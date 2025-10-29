Trei aeroporturi din Moscova, închise temporar după un nou val de atacuri cu drone ucrainene

Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar în noaptea de marți spre miercuri, după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene — a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Potrivit Ministerului rus al Apărării, forțele de apărare aeriană au doborât 100 de drone lansate de Ucraina, dintre care […] Articolul Trei aeroporturi din Moscova, închise temporar după un nou val de atacuri cu drone ucrainene apare prima dată în Vocea Basarabiei.

