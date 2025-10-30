În noul Parlament vor activa până la 13 comisii permanente: PAS va conduce cele mai importante dintre ele
Vocea Basarabiei, 30 octombrie 2025 09:30
În noul Parlament al Republicii Moldova vor funcționa 12–13 comisii permanente, iar majoritatea parlamentară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), urmează să conducă cele mai importante structuri – printre care Comisia economie, buget și finanțe, Comisia juridică, numiri și imunități, precum și Comisia pentru integrare europeană și politică externă, transmite Radio Moldova.
• • •
Mașinile implicate în accidente rutiere vor apela automat Serviciul 112: Republica Moldova implementează sistemul european eCall # Vocea Basarabiei
Mașinile implicate în accidente rutiere vor putea apela automat Serviciul 112, transmițând instant informații despre locație și gravitatea incidentului. Măsura devine posibilă datorită proiectului Next Generation eCall, finanțat de Uniunea Europeană, care conectează Republica Moldova la rețeaua europeană modernă de răspuns la urgențe. Potrivit ministrei Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, sistemul este deja implementat în proporție […]
Avertisment dur al ministrului belgian al Apărării: „Dacă Putin lansează o rachetă asupra Bruxelles-ului, vom șterge Moscova de pe hartă” # Vocea Basarabiei
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a transmis un avertisment ferm Rusiei, declarând că orice atac cu rachetă asupra Bruxelles-ului ar provoca un răspuns devastator din partea NATO, capabil „să șteargă Moscova de pe hartă". „Dacă Putin lansează o rachetă asupra Bruxelles-ului, vom șterge Moscova de pe hartă. O rachetă de croazieră asupra capitalei Belgiei? […]
Biroul Parlamentului European la Chișinău va fi inaugurat oficial pe 7 noiembrie, a anunțat Victor Negrescu, vicepreședinte al forului legislativ comunitar, aflat marți într-o vizită în Republica Moldova. El a subliniat că Biroul Parlamentului European este operațional și că această inițiativă va întări parteneriatul între Chișinău și Bruxelles. „Iată că acest proiect pe care l-am […]
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate” # Vocea Basarabiei
Europa trebuie să crească, extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care a susținut astăzi un discurs la Forumul Păcii de la Paris. Șefa statul a specificat că prin integrarea democrațiilor aflate în […]
Aeroportul din Chișinău: Alimentarea aeronavelor nu este afectată de sancțiunile internaționale aplicate companiei ruse Lukoil # Vocea Basarabiei
Reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău informează că operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor se desfășoară fără perturbări și fără impact asupra zborurilor programate. Asigurările vin în contextul sancțiunilor aplicate companiei ruse Lukoil, furnizor pentru mai mulți operatori aerieni din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al instituției, Aeroportul și Autoritatea Aeronautică Civilă au fost notificate […]
Lituania va menține închisă frontiera cu Belarus până pe 30 noiembrie, după 500 de incidente legate de pătrunderea unor baloane suspecte în spațiul aerian lituanian. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul de la Vilnius, Inga Ruginienė. Inițial, pe 27 octombrie, autoritățile Lituaniei au anunțat restricțiile pentru o perioadă nedeterminată din motive de securitate. Precizări suplimentare […]
Dosarul privind instruirile din Serbia: Un funcționar public, arest pentru 30 de zile # Vocea Basarabiei
Un funcționar public cu rol de conducere în administrația publică locală a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuit în dosarul care vizează instruirile în Serbia pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) precizează că o altă persoană vizată în […]
Alexandru Munteanu, reacție la propunerea lui Ion Ceban de a face parte din Guvern # Vocea Basarabiei
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a comentat astăzi, 29 octombrie, declarația lui Ion Ceban, care a spus anterior că primarul municipiului Chișinău ar trebui să facă parte din noul Guvern. Premierul desemnat a declarat că ideea lui Ion Ceban „nu este foarte rațională" și nu are precedent nici în […]
Se amână sau nu ședința de învestire a noului Guvern de la Chișinău? Răspunsul lui Igor Grosu # Vocea Basarabiei
Partidul Acțiune și Solidaritate a respins miercuri, 29 octombrie, solicitările formațiunilor „Democrația Acasă" și „Partidul Nostru" de a amâna votul de învestire a noului Guvern de la Chișinău. Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat după consultările cu premierul desemnat, că ședința de învestire a Guvernului Munteanu, va avea loc vineri, conform programului stabilit. „Aceste două […]
Cetățeanul turc implicat în omorul de la o terasa din sectorul Râșcani, extrădat în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Cetățeanul turc, acuzat de complicitate la omorul comis pe 10 iulie 2024 pe terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al Chișinăului, va să fi extrădat în Republica Moldova. Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a admis demersul Procuraturii Generale în acest sens. Potrivit Procuraturii Generale, învinuitul a fost […]
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați pentru că s-ar fi înrolat intenționat, din interes material, în formațiuni paramilitare ilegale de tipul „Wagner" și altele similare, participând la acțiuni armate pe teritoriul Ucrainei și al altor state. Potrivit PCCOCS, pentru banii promiși, suspecții ar fi participat în calitate de combatanți la diverse conflicte armate, […]
Partidul Comuniștilor din Moldova (PCRM) și Partidul Socialiștilor din Moldova (PSRM) au anunțat astăzi, 29 septembrie, că nu vor vota Guvernul Munteanu. După consultările cu premierul desemnat, reprezentanții fracțiunii PSRM au prezentat mai multe critici la adresa programului de guvernare, în special în domeniile social și economic. De asemenea, socialiștii i-au propus lui Alexandru Munteanu […]
Va susține sau nu Blocul Alternativa noul Guvern? Ce spun reprezentanții fracțiunii după consultările cu premierul desemnat # Vocea Basarabiei
Blocul Alternativa va decide dacă va susține sau nu viitorul Guvern în funcție de modul în care propunerile și recomandările sale vor fi incluse în programul de guvernare. Declarația a fost făcută de deputatul blocului și edilul capitalei, Ion Ceban, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu. Potrivit lui Ion Ceban, […]
(VIDEO) Șofer de TIR din Republica Moldova, implicat într-un grav accident la Iași # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier a avut loc în după-amiaza zilei de marți, 28 octombrie, în județul Iași din România. Incidentul s-a produs pe drumul european E83, între localitățile Sârca și Bălțați, și a implicat un TIR și un autoturism. Două persoane și-au pierdut viața în urma impactului violent. Potrivit Poliției din Iași, accidentul s-a produs […]
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, vizită la Chișinău # Vocea Basarabiei
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, efectuează o vizită de două zile la Chișinău. Scopul vizitei este de a consolida dialogul între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind dezvoltarea unei piețe financiare moderne și crearea de noi oportunități de creștere economică sustenabilă. Astfel, comisara europeană se va întâlni […]
Un fost polițist din Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru corupere pasivă. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, instanța a dispus și aplicarea unei amenzi în sumă de 120.000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Inculpatul a fost privat […]
Fracțiunea Partidului Nostru solicită amânarea învestirii Guvernului Munteanu cu cel puțin o săptămână. Declarații în acest sens au fost făcute Renato Usatii, liderul fracțiunii, imediat după ce a participat la consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu. El a precizat că deputații Partidului Nostru au studiat programul propus de noul Guvern și a spus că acesta […]
Percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar privind activitatea mercenarilor # Vocea Basarabiei
Oamenii legii efectuează, în această dimineață, percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-un dosar penal ce vizează activitatea mercenarilor. Poliția anunță că va oferi detalii suplimentare după finalizarea acțiunilor procesuale. „La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger" desfășoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării, pe o cauză […]
Trei aeroporturi din Moscova, închise temporar după un nou val de atacuri cu drone ucrainene # Vocea Basarabiei
Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar în noaptea de marți spre miercuri, după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene — a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Potrivit Ministerului rus al Apărării, forțele de apărare aeriană au doborât 100 de drone lansate de Ucraina, dintre care […]
Munteanu începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Guvern # Vocea Basarabiei
Prim-ministrul desemnat, Ion Munteanu, a dat startul rundelor de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Cabinet de miniștri. Întâlnirile au loc pe parcursul zilei, începând cu ora 08:00, conform unui program prestabilit. Primii invitați la discuții sunt reprezentanții Partidului „Democrația Acasă", urmați de cei ai Partidului „Partidul Nostru", Blocului „Alternativa", PCRM, PSRM și, în […]
Partidul de guvernământ din Georgia cere interzicerea a trei formațiuni de opoziție # Vocea Basarabiei
Partidul de guvernământ din Georgia, „Visul georgian", a depus o plângere la Curtea Constituțională, solicitând scoaterea în afara legii a trei formațiuni din opoziția parlamentară, relatează IPN. Partidele vizate sunt „Mișcarea Națională Unită", „Coaliția pentru Schimbare" și „Georgia Puternică – Lelo". Potrivit președintelui Parlamentului de la Tbilisi, Shalva Papuashvili, aceste formațiuni ar constitui „o amenințare […]
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diferite domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), informează MOLDPRES. Cifra depășește semnificativ obiectivul inițial, care prevedea instruirea a cel mult 5.000 de persoane. Cursurile sunt organizate în cadrul Programului Național privind Învățarea Limbii Române, aflat la al treilea […]
Cinci cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în municipiul Chișinău, potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES. În aceeași perioadă, au fost raportate 14 cazuri de COVID-19, în scădere cu 56% față de săptămâna precedentă. Patru dintre cazurile confirmate au fost în rândul copiilor. Totodată, autoritățile au înregist
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 28.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Camera Notarială din R. Moldova și Consiliul Superior al Notarilor din Franța, pași spre intensificarea cooperării # Vocea Basarabiei
Camera Notarială din Republica Moldova și Consiliul Superior al Notarilor din Franța au încheiat luni, 27 octombrie, la Paris, un acord de colaborare. Documentul a fost semnat de președinții celor două instituții, Aliona Teleucă și Bertrand Savouré. Potrivit Camerei Notariale din Republica Moldova, semnarea acestui acord reprezintă un pas semnificativ în dezvoltarea cooperării bilaterale dintre […] Articolul (FOTO) Camera Notarială din R. Moldova și Consiliul Superior al Notarilor din Franța, pași spre intensificarea cooperării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un angajat al Întreprinderii Municipale „Regia Transport Electric” din Chișinău a decedat astăzi în urma unui tragic accident la locul de muncă. „În cadrul Î.M. „Regia Transport Electric”, a avut loc un tragic accident la locul de muncă, soldat cu decesul unui angajat. Regia Transport Electric Chișinău conlucrează cu ancheta și cu toate organele de […] Articolul Tragedie la RTEC: Un angajat a murit în urma unui accident de muncă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
EUROSECURITATE cu Andrei Curăraru: după validarea alegerilor, calm politic, dar reforme grele înainte # Vocea Basarabiei
În dialogul din „EUROSECURITATE”, analistul Andrei Curăraru apreciază că, după o perioadă tensionată, scena politică din Republica Moldova intră treptat într-o fază de stabilizare procedurală: alegerile au fost validate, iar contestările sistemice nu s-au materializat. Curăraru subliniază rolul instituțiilor, organele de drept și structurile de securitate, și o reziliență mai mare a societății, capabile să […] Articolul EUROSECURITATE cu Andrei Curăraru: după validarea alegerilor, calm politic, dar reforme grele înainte apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația omologului său francez, Emmanuel Macron. Potrivit Președinției, în cadrul evenimentului, Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente. Menționăm că Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost […] Articolul Președinta Maia Sandu va participa la Forumul Păcii de la Paris apare prima dată în Vocea Basarabiei.
R. Moldova și România, pași spre intensificarea cooperării în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale # Vocea Basarabiei
Noile direcții de cooperare bilaterală și proiectele strategice în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale au fost discutate astăzi de vicepremierul în exercițiu Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în cadrul întrevederii cu o delegație oficială din România, condusă Ștefan Mușoiu, deputat în Parlamentul European. Oficialul de la Chișinău a subliniat că prioritatea […] Articolul R. Moldova și România, pași spre intensificarea cooperării în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână. Tragedia a avut loc în localitatea Japca, raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost primit la ora 12:34, iar la fața locului au intervenit rapid echipele de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Potrivit […] Articolul Tragedie la Florești: Un copil de doi ani a murit după ce a căzut într-o fântână apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Serviciul de Pază a Frontierei de Stat din Letonia a oferit două ambarcațiuni de patrulare Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Ambarcațiunile vor contribui la consolidarea capacității operaționale a Poliției de Frontieră în domeniul supravegherii și securizării sectoarelor acvatice ale frontierei de stat, asigurând desfășurarea eficientă a misiunilor de patrulare, prevenirea trecerilor ilegale, intervenția operativă […] Articolul Letonia, sprijin pentru Poliția de Frontieră a Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta Comisiei Europene, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina # Vocea Basarabiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și liderii țărilor nordice s-au declarat marți încrezători în găsirea unei soluții, în luna decembrie, pentru a finanța nevoile Ucrainei în următorii doi ani prin utilizarea activelor rusești înghețate. „Sprijin cu forță ideea unui împrumut de reparație. Să fiu sinceră, cred că aceasta este singura cale de urmat. […] Articolul Președinta Comisiei Europene, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Oficiali de la Chișinău și vicepreședintele Parlamentului European, discuții privind procesul de aderare al R. Moldova la UE # Vocea Basarabiei
Progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE au fost discutate astăzi, la Chișinău, în cadrul unor întrevederi între oficialii ai R. Moldova și vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Astfel, Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, i-a transmis oficialului european că Republica Moldova este determinată să lucreze conștiincios pentru ca în […] Articolul Oficiali de la Chișinău și vicepreședintele Parlamentului European, discuții privind procesul de aderare al R. Moldova la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Programul noului Guvern de la Chișinău: Finalizarea negocierilor cu UE până în 2028, printre priorități # Vocea Basarabiei
Programul de activitate al noului Guvern de la Chișinău întitulat „UE, pace, dezvoltare”, a fost făcut public, marți, 29 octombrie de către premierul desemnat Alexandru Munteanu. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a Republicii Moldova în următorii ani și prioritățile pentru principalele domenii de activitate. „Republica Moldova pășește acum într-o etapă de transformare profundă, orientată spre […] Articolul Programul noului Guvern de la Chișinău: Finalizarea negocierilor cu UE până în 2028, printre priorități apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Alexandru Munteanu prezintă componența viitorului Guvern de la Chișinău și programul „UE, PACE, DEZVOLTARE” # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat marți, 28 octombrie, componența viitorului Executiv de la Chișinău și programul de activitate intitulat: „UE, PACE, DEZVOLTARE”, care conturează prioritățile noii echipe. „Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu […] Articolul (FOTO) Alexandru Munteanu prezintă componența viitorului Guvern de la Chișinău și programul „UE, PACE, DEZVOLTARE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Federația Rusă continuă să folosească toate mijloacele pentru a influența procesele politice din statele vecine, însă Republica Moldova a demonstrat că direcția sa europeană este una fermă. Declarația îi aparține lui Oleg Bereziuc, directorul Institutului de Politică Globală din Ucraina. Expertul a menționat că, pe lângă războiul armat purtat împotriva Ucrainei, Rusia a încercat să […] Articolul Experți: Republica Moldova a demonstrat că Rusia nu mai poate dicta politica sa apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Serviciul Fiscal de Stat, reacție după perchezițiile CNA: „Declarăm toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor” # Vocea Basarabiei
Serviciului Fiscal de Stat a venit cu o reacție după ce, în dimineața zilei de 28 octombrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai instituției, bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. În acest context, Serviciului Fiscal de Stat a subliniat că […] Articolul Serviciul Fiscal de Stat, reacție după perchezițiile CNA: „Declarăm toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Aeroportul din Chișinău închide pista principală timp de două săptămâni. Zborurile, redirecționate pe pista alternativă # Vocea Basarabiei
Autoritatea Aeronautică Civilă (ACC) informează că, în perioada 29 octombrie – 12 noiembrie 2025, la Aeroportul Internațional Chișinău vor avea loc lucrări de mentenanță a pistei principale și de modernizare a sistemului de balizaj luminos. Astfel, pe durata lucrărilor, operațiunile de zbor vor fi efectuate temporar pe pista alternativă, cu utilizarea procedurilor instrumentale corespunzătoare de […] Articolul Aeroportul din Chișinău închide pista principală timp de două săptămâni. Zborurile, redirecționate pe pista alternativă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Luptătorul Eugeniu Mihălcean a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U-23 de la Novi Sad, Serbia, devenind vicecampion mondial la categoria 86 kg. Este una dintre cele cinci medalii obținute de Republica Moldova în competiția de anul acesta. În drumul său spre finală, Mihălcean a învins succesiv sportivi din Mexic, Franța, Turkmenistan și Iran. […] Articolul (FOTO) Argint pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de Lupte U-23 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Percheziții la Chișinău și Orhei într-un dosar de corupție sistemică. Angajat al Serviciului Fiscal de Stat, reținut # Vocea Basarabiei
Un funcționar public din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate, în urma unor percheziții efectuate astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale ce vizează mai […] Articolul (FOTO) Percheziții la Chișinău și Orhei într-un dosar de corupție sistemică. Angajat al Serviciului Fiscal de Stat, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul Munteanu prinde contur: Noi propuneri la ministerele Muncii și Mediului, precum și la Cancelaria de Stat # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a dezvăluit în această dimineață numele altor doi viitori miniștri, dar și numele candidatului pentru funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. Astfel, Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru a prelua conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Gheorghe Hajder, în prezent […] Articolul Guvernul Munteanu prinde contur: Noi propuneri la ministerele Muncii și Mediului, precum și la Cancelaria de Stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
CNAM procură ultimul lot de vaccin antirabic din 2025, în valoare de peste 380 de mii de lei # Vocea Basarabiei
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 380 de mii de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru achiziționarea ultimului lot de vaccin antirabic din acest an. Lotul include aproximativ 2.800 de doze, care au fost deja recepționate la Depozitul Național de Vaccinuri al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Potrivit CNAM, […] Articolul CNAM procură ultimul lot de vaccin antirabic din 2025, în valoare de peste 380 de mii de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Raport ONU: Rusia acuzată de crime împotriva umanității pentru atacurile cu drone asupra civililor din Ucraina # Vocea Basarabiei
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Rusia de comiterea de crime împotriva umanității și crime de război în Ucraina, prin atacarea deliberată a civililor și a infrastructurii civile cu drone, relatează CNN, citând Comisia internațională independentă de anchetă a ONU privind Ucraina. Potrivit raportului, atacurile cu drone asupra zonelor de-a lungul liniei frontului […] Articolul Raport ONU: Rusia acuzată de crime împotriva umanității pentru atacurile cu drone asupra civililor din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 27.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
