pe secretarul de stat Gheorghe Hajder, iar la ministerul Muncii și Protecției sociale pe Natalia Plugaru, expert în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști cu o experiență solidă în ... Schimbări la ministerul Muncii și cel al Mediului – Cine sunt miniștrii noi propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu The post Schimbări la ministerul Muncii și cel al Mediului – Cine sunt miniștrii noi propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu appeared first on Politik.