Percheziții la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Suspiciuni de corupție și delapidare

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți a inaugurat două spații prietenoase pentru copii, destinat studenților cu copii mici. „Sunt foarte bienvenite, deoarece sunt situații că nu ai cu cine lăsa copilul și nu ai unde, păi aită oportunitatea oferită de către universitate, le mulțumim enorm de mult și este foarte comod, pentru că copilul […]