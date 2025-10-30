Reorganizare la Guvern – ANSA va trece în subordinea ministerului Agriculturii de la începutul anului viitor

15:50

Ucraina nu are și nu va avea relații economice cu regiunea transnistreană, care nu este recunoscută ca subiect al dreptului internațional. Declarația aparține ambasadorului Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, într-un interviu acordat pentru Newsmaker.md, în contextul reluării exportului ucrainean de fier vechi către uzina metalurgică de la Rîbnița în vara anului 2025. „Ucraina nu are ... De ce Ucraina a reluat exportul de fier vechi spre Rîbnița – Explicațiile ambasadorului Rohovei