Ambasadorul rus neagreat de Chișinău declară că acționează legal și cu mandat deplin

10:10

În Parlament vor fi constituite 12 comisii parlamentare de profil dintre care șapte vor reveni PAS, iar câte o comisie va fi repartizată celorlalte fracțiuni parlamentare, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Până în prezent, am avut 11 comisii, dar avem restanțe din legislatura trecută când nu am reușit să votăm cea de-a 12-a comisie, ... 7 comisii parlamentare de profil ar putea fi conduse de PAS, iar celelalte vor reveni opoziției