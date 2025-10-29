(VIDEO) Șofer de TIR din Republica Moldova, implicat într-un grav accident la Iași
Vocea Basarabiei, 29 octombrie 2025 13:40
Un grav accident rutier a avut loc în după-amiaza zilei de marți, 28 octombrie, în județul Iași din România. Incidentul s-a produs pe drumul european E83, între localitățile Sârca și Bălțați, și a implicat un TIR și un autoturism. Două persoane și-au pierdut viața în urma impactului violent. Potrivit Poliției din Iași, accidentul s-a produs […]
Acum 30 minute
13:40
Acum 2 ore
12:40
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, vizită la Chișinău # Vocea Basarabiei
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, efectuează o vizită de două zile la Chișinău. Scopul vizitei este de a consolida dialogul între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind dezvoltarea unei piețe financiare moderne și crearea de noi oportunități de creștere economică sustenabilă. Astfel, comisara europeană se va întâlni […]
12:20
Un fost polițist din Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru corupere pasivă. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, instanța a dispus și aplicarea unei amenzi în sumă de 120.000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Inculpatul a fost privat […]
Acum 4 ore
11:40
Fracțiunea Partidului Nostru solicită amânarea învestirii Guvernului Munteanu cu cel puțin o săptămână. Declarații în acest sens au fost făcute Renato Usatii, liderul fracțiunii, imediat după ce a participat la consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu. El a precizat că deputații Partidului Nostru au studiat programul propus de noul Guvern și a spus că acesta […]
10:50
Percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar privind activitatea mercenarilor # Vocea Basarabiei
10:30
Trei aeroporturi din Moscova, închise temporar după un nou val de atacuri cu drone ucrainene # Vocea Basarabiei
Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar în noaptea de marți spre miercuri, după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene — a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Potrivit Ministerului rus al Apărării, forțele de apărare aeriană au doborât 100 de drone lansate de Ucraina, dintre care […]
10:30
Acum 6 ore
09:50
Munteanu începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Guvern # Vocea Basarabiei
Prim-ministrul desemnat, Ion Munteanu, a dat startul rundelor de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Cabinet de miniștri. Întâlnirile au loc pe parcursul zilei, începând cu ora 08:00, conform unui program prestabilit. Primii invitați la discuții sunt reprezentanții Partidului „Democrația Acasă", urmați de cei ai Partidului „Partidul Nostru", Blocului „Alternativa", PCRM, PSRM și, în […]
09:30
Partidul de guvernământ din Georgia cere interzicerea a trei formațiuni de opoziție # Vocea Basarabiei
Partidul de guvernământ din Georgia, „Visul georgian", a depus o plângere la Curtea Constituțională, solicitând scoaterea în afara legii a trei formațiuni din opoziția parlamentară, relatează IPN. Partidele vizate sunt „Mișcarea Națională Unită", „Coaliția pentru Schimbare" și „Georgia Puternică – Lelo". Potrivit președintelui Parlamentului de la Tbilisi, Shalva Papuashvili, aceste formațiuni ar constitui „o amenințare […]
09:00
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diferite domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), informează MOLDPRES. Cifra depășește semnificativ obiectivul inițial, care prevedea instruirea a cel mult 5.000 de persoane. Cursurile sunt organizate în cadrul Programului Național privind Învățarea Limbii Române, aflat la al treilea […]
08:30
Cinci cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în municipiul Chișinău, potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES. În aceeași perioadă, au fost raportate 14 cazuri de COVID-19, în scădere cu 56% față de săptămâna precedentă. Patru dintre cazurile confirmate au fost în rândul copiilor. Totodată, autoritățile au înregistrat […]
Acum 24 ore
21:20
21:20
20:50
(FOTO) Camera Notarială din R. Moldova și Consiliul Superior al Notarilor din Franța, pași spre intensificarea cooperării # Vocea Basarabiei
Camera Notarială din Republica Moldova și Consiliul Superior al Notarilor din Franța au încheiat luni, 27 octombrie, la Paris, un acord de colaborare. Documentul a fost semnat de președinții celor două instituții, Aliona Teleucă și Bertrand Savouré. Potrivit Camerei Notariale din Republica Moldova, semnarea acestui acord reprezintă un pas semnificativ în dezvoltarea cooperării bilaterale dintre […]
19:50
Un angajat al Întreprinderii Municipale „Regia Transport Electric" din Chișinău a decedat astăzi în urma unui tragic accident la locul de muncă. „În cadrul Î.M. „Regia Transport Electric", a avut loc un tragic accident la locul de muncă, soldat cu decesul unui angajat. Regia Transport Electric Chișinău conlucrează cu ancheta și cu toate organele de […]
18:40
EUROSECURITATE cu Andrei Curăraru: după validarea alegerilor, calm politic, dar reforme grele înainte # Vocea Basarabiei
În dialogul din „EUROSECURITATE", analistul Andrei Curăraru apreciază că, după o perioadă tensionată, scena politică din Republica Moldova intră treptat într-o fază de stabilizare procedurală: alegerile au fost validate, iar contestările sistemice nu s-au materializat. Curăraru subliniază rolul instituțiilor, organele de drept și structurile de securitate, și o reziliență mai mare a societății, capabile să […]
18:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația omologului său francez, Emmanuel Macron. Potrivit Președinției, în cadrul evenimentului, Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente. Menționăm că Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost […]
17:50
R. Moldova și România, pași spre intensificarea cooperării în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale # Vocea Basarabiei
Noile direcții de cooperare bilaterală și proiectele strategice în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale au fost discutate astăzi de vicepremierul în exercițiu Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în cadrul întrevederii cu o delegație oficială din România, condusă Ștefan Mușoiu, deputat în Parlamentul European. Oficialul de la Chișinău a subliniat că prioritatea […]
17:20
Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână. Tragedia a avut loc în localitatea Japca, raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost primit la ora 12:34, iar la fața locului au intervenit rapid echipele de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Potrivit […]
16:50
Serviciul de Pază a Frontierei de Stat din Letonia a oferit două ambarcațiuni de patrulare Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Ambarcațiunile vor contribui la consolidarea capacității operaționale a Poliției de Frontieră în domeniul supravegherii și securizării sectoarelor acvatice ale frontierei de stat, asigurând desfășurarea eficientă a misiunilor de patrulare, prevenirea trecerilor ilegale, intervenția operativă […]
16:30
Președinta Comisiei Europene, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina # Vocea Basarabiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și liderii țărilor nordice s-au declarat marți încrezători în găsirea unei soluții, în luna decembrie, pentru a finanța nevoile Ucrainei în următorii doi ani prin utilizarea activelor rusești înghețate. „Sprijin cu forță ideea unui împrumut de reparație. Să fiu sinceră, cred că aceasta este singura cale de urmat. […]
16:10
Oficiali de la Chișinău și vicepreședintele Parlamentului European, discuții privind procesul de aderare al R. Moldova la UE # Vocea Basarabiei
Progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE au fost discutate astăzi, la Chișinău, în cadrul unor întrevederi între oficialii ai R. Moldova și vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Astfel, Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, i-a transmis oficialului european că Republica Moldova este determinată să lucreze conștiincios pentru ca în […]
15:10
Programul noului Guvern de la Chișinău: Finalizarea negocierilor cu UE până în 2028, printre priorități # Vocea Basarabiei
Programul de activitate al noului Guvern de la Chișinău întitulat „UE, pace, dezvoltare", a fost făcut public, marți, 29 octombrie de către premierul desemnat Alexandru Munteanu. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a Republicii Moldova în următorii ani și prioritățile pentru principalele domenii de activitate. „Republica Moldova pășește acum într-o etapă de transformare profundă, orientată spre […]
Ieri
13:50
(FOTO) Alexandru Munteanu prezintă componența viitorului Guvern de la Chișinău și programul „UE, PACE, DEZVOLTARE” # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat marți, 28 octombrie, componența viitorului Executiv de la Chișinău și programul de activitate intitulat: „UE, PACE, DEZVOLTARE", care conturează prioritățile noii echipe. „Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu […]
13:40
(FOTO) Alexandru Munteană prezintă componența viitorului Guvern de la Chișinău și programul „UE, PACE, DEZVOLTARE” # Vocea Basarabiei
13:10
Federația Rusă continuă să folosească toate mijloacele pentru a influența procesele politice din statele vecine, însă Republica Moldova a demonstrat că direcția sa europeană este una fermă. Declarația îi aparține lui Oleg Bereziuc, directorul Institutului de Politică Globală din Ucraina. Expertul a menționat că, pe lângă războiul armat purtat împotriva Ucrainei, Rusia a încercat să […]
12:50
Serviciul Fiscal de Stat, reacție după perchezițiile CNA: „Declarăm toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor” # Vocea Basarabiei
Serviciului Fiscal de Stat a venit cu o reacție după ce, în dimineața zilei de 28 octombrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai instituției, bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. În acest context, Serviciului Fiscal de Stat a subliniat că […]
12:30
Aeroportul din Chișinău închide pista principală timp de două săptămâni. Zborurile, redirecționate pe pista alternativă # Vocea Basarabiei
Autoritatea Aeronautică Civilă (ACC) informează că, în perioada 29 octombrie – 12 noiembrie 2025, la Aeroportul Internațional Chișinău vor avea loc lucrări de mentenanță a pistei principale și de modernizare a sistemului de balizaj luminos. Astfel, pe durata lucrărilor, operațiunile de zbor vor fi efectuate temporar pe pista alternativă, cu utilizarea procedurilor instrumentale corespunzătoare de […]
12:00
Luptătorul Eugeniu Mihălcean a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U-23 de la Novi Sad, Serbia, devenind vicecampion mondial la categoria 86 kg. Este una dintre cele cinci medalii obținute de Republica Moldova în competiția de anul acesta. În drumul său spre finală, Mihălcean a învins succesiv sportivi din Mexic, Franța, Turkmenistan și Iran. […]
11:20
(FOTO) Percheziții la Chișinău și Orhei într-un dosar de corupție sistemică. Angajat al Serviciului Fiscal de Stat, reținut # Vocea Basarabiei
Un funcționar public din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate, în urma unor percheziții efectuate astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale ce vizează mai […]
10:20
Guvernul Munteanu prinde contur: Noi propuneri la ministerele Muncii și Mediului, precum și la Cancelaria de Stat # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a dezvăluit în această dimineață numele altor doi viitori miniștri, dar și numele candidatului pentru funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. Astfel, Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru a prelua conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Gheorghe Hajder, în prezent […]
09:40
CNAM procură ultimul lot de vaccin antirabic din 2025, în valoare de peste 380 de mii de lei # Vocea Basarabiei
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 380 de mii de lei din fondul mă
08:50
Raport ONU: Rusia acuzată de crime împotriva umanității pentru atacurile cu drone asupra civililor din Ucraina # Vocea Basarabiei
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Rusia de comiterea de crime împotriva umanității și crime de război în Ucraina, prin atacarea deliberată a civililor și a infrastructurii civile cu drone, relatează CNN, citând Comisia internațională independentă de anchetă a ONU privind Ucraina. Potrivit raportului, atacurile cu drone asupra zonelor de-a lungul liniei frontului […] Articolul Raport ONU: Rusia acuzată de crime împotriva umanității pentru atacurile cu drone asupra civililor din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
27 octombrie 2025
22:40
20:00
Alexandru Munteanu: Guvernul va continua să sprijine fermierii și să accelereze dezvoltarea sectorului agricol # Vocea Basarabiei
Guvernul va continua să sprijine fermierii și să accelereze dezvoltarea sectorului agricol prin investiții în agricultura cu valoare adăugată înaltă. Declarația a fost făcută de premierul desemnat Alexandru Munteanu după consultările pe care le-a avut astăzi cu reprezentanții mai multor asociații de profil. El a menționat că discuțiile s-au concentrat pe accesul la fonduri europene […] Articolul Alexandru Munteanu: Guvernul va continua să sprijine fermierii și să accelereze dezvoltarea sectorului agricol apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile impuse așa-zișilor lideri și pretinșilor miniștri din regiunea transnistreană până la 31 octombrie 2026. Măsurile se referă la lista aprobată în 2010 și vizează 16 persoane din așa-numita administrație de pe malul stâng al Nistrului, transmite IPN cu referire la surse din cadrul Consiliului European. În lista de […] Articolul UE prelungește sancțiunile pentru așa-zișii lideri din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Pe fondul începerii sezonului de încălzire 2025-2026 și al creșterii cazurilor de conectări ilegale la rețelele de gaze, Moldovagaz avertizează consumatorii asupra riscurilor intervențiilor neautorizate. În acest context, consumatorii sunt îndemnați să se adreseze exclusiv la companiile autorizate pentru conectarea, instalarea, înlocuirea sau deservirea echipamentelor de gaze. „În cazul în care consumatorul simte mirosul caracteristic […] Articolul Moldovagaz, avertisment pentru consumatori în contextul exploziei de la Florești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Viorel Morari scapă de pedeapsă deși a fost găsit vinovat de imixtiune în justiție # Vocea Basarabiei
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost achitat pentru acuzații de abuz în serviciu și fals în acte publice, dar instanța l-a găsit vinovat de imixtiune în înfăptuirea justiției. Deși Viorel Morari a fost condamnat, el nu va fi sancționat penal, întrucât s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii. Informația a fost confirmată […] Articolul Viorel Morari scapă de pedeapsă deși a fost găsit vinovat de imixtiune în justiție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
(VIDEO) Noi detalii despre perchezițiile în dosarul privind instruirile din Serbia: Două persoane, reținute # Vocea Basarabiei
Doi suspecți au fost reținuți astăzi, 27 octombrie, în urma perchezițiilor efectuate de oamenii legii în cadrul unui dosar penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, organizate prin instruiri în Serbia. Ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații […] Articolul (VIDEO) Noi detalii despre perchezițiile în dosarul privind instruirile din Serbia: Două persoane, reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
(VIDEO) Noi detalii despre perchezițiile în dosarul privind instruirile în Serbia: Două persoane, reținute # Vocea Basarabiei
16:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut astăzi, 27 octombrie, consultări publice asupra programului de guvernare cu reprezentanții societății civile „Am discutat cu reprezentanții societății civile despre cum putem construi un proces de guvernare mai transparent, incluziv și bazat pe dialog deschis. Am abordat teme importante precum reforma justiției și procesul de vetting, dezvoltarea economică și […] Articolul Premierul desemnat, discuții cu reprezentanții societății civile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Ministrul Educației, după moartea lui Sergiu Opaeț: „Pierderea lui ne obligă să vorbim deschis despre o problemă reală și adesea ignorată” # Vocea Basarabiei
Ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, a transmis un mesaj de condoleanțe în legătură cu decesul lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei. Oficialul a subliniat că Sergiu Opaeț a fost un director profund implicat în viața școlii și un om care a pus mereu binele comunității înaintea propriei […] Articolul Ministrul Educației, după moartea lui Sergiu Opaeț: „Pierderea lui ne obligă să vorbim deschis despre o problemă reală și adesea ignorată” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Dosarul „furtul miliardului”: Statul cere despăgubiri de peste 700 de milioane de lei de la Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, sumă pe care acuzarea o impută lui Vlad Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului”. Declarația a fost făcută de procurorul de caz, Alexandru Cernei, după ședința de judecată de astăzi. „Acțiunea civilă […] Articolul Dosarul „furtul miliardului”: Statul cere despăgubiri de peste 700 de milioane de lei de la Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Premierul desemnat Alexandru Munteanu ar urma să ceară vineri votul de încredere al Parlamentului # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu ar urma să ceară vineri, 27 octombrie, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și componenței noului Guvern de la Chișinău. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. Oficialul a precizat că Parlamentul Republicii Moldova se va întruni în ședințe joi și vineri pentru […] Articolul Premierul desemnat Alexandru Munteanu ar urma să ceară vineri votul de încredere al Parlamentului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
(FOTO) Valize pline cu țigări și un zbor spre Londra: Doi cetățeni, reținuți la Aeroportul din Chișinău # Vocea Basarabiei
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, care intenționau să zboare spre Marea Britanie, au încercat să iasă din țară cu valize pline cu țigări, însă planurile lor au fost dejucate de inspectorii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră, la Aeroportul Internațional Chișinău. Cei doi călători au ales culoarul verde „Nimic de declarat”, dar comportamentul lor […] Articolul (FOTO) Valize pline cu țigări și un zbor spre Londra: Doi cetățeni, reținuți la Aeroportul din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
(FOTO) Alexandru Munteanu, noi detalii despre consultările publice privind programul de guvernare # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut astăzi, 27 octombrie, consultări publice cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova. Potrivit acestuia, părțile au discutat despre reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei locale și despre cum pot fi atrași mai mulți profesioniști în administrația locală. „Continuăm seria consultărilor publice pentru a finaliza programul de guvernare. (…) Primarii […] Articolul (FOTO) Alexandru Munteanu, noi detalii despre consultările publice privind programul de guvernare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Compania aeriană FLYONE marchează un moment de sărbătoare pentru companie și pasageri: transportarea pasagerului cu numărul 5.000.000. Pasagerul norocos era la bordul aeronavei care a operat zborul Frankfurt – Chișinău. La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, acesta a fost întâmpinat festiv. Atmosfera a fost una plină de emoție, zâmbete și surprize. Pentru a marca evenimentul, […] Articolul (P) FLYONE a transportat pasagerul cu numărul 5.000.000 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Ion Ceban a declarat astăzi, 27 octombrie, că primarul general al municipiului Chișinău ar trebui să facă parte din Guvernul Republicii Moldova. El susține că Primăria și Guvernul ar trebui să colaboreze direct, dar „nu prin interpuși”. „Ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, […] Articolul Ion Ceban vrea un loc în noul Guvern de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Luptătorul de stil liber din Republica Moldova, Alexandr Gaidarlî, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte, rezervat sportivilor sub vârsta de 23 de ani. El a concurat la categoria de greutate de până la 70 de kg și i-a învins pe reprezentanții Cubei și Kârgâzstanului, dar a pierdut în semifinală în fața […] Articolul O nouă medalie pentru R. Moldova la Campionatul Mondial de Lupte U-23 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
(VIDEO) Două kilograme de droguri, ascunse în roata de rezervă a unui automobil: Doi bărbați, reținuți la frontieră # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiștii de la Inspectoratul Ciocana, polițiștii de frontieră și procurorii, au destructurat o rețea implicată în traficul ilicit de droguri. Doi bărbați au fost reținuți și plasați în arest pentru 30 de zile, după ce oamenii legii au descoperit două kilograme de droguri ascunse în roata […] Articolul (VIDEO) Două kilograme de droguri, ascunse în roata de rezervă a unui automobil: Doi bărbați, reținuți la frontieră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
