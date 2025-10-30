11 judecători, audiați de Comisia de Evaluare, fiind bănuiți de abateri de integritate

14:10

Republica Moldova nu se poate decupla de Ucraina, în procesul de integrare europeană, iar acest lucru nu și-l doresc nici măcar autoritățile de la Chișinău. De această părere este Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care recunoaște, în același timp, că acest lucru îngreunează începerea efectivă a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova. „Tehnic, astăzi, Republica […]