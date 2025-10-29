Economia sub presiunea prețurilor – Inflația cumulată în Moldova a depășit 66% în ultimii patru ani
Politik, 29 octombrie 2025 23:20
Republica Moldova a înregistrat o rată cumulată a inflației de aproximativ 66% în perioada august 2021 – august 2025, potrivit calculelor bazate pe datele Biroului Național de Statistică și ale Băncii Naționale, notează Bani.md Cea mai mare parte a scumpirilor a avut loc în 2022, când inflația anuală a atins 34,3%, pe fondul crizei energetice ...
Cutremur la Rîșcani – Președintele raionului, Vladimir Mizdrenco, în arest pentru 30 de zile # Politik
Președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă. Potrivit PCCOCS, măsura a fost dispusă în cadrul investigațiilor care vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova, iar ...
Economia sub presiunea prețurilor – Inflația cumulată în Moldova a depășit 66% în ultimii patru ani # Politik
Republica Moldova a înregistrat o rată cumulată a inflației de aproximativ 66% în perioada august 2021 – august 2025, potrivit calculelor bazate pe datele Biroului Național de Statistică și ale Băncii Naționale, notează Bani.md Cea mai mare parte a scumpirilor a avut loc în 2022, când inflația anuală a atins 34,3%, pe fondul crizei energetice ...
În marja Forumului Păcii de la Paris, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul. În cadrul dialogului, cei doi oficiali au abordat eforturile de protejare ...
Cetățeanul turc implicat în omorul din sectorul Râșcani va fi adus în Moldova pentru a fi judecat # Politik
Un cetățean al Republicii Turcia, acuzat de complicitate la omorul prin împușcare, comis la 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău va fi extrǎdat în Republica Moldova. El fusese reținut în Marea Britanie pe data de 29 august. Procuratura Generalǎ informeazǎ cǎ la data de 14 octombrie 2025, Secretarul ...
Operatorii moldoveni de transport avertizați – Letonia introduce reguli mai stricte pentru cursele din Rusia și Belarus # Politik
Începând cu 1 noiembrie 2025 și până la 31 octombrie 2026, va fi instituită o restricție privind trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul/microbuzul, a anunțat Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus. Sursa citatǎ precizeazǎ cǎ operatorii de transport care efectuează ...
Autoritatea Aeronautică dă asigurări – Alimentarea aeronavelor nu va fi afectată de sancțiunile SUA împotriva Lukoil # Politik
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că a fost notificată oficial cu privire la măsurile restrictive impuse de către Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii, ce urmează să intre în vigoare începând cu 21 noiembrie 2025, și care vizează entitățile din cadrul grupului LUKOIL. ACC susține la acest moment, operațiunile de alimentare cu ...
Fadei Nagacevschi avertizează – „Numirea unui om din Interne la Justiție e o mișcare riscantă” # Politik
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a declarat că desemnarea unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne în fruntea Ministerului Justiției reprezintă "o mișcare riscantă", care ar putea duce la o concentrare excesivă a puterii în mâinile structurilor de forță. "Pentru mine este interesant experimentul acesta de a numi un reprezentant al Ministerului de Interne la ...
Dezvoltarea administrației locale și cooperarea regională discutate de primarul de Bălți, Alexandr Petkov, la Forumul autorităților regionale din Parteneriatul Estic # Politik
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, ales din partea Partidului Nostru, a participat la Reuniunea anuală a Conferinței Autorităților Regionale și Locale din Parteneriatul Estic (CORLEAP), la Erevan, Armenia. Împreună cu colegii săi – primarii din Comrat și Edineț – el a fost delegat din partea Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova (CALM). În urma forumului ...
Vânzarea Lukoil România, o operațiune complicată – Cine ar putea prelua activele gigantului petrolier rus # Politik
Vânzarea activelor Lukoil din România s-ar putea dovedi o operațiune complicată, notează Profit.ro, într-un context în care marile companii occidentale au părăsit regiunea, iar statul român trebuie să-și dea acordul pentru orice tranzacție de acest tip. Grupul rus deține două active majore în România – rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de stații ...
LIVE: Declarațiile fracțiunii PAS după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu # Politik
The post LIVE: Declarațiile fracțiunii PAS după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu appeared first on Politik.
PSRM nu susține Guvernul Munteanu și cere reducerea cabinetului de miniștri la 8-10 ministere # Politik
Fracțiunea PSRM nu va susține Guvernul Munteanu, a anunțat liderul fracțiunii, Igor Dodon. El a precizat că, în calitate de opoziție, socialiștii „vor veni cu propuneri pentru a îmbunătăți viața cetățenilor" Totodată PSRM „speră" să fie redus numărul de ministere până la „8-10", a declarat Igor Dodon după consultările cu candidatul desemnat la funcția de ...
Noul Parlament va avea 12 comisii de profil cu una mai mult decât până acum, după ce a fost instituită în premieră Comisia pentru Integrare Europeană care va fi condusă de fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari. Fracțiunea PAS va prelua conducerea a șapte comisii, PSRM va conduce două, iar PCRM, Alternativa ...
ANRE discută cu americanii despre piața petrolieră din Moldova, după sancțiunile SUA împotriva Lukoil # Politik
Republica Moldova analizează posibile alternative la compania rusă Lukoil, după ce Statele Unite au impus sancțiuni severe împotriva giganților energetici Lukoil și Rosneft, în cadrul unui nou pachet menit să limiteze finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere cu ...
Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova nu va susține Guvernul Munteanu. Anunțul a fost făcut de Vladimir Voronin, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu. „Cred că noi nu o să fim printre votanții acestui Guvern nou. Discuția a fost de cunoștință, de schimb de informații. – Deci fracțiunea PCRM va susține vineri acest Guvern? ...
Statul schimbă regulile – Din 2026 se modifică procedura de colectare a taxei pentru salubrizare # Politik
Începând cu 1 ianuarie 2026, taxa pentru salubrizare va fi aplicată fie persoanelor fizice înregistrate la o adresă declarată ca domiciliu, fie proprietarilor de bunuri imobile, autoritatea publică locală având libertatea de a decide categoria supusă impozitării, potrivit Serviciului Fiscal de Stat, notează Radio Moldova. Stela Condorachi, inspector principal la SFS, a explicat că "autoritatea ...
Blocul „Alternativa” după consultările cu Munteanu: „Programul nu e guvernamental, e electoral” – Sugestiile fracțiunii despre situația economică # Politik
Blocul Alternativa va decide dacă va susține sau nu viitorul Guvern în funcție de modul în care propunerile și recomandările lor vor fi incluse în programul de guvernare. Declarația a fost făcută de deputatul blocului și edilul capitalei, Ion Ceban, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, transmite IPN. Potrivit lui ...
Fostul deputat Alexandr Slusari a criticat dur draftul noului Program de Guvernare, afirmând că documentul „a fost scris în grabă, pe genunchi, de diferiți oameni, fără o coordonare clară". Într-o postare pe Facebook, acesta a menționat că secțiunile dedicate economiei și agriculturii sunt formulate prea general și nu oferă soluții concrete pentru problemele strategice din ...
Guvernul Munteanu promite irigare pe 3 % din cele 1,7 milioane de hectare de terenuri agricole – Restul la mila vremii # Politik
Programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu prevede o serie de măsuri pentru modernizarea agriculturii, descrisă drept „un pilon strategic al economiei și o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană". Totuși, una dintre cele mai importante promisiuni — extinderea rețelelor de irigare pe 50.000 de hectare — ridică semne de întrebare urmare ...
VIDEO: Partidul Nostru cere amânarea votului de învestire a Guvernului și discuții largi asupra programului de guvernare # Politik
Fracțiunea Partidului Nostru cere formarea unui grup de lucru cu reprezentații fracțiunilor parlamentare și a partidelor extraparlamentare, dar și experți, pentru a forma in program național de guvernare, care să unească societatea. Liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi a cerut amânarea votului de învestire a Guvernului pentru a „construi bine fundamentul" ca Guvernul „să fie ...
Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare – Democrația Acasă cere amânarea votului Guvernului # Politik
Candidatul desemnat de președintele Republicii Moldova la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a început astăzi, 29 octombrie, consultările cu fracțiunile parlamentare privind formarea unui nou Guvern. Întâlnirile au loc la Parlament, conform programului stabilit pentru ziua de miercuri. Orarul consultărilor: 08:00 – Partidul Politic "Democrația Acasă" 09:00 – Partidul Politic "Partidul Nostru" 10:00 – Blocul ...
Concursul repetat pentru funcția de director al societății pe acțiuni Tracom, a fost anulat. Ca urmare a examinării dosarelor depuse în cadrul concursului anunțat la 1 octombrie 2025, pentru funcția vacantă de director, toate cinci dosare au fost excluse, în conformitate cu pct. 7 al Regulamentului (depunere incompletă), iar concursul a fost anulat. Potrivit Agenției ...
Fracțiunea parlamentară Democrația Acasă nu va conduce nicio comisie parlamentară în Legislativ. Cel puțin asta spune liderul partidului, Vasile Costiuc, notează agora.md „După repartizarea comisiilor de către PAS, Partidului Democrația Acasă nu i-a revenit nicio comisie parlamentară", spune Vasile Costiuc. Deputatul, însă, nu a oferit mai multe detalii în acest sens, precizând că urmează să ...
Plan economic ambițios – 4 miliarde de euro pentru relansare și 25.000 de afaceri susținute de Guvernul Munteanu # Politik
Premierul desemnat Alexandru Munteanu și-a structurat programul de guvernare „UE, Pace, Dezvoltare" pe un mesaj de relansare economică după șocurile ultimilor ani. Acesta mizează pe investiții, creșterea exporturilor și consolidarea mediului de afaceri autohton. Documentul subliniază că Republica Moldova are „datoria și capacitatea de a-și reconstrui potențialul de creștere", orientând toate politicile spre integrarea economică ...
Vești bune pentru locuitorii din Trușeni – Proiectul de alimentare cu apă a localității aproape de finalizare # Politik
Vești bune pentru locuitorii comunei Trușeni, lucrările la proiectul aducțiunii Chișinău–Trușeni au ajuns în etapa finală de realizare. Primăria comunei a obținut permisul de branșare și racordare la rețeaua de apă și canalizare centralizată a municipiului Chișinău, un pas esențial pentru alimentarea cu apă potabilă a întregii localități. Proiectul este implementat cu
Guvernul Munteanu promite servicii medicale moderne și accesibile prin noul program „Sănătate accesibilă” # Politik
Sănătatea devine una dintre prioritățile majore ale programului de guvernare prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Documentul prevede un sistem medical modern, digitalizat și accesibil fiecărui cetățean, indiferent de regiune. Programul „Sănătate accesibilă” include investiții masive în infrastructura medicală, echipamente performante și servicii gratuite de calitate. Accentul va fi pus pe prevenție. Este vorba despre ... Guvernul Munteanu promite servicii medicale moderne și accesibile prin noul program „Sănătate accesibilă” The post Guvernul Munteanu promite servicii medicale moderne și accesibile prin noul program „Sănătate accesibilă” appeared first on Politik.
Drumul spre UE se accelerează – Guvernul Munteanu vrea să încheie negocierile de aderare până în 2028 # Politik
Guvernul condus de Alexandru Munteanu vrea să finalizeze negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în 2028. Planul mai prevede modernizarea cadrului juridic și instituțional, precum și consolidarea dialogului cu instituțiile UE. ”Integrarea europeană reprezintă o șansă istorică pentru Republica Moldova de a-și valorifica pe deplin potențialul uman, economic și cultural. Acest ... Drumul spre UE se accelerează – Guvernul Munteanu vrea să încheie negocierile de aderare până în 2028 The post Drumul spre UE se accelerează – Guvernul Munteanu vrea să încheie negocierile de aderare până în 2028 appeared first on Politik.
6 miliarde pentru educație – Guvernul Munteanu promite burse duble și profesori tineri în școli # Politik
Educația este una dintre prioritățile programului de guvernare prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Documentul prevede investiții în infrastructura educațională, creșterea numărului de profesori tineri, dublarea burselor și extinderea școlilor moderne din țară. Viitorul Guvern își propune să aloce cel puțin 6 miliarde de lei pentru modernizarea grădinițelor, școlilor, universităților și institutelor din întreaga țară. ... 6 miliarde pentru educație – Guvernul Munteanu promite burse duble și profesori tineri în școli The post 6 miliarde pentru educație – Guvernul Munteanu promite burse duble și profesori tineri în școli appeared first on Politik.
Revoluție salarială promisă de Guvernul Munteanu – 10.000 lei minimul, 25.000 lei salariul mediu # Politik
Guvernul desemnat condus de Alexandru Munteanu își propune să majoreze treptat salariul minim până la 10 000 de lei (în prezent 5 500 de lei) și salariul mediu până la 25 000 de lei (în prezent 16 000 de lei), concomitent cu accelerarea productivității și dezvoltării economice, notează la Realitatea.md Potrivit capitolului ”Grijă pentru fiecare” ... Revoluție salarială promisă de Guvernul Munteanu – 10.000 lei minimul, 25.000 lei salariul mediu The post Revoluție salarială promisă de Guvernul Munteanu – 10.000 lei minimul, 25.000 lei salariul mediu appeared first on Politik.
Fermierii sunt nemulțumiți de lipsa consultării privind noul ministru al Agriculturii. „Ramura e în criză și nu mai poate aștepta” Președintele Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădărău, a criticat modul în care a fost desemnat ministrul al Agriculturii, Ludmila Catlabuga care și-a menținut portofoliul, notează bani.md „Supărarea fermierilor este că persoana ministrului Agriculturii nu a fost ... Fermierii, iar lăsați pe câmp – Ministrul Agriculturii, desemnat fără să-i întrebe nimeni The post Fermierii, iar lăsați pe câmp – Ministrul Agriculturii, desemnat fără să-i întrebe nimeni appeared first on Politik.
Gata cu presupunerile – Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat lista noului Guvern # Politik
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat lista noului Guvern care va număra cinci vicepremieri: Eugen Osmoschescu, Vladimir Bolea, Cristina Gherasimov, Mihai Popșoi și Valeriu Chiveri. În noul Cabinet se regăsesc nouă membri din vechiul Cabinet. Este vorba de Vladimir Bolea – vicepremier și ministru al Agriculturii, Cristina Gherasimov – vicepremier pentru Integrare Europeană, Mihai Popșoi – ... Gata cu presupunerile – Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat lista noului Guvern The post Gata cu presupunerile – Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat lista noului Guvern appeared first on Politik.
Șoferii își pot verifica online abaterile rutiere – Noua funcție disponibilă în platforma MCabinet # Politik
Șoferii din Republica Moldova își pot verifica, începând cu 27 octombrie, abaterile în trafic înregistrate de camerele de supraveghere prin platforma MCabinet, accesibilă pe portalul mcabinet.gov.md. Sistemul afișează data, locul și imaginile contravențiilor, oferind conducătorilor auto posibilitatea de a analiza situațiile din trafic și de a-și corecta comportamentul. Informațiile sunt disponibile în secțiunea ”Contravenții”, iar ... Șoferii își pot verifica online abaterile rutiere – Noua funcție disponibilă în platforma MCabinet The post Șoferii își pot verifica online abaterile rutiere – Noua funcție disponibilă în platforma MCabinet appeared first on Politik.
Ministrul Popșoi – Acreditarea ambasadorului rus suspendată temporar din cauza comportamentului neconform # Politik
Ministrul de Externe în exercițiu, Mihai Popșoi, a afirmat luni cǎ ambasadorul rus în R. Moldova Oleg Ozerov este „agreat, dar neacreditat” de autoritǎțile de la Chișinǎu întrucât comportamentul acestuia este considerat” neconform cu normele diplomatice”, notează moldova1.md „Este un ambasador agreat, dar neacreditat. Există o situație de anumită incertitudine legată de situația domniei sale. ... Ministrul Popșoi – Acreditarea ambasadorului rus suspendată temporar din cauza comportamentului neconform The post Ministrul Popșoi – Acreditarea ambasadorului rus suspendată temporar din cauza comportamentului neconform appeared first on Politik.
Schimbări la ministerul Muncii și cel al Mediului – Cine sunt miniștrii noi propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu # Politik
Schimbări la ministerul Muncii și Protecției sociale și ministerul Mediului, Astfel, premierul desemnat Alexandru Munteanu îl propune la Mediu pe secretarul de stat Gheorghe Hajder, iar la ministerul Muncii și Protecției sociale pe Natalia Plugaru, expert în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști cu o experiență solidă în ... Schimbări la ministerul Muncii și cel al Mediului – Cine sunt miniștrii noi propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu The post Schimbări la ministerul Muncii și cel al Mediului – Cine sunt miniștrii noi propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu appeared first on Politik.
Viorel Cernăuțeanu, avansat la gradul de general-maior – Conducerea IGP decorată prin decrete prezidențiale # Politik
Conducerea Inspectoratului General al Poliției a fost decorată prin decrete prezidențiale de către președintele Maia Sandu. Astfel, potrivit decretelor semnate ieri de către șef statului, șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu i-a fost acordat gradul special următor de chestor-șef, iar adjunctul său Lilian Carabeț a primit Ordinul „Credință Patriei” clasa III. The post Viorel Cernăuțeanu, avansat la gradul de general-maior – Conducerea IGP decorată prin decrete prezidențiale appeared first on Politik.
Premierul desemnat promite protecție pentru angajați și creșterea salariului minim, după discuțiile cu sindicaliștii # Politik
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu a avut și o discuție cu sindicaliștii, unde a vorbit despre măsuri de protecție a angajaților și de creștere a salariilor minime. „Am avut o discuție bună cu reprezentanții confederațiilor sindicale despre drepturile și protecția angajaților, reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care putem atrage mai mulți tineri în câmpul muncii. ... Premierul desemnat promite protecție pentru angajați și creșterea salariului minim, după discuțiile cu sindicaliștii The post Premierul desemnat promite protecție pentru angajați și creșterea salariului minim, după discuțiile cu sindicaliștii appeared first on Politik.
Ecologiștii solicită transparență și criterii clare în selecția viitorului ministru al Mediului # Politik
Comunitatea de mediu din Republica Moldova face un apel public către autorități, solicitând un proces transparent și consultativ pentru numirea viitorului ministru al Mediului. Într-o declarație comună, organizațiile de profil cer ca numirea ministrului să se bazeze pe criterii de profesionalism, integritate și viziune, și nu pe interese politice. În apelul lansat, reprezentanții mediului își ... Ecologiștii solicită transparență și criterii clare în selecția viitorului ministru al Mediului The post Ecologiștii solicită transparență și criterii clare în selecția viitorului ministru al Mediului appeared first on Politik.
Premierul desemnat promite investiții și sprijin pentru fermieri, după consultările cu asociațiile agricole # Politik
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, promite că Guvernul va continua să sprijine fermierii. Totodată, Munteanu susține că „Guvernul va accelera dezvoltarea sectorului agricol prin investiții în agricultura cu valoare adăugată înaltă”. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a menționat că a discutat cu reprezentanții mai multor asociații de profil despre accesul la fonduri ... Premierul desemnat promite investiții și sprijin pentru fermieri, după consultările cu asociațiile agricole The post Premierul desemnat promite investiții și sprijin pentru fermieri, după consultările cu asociațiile agricole appeared first on Politik.
7 comisii parlamentare de profil ar putea fi conduse de PAS, iar celelalte vor reveni opoziției # Politik
În Parlament vor fi constituite 12 comisii parlamentare de profil dintre care șapte vor reveni PAS, iar câte o comisie va fi repartizată celorlalte fracțiuni parlamentare, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Până în prezent, am avut 11 comisii, dar avem restanțe din legislatura trecută când nu am reușit să votăm cea de-a 12-a comisie, ... 7 comisii parlamentare de profil ar putea fi conduse de PAS, iar celelalte vor reveni opoziției The post 7 comisii parlamentare de profil ar putea fi conduse de PAS, iar celelalte vor reveni opoziției appeared first on Politik.
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile impuse liderilor și altor așa-numiți oficiali din regiunea transnistreană până pe 31 octombrie 2026. Măsurile se referă la lista aprobată în 2010 și vizează 16 persoane din așa-numita administrație de pe malul stâng al Nistrului, transmite IPN cu referire la surse din cadrul Consiliului European. În lista de ... UE prelungește sancțiunile pentru regimul de la Tiraspol The post UE prelungește sancțiunile pentru regimul de la Tiraspol appeared first on Politik.
Mutare importantă în Parlament – Partidul Nostru va conduce Comisia pentru Agricultură și Industrie Alimentară # Politik
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, a obținut conducerea Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară în noul Parlament al Republicii Moldova. Totodată, reprezentanții formațiunii vor deține funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Decizia a fost anunțată de Renato Usatîi după mai multe consultări avute astăzi în ... Mutare importantă în Parlament – Partidul Nostru va conduce Comisia pentru Agricultură și Industrie Alimentară The post Mutare importantă în Parlament – Partidul Nostru va conduce Comisia pentru Agricultură și Industrie Alimentară appeared first on Politik.
Reforma administrației, pe masa discuțiilor – Premierul desemnat Alexandru Munteanu, întrevedere cu CALM # Politik
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a avut consultări cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Discuțiile s-au axat pe reforma administrației publice locale, precum și consolidarea autonomiei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Alexandru Munteanu a mai scris că una dintre priorități este atragerea a câtor mai mulți profesioniși în administrația locală. ”Primarii și ... Reforma administrației, pe masa discuțiilor – Premierul desemnat Alexandru Munteanu, întrevedere cu CALM The post Reforma administrației, pe masa discuțiilor – Premierul desemnat Alexandru Munteanu, întrevedere cu CALM appeared first on Politik.
Cantinele școlare din Chișinău au fost modernizate. Pentru dotarea acestora, Ministerul Educației a cheltuit 57,9 de milioane de lei din totalul de 98,6 milioane de lei rezervate. Potrivit MEC, pentru suma rămasă, aproximativ 40,7 milioane de lei, au fost lansate noi proceduri de achiziții. Potrivit MEC, în urma licitațiilor publice au fost achiziționate utilaje pentru ... 58 de milioane pentru masa elevilor – Cantinele școlare din Chișinău, complet modernizate The post 58 de milioane pentru masa elevilor – Cantinele școlare din Chișinău, complet modernizate appeared first on Politik.
Piața îngrășămintelor, din nou în scumpire – Fermierii din Moldova, afectați de creșterea prețurilor # Politik
Scumpirea îngrășămintelor NPK lovește din nou fermierii moldoveni, potrivit unei analize semnate de economistul Iurie Rija, notează bani.md După doi ani de stabilitate relativă, piața îngrășămintelor complexe de tip NPK (azot–fosfor–potasiu) se confruntă din nou cu o creștere accentuată a prețurilor. Conform datelor Băncii Mondiale, indicele global al prețurilor la îngrășăminte a crescut cu aproximativ ... Piața îngrășămintelor, din nou în scumpire – Fermierii din Moldova, afectați de creșterea prețurilor The post Piața îngrășămintelor, din nou în scumpire – Fermierii din Moldova, afectați de creșterea prețurilor appeared first on Politik.
Parlamentul se va întruni joi și vineri, iar pe agenda ședințelor se află alegerea vicepreședinților, stabilirea componenței Biroului permanent și a comisiilor parlamentare de profil, iar pentru ziua de vineri este programată învestirea Guvernului. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, după ce astăzi a avut o ședință cu liderii fracțiunilor parlamentare. „Așa ... Ziua decisivă – Când Alexandru Munteanu va cere votul de încredere al Parlamentului The post Ziua decisivă – Când Alexandru Munteanu va cere votul de încredere al Parlamentului appeared first on Politik.
De ce Ucraina a reluat exportul de fier vechi spre Rîbnița – Explicațiile ambasadorului Rohovei # Politik
Ucraina nu are și nu va avea relații economice cu regiunea transnistreană, care nu este recunoscută ca subiect al dreptului internațional. Declarația aparține ambasadorului Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, într-un interviu acordat pentru Newsmaker.md, în contextul reluării exportului ucrainean de fier vechi către uzina metalurgică de la Rîbnița în vara anului 2025. „Ucraina nu are ... De ce Ucraina a reluat exportul de fier vechi spre Rîbnița – Explicațiile ambasadorului Rohovei The post De ce Ucraina a reluat exportul de fier vechi spre Rîbnița – Explicațiile ambasadorului Rohovei appeared first on Politik.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu și-a anunțat noii miniștri din blocul economic – Cine va conduce Biroul pentru Reintegrare # Politik
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat, luni dimineața, trei noi propuneri pentru funcțiile-cheie din viitorul Cabinet de miniștri. Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina în perioada 2021–2025, este propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare. Totodată, doi miniștri noi vor conduce în viitorul Guvern blocul economic. Eugen Osmochescu, ... Premierul desemnat, Alexandru Munteanu și-a anunțat noii miniștri din blocul economic – Cine va conduce Biroul pentru Reintegrare The post Premierul desemnat, Alexandru Munteanu și-a anunțat noii miniștri din blocul economic – Cine va conduce Biroul pentru Reintegrare appeared first on Politik.
Creștinii o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Parascheva – Mai multe localități din țară își serbează Hramul # Politik
Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor „Sfânta Vineri de Toamnă”, este sărbătorită anual pe 27 octombrie. Cu această ocazie, mai multe localități din țară își serbează Hramul, iar toți cei care poartă numele de Parascheva, Paraschiv, Parascovia și derivatele acestora sunt omagiați. Considerată ocrotitoarea Moldovei, Sfânta Parascheva este venerată de credincioși pentru binecuvântarea și protecția ... Creștinii o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Parascheva – Mai multe localități din țară își serbează Hramul The post Creștinii o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Parascheva – Mai multe localități din țară își serbează Hramul appeared first on Politik.
Edilul capitalei și liderul MAN, Ion Ceban, propune ca primarul general al municipiului Chișinău să facă parte din Guvern. Despre aceasta Ceban a vorbit în debutul ședinței serviciilor municipale. Edilul a menționat că primarii, aleși de cetățeni, cunosc cel mai bine problemele comunităților și trebuie să aibă o comunicare directă cu autoritatea centrală, fără obstacole. ... Primarul, Ion Ceban propune ca edilul capitalei să facă parte din Guvern The post Primarul, Ion Ceban propune ca edilul capitalei să facă parte din Guvern appeared first on Politik.
Ce urmează pentru rafinăria ce alimentează jumătate din motorina Moldovei după sancțiunile SUA aplicate Lukoil # Politik
După sancțiunile impuse săptămâna trecută de SUA gigantului rus Lukoil, viitorul rafinăriei Petrotel din Ploiești și al rețelei de peste 300 de benzinării din România devine tot mai incert (asigură 50% din necesarul de motorină a Republicii Moldova n.a). Termenul-limită impus de Washington pentru încheierea tranzacțiilor este 21 noiembrie, iar o vânzare rapidă se anunță ... Ce urmează pentru rafinăria ce alimentează jumătate din motorina Moldovei după sancțiunile SUA aplicate Lukoil The post Ce urmează pentru rafinăria ce alimentează jumătate din motorina Moldovei după sancțiunile SUA aplicate Lukoil appeared first on Politik.
Vladislav Cojuhari, care deține în prezent funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, ar putea fi noul ministru al Justiției, în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Informația a fost oferită de surse ale Ziarului de Gardă. Licențiat în drept la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Internet, Cojuhari s-a specializat în drept ... Un angajat al MAI ar putea fi noul ministru al Justiției – Cine este Vladislav Cojuhari The post Un angajat al MAI ar putea fi noul ministru al Justiției – Cine este Vladislav Cojuhari appeared first on Politik.
