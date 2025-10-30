Avertisment dur al ministrului belgian al Apărării: „Dacă Putin lansează o rachetă asupra Bruxelles-ului, vom șterge Moscova de pe hartă”

09:40

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 380 de mii de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru achiziționarea ultimului lot de vaccin antirabic din acest an. Lotul include aproximativ 2.800 de doze, care au fost deja recepționate la Depozitul Național de Vaccinuri al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Potrivit CNAM, […]