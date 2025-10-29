Peste 8.200 de adulți urmează cursuri gratuite de limba română în 2025

14:30

Doi cetățeni ai Republicii Moldova, care intenționau să zboare spre Marea Britanie, au încercat să iasă din țară cu valize pline cu țigări, însă planurile lor au fost dejucate de inspectorii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră, la Aeroportul Internațional Chișinău. Cei doi călători au ales culoarul verde „Nimic de declarat", dar comportamentul lor