Fermierii, iar lăsați pe câmp – Ministrul Agriculturii, desemnat fără să-i întrebe nimeni
Politik, 28 octombrie 2025 20:30
Fermierii sunt nemulțumiți de lipsa consultării privind noul ministru al Agriculturii. „Ramura e în criză și nu mai poate aștepta” Președintele Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădărău, a criticat modul în care a fost desemnat ministrul al Agriculturii, Ludmila Catlabuga care și-a menținut portofoliul, notează bani.md „Supărarea fermierilor este că persoana ministrului Agriculturii nu a fost ... Fermierii, iar lăsați pe câmp – Ministrul Agriculturii, desemnat fără să-i întrebe nimeni The post Fermierii, iar lăsați pe câmp – Ministrul Agriculturii, desemnat fără să-i întrebe nimeni appeared first on Politik.
Plan economic ambițios – 4 miliarde de euro pentru relansare și 25.000 de afaceri susținute de Guvernul Munteanu # Politik
Premierul desemnat Alexandru Munteanu și-a structurat programul de guvernare „UE, Pace, Dezvoltare” pe un mesaj de relansare economică după șocurile ultimilor ani. Acesta mizează pe investiții, creșterea exporturilor și consolidarea mediului de afaceri autohton. Documentul subliniază că Republica Moldova are „datoria și capacitatea de a-și reconstrui potențialul de creștere”, orientând toate politicile spre integrarea economică ... Plan economic ambițios – 4 miliarde de euro pentru relansare și 25.000 de afaceri susținute de Guvernul Munteanu The post Plan economic ambițios – 4 miliarde de euro pentru relansare și 25.000 de afaceri susținute de Guvernul Munteanu appeared first on Politik.
Vești bune pentru locuitorii din Trușeni – Proiectul de alimentare cu apă a localității aproape de finalizare # Politik
Vești bune pentru locuitorii comunei Trușeni, lucrările la proiectul aducțiunii Chișinău–Trușeni au ajuns în etapa finală de realizare. Primăria comunei a obținut permisul de branșare și racordare la rețeaua de apă și canalizare centralizată a municipiului Chișinău, un pas esențial pentru alimentarea cu apă potabilă a întregii localități. Proiectul este implementat cu implicarea directă a ... Vești bune pentru locuitorii din Trușeni – Proiectul de alimentare cu apă a localității aproape de finalizare The post Vești bune pentru locuitorii din Trușeni – Proiectul de alimentare cu apă a localității aproape de finalizare appeared first on Politik.
Guvernul Munteanu promite servicii medicale moderne și accesibile prin noul program „Sănătate accesibilă” # Politik
Sănătatea devine una dintre prioritățile majore ale programului de guvernare prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Documentul prevede un sistem medical modern, digitalizat și accesibil fiecărui cetățean, indiferent de regiune. Programul „Sănătate accesibilă” include investiții masive în infrastructura medicală, echipamente performante și servicii gratuite de calitate. Accentul va fi pus pe prevenție. Este vorba despre ... Guvernul Munteanu promite servicii medicale moderne și accesibile prin noul program „Sănătate accesibilă” The post Guvernul Munteanu promite servicii medicale moderne și accesibile prin noul program „Sănătate accesibilă” appeared first on Politik.
Drumul spre UE se accelerează – Guvernul Munteanu vrea să încheie negocierile de aderare până în 2028 # Politik
Guvernul condus de Alexandru Munteanu vrea să finalizeze negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în 2028. Planul mai prevede modernizarea cadrului juridic și instituțional, precum și consolidarea dialogului cu instituțiile UE. ”Integrarea europeană reprezintă o șansă istorică pentru Republica Moldova de a-și valorifica pe deplin potențialul uman, economic și cultural. Acest ... Drumul spre UE se accelerează – Guvernul Munteanu vrea să încheie negocierile de aderare până în 2028 The post Drumul spre UE se accelerează – Guvernul Munteanu vrea să încheie negocierile de aderare până în 2028 appeared first on Politik.
6 miliarde pentru educație – Guvernul Munteanu promite burse duble și profesori tineri în școli # Politik
Educația este una dintre prioritățile programului de guvernare prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Documentul prevede investiții în infrastructura educațională, creșterea numărului de profesori tineri, dublarea burselor și extinderea școlilor moderne din țară. Viitorul Guvern își propune să aloce cel puțin 6 miliarde de lei pentru modernizarea grădinițelor, școlilor, universităților și institutelor din întreaga țară. ... 6 miliarde pentru educație – Guvernul Munteanu promite burse duble și profesori tineri în școli The post 6 miliarde pentru educație – Guvernul Munteanu promite burse duble și profesori tineri în școli appeared first on Politik.
Revoluție salarială promisă de Guvernul Munteanu – 10.000 lei minimul, 25.000 lei salariul mediu # Politik
Guvernul desemnat condus de Alexandru Munteanu își propune să majoreze treptat salariul minim până la 10 000 de lei (în prezent 5 500 de lei) și salariul mediu până la 25 000 de lei (în prezent 16 000 de lei), concomitent cu accelerarea productivității și dezvoltării economice, notează la Realitatea.md Potrivit capitolului ”Grijă pentru fiecare” ... Revoluție salarială promisă de Guvernul Munteanu – 10.000 lei minimul, 25.000 lei salariul mediu The post Revoluție salarială promisă de Guvernul Munteanu – 10.000 lei minimul, 25.000 lei salariul mediu appeared first on Politik.
Gata cu presupunerile – Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat lista noului Guvern # Politik
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat lista noului Guvern care va număra cinci vicepremieri: Eugen Osmoschescu, Vladimir Bolea, Cristina Gherasimov, Mihai Popșoi și Valeriu Chiveri. În noul Cabinet se regăsesc nouă membri din vechiul Cabinet. Este vorba de Vladimir Bolea – vicepremier și ministru al Agriculturii, Cristina Gherasimov – vicepremier pentru Integrare Europeană, Mihai Popșoi – ... Gata cu presupunerile – Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat lista noului Guvern The post Gata cu presupunerile – Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat lista noului Guvern appeared first on Politik.
Șoferii își pot verifica online abaterile rutiere – Noua funcție disponibilă în platforma MCabinet # Politik
Șoferii din Republica Moldova își pot verifica, începând cu 27 octombrie, abaterile în trafic înregistrate de camerele de supraveghere prin platforma MCabinet, accesibilă pe portalul mcabinet.gov.md. Sistemul afișează data, locul și imaginile contravențiilor, oferind conducătorilor auto posibilitatea de a analiza situațiile din trafic și de a-și corecta comportamentul. Informațiile sunt disponibile în secțiunea ”Contravenții”, iar ... Șoferii își pot verifica online abaterile rutiere – Noua funcție disponibilă în platforma MCabinet The post Șoferii își pot verifica online abaterile rutiere – Noua funcție disponibilă în platforma MCabinet appeared first on Politik.
Ministrul Popșoi – Acreditarea ambasadorului rus suspendată temporar din cauza comportamentului neconform # Politik
Ministrul de Externe în exercițiu, Mihai Popșoi, a afirmat luni cǎ ambasadorul rus în R. Moldova Oleg Ozerov este „agreat, dar neacreditat” de autoritǎțile de la Chișinǎu întrucât comportamentul acestuia este considerat” neconform cu normele diplomatice”, notează moldova1.md „Este un ambasador agreat, dar neacreditat. Există o situație de anumită incertitudine legată de situația domniei sale. ... Ministrul Popșoi – Acreditarea ambasadorului rus suspendată temporar din cauza comportamentului neconform The post Ministrul Popșoi – Acreditarea ambasadorului rus suspendată temporar din cauza comportamentului neconform appeared first on Politik.
Schimbări la ministerul Muncii și cel al Mediului – Cine sunt miniștrii noi propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu # Politik
Schimbări la ministerul Muncii și Protecției sociale și ministerul Mediului, Astfel, premierul desemnat Alexandru Munteanu îl propune la Mediu pe secretarul de stat Gheorghe Hajder, iar la ministerul Muncii și Protecției sociale pe Natalia Plugaru, expert în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști cu o experiență solidă în ... Schimbări la ministerul Muncii și cel al Mediului – Cine sunt miniștrii noi propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu The post Schimbări la ministerul Muncii și cel al Mediului – Cine sunt miniștrii noi propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu appeared first on Politik.
Viorel Cernăuțeanu, avansat la gradul de general-maior – Conducerea IGP decorată prin decrete prezidențiale # Politik
Conducerea Inspectoratului General al Poliției a fost decorată prin decrete prezidențiale de către președintele Maia Sandu. Astfel, potrivit decretelor semnate ieri de către șef statului, șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu i-a fost acordat gradul special următor de chestor-șef, iar adjunctul său Lilian Carabeț a primit Ordinul „Credință Patriei” clasa III. The post Viorel Cernăuțeanu, avansat la gradul de general-maior – Conducerea IGP decorată prin decrete prezidențiale appeared first on Politik.
Premierul desemnat promite protecție pentru angajați și creșterea salariului minim, după discuțiile cu sindicaliștii # Politik
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu a avut și o discuție cu sindicaliștii, unde a vorbit despre măsuri de protecție a angajaților și de creștere a salariilor minime. „Am avut o discuție bună cu reprezentanții confederațiilor sindicale despre drepturile și protecția angajaților, reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care putem atrage mai mulți tineri în câmpul muncii. ... Premierul desemnat promite protecție pentru angajați și creșterea salariului minim, după discuțiile cu sindicaliștii The post Premierul desemnat promite protecție pentru angajați și creșterea salariului minim, după discuțiile cu sindicaliștii appeared first on Politik.
Ecologiștii solicită transparență și criterii clare în selecția viitorului ministru al Mediului # Politik
Comunitatea de mediu din Republica Moldova face un apel public către autorități, solicitând un proces transparent și consultativ pentru numirea viitorului ministru al Mediului. Într-o declarație comună, organizațiile de profil cer ca numirea ministrului să se bazeze pe criterii de profesionalism, integritate și viziune, și nu pe interese politice. În apelul lansat, reprezentanții mediului își ... Ecologiștii solicită transparență și criterii clare în selecția viitorului ministru al Mediului The post Ecologiștii solicită transparență și criterii clare în selecția viitorului ministru al Mediului appeared first on Politik.
Premierul desemnat promite investiții și sprijin pentru fermieri, după consultările cu asociațiile agricole # Politik
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, promite că Guvernul va continua să sprijine fermierii. Totodată, Munteanu susține că „Guvernul va accelera dezvoltarea sectorului agricol prin investiții în agricultura cu valoare adăugată înaltă”. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a menționat că a discutat cu reprezentanții mai multor asociații de profil despre accesul la fonduri ... Premierul desemnat promite investiții și sprijin pentru fermieri, după consultările cu asociațiile agricole The post Premierul desemnat promite investiții și sprijin pentru fermieri, după consultările cu asociațiile agricole appeared first on Politik.
7 comisii parlamentare de profil ar putea fi conduse de PAS, iar celelalte vor reveni opoziției # Politik
În Parlament vor fi constituite 12 comisii parlamentare de profil dintre care șapte vor reveni PAS, iar câte o comisie va fi repartizată celorlalte fracțiuni parlamentare, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Până în prezent, am avut 11 comisii, dar avem restanțe din legislatura trecută când nu am reușit să votăm cea de-a 12-a comisie, ... 7 comisii parlamentare de profil ar putea fi conduse de PAS, iar celelalte vor reveni opoziției The post 7 comisii parlamentare de profil ar putea fi conduse de PAS, iar celelalte vor reveni opoziției appeared first on Politik.
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile impuse liderilor și altor așa-numiți oficiali din regiunea transnistreană până pe 31 octombrie 2026. Măsurile se referă la lista aprobată în 2010 și vizează 16 persoane din așa-numita administrație de pe malul stâng al Nistrului, transmite IPN cu referire la surse din cadrul Consiliului European. În lista de ... UE prelungește sancțiunile pentru regimul de la Tiraspol The post UE prelungește sancțiunile pentru regimul de la Tiraspol appeared first on Politik.
Mutare importantă în Parlament – Partidul Nostru va conduce Comisia pentru Agricultură și Industrie Alimentară # Politik
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, a obținut conducerea Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară în noul Parlament al Republicii Moldova. Totodată, reprezentanții formațiunii vor deține funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Decizia a fost anunțată de Renato Usatîi după mai multe consultări avute astăzi în ... Mutare importantă în Parlament – Partidul Nostru va conduce Comisia pentru Agricultură și Industrie Alimentară The post Mutare importantă în Parlament – Partidul Nostru va conduce Comisia pentru Agricultură și Industrie Alimentară appeared first on Politik.
Reforma administrației, pe masa discuțiilor – Premierul desemnat Alexandru Munteanu, întrevedere cu CALM # Politik
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a avut consultări cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Discuțiile s-au axat pe reforma administrației publice locale, precum și consolidarea autonomiei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Alexandru Munteanu a mai scris că una dintre priorități este atragerea a câtor mai mulți profesioniși în administrația locală. ”Primarii și ... Reforma administrației, pe masa discuțiilor – Premierul desemnat Alexandru Munteanu, întrevedere cu CALM The post Reforma administrației, pe masa discuțiilor – Premierul desemnat Alexandru Munteanu, întrevedere cu CALM appeared first on Politik.
Cantinele școlare din Chișinău au fost modernizate. Pentru dotarea acestora, Ministerul Educației a cheltuit 57,9 de milioane de lei din totalul de 98,6 milioane de lei rezervate. Potrivit MEC, pentru suma rămasă, aproximativ 40,7 milioane de lei, au fost lansate noi proceduri de achiziții. Potrivit MEC, în urma licitațiilor publice au fost achiziționate utilaje pentru ... 58 de milioane pentru masa elevilor – Cantinele școlare din Chișinău, complet modernizate The post 58 de milioane pentru masa elevilor – Cantinele școlare din Chișinău, complet modernizate appeared first on Politik.
Piața îngrășămintelor, din nou în scumpire – Fermierii din Moldova, afectați de creșterea prețurilor # Politik
Scumpirea îngrășămintelor NPK lovește din nou fermierii moldoveni, potrivit unei analize semnate de economistul Iurie Rija, notează bani.md După doi ani de stabilitate relativă, piața îngrășămintelor complexe de tip NPK (azot–fosfor–potasiu) se confruntă din nou cu o creștere accentuată a prețurilor. Conform datelor Băncii Mondiale, indicele global al prețurilor la îngrășăminte a crescut cu aproximativ ... Piața îngrășămintelor, din nou în scumpire – Fermierii din Moldova, afectați de creșterea prețurilor The post Piața îngrășămintelor, din nou în scumpire – Fermierii din Moldova, afectați de creșterea prețurilor appeared first on Politik.
Parlamentul se va întruni joi și vineri, iar pe agenda ședințelor se află alegerea vicepreședinților, stabilirea componenței Biroului permanent și a comisiilor parlamentare de profil, iar pentru ziua de vineri este programată învestirea Guvernului. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, după ce astăzi a avut o ședință cu liderii fracțiunilor parlamentare. „Așa ... Ziua decisivă – Când Alexandru Munteanu va cere votul de încredere al Parlamentului The post Ziua decisivă – Când Alexandru Munteanu va cere votul de încredere al Parlamentului appeared first on Politik.
De ce Ucraina a reluat exportul de fier vechi spre Rîbnița – Explicațiile ambasadorului Rohovei # Politik
Ucraina nu are și nu va avea relații economice cu regiunea transnistreană, care nu este recunoscută ca subiect al dreptului internațional. Declarația aparține ambasadorului Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, într-un interviu acordat pentru Newsmaker.md, în contextul reluării exportului ucrainean de fier vechi către uzina metalurgică de la Rîbnița în vara anului 2025. „Ucraina nu are ... De ce Ucraina a reluat exportul de fier vechi spre Rîbnița – Explicațiile ambasadorului Rohovei The post De ce Ucraina a reluat exportul de fier vechi spre Rîbnița – Explicațiile ambasadorului Rohovei appeared first on Politik.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu și-a anunțat noii miniștri din blocul economic – Cine va conduce Biroul pentru Reintegrare # Politik
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat, luni dimineața, trei noi propuneri pentru funcțiile-cheie din viitorul Cabinet de miniștri. Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina în perioada 2021–2025, este propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare. Totodată, doi miniștri noi vor conduce în viitorul Guvern blocul economic. Eugen Osmochescu, ... Premierul desemnat, Alexandru Munteanu și-a anunțat noii miniștri din blocul economic – Cine va conduce Biroul pentru Reintegrare The post Premierul desemnat, Alexandru Munteanu și-a anunțat noii miniștri din blocul economic – Cine va conduce Biroul pentru Reintegrare appeared first on Politik.
Creștinii o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Parascheva – Mai multe localități din țară își serbează Hramul # Politik
Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor „Sfânta Vineri de Toamnă”, este sărbătorită anual pe 27 octombrie. Cu această ocazie, mai multe localități din țară își serbează Hramul, iar toți cei care poartă numele de Parascheva, Paraschiv, Parascovia și derivatele acestora sunt omagiați. Considerată ocrotitoarea Moldovei, Sfânta Parascheva este venerată de credincioși pentru binecuvântarea și protecția ... Creștinii o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Parascheva – Mai multe localități din țară își serbează Hramul The post Creștinii o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Parascheva – Mai multe localități din țară își serbează Hramul appeared first on Politik.
Edilul capitalei și liderul MAN, Ion Ceban, propune ca primarul general al municipiului Chișinău să facă parte din Guvern. Despre aceasta Ceban a vorbit în debutul ședinței serviciilor municipale. Edilul a menționat că primarii, aleși de cetățeni, cunosc cel mai bine problemele comunităților și trebuie să aibă o comunicare directă cu autoritatea centrală, fără obstacole. ... Primarul, Ion Ceban propune ca edilul capitalei să facă parte din Guvern The post Primarul, Ion Ceban propune ca edilul capitalei să facă parte din Guvern appeared first on Politik.
Ce urmează pentru rafinăria ce alimentează jumătate din motorina Moldovei după sancțiunile SUA aplicate Lukoil # Politik
După sancțiunile impuse săptămâna trecută de SUA gigantului rus Lukoil, viitorul rafinăriei Petrotel din Ploiești și al rețelei de peste 300 de benzinării din România devine tot mai incert (asigură 50% din necesarul de motorină a Republicii Moldova n.a). Termenul-limită impus de Washington pentru încheierea tranzacțiilor este 21 noiembrie, iar o vânzare rapidă se anunță ... Ce urmează pentru rafinăria ce alimentează jumătate din motorina Moldovei după sancțiunile SUA aplicate Lukoil The post Ce urmează pentru rafinăria ce alimentează jumătate din motorina Moldovei după sancțiunile SUA aplicate Lukoil appeared first on Politik.
Vladislav Cojuhari, care deține în prezent funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, ar putea fi noul ministru al Justiției, în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Informația a fost oferită de surse ale Ziarului de Gardă. Licențiat în drept la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Internet, Cojuhari s-a specializat în drept ... Un angajat al MAI ar putea fi noul ministru al Justiției – Cine este Vladislav Cojuhari The post Un angajat al MAI ar putea fi noul ministru al Justiției – Cine este Vladislav Cojuhari appeared first on Politik.
Nume noi în viitorul Guvern Munteanu – Premierul desemnat anunță schimbări la Sănătate, Justiție și Cultură # Politik
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat propunerile miniștrilor din domeniul Sǎnǎtǎții, Justiției și Culturii în viitorul sǎu Cabinet. „Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet. Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ... Nume noi în viitorul Guvern Munteanu – Premierul desemnat anunță schimbări la Sănătate, Justiție și Cultură The post Nume noi în viitorul Guvern Munteanu – Premierul desemnat anunță schimbări la Sănătate, Justiție și Cultură appeared first on Politik.
Producția de miere se prăbușește – Apicultorii își vând stocurile din 2024 după un an dezastruos # Politik
Producția de miere a scăzut drastic în acest an, în special cea de salcâm și tei, din cauza înghețurilor târzii din primăvară. Dacă anul trecut s-au strâns circa 5.000 de tone, anul acesta producția va fi de puțin peste 1.000 de tone, spun reprezentanții Asociației Naționale a Apicultorilor. Acum, apicultorii sunt nevoiți să vândă în ... Producția de miere se prăbușește – Apicultorii își vând stocurile din 2024 după un an dezastruos The post Producția de miere se prăbușește – Apicultorii își vând stocurile din 2024 după un an dezastruos appeared first on Politik.
Cădere în agricultura moldovenească – Balanța agroalimentară intră pe roșu – Furnizăm doar materie primă în loc de produse finite # Politik
Republica Moldova se confruntă cu un declin îngrijorător al sectorului agricol și agroalimentar, iar balanța comercială cu producția agricolă devine negativă pentru a doua oară în istoria țării. Concluziile au fost făcute de către Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, vineri, 24 octombrie 2025, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav ... Cădere în agricultura moldovenească – Balanța agroalimentară intră pe roșu – Furnizăm doar materie primă în loc de produse finite The post Cădere în agricultura moldovenească – Balanța agroalimentară intră pe roșu – Furnizăm doar materie primă în loc de produse finite appeared first on Politik.
Președintele Parlamentului vrea test de integritate pentru avocați – O inițiativă interesantă # Politik
O inițiativă interesantă, așa califică președintele Parlamentului, Igor Grosu intenția autorităților de a aplica vettingul pentru avocați. „ Noi trebuie să avem o discuție foarte sinceră cu această tagmă. Și noi am pornit discuția asta încă înainte de alegeri.Ei trebuie să aibă o discuție sinceră, în interior. Atunci când avocații, cu tot respectul, sunt o ... Președintele Parlamentului vrea test de integritate pentru avocați – O inițiativă interesantă The post Președintele Parlamentului vrea test de integritate pentru avocați – O inițiativă interesantă appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Primarii municipiilor Chișinău, Bălți și Cahul trebuie să facă parte din Guvern # Politik
Primarii municipiilor Chișinău, Bălți și Cahul trebuie să fie membri ai Guvernului. Despre aceasta a declarat președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după consultările cu președinta Maia Sandu privind formarea noului Executiv. „Din punctul meu de vedere, am vorbit și despre proiect național „Trei Capitale – Chişinău, Bălți, Cahul”. Dacă vrem într-adevăr un guvern funcțional… Și ... Renato Usatîi – Primarii municipiilor Chișinău, Bălți și Cahul trebuie să facă parte din Guvern The post Renato Usatîi – Primarii municipiilor Chișinău, Bălți și Cahul trebuie să facă parte din Guvern appeared first on Politik.
Ministru în exercițiu al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru se mută la Președinție. Șeful statului, Maia Sandu a semnat decretul privind numirea lui Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Ea își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025. The post De pe banca Guvernului, direct la Președinție – Mihailov-Moraru își schimbă fotoliul appeared first on Politik.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că primul zbor comercial low-cost de pe Aeroportul Mărculești ar putea fi operat în decurs de un an, odată ce procesul de preluare a activelor de la Aeroportul Internațional Chișinău va fi finalizat. „Abia se finalizează procesul de primire-transmitere a bunurilor către Aeroportul Chișinău. Într-un an ... Ministrul Bolea garantează – Mărculești va prinde aripi într-un an The post Ministrul Bolea garantează – Mărculești va prinde aripi într-un an appeared first on Politik.
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a numit în funcție trei procurori în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA). Este vorba de Victor Muntean, Ina Frunză-Bargan și Ion Pripa, propuși de procurorul-șef al PA, Marcel Dumbravan, în cadrul ședinței de astǎzi 24 octombrie. Potrivit lui Marcel Dumbravan, la selectarea candidaturilor, s-a ținut cont ... CSP completează echipa de la Anticorupție – Trei noi adjuncți pentru procurorul-șef al PA The post CSP completează echipa de la Anticorupție – Trei noi adjuncți pentru procurorul-șef al PA appeared first on Politik.
Primarul Nina Cereteu despre amalgamarea voluntară la Drochia – Inițiativa nu presupune închiderea primăriilor, vom avea un dialog între administrațiile locale și cetățeni # Politik
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a venit cu explicații profesioniste și bine argumentate privind proiectul de decizie referitor la inițierea procesului de amalgamare voluntară a orașului Drochia cu satele Miciurin, Ţarigrad, Chetrosu și comunele Baroncea și Șuri. Nina Cereteu a subliniat că inițiativa nu presupune închiderea primăriilor, ci doar deschiderea unui dialog între ... Primarul Nina Cereteu despre amalgamarea voluntară la Drochia – Inițiativa nu presupune închiderea primăriilor, vom avea un dialog între administrațiile locale și cetățeni The post Primarul Nina Cereteu despre amalgamarea voluntară la Drochia – Inițiativa nu presupune închiderea primăriilor, vom avea un dialog între administrațiile locale și cetățeni appeared first on Politik.
Pleacă sau nu ministrul Justiției – Sunt la final de mandat, voi continua să pun umărul la tot ce ține de domeniul Justiției și al Drepturilor omului # Politik
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a fost rezervată în a spune dacă se va regăsi sau nu în noul Guvern, menționând că decizia aparține premierului desemnat. Ea a subliniat că și-a dus mandatul actual până la capăt și că va continua să contribuie în domeniul Justiției și al Drepturilor omului, „care îi este foarte aproape”. „Cred ... Pleacă sau nu ministrul Justiției – Sunt la final de mandat, voi continua să pun umărul la tot ce ține de domeniul Justiției și al Drepturilor omului The post Pleacă sau nu ministrul Justiției – Sunt la final de mandat, voi continua să pun umărul la tot ce ține de domeniul Justiției și al Drepturilor omului appeared first on Politik.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova (CFM) și-a redresat situația financiară după implementarea noilor politici și schimbarea echipei de management, iar restanțele la salrii s-au redus la 4 luni de la 9 cât erau în trecut. Potrivit ministrului, în luna februarie CFM avea încasări ... „Căile Ferate o duc bine”, spune Bolea – Doar că lucrătorii n-au văzut încă banii The post „Căile Ferate o duc bine”, spune Bolea – Doar că lucrătorii n-au văzut încă banii appeared first on Politik.
Alexandru Munteanu, desemnat pentru funcția de premier – Președintele Sandu a semnat decretul # Politik
Președintele Republicii Moldova a semnat în această dimineață decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu, producător de hârtie igienică, pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Candidatura lui Munteanu a fost propusă oficial de Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și acceptată de șeful statului. Alexandru Munteanu urmează să inițieze consultările pentru formarea echipei guvernamentale și ... Alexandru Munteanu, desemnat pentru funcția de premier – Președintele Sandu a semnat decretul The post Alexandru Munteanu, desemnat pentru funcția de premier – Președintele Sandu a semnat decretul appeared first on Politik.
Liderii UE nu ajung la un acord privind activele rusești înghețate, dar proiectul rămâne pe agenda europeană # Politik
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, prezent și el la Bruxelles de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele ... Liderii UE nu ajung la un acord privind activele rusești înghețate, dar proiectul rămâne pe agenda europeană The post Liderii UE nu ajung la un acord privind activele rusești înghețate, dar proiectul rămâne pe agenda europeană appeared first on Politik.
Republica Moldova, mai aproape de deschiderea primelor clustere de negociere cu UE – Mesajul Consiliului European # Politik
Consiliul European, reunit la Bruxelles la 23 octombrie 2025, a luat act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea primelor clustere de negociere, conform metodologiei procesului de extindere a Uniunii Europene. În concluziile adoptate, Consiliul European a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul de aderare al Republicii Moldova ... Republica Moldova, mai aproape de deschiderea primelor clustere de negociere cu UE – Mesajul Consiliului European The post Republica Moldova, mai aproape de deschiderea primelor clustere de negociere cu UE – Mesajul Consiliului European appeared first on Politik.
LIVE: Conferință de presă susținută de ministrul Justiției Veronica Mihailov-Moraru, privind principalele realizări obținute în perioada mandatului pe care l-a exercitat # Politik
The post LIVE: Conferință de presă susținută de ministrul Justiției Veronica Mihailov-Moraru, privind principalele realizări obținute în perioada mandatului pe care l-a exercitat appeared first on Politik.
UE decide în noiembrie cât de pregătită e Moldova pentru aderare – Gherasimov: „S-a muncit enorm” # Politik
Comisia Europeană va evalua, în luna noiembrie curent, reformele efectuate în ultimul an de statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), inclusiv R. Moldova. Vicepremierul în exercițiu pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se declară convinsă că R. Moldova „va înregistra succese”. „Comisia Europeană urmează să publice, pe 4 noiembrie, următorul pachet de extindere, unde ... UE decide în noiembrie cât de pregătită e Moldova pentru aderare – Gherasimov: „S-a muncit enorm” The post UE decide în noiembrie cât de pregătită e Moldova pentru aderare – Gherasimov: „S-a muncit enorm” appeared first on Politik.
Ministerul Energiei, Dorin Junghietu spune că Moldova are cele mai mari prețuri la gaze din Balcani, iar acest fapt se datorează instabilității din regiune „Pe ruta de alimentare, gazele până ajung în Moldova tranzitează câteva țări. Piața regională a fost foarte mult influențată de războiul din Ucraina. Deci, faptul că noi vedem la bursa olandeză ... Moldova are cel mai mare preț la gaz din regiune – Ministrul Junghietu explică motivele The post Moldova are cel mai mare preț la gaz din regiune – Ministrul Junghietu explică motivele appeared first on Politik.
Oficial: PAS înaintează candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier – A fost transmisă președintelui Sandu pentru desemnare # Politik
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS ) a decis să-i propună președintelui Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc vineri, 24 octombrie. „Tocmai s-a terminat ședința Consiliului Politic Național ... Oficial: PAS înaintează candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier – A fost transmisă președintelui Sandu pentru desemnare The post Oficial: PAS înaintează candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier – A fost transmisă președintelui Sandu pentru desemnare appeared first on Politik.
Agenția de Mediu prelungește autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) de la Râbnița pentru încă un an. Decizie este necesarǎ pentru a le oferi timp operatorilor economici pentru a se conforma cerințelor stipulate în legislației, argumenteazǎ instituția, într-un comunicat. Potrivit Agenției de Mediu, autorizația a fost prelungită „din oficiu”, în conformitate cu Legea ... Agenția de Mediu prelungește autorizația pentru Uzina Metalurgică de la Râbnița The post Agenția de Mediu prelungește autorizația pentru Uzina Metalurgică de la Râbnița appeared first on Politik.
Prețul petrolului a crescut cu peste 5% după ce SUA au sancționat companiile Rosneft și Lukoil – Reacția Kremlinului # Politik
Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 5% joi, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, după ce SUA au impus sancțiuni împotriva marilor furnizori ruși Rosneft și Lukoil din cauza războiului Rusiei în Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile ar putea reduce aprovizionarea globală cu petrol, întrucât Rusia era al doilea producător mondial de țiței ... Prețul petrolului a crescut cu peste 5% după ce SUA au sancționat companiile Rosneft și Lukoil – Reacția Kremlinului The post Prețul petrolului a crescut cu peste 5% după ce SUA au sancționat companiile Rosneft și Lukoil – Reacția Kremlinului appeared first on Politik.
Polița de asigurare obligatorie și Cartea Verde se scumpesc, începând cu 25 noiembrie. Potrivit unei hotărârii aprobate de Banca Națională a Moldovei, șoferii începători și posesorii de mașini electrice vor plăti cu până la 85% mai mult pentru RCA, iar prețul pentru Cartea Verde, pentru unele categorii de vehicule, se vor majora chiar și cu ... RCA și Cartea Verde dau buzna în buzunarele șoferilor – Vor crește până la 85% The post RCA și Cartea Verde dau buzna în buzunarele șoferilor – Vor crește până la 85% appeared first on Politik.
Președintele RM, Maia Sandu a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării viitorului prim-ministru al țǎrii. Astăzi la discuții s-au prezentat fracțiunile de opoziție În mare parte, discuțiile au avut un caracter formal. Primul a venit liderul Partidulului Democrația Acasă Vasile Costiuc Deputatul s-a aratǎt în dezacord cu modul în care a fost propus ... Consultări la Președinție – Fracțiunile discută, dar nu hotărăsc premierul The post Consultări la Președinție – Fracțiunile discută, dar nu hotărăsc premierul appeared first on Politik.
