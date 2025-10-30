11 judecători, audiați de Comisia de Evaluare, fiind bănuiți de abateri de integritate
Omniapres, 30 octombrie 2025 15:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura, în perioada 3–5 noiembrie 2025, o nouă rundă de audieri în cadrul procesului de evaluare externă a magistraților. În această sesiune, 11 judecători vor fi audiați pentru a oferi explicații și clarificări privind aspectele care au generat posibile dubii de integritate în cadrul evaluării sau reevaluării acestora. Printre […] The post 11 judecători, audiați de Comisia de Evaluare, fiind bănuiți de abateri de integritate appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
15:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura, în perioada 3–5 noiembrie 2025, o nouă rundă de audieri în cadrul procesului de evaluare externă a magistraților. În această sesiune, 11 judecători vor fi audiați pentru a oferi explicații și clarificări privind aspectele care au generat posibile dubii de integritate în cadrul evaluării sau reevaluării acestora. Printre […] The post 11 judecători, audiați de Comisia de Evaluare, fiind bănuiți de abateri de integritate appeared first on Omniapres.
Acum o oră
15:10
În noul Parlament au fost create 12 comisii permanente – apare o nouă comisie pentru integrare europeană # Omniapres
În noul Parlament au fost constituite 12 comisii permanente. Comparativ cu legislatura trecută, a fost creată o comisie nouă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Componența nominală a comisiilor a fost stabilită în funcție de reprezentarea proporțională a fracțiunilor în Parlament. Comisia pentru integrare europeană este formată din 11 membri și va fi […] The post În noul Parlament au fost create 12 comisii permanente – apare o nouă comisie pentru integrare europeană appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
14:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a informat că unii contribuabili au recepționat notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit, care poartă semnătura directoarei instituției, Olga Golban, și au fost transmise printr-un operator de poștă electronic din Federația Rusă. SFS precizează că documentele și e-mail-urile respective sunt falsuri, iar identitatea instituției este folosită […] The post Fiscul avertizează: moldovenii primesc notificări false privind impozitul pe venit appeared first on Omniapres.
14:10
Fosta deputată, Olesea Stamate, a comentat programul de guvernare, propus de candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, afirmând că documentul „pare să fi fost scris în pripă, or este greu de a fi numit program de guvernare. ”Mai degrabă trasează niște obiective. Însă nici obiective pot fi numite toate, căci nu sunt măsurabile”, a […] The post Olesea Stamate despre programul de guvernare al lui Munteanu: „Pare scris în pripă” appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
14:00
Plahotniuc, mesaj din penitenciar: Politicul presează procurorii ca să nu reușesc examinarea minuțioasă a dosarului # Omniapres
Vlad Plahotniuc a venit cu primul mesaj de când a fost adus în Republica Moldova, în 25 septembrie, și plasat în arest în Penitenciarul nr. 13. Fostul lider al PDM precizează că pauza de până acum a fost motivată de faptul că examinează în continuare amplul dosar, care conține 97 de volume, a câte 300-400 […] The post Plahotniuc, mesaj din penitenciar: Politicul presează procurorii ca să nu reușesc examinarea minuțioasă a dosarului appeared first on Omniapres.
13:40
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea # Omniapres
Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă trei vicepreședinți în Legislativ și a propus-o pe Elena Grițco pentru funcția de vicespeaker. „Pentru a le oferi cetățenilor posibilitatea de a vedea un alt prezidiu în Parlamentul Republicii Moldova, fracțiunea partidului nostru propune pe doamna Elena Grițco pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului”, a declarat […] The post Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea appeared first on Omniapres.
13:10
Parlamentul Republicii Moldova și-a constituit Biroul Permanent, care va avea 15 membri. Din oficiu fac parte președintele Legislativului, Igor Grosu, și vicepreședinții Doina Gherman și Vlad Bătrîncea. Restul membrilor au fost desemnați de fracțiunile parlamentare. Majoritatea locurilor, șapte la număr, revin partidului PAS, care a delegat următorii deputați: Adrian Belîi, Lilian Carp, Liliana Nicolăiescu-Onofrei, Radu […] The post Biroul Permanent al Parlamentului a fost format: cine sunt membrii appeared first on Omniapres.
12:40
Ministrul Educației și Cercetării în exercițiu, Dan Perciun, a comentat reținerea directorului Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și a unui reprezentant al unui grup de agenți economici de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). „Putem organiza zeci de sesiuni despre integritate, adopta coduri de etică și stabili reguli clare de conduită, dar atâta timp […] The post Dan Perciun, prima reacție după reținerea directorului liceului „Gheorghe Asachi” appeared first on Omniapres.
12:10
Dmitrii Voloșin, proprietarul cunoscutului complex de băi Woloshin Banya, a lansat un apel către cei care doresc să contribuie la refacerea băii după incendiul produs în noul complex „Taiga”. Într-o postare, antreprenorul a precizat că nu are nevoie de sprijin financiar, însă oferă o modalitate simbolică de a participa la renașterea locului. „Există o idee […] The post Proprietarul celebrei băi cere ajutor pentru reconstrucție după incendiu appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
11:50
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, cu votul majorității PAS, instituirea a două funcții de vicepreședinte al Legislativului. Decizia a fost susținută de 54 de deputați. PAS a propus ca Legislativul să aibă doi vicepreședinți, în timp ce PSRM, Alternativa și Partidul Nostru au solicitat trei vicepreședinți, propunere care nu a fost acceptată. În urma votului, […] The post Parlamentul va avea doi vicepreședinți: Doina Gherman și Vlad Batrîncea appeared first on Omniapres.
11:10
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, reținut pentru mită, adjunctul cercetat în libertate # Omniapres
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău și un reprezentant al unui grup de agenți economici au fost reținuți pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul unei investigații privind presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Adjunctul liceului este cercetat în continuare, însă în stare […] The post Directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, reținut pentru mită, adjunctul cercetat în libertate appeared first on Omniapres.
10:50
Ministerul Apărării: Nu au fost detectate survoluri ale spațiului aerian al Republicii Moldova # Omniapres
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a emis un comunicat prin care respinge informațiile despre survolarea spațiului aerian național în nordul țării, apărute în unele canale de Telegram. Autoritatea precizează că sistemele de monitorizare ale Armatei Naționale nu au detectat astfel de incursiuni. ”Ministerul Apărării comunică: sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale […] The post Ministerul Apărării: Nu au fost detectate survoluri ale spațiului aerian al Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
10:20
VIDEO // Dinu Plîngău rămâne în fracțiunea PAS doar 100 de zile: „Este o înțelegere informală, un fel de gentlemen’s agreement” # Omniapres
Deputatul Dinu Plîngău a anunțat că va rămâne în fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) doar pentru o perioadă limitată – 100 de zile. Decizia a fost luată în urma unei înțelegeri informale cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru a asigura stabilitatea majorității în perioada de formare a noului Guvern. „Nu s-a pus nicio presiune. […] The post VIDEO // Dinu Plîngău rămâne în fracțiunea PAS doar 100 de zile: „Este o înțelegere informală, un fel de gentlemen’s agreement” appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
09:40
VIDEO // Coletele de pe Temu și Joom ar putea fi taxate. Deputat PAS: „Produsele extrem de ieftine afectează economia” # Omniapres
Autoritățile Republicii Moldova analizează posibilitatea de a introduce noi reglementări pentru coletele provenite din afara țării, în special cele comandate de pe platforme populare precum Temu sau Joom. Măsura ar avea scopul de a proteja producătorii locali și locurile de muncă, afectate de importurile masive de produse foarte ieftine din China și alte state. Deputatul […] The post VIDEO // Coletele de pe Temu și Joom ar putea fi taxate. Deputat PAS: „Produsele extrem de ieftine afectează economia” appeared first on Omniapres.
09:10
Două rachete rusești ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacului asupra Ucrainei # Omniapres
Două rachete lansate de armata rusă ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României în jurul orei 06:00, în timpul atacului combinat cu rachete și drone desfășurat noaptea trecută asupra Ucrainei, notează Ziua.md. Informația a fost publicată pe hărțile de monitorizare ale canalelor ucrainene PPO RADAR și monitorwar, care urmăresc traiectoriile proiectilelor […] The post Două rachete rusești ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacului asupra Ucrainei appeared first on Omniapres.
Acum 12 ore
07:10
Horoscop 30 octombrie 2025. Zodia care își redresează bugetul și se bucură de vești bune # Omniapres
Zi cu energie bună și ocazii de redresare financiară. Astrele favorizează recuperarea unor sume de bani, dar și clarificarea unor situații care păreau blocate. Entuziasmul și inspirația de moment pot deschide drumuri noi, atât în carieră, cât și în plan personal. SCORPION Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să vă bucurați de niște reușite […] The post Horoscop 30 octombrie 2025. Zodia care își redresează bugetul și se bucură de vești bune appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:10
Radu Marian recunoaște că aderarea Moldovei la UE nu va avea loc în 2028, dar mai târziu # Omniapres
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va avea loc în anul 2028, întrucât procedura de ratificare a tratatului de aderare va fi mai îndelungată. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, în cadrul unei emisiuni de la AGRO TV Moldova. Potrivit parlamentarului, autoritățile de la Chișinău își propun ca […] The post Radu Marian recunoaște că aderarea Moldovei la UE nu va avea loc în 2028, dar mai târziu appeared first on Omniapres.
17:50
IGSU: O persoană a fost rănită în urma exploziei de pe strada Albișoara. Cum arată locuința afectată # Omniapres
Două persoane au fost afectate în urma unei deflagrații produse pe 29 octombrie 2025, pe strada Albișoara 82/5 din Capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:43. Explozia a avut loc în camera de baie a unui apartament situat la etajul 3 al unui bloc cu 16 nivele. La fața locului au […] The post IGSU: O persoană a fost rănită în urma exploziei de pe strada Albișoara. Cum arată locuința afectată appeared first on Omniapres.
17:40
Între 3 și 12 noiembrie, persoanele interesate pot subscrie la valorile mobiliare de stat (VMS) prin platforma online eVMS.md, anunță Ministerul Finanțelor. Investitorii au la dispoziție două opțiuni: valori mobiliare pe 3 ani, cu o dobândă fixă anuală de 7,15%, sau pe 4 ani, cu dobândă fixă anuală de 7,30%. Dobânda se achită semianual și […] The post Moldovenii pot investi online în valori mobiliare de stat între 3 și 12 noiembrie appeared first on Omniapres.
17:30
O explozie s-ar fi produs cu puțin timp în urmă într-un apartament situat la etajul trei al unui bloc de pe strada Albișoara din Capitală. Mai multe geamuri au fost sparte. La fața locului au intervenit pompierii și serviciul de gaze, iar locatarii blocului au fost evacuați pentru siguranță. Martorii afirmă că trei persoane au […] The post VIDEO // Explozie într-un apartament din Chișinău: mai multe persoane ar fi rănite appeared first on Omniapres.
17:10
Aproape două treimi dintre români (60,3%) ar fi de acord ca România să furnizeze, contra cost, gaze naturale extrase din Marea Neagră către Republica Moldova, începând cu anul 2027. Datele provin dintr-un sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda Strategic Thinking Group, publicat marți, notează digi24.ro. Potrivit studiului, 35,4% dintre respondenți se opun acestei idei, […] The post Sondaj: Majoritatea românilor susțin exportul de gaze către Republica Moldova din 2027 appeared first on Omniapres.
16:40
O nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc, în cadrul căreia au fost audiați astăzi cinci martori. Avocații denunță tentativele de a grăbi nejustificat și de a influența politic examinarea # Omniapres
Instanța de judecată și acuzatorii ar recurge la noi acțiuni prin care încearcă să grăbească procesul de examinare a dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc cu abateri de la normele legale. Afirmația a fost făcută de avocatul Lucian Rogac în urma ședinței din 29 octombrie în cauza fostului lider al PDM. Apărătorul susțincă că […] The post O nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc, în cadrul căreia au fost audiați astăzi cinci martori. Avocații denunță tentativele de a grăbi nejustificat și de a influența politic examinarea appeared first on Omniapres.
16:20
Igor Grosu respinge propunerile opoziției: Ședința de învestire a Guvernului Munteanu va avea loc vineri # Omniapres
Ședința de învestire a Guvernului, în frunte cu Alexandru Munteanu, va avea loc vineri, 31 octombrie, chiar dacă mai multe fracțiuni din opoziție au solicitat amânarea acesteia. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului, Igor Grosu, după consultațiile fracțiunii PAS cu candidatul desemnat. ”Rămâne așa cum am anunțat publicul – vineri va avea loc […] The post Igor Grosu respinge propunerile opoziției: Ședința de învestire a Guvernului Munteanu va avea loc vineri appeared first on Omniapres.
16:10
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (AAC) informează că, în prezent, operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor la Aeroportul Internațional Chișinău se desfășoară normal. Precizarea vine în contextul informațiilor despre măsurile restrictive impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii, ce urmează să intre în vigoare începând cu 21 noiembrie […] The post AAC: Operațiunile de alimentare a aeronavelor se desfășoară în regim normal appeared first on Omniapres.
Ieri
15:40
VIDEO // Detalii despre perchezițiile de astăzi: mai mulți moldoveni, implicați în grupări de tip „Wagner” # Omniapres
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat astăzi percheziții în mai multe locații din țară, vizând activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai Republicii Moldova în Ucraina și alte state. Potrivit informațiilor oferite de autorități, operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu instituțiile […] The post VIDEO // Detalii despre perchezițiile de astăzi: mai mulți moldoveni, implicați în grupări de tip „Wagner” appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Igor Dodon: PSRM nu va susține Guvernul Munteanu, dar propune soluții pentru cetățeni # Omniapres
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) nu va susține Guvernul și programul de activitate prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, președintele fracțiunii, după consultările de astăzi cu candidatul la funcția de prim-ministru. „Fracţiunea socialiştilor nu va susţine guvernul şi programul de guvernare, fiind în opoziţie, lucrul acesta […] The post VIDEO // Igor Dodon: PSRM nu va susține Guvernul Munteanu, dar propune soluții pentru cetățeni appeared first on Omniapres.
14:40
ANRE caută surse alternative de aprovizionare cu produse petroliere după sancțiunile SUA împotriva Lukoil # Omniapres
Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, discuțiile vizând securitatea energetică și identificarea unor surse alternative de aprovizionare cu produse petroliere. Întâlnirea a abordat cooperarea moldo-americană în sectorul energetic, evoluțiile regionale și […] The post ANRE caută surse alternative de aprovizionare cu produse petroliere după sancțiunile SUA împotriva Lukoil appeared first on Omniapres.
14:10
Vicepreședintele Parlamentului European: Decuplarea de Ucraina nu este dorită nici măcar la Chișinău # Omniapres
Republica Moldova nu se poate decupla de Ucraina, în procesul de integrare europeană, iar acest lucru nu și-l doresc nici măcar autoritățile de la Chișinău. De această părere este Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care recunoaște, în același timp, că acest lucru îngreunează începerea efectivă a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova. „Tehnic, astăzi, Republica […] The post Vicepreședintele Parlamentului European: Decuplarea de Ucraina nu este dorită nici măcar la Chișinău appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // Accident grav în România: Un șofer de TIR din Republica Moldova implicat, două victime decedate # Omniapres
Un grav accident rutier a avut loc marți, 28 octombrie 2025, pe drumul european E83, între localitățile Sârca și Bălțați din județul Iași, România, implicând un TIR și un autoturism. În urma impactului, două persoane și-au pierdut viața. Potrivit IPJ Iași, șoferul autoturismului, un bărbat de 36 de ani din comuna Rediu, a intrat în […] The post VIDEO // Accident grav în România: Un șofer de TIR din Republica Moldova implicat, două victime decedate appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Comuniștii resping Guvernul Munteanu. Voronin: ”Nu trebuie să ne pornim pe drumuri cu ochii legați și gura lipită” # Omniapres
Fracțiunea comuniștilor a anunțat că nu va susține Guvernul format de Alexandru Munteanu. Liderul PCRM și deputatul, Vladimir Voronin, consideră că noul Executiv va întâmpina mai multe probleme, inclusiv cea a cadrelor, iar în opinia comuniștilor nu este clar cum se vor implementa unele obiective stipulate în programul de guvernare. Voronin a menționat că întâlnirea […] The post VIDEO // Comuniștii resping Guvernul Munteanu. Voronin: ”Nu trebuie să ne pornim pe drumuri cu ochii legați și gura lipită” appeared first on Omniapres.
13:00
Un bărbat din Telenești, Vasile Anghel, a obținut un câștig de 100 000 de lei într-un bilet de loterie. Potrivit site-ului operatorului național de jocuri de noroc din Republica Moldova, biletul norocos a fost cumpărat la o benzinărie. “De fiecare dată când alimentez mașina, îmi iau o cafea și încerc norocul cu unu-două bilete. E […] The post Un polițist din Telenești a câștigat 100 000 de lei la loterie appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Viorel Cernăuțeanu va rămâne la șefia IGP? Precizările ministrei de Interne, propusă pentru un nou mandat # Omniapres
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, își va păstra funcția, a anunțat ministra de Interne în exercițiu, Daniella Misail-Nichitin, propusă pentru un nou mandat în viitorul Guvern. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV, în contextul zvonurilor despre o posibilă schimbare a acestuia după avansarea în grad. „Domnul Cernăuțeanu […] The post VIDEO // Viorel Cernăuțeanu va rămâne la șefia IGP? Precizările ministrei de Interne, propusă pentru un nou mandat appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Ceban după consultații cu Munteanu: ”Programul este doar un cadru, nu un plan real de guvernare” # Omniapres
Fracțiunea Alternativa a subliniat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că este nevoie ca programul guvernamental să reflecte problemele reale ale cetățenilor și să fie aplicabil în practică. Ion Ceban a declarat că guvernarea vorbește frecvent despre rezultate frumoase pe hârtie, dar acestea nu sunt palpabile pentru oamenii de rând. „Ne-am dorit foarte mult […] The post VIDEO // Ceban după consultații cu Munteanu: ”Programul este doar un cadru, nu un plan real de guvernare” appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Andrei Spînu acuză Poliția că presează antreprenorii: „Probabil, putem să-i verificăm mult mai civilizat” # Omniapres
Andrei Spînu, ex-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, susține că antreprenorii din Republica Moldova ar fi supuși presiunilor de către autorități, iar un instrument folosit în acest scop ar fi chiar Poliția. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la N4. „Probabil, putem să-i verificăm mult mai civilizat. În sensul că nu trebuie să […] The post VIDEO // Andrei Spînu acuză Poliția că presează antreprenorii: „Probabil, putem să-i verificăm mult mai civilizat” appeared first on Omniapres.
11:00
VIDEO // Usatîi, după consultările cu Munteanu: „Dacă fundamentul este construit incorect, orice casă se răschește” # Omniapres
Fracțiunea Partidului Nostru solicită amânarea învestirii Guvernului Munteanu cu cel puțin o săptămână, până la elaborarea unui program național comun de guvernare. Liderul fracțiunii, Renato Usatîi, a explicat că este necesară crearea unui grup de lucru format din fracțiunile parlamentare, partide extraparlamentare și experți pe domenii, pentru a stabili prioritățile guvernului și a asigura funcționalitatea […] The post VIDEO // Usatîi, după consultările cu Munteanu: „Dacă fundamentul este construit incorect, orice casă se răschește” appeared first on Omniapres.
10:40
Prima reacție a proprietarului Woloshin Banya: „Este dureros să privești cum arde un an de viață” # Omniapres
Un incendiu a izbucnit ieri seară la complexul Woloshin Banya din Durlești, afectând în totalitate construcția „Taiga”, cel mai nou și mai sofisticat dintre saunele locației. Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru a lichida flăcările. Din fericire, nu sunt victime. Proprietarul Woloshin Banya, Dmitri Voloșin, a transmis un mesaj emoționant despre pierderea complexului. […] The post Prima reacție a proprietarului Woloshin Banya: „Este dureros să privești cum arde un an de viață” appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Democrația Acasă cere amânarea investirii guvernului, după consultările cu Munteanu. Costiuc: Nu ne atacă extratereștrii sau rușii # Omniapres
Vasile Costiuc, liderul fracțiunii „Democrația Acasă”, a făcut declarații după consultările avute cu candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Costiuc a criticat lipsa de claritate în programul guvernamental și modul în care va fi condus viitorul cabinet. „Am avut o discuție de o oră, am încercat să abordăm subiecte care nu sunt regăsite […] The post VIDEO // Democrația Acasă cere amânarea investirii guvernului, după consultările cu Munteanu. Costiuc: Nu ne atacă extratereștrii sau rușii appeared first on Omniapres.
09:40
Președinta Maia Sandu participă, astăzi, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs în cadrul unei sesiuni dedicate integrității informației și rolului mass-mediei independente. Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 din inițiativa președintelui Emmanuel Macron […] The post Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația lui Emmanuel Macron appeared first on Omniapres.
09:00
Alexandru Munteanu începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Guvern # Omniapres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu începe astăzi consultările cu fracțiunile parlamentare, în contextul formării noului Guvern. Conform orarului stabilit, până la ora 13:00, Munteanu urmează să aibă întrevederi cu cele cinci fracțiuni din opoziție: „Democrația Acasă”, „Partidul Nostru”, Alternativa, fracțiunea comuniștilor și cea a socialiștilor. Ulterior, la ora 14:00, este programată întrunirea cu fracțiunea Partidului Acțiune […] The post Alexandru Munteanu începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Guvern appeared first on Omniapres.
07:10
O zi cu perspective noi și șanse neașteptate. Intuiția ne ghidează spre soluții inspirate, iar unele zodii pot descoperi chiar o sursă suplimentară de venit. Este momentul ideal pentru inițiative curajoase, negocieri avantajoase și relansări profesionale care pot aduce stabilitate pe termen lung. SCORPION Mai sunt chestiuni de pus la punct și o să vă […] The post Horoscop 29 octombrie 2025. Ziua în care norocul financiar bate la ușa unei zodii appeared first on Omniapres.
28 octombrie 2025
17:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat programul de activitate al noului Guvern, cu sloganul „UE, pace, dezvoltare”. Documentul va fi prezentat Parlamentului pentru aprobare. Prioritatea executivului rezidă în „finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, pregătind țara pentru integrarea deplină”, transmite IPN. În plan economic, Guvernul Munteanu promite valorificarea planului de […] The post „UE, pace, dezvoltare”: ce propune noul Guvern pentru Moldova appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // Cine a decis componența noului Guvern? Igor Grosu: ”Nu există un șifonier plin cu profesioniști” # Omniapres
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a explicat cum a fost stabilită componența noului Guvern, anunțată recent de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Într-un interviu pentru „Podcast ZdCe”, Grosu a precizat că procesul de selectare a miniștrilor a fost unul colectiv și bazat pe dialog între conducerea partidului, echipa guvernamentală și președinta Maia Sandu. „Nu […] The post VIDEO // Cine a decis componența noului Guvern? Igor Grosu: ”Nu există un șifonier plin cu profesioniști” appeared first on Omniapres.
16:40
Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia. Grokipedia are un design extrem de simplu, inspirat de la Wikipedia, cu o pagină principală ce oferă doar o funcţie de căutare, scrie News.ro. Nu toate paginile afişează funcţia de […] The post Elon Musk lansează Grokipedia, alternativa „mai puțin părtinitoare” la Wikipedia appeared first on Omniapres.
16:10
Deputatul PAS, Dinu Plîngău, atrage atenția asupra efectelor rețelelor sociale asupra activității politice, spunând că acestea schimbă radical modul în care funcționează Parlamentul. „Trecem într-o nouă etapă a vieții, când oamenii petrec tot mai mult timp pe rețelele sociale, un teren care înlocuiește pentru mulți viața de zi cu zi”, a scris Plîngău pe pagina […] The post Plîngău vrea reguli mai stricte pentru deputați: fără Tetris și TikTok în Parlament appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare a Aeroportului Internațional ”Eugen Doga” Chișinău și modernizarea sistemului de balizaj luminos. Intervențiile se vor desfășura între 29 octombrie și 12 noiembrie 2025. Pe durata lucrărilor, operațiunile de zbor vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă, iar locuitorii din apropierea aeroportului […] The post Reparație la pista Aeroportului Chișinău: locuitorii, avertizați asupra zgomotului appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Costiuc s-a lăudat cu noile birouri din Parlament: „Știm singuri unde ne e locul” # Omniapres
Liderul fracțiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a publicat un video pe rețelele de socializare în care le arată urmăritorilor noile birouri repartizate formațiunii sale în Parlament. În înregistrare, deputatul face o „excursie virtuală” și comentează modul în care au fost distribuite spațiile de lucru. „Pentru cei invidioși vă arăt repartizarea birourilor. Nu trebuie Igor Grosu […] The post VIDEO // Costiuc s-a lăudat cu noile birouri din Parlament: „Știm singuri unde ne e locul” appeared first on Omniapres.
14:40
Serviciul Fiscal de Stat a reacționat la perchezițiile efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în cadrul instituției, asigurând că oferă tot suportul necesar autorităților în investigarea cazului. „Instituția noastră este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului”, se arată într-un comunicat oficial. Autoritatea fiscală subliniază toleranța […] The post Fiscul a reacționat la perchezițiile CNA: „Toleranță zero la corupție” appeared first on Omniapres.
14:10
Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână în raionul Florești # Omniapres
Tragedie în localitatea Japca, raionul Florești. Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână. Incidentul s-a produs marți, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. […] The post Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână în raionul Florești appeared first on Omniapres.
13:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat luni, 27 octombrie 2025, decrete prin care a acordat distincții importante conducerii Poliției Naționale. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat în gradul de chestor-șef, echivalent cu cel de general-locotenent, cel mai înalt grad din ierarhia Poliției Naționale. Totodată, șefa statului i-a conferit șefului adjunct […] The post Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, avansat în grad de șefa statului appeared first on Omniapres.
13:40
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat componența noului Cabinet de miniștri, în care se regăsesc nouă membri ai vechiului guvern Recean. „Aceasta este echipa alături de care voi merge în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică și să consolidăm pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la […] The post Alexandru Munteanu a prezentat echipa noului Guvern și programul de activitate appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.