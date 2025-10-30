/VIDEO/ Doi frați din Dușmani dispăruți pe frontul rus. Ce spun rudele și consătenii despre Ruslan și Serghei Secrieru
TV Nord, 30 octombrie 2025 18:50
Rudele îi credeau morți. Vorbim despre frații Ruslan și Serghei Secrieru din Dușmani, Glodeni, plecați de ani buni la muncă în Rusia care au dispărut fără urmă după ce au fost forțați să semneze un contract militar și trimiși pe frontul din Ucraina. Potrivit apropiaților, cei doi munceau în orașul Reazan, unde au fost reținuți
• • •
Acum 30 minute
18:50
/VIDEO/ Doi frați din Dușmani dispăruți pe frontul rus. Ce spun rudele și consătenii despre Ruslan și Serghei Secrieru # TV Nord
Rudele îi credeau morți. Vorbim despre frații Ruslan și Serghei Secrieru din Dușmani, Glodeni, plecați de ani buni la muncă în Rusia care au dispărut fără urmă după ce au fost forțați să semneze un contract militar și trimiși pe frontul din Ucraina. Potrivit apropiaților, cei doi munceau în orașul Reazan, unde au fost reținuți
Acum 2 ore
17:40
Funcționarii postului vamal Leușeni au documentat recent două tentative de introducere a bunurilor fără a fi declarate la trecerea frontierei, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, controlului de specialitate a fost supus un autoturism de model Audi, ce se deplasa din România, condus de un nerezident în vârstă de 47 de ani.
17:30
Prorectorul pentru digitalizare, Dinu Țurcanu, avertizează că manipularea în mediul online devine tot mai sofisticată, fiind alimentată de instrumente de inteligență artificială precum deepfake-uri, videofalsuri și voci sintetizate. El spune că mulți cetățeni nu au competențe digitale suficiente pentru a recunoaște informațiile false, ceea ce poate avea consecințe grave asupra societății. Specialistul îndeamnă oamenii să
Acum 4 ore
15:40
Un nou angajament pentru o economie mai verde: GGF și Microinvest semnează un nou acord de 10 milioane EUR pentru susținerea investițiilor verzi # TV Nord
Green for Growth Fund (GGF), fond dedicat promovării eficienței energetice și energiei regenerabile, anunță semnarea unui nou acord de finanțare în monedă națională în valoare de 10 milioane EUR cu Microinvest, liderul pieței de creditare nebancară din Republica Moldova. Colaborarea are drept obiectiv accelerarea investițiilor în soluții eficiente energetic în rândul consumatorilor și întreprinderilor locale,
Acum 6 ore
14:50
Lituania menține închisă frontiera cu Belarus până la 30 noiembrie 2025 – avertizează ANTA # TV Nord
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional că Lituania prelungește suspendarea traficului rutier cu Republica Belarus până la 30 noiembrie 2025. Măsura a fost adoptată de Guvernul Lituaniei în cadrul ședinței din 29 octombrie 2025, ca urmare a evaluărilor privind riscurile de securitate la frontieră. Autoritățile lituaniene nu exclud o nouă
14:00
Gigantul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a acceptat o ofertă de cumpărare din partea Gunvor Group pentru filiala sa internațională. Tranzacția ar putea deveni cea mai importantă vânzare de active corporative după ce, săptămâna trecută, Lukoil a fost vizată de sancțiuni impuse de Statele Unite, scrie realitatea.md. Gunvor, cu sediul central la Geneva,
Acum 8 ore
12:50
STOP FALS! Serviciul Fiscal de Stat avertizează contribuabilii despre notificări false transmise în numele instituției # TV Nord
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) trage un semnal de alarmă privind circulația unor notificări false care imită documentele oficiale ale instituției. Potrivit autorității, unii contribuabili au primit mesaje privind presupusa obligație de achitare a impozitului pe venit, semnate abuziv în numele directoarei SFS, Olga Golban, și transmise printr-un operator de e-mail din Federația Rusă. Reprezentanții
12:20
Academia GreenFields Moldova a debutat la Chișinău. Urmează 6 luni de formare și schimb de experiențe pentru agricultorii din Moldova # TV Nord
Chișinău, 29 octombrie 2025 – În cadrul evenimentului „Semănăm Cunoaștere, Culegem Sustenabilitate", a fost lansat programul Academia GreenFields Moldova – o inițiativă dedicată agricultorilor din Republica Moldova care cultivă culturi de câmp și își doresc să facă tranziția către o agricultură regenerativă, eficientă și adaptată provocărilor climatice. Programul este implementat de EFSE, Microinvest și Amazag,
11:40
Parlamentul Republicii Moldova are noi vicepreședinți. În ședința plenară de astăzi, deputații Vlad Bătrîncea și Doina Gherman au fost aleși în funcțiile de vicepreședinți ai Legislativului, în urma votului majorității parlamentare. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
11:30
Percheziții la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Suspiciuni de corupție și delapidare # TV Nord
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unor agenți economici, sunt cercetate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare de fonduri, corupere pasivă și trafic de influență. Potrivit CNA, suspecții sunt bănuiți că ar
Acum 12 ore
10:50
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță condamnarea unui bărbat acuzat de violență în familie, care va executa o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit anchetei, în seara zilei de 12 iulie 2025, bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a revenit la domiciliul său dintr-o localitate a
10:00
Radu Marian: Achizițiile de pe Temu și Joom ar putea fi regândite pentru a proteja economia locală # TV Nord
Modalitatea de cumpărare a coletelor de pe platformele Temu și Joom ar putea fi revizuită, în contextul preocupărilor privind impactul importurilor ieftine asupra economiei naționale. Deputatul Radu Marian a declarat că China oferă subvenții uriașe industriei sale, ceea ce duce la supraproducție și la prețuri extrem de mici pentru produsele comercializate online. „Trebuie să constatăm
09:30
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, pentru omorul unui membru al familiei, comis cu deosebită cruzime. Instanța i-a stabilit o pedeapsă de 15 ani de închisoare. Potrivit acuzatorilor de stat, în iulie 2023, inculpatul se afla la domiciliul său împreună cu unchiul său. După
09:00
Cei doi bărbați arestați sâmbătă pentru furtul spectaculos al unor bijuterii din Muzeul Luvru au "recunoscut parțial faptele", a anunțat miercuri procuroarea Parisului, Laure Beccuau, într-o conferință de presă, transmite AFP, citată de agerpres.ro. "Ei sunt actualmente în curs de prezentare în fața magistraților" în vederea inculpării lor pentru "infracțiunile de furt în bandă organizată,
Ieri
17:40
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Luna august nu a fost lipsită de mesaje ce instigă la ură și divizare socială. Printre cele mai răspândite falsuri se numără aplicația TAITO, o presupusă decorare a lui Igor Dodon, zvonurile despre grănicerii ucraineni în Moldova și informațiile false privind trimiterea voluntarilor moldoveni pe frontul din Ucraina." APLICAȚIA TAITO
16:50
/VIDEO/ Strada Plaiului din Prepelița prinde viață prin efort comun al autorităților și localnicilor # TV Nord
În satul Prepelița, raionul Sîngerei, urmează să înceapă lucrările de reabilitare a străzii Plaiului, iar acest proiect este un exemplu despre cum implicarea locală poate transforma o idee veche într-o realitate utilă pentru toată comunitatea. „Construcția acestui drum o așteptăm de foarte mult timp și este foarte important atât pentru locuitorii acestui drum cât și
16:30
Un cetățean turc va fi extrădat din Marea Britanie în Republica Moldova, pentru complicitate la omorul comis pe o terasă din Chișinău # TV Nord
Un cetățean al Republicii Turcia urmează să fie extrădat din Marea Britanie în Republica Moldova, după ce autoritățile britanice au aprobat demersul înaintat de Procuratura Generală a țării noastre. Acesta este învinuit de complicitate la omorul intenționat comis pe 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău. Potrivit Procuraturii Generale,
15:40
/VIDEO/ Atac rusesc asupra unui spital pentru copii din Herson: mai mulți răniți, inclusiv minori # TV Nord
În această dimineață, armata rusă a lansat un atac asupra unui spital pentru copii din orașul Herson, provocând pagube majore și răniți printre pacienți și personalul medical. Potrivit președintelui ucrainean, Volodymyr Zelenskyy a fost un atac deliberat asupra civililor și infrastructurii medicale, comis cu deplină cunoaștere a țintei. La momentul loviturii, în clădire se aflau
15:20
/VIDEO/ Percheziții la nivel național: moldoveni suspectați de activități de mercenariat în Ucraina # TV Nord
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger", au desfășurat percheziții în mai multe localități din țară, într-un dosar ce vizează activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai Republicii Moldova. Operațiunea a avut loc în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu sprijinul agenției Europol, vizând
13:20
Lucrările de decolmatare a râului Răut continuă în raionul Florești, acțiune mult așteptată de locuitorii satelor Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are ca scop principal prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului, afectat de ani de depuneri și blocaje. Intervenția se desfășoară pe o lungime de aproximativ 10 kilometri, fiind una dintre cele
12:50
Pavel Voicu a anunțat că renunță la mandatul de consilier municipal Bălți, pe care îl deținea din noiembrie 2023, pentru a se dedica activității sale parlamentare. Într-un mesaj public, Voicu a declarat că experiența din Consiliul Municipal Bălți i-a oferit o perspectivă valoroasă asupra problemelor locale și a importanței muncii în echipă: „Am avut onoarea
12:30
/FOTO/ Dispozitiv industrial și produse din tutun nedeclarate, depistate de vameși la Leușeni și Palanca # TV Nord
Funcționarii vamali din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova au înregistrat două cazuri de tentative de introducere a bunurilor nedeclarate pe teritoriul țării, depistate la posturile Leușeni și Palanca. În primul caz, vameșii de la Leușeni au supus controlului un automobil Toyota RAV4, care se deplasa din Italia. Deși șoferul, un bărbat de 50 de
10:50
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că Viorel Cernăuțeanu va rămâne în funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP). Anunțul a fost făcut în cadrul unei emisiuni televizate, unde oficiala a subliniat profesionalismul și stabilitatea de care a dat dovadă actualul conducător al instituției. „Domnul Cernăuțeanu este un bun profesionist. Amenințările sunt
09:20
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, un accident grav de circulație s-a produs la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni, pe traseul R-1. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:24, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de
08:40
„Economia Georgiei crește sub aripa Rusiei”: Care este motivul real al prosperității Georgiei # TV Nord
„Georgia merge bine, Moldova – nu." Așa sună o nouă narațiune lansată de diplomația rusă, menită să semene confuzie în jurul direcției europene a Chișinăului. Realitatea, însă, este mult mai complexă: succesul economic al Georgiei nu vine din renunțarea la parcursul european, ci din reforme profunde și adaptare inteligentă la noile condiții internaționale, scrie tv8.md.
28 octombrie 2025
19:20
/VIDEO/ Detalii despre circumstanțele în care s-a înecat copilul de la Florești. “Totul s-a întâmplat în câteva minute” # TV Nord
O tragedie cumplită a zguduit satul Japca din raionul Florești. Un copil de doar doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână din curtea casei. Totul s-a întâmplat în câteva clipe, în timp ce mama micuțului cocea pâine. „Am intrat în casă și frământam pâinea și el a ieșit afară, când am
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a conferit distincții și grade speciale unor reprezentanți de rang înalt ai Inspectoratului General al Poliției. Potrivit decretelor prezidențiale, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat în gradul special de chestor-șef, în temeiul articolului 88 litera j) din Constituție și al
15:50
În timpul unei misiuni de serviciu, echipa mixtă formată din polițiști de frontieră, inspectori de mediu și agenți ai Inspectoratului de Poliție Ungheni a stopat pentru verificări un microbuz de model Mercedes Sprinter, înmatriculat în Republica Moldova. La volan se afla un bărbat de 35 de ani din raionul Ungheni. În ur
14:30
/VIDEO/ La USARB, părinții pot studia fără griji — universitatea a deschis spații pentru copii # TV Nord
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a inaugurat două spații prietenoase pentru copii, destinat studenților cu copii mici. „Sunt foarte bienvenite, deoarece sunt situații că nu ai cu cine lăsa copilul și nu ai unde, păi aită oportunitatea oferită de către universitate, le mulțumim enorm de mult și este foarte comod, pentru că copilul […] Acest articol /VIDEO/ La USARB, părinții pot studia fără griji — universitatea a deschis spații pentru copii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Premierul desemnat a prezentat echipa guvernamentală cu care va merge în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților. Prioritatea anunțată este creșterea economică și pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Noul program de activitate al Guvernului poartă titlul „UE, Pace, Dezvoltare” și pune accent pe modernizarea instituțiilor statului, dezvoltarea economică durabilă […] Acest articol Guvernul „UE, Pace, Dezvoltare” – echipa propusă pentru votul de încredere în Parlament a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Un copil din raionul Florești a murit după ce a căzut într-o fântână. Corpul a fost recuperat de salvatori # TV Nord
Un incident tragic a avut loc în raionul Florești, unde un copil și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână. Echipajele de salvatori au intervenit prompt, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, la ora 12:34, Serviciul 112 a fost alertat […] Acest articol Un copil din raionul Florești a murit după ce a căzut într-o fântână. Corpul a fost recuperat de salvatori a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
O femeie de 56 de ani din Chișinău a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinului său. Incidentul s-a produs în iunie 2021, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă […] Acest articol Femeie condamnată la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Serviciul de urgență al IMSP CNAMUP anunță că, în perioada 20–26 octombrie 2025, echipele de asistență medicală urgentă au deservit peste 13.600 de cetățeni, dintre care aproape 1.800 de copii. Peste 5.900 de pacienți au fost transportați la spital pentru tratament specializat. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), în săptămâna 20–26 octombrie, […] Acest articol Peste 14.000 de solicitări deservite de ambulanță în ultima săptămână a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Echipa guvernamentală se completează cu încă doi miniștri Natalia Plugaru este propusă pentru funcția de ministră a Muncii și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder – pentru funcția de ministru al Mediului. Guvernul Republicii Moldova anunță noi propuneri pentru completarea echipei sale. Natalia Plugaru, expertă în politici sociale și protecția persoanelor vulnerabile, urmează să preia conducerea […] Acest articol Noi miniștri propuși pentru Muncă și Mediu în Guvernul Republicii Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru comiterea unui viol urmat de omor, faptele petrecându-se la 6 iunie 2025; procurorii contestă sentința și cer detențiune pe viață. Procuratura a anunțat pronunțarea unei sentințe în cazul unei crime comise în raionul Florești. Conform urmăririi penale, la 6 iunie […] Acest articol Condamnare de 23 de ani pentru viol și omor în raionul Florești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Moscova, vizată de atacuri ucrainene cu drone pentru a doua noapte consecutiv, susține Rusia # TV Nord
Ucraina a vizat Moscova cu atacuri cu drone pentru a doua noapte consecutiv, au anunțat marți Ministerul Apărării rus și primarul Moscovei, relatează AFP, citată de agerpres.ro. Ministerul Apărării rus a transmis într-un comunicat că unitățile sale de apărare aeriană au distrus 17 drone ucrainene în cursul nopții, inclusiv una care zbura spre Moscova și […] Acest articol Moscova, vizată de atacuri ucrainene cu drone pentru a doua noapte consecutiv, susține Rusia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Un nerezident de 50 de ani, aflat la volanul unui autocamion de model Scania, s-a prezentat la postul vamal Leușeni, declarând că transportă autoturisme la import. În timpul verificării documentelor, bărbatul a afirmat că nu are alte bunuri la bord, însă suspiciunile funcționarilor vamali au dus la un control fizic detaliat al încărcăturii. În urma […] Acest articol /FOTO/ 20 de chitare nedeclarate, găsite de vameși la postul Leușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de 27 octombrie pe traseul M14, în apropiere de satul Tabani, raionul Briceni. Un bărbat de 38 de ani, aflat la volanul unei camionete, ar fi pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent într-un copac. Fii mai aproape de […] Acest articol Impact fatal la Briceni: un bărbat a murit după ce a pierdut controlul volanului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
27 octombrie 2025
17:20
/VIDEO/ A renunțat la viața din străinătate pentru un vis acasă. Exemplul lui Sergiu Molnic # TV Nord
După 20 de ani petrecuți printre străini, Sergiu Molnic din satul Prepelița, raionul Sîngerei, a făcut alegerea pe care mulți o amână: să se întoarcă acasă. A muncit din greu în Europa, a economisit și, într-o zi, a decis că locul său e acolo unde îi sunt familia, rădăcinile și visurile. SERGIU MOLNIC, antreprenor: „Am […] Acest articol /VIDEO/ A renunțat la viața din străinătate pentru un vis acasă. Exemplul lui Sergiu Molnic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
/VIDEO/ Locatarii blocului afectat de explozia din Florești încearcă să-și refacă locuințele. Primăria evaluează pagubele # TV Nord
La două zile după deflagrația din orașul Florești, locuitorii blocului de pe strada Mihai Viteazul încearcă să-și revină din șoc și să-și reconstruiască casele distruse. În urma exploziei, un bărbat și-a pierdut viața, iar o adolescentă de 17 ani se află în continuare internată în Spitalul Raional Florești. ELENA BÎNZARI, locuitoarea blocului afectat: „Eram la […] Acest articol /VIDEO/ Locatarii blocului afectat de explozia din Florești încearcă să-și refacă locuințele. Primăria evaluează pagubele a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Percheziții în nordul țării, în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # TV Nord
Astăzi, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și mascații din cadrul BPDS „Fulger”, au desfășurat percheziții în 7 locații din nordul Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal ce vizează pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă, […] Acest articol Percheziții în nordul țării, în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Mihai Antohe, Stanislav Kirsanov, Mykhailo Taushanzhy sau Al Shaheen Yako. Sunt doar câteva dintre identitățile false ale lui Vladimir Plahotniuc, pe care le-a folosit ca să-și șteargă urmele, în ultimii șase ani, de când se ascunde de justiția din Moldova. A fost prins în Grecia, mai exact, pe Aeroportul Internațional din Atena, când era pe […] Acest articol /Investigație CU SENS/ Fețele nevăzute ale oligarhului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Un elev de clasa a cincea de la un liceu din municipiul Bălți ar fi fost bătut cu brutalitate de către alți doi colegi mai mari, din clasa a VII-a. Incidentul s-a produs în proximitatea instituției de învățământ. ANDREEA GALICI, purtătoarea de cuvânt a IMSP Spitalul Clinic Bălți: „Pe 22 octombrie la Spitalul Clinic Bălți […] Acest articol /VIDEO/ Elev de 12 ani din Bălți, bătut de doi colegi mai mari în apropierea școlii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Liderul organizației teritoriale al Partidului Socialiștilor din Bălți, Maxim Moroșan a venit cu o reacție publică după perchezițiile desfășurate astăzi de oamenii legii. Într-un mesaj publicat pe rețelele sale sociale, acesta a criticat acțiunile autorităților și a acuzat guvernarea de presiuni politice. „Astăzi mi-ați luat mașina — dar nu este singura mea mașină. Încă îmi […] Acest articol Maxim Moroșan prima reacție după perchezițiile de azi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Președintele Parlamentului Igor Grosu a inițiat o ședință de lucru cu șefii fracțiunilor parlamentare. Pe ordinea de zi se discută subiecte legate de alegerea vicepreședinților, a Biroului permanent al Parlamentului, precum și despre componența numerică și nominală a comisiilor permanente. Anterior, Igor Grosu a declarat pentru realitatea.md că, componența vicepreședinților, care în legislatura trecută erau de […] Acest articol Igor Grosu în discuții cu președinții fracțiunilor parlamentare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Un tânăr de 27 de ani a fost depistat de carabinieri în zona lacului „Bercu” din raionul Edineț, având asupra sa un pliculeț cu o substanță asemănătoare drogurilor. Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de patrulare desfășurate de Inspectoratul General de Carabinieri (IGC). Potrivit carabinierilor, tânărul a devenit vizibil agitat la vederea echipajului […] Acest articol Tânăr prins cu substanțe interzise la Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Doi cetățeni moldoveni, care intenționau să ajungă în Marea Britanie, au fost prinși de inspectorii vamali și polițiștii de frontieră pe Aeroportul Internațional Chișinău, încercând să scoată din țară, ilegal, produse din tutun. Tentativele au fost depistate pe parcursul weekendului, pe direcția de ieșire, la cursa „Chișinău–Londra”. Ambii călători au ales să treacă prin culoarul […] Acest articol Doi pasageri prinși la Aeroportul Chișinău cu 650 de pachete de țigări ascunse în bagaje a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Fălești, a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru fapte de huliganism. Sentința a fost pronunțată în urma investigațiilor și a procesului judiciar derulat în procedură simplificată, după ce inculpatul și-a recunoscut integral vina. Incidentul principal a […] Acest articol Tânăr din Fălești, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru huliganism a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Soroca marchează 18 ani de la explozia blocului de locuit în care și-au pierdut viața cinci persoane # TV Nord
Astăzi se împlinesc 18 ani de la una dintre cele mai grave tragedii petrecute în orașul Soroca — deflagrația blocului de locuit cu cinci etaje de pe strada Ștefan cel Mare, nr. 117, produsă în seara zilei de 27 octombrie 2007. Explozia, care a avut loc în jurul orei 22:00, a distrus trei etaje ale […] Acest articol Soroca marchează 18 ani de la explozia blocului de locuit în care și-au pierdut viața cinci persoane a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Proprietarul apartamentului afectat de explozia produsă în dimineața zilei de 25 octombrie 2025 în orașul Florești a decedat în această dimineață la spital. Medicii au depus eforturi pentru a-i salva viața, însă leziunile suferite s-au dovedit incompatibile cu viața, a declarat pentru TV Nord șefa Spitalului Raional Florești, Ludmila Capcelea. În urma exploziei, o minoră […] Acest articol Proprietarul apartamentului unde s-a produs explozia la Florești a decedat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
