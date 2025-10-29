Ajutorul extern este destinat în principal salariilor și pensiilor
Logos-Press, 29 octombrie 2025 15:15
Potrivit raportului anual al Curtei de Conturi, majoritatea împrumuturilor și subvențiilor externe au fost utilizate anul trecut pentru a sprijini bugetul, în timp ce absorbția banilor pentru dezvoltare nu a fost completă, a raportat Logos Press.
• • •
Acum 30 minute
15:15
Acum 2 ore
14:15
Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) au descoperit o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, un funcționar al Serviciului Fiscal de Stat a fost reținut și trei sunt în curs de investigare, a informat Logos Press.
Acum 4 ore
13:15
Primele scenarii de reutilizare a apelor uzate pentru irigarea agricolă vor fi elaborate în localitățile Căușeni, Cantemir și Cahul, informează Logos Press.
12:15
Asociațiile de afaceri propun să se legifereze un mecanism permanent de consultări cu comunitatea de afaceri înainte de aprobarea inovațiilor privind activitățile economice, relatează Logos Press.
Acum 6 ore
11:15
În ediția din octombrie a World Economic Outlook, Fondul Monetar Internațional clasifică țările cu cea mai mare datorie publică în 2025, relatează Logos Press.
10:15
Dinamica datoriei publice totale este însoțită de o creștere inegală a părților sale constitutive: datoria publică internă crește mai rapid decât cea externă, relatează Logos Press.
Acum 8 ore
09:15
Munteanu: „Avem nevoie de investiții pe termen lung care să aducă cu ele și tehnologie” # Logos-Press
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a vorbit despre primele zece zile de la desemnarea sa, numindu-le „zece zile care mi-au zguduit viața” și a prezentat principalele sarcini ale viitorului guvern. Programul său se axează pe lansarea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii, pregătirea reformei teritorial-administrative și creșterea bunăstării cetățenilor „chiar înainte de aderarea la Uniunea Europeană, relatează Logos Press.
08:15
Operatorul pieței de energie din Moldova, OPEM, a început la 27 octombrie 2025 procesul de înregistrare a participanților la piețele organizate de energie electrică, piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Luptătorul de stil liber Evgeny Mikhalchan a câștigat o medalie de argint la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice pentru Tineret, care s-a încheiat la Novi Sad, Serbia”, informează Logos Press.
18:15
Ruta turistică care va lega orașele Iași, Chișinău și Odessa va fi lansată imediat după încheierea războiului din Ucraina și va deveni una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est, – informează Logos Press.
17:15
Metamorfoză: fostul activist al Forței Fermierilor va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură # Logos-Press
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru Serghei Ivanov va fi propus pentru funcția de președinte al Comisiei parlamentare permanente pentru agricultură și industria alimentară, relatează Logos Press.
16:15
Alexandru Munteanu a prezentat componența completă a viitorului guvern și programul UE, LUME, DEZVOLTARE # Logos-Press
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa cu care se va adresa Parlamentului pentru un vot de încredere și programul său de activitate – „UE, PACE, DEZVOLTARE”.
Ieri
15:15
Serviciul Vamal al Republicii Moldova (SV RM) a organizat o ședință de lucru cu brokerii vamali pentru a explica schimbările care vor intra în vigoare ca urmare a implementării noului sistem de tranzit computerizat (NCTS) de la 1 noiembrie 2025, informează Logos Press.
14:15
Economiștii moldoveni au prezentat o prognoză și mai pesimistă a rezultatelor anuale de dezvoltare decât colegii lor străini, care nu au fost generoși cu țara în acest an, relatează Logos Press.
13:15
Spre sfârșitul recoltei de nuci, oferta de produse nu este foarte mare, iar prețurile sunt cu 10-20% mai mari decât cele de anul trecut în aceeași perioadă a sezonului”, potrivit Logos Press.
12:45
Alexandru Munteanu a prezentat doi noi candidați la funcția de ministru și un candidat pentru funcția de secretar general al guvernului, iar opt din cei 17 membri ai guvernului, inclusiv Munteanu însuși, sunt acum cunoscuți”, a relatat Logos Press.
12:15
Moldova se pregătește să implementeze o platformă digitală modernă pentru gestionarea rutelor interdistrictuale, să creeze o bază de date unificată și să echipeze stațiile de autobuz și de cale ferată, companiile de transport rutier și trenurile cu echipamente pentru plata tarifelor fără contact, relatează Logos Press.
11:15
Al doilea mare producător de petrol din Rusia, Lukoil, a declarat că intenționează să își vândă activele din străinătate după ce Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni companiei pentru a face presiuni asupra Kremlinului să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Logos Press.
10:15
Ucraina și Moldova caută opțiuni de finanțare pentru construcția podului Iampol-Cosăuți, al cărui cost este estimat la 3,4 miliarde grivne (1,39 miliarde lei), informează Logos Press.
09:15
În perioada 2022-2025, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a gestionat 230 de proiecte cu finanțare externă cu o valoare totală de 310 milioane de euro, dintre care 120 de proiecte în valoare de 87 de milioane de euro au fost finalizate, informează Logos-Press.
08:15
Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a decis să vândă 119 949 de garanții de origine neexpirate de către furnizorul central de energie electrică Energocom SA, informează Logos Press.
27 octombrie 2025
19:15
O originară din UTA Găgăuzia a devenit medaliată a Campionatului Mondial de Lupte (U-23) # Logos-Press
Alexander Gaidarli, un luptător de stil liber din satul Copceac (UTA Găgăuzia), a ocupat locul al treilea la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice pentru Tineret, – Logos Press reports.
18:15
Renovate pentru a îmbunătăți eficiența energetică, clădirile ajută la economisirea a până la 60% din consumul final de energie, rezultând un randament al investiției în 9-16 ani, în funcție de tarifele la electricitate, a raportat Logos Press.
17:15
Datoria publică externă a Moldovei la sfârșitul lunii septembrie 2025 a fost de 4,75 miliarde de dolari, comparativ cu 4,19 miliarde de dolari la sfârșitul anului trecut, a raportat Logos Press.
16:15
O schemă de evaziune fiscală în valoare de 6 milioane de lei a fost descoperită de o companie care se ocupa cu executarea documentelor pentru simplificarea procedurii de obținere a cetățeniei moldovenești și române, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Ritmul lent al campaniei de recoltare a porumbului din cauza umidității ridicate a solului în câmpuri și a boabelor în știuleți crește riscul de reducere a calității acestui produs, în special atunci când este depozitat, a raportat Logos Press.
15:15
Cea mai mare bancă comercială din Moldova, maib, a anunțat numirea de către Consiliul de Supraveghere a lui Macar Stoianov în funcția de președinte (CEO) al băncii, sub rezerva aprobării Băncii Naționale a Moldovei (BNM), – informează Logos Press.
14:15
Un sondaj statistic prin sondaj în trimestrul al patrulea al anului 2025 prevede o stabilitate relativă a activității economice a întreprinderilor, în special în industria prelucrătoare și în construcții, a raportat Logos Press.
13:15
După deschiderea Oficiului Moldovenesc al Viei și Vinului în Japonia, la sfârșitul lunii august 2025, exportul de produse vinicole în această țară a crescut cu 31%, informează Logos Press.
12:30
Candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat noii membri ai viitoarei sale echipe, care vor ocupa fotoliile de miniștri ai Economiei, Finanțelor și Reintegrării, informează Logos Press.
10:15
Obiectivul de creștere a efectivelor Armatei Naționale de la 6.500 la 8.500 de soldați va fi dificil de atins fără trecerea la o armată profesionistă pe bază de contract, a informat Logos Press.
09:15
Ministerul Transporturilor din România a aprobat un proiect pentru construirea unui nou pod între Republica Moldova și România, la Albica, la un cost de 260 de milioane de lei românești (1 miliard de lei), informează Logos Press.
08:15
Indicele prețurilor la cereale și semințe oleaginoase al IGC GOI scade la minimul ultimilor cinci ani # Logos-Press
Din cauza unei creșteri a previziunilor din octombrie privind producția mondială de cereale și a unei cereri mondiale scăzute și persistente pentru acest grup de produse, indicele prețurilor IGI calculat de Consiliul Internațional al Cerealelor (IGC) a scăzut la cel mai scăzut nivel din aprilie 2017, a informat Logos Press.
07:15
Alexandru Munteanu, desemnat de președintele Maia Sandu drept candidat la funcția de prim-ministru, a început formarea viitoarei componențe a Guvernului și a anunțat primii trei noi candidați, transmite Logos Press.
26 octombrie 2025
17:15
Râul Crocodile, recunoscut ca fiind potrivit pentru canotaj în cadrul Jocurilor Olimpice din 2032 # Logos-Press
Organismul independent de infrastructură și coordonare pentru Jocurile Olimpice din 2032 din Australia a confirmat caracterul adecvat al râului Fitzroy pentru a găzdui evenimente de canotaj, informează Logos Press.
13:15
Noul ambasador al Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, s-a familiarizat cu infrastructura și activitățile curente ale portului Giurgiulești. Ei au fost prezentați de Matthias von Tucher, director general al Danube Logistics.
11:15
În Transnistria, investitorii pot fi eliberați de vechile obligații de privatizare în cazul în care, din motive obiective, nu au putut îndeplini integral contractele.
09:15
Republica Moldova este pe locul șase în clasamentul celor mai periculoase țări din Europa, întocmit de World Population Review.
25 octombrie 2025
18:15
Meciul de fotbal dintre „Villarreal” și „Barcelona”, care era programat să aibă loc la Miami (SUA), nu va fi mutat în afara țării, – informează Logos Press.
16:15
Cetățenii ucraineni care locuiesc în Republica Moldova vor putea solicita un nou pașaport, carte de identitate sau schimba documente la punctele mobile din Chișinău sub forma unor microbuze albe special echipate cu simbolurile „Passportniy Servis”, informează Logos Press.
14:15
Suprafața corpurilor de apă destinate pisciculturii ar trebui să crească cu 35 % până în 2027, iar suprafața corpurilor de apă reabilitate pentru piscicultură cu 25 % până în 2028. În termen de trei ani, vor fi restabilite două incubatoare de pește, care vor contribui în mod semnificativ la satisfacerea a cel puțin 30 % din necesarul de material genetic certificat pentru piscicultură al fermelor piscicole, informează Logos Press.
11:15
Liderii Uniunii Europene au amânat până în decembrie 2025 luarea în considerare a utilizării activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, a declarat Logos Press, citat de Finantial Times.
10:15
OTP Bank Moldova a devenit una dintre primele bănci din țară care participă la programul GEFF (Green Economy Financing Facility) – Mecanismul de finanțare a economiei verzi, inițiat cu sprijinul Uniunii Europene și Norvegiei. Acest lucru s-a întâmplat după încheierea unui acord de finanțare în valoare de 12 milioane de euro cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
09:15
Transgaz reduce cu 50% tarifele reglementate de care depind importurile de gaze de iarnă către Ucraina prin România și Republica Moldova, informează Logos Press.
24 octombrie 2025
19:15
Luptătorul greco-roman moldovean Alexandrin Guțu a devenit campion mondial de tineret la categoria de greutate până la 82 kg, – informează Logos Press.
18:15
Serviciul Fiscal de Stat scoate la vânzare opt loturi de bunuri confiscate în valoare de 347.016,00 lei, informează Logos Press.
17:15
În pofida creșterii din septembrie a transferurilor în valută străină, sentimentul de economisire al cetățenilor nu s-a îmbunătățit, potrivit datelor de sinteză monetară ale Băncii Naționale, potrivit Logos Press.
16:15
Ministerul Mediului a sintetizat patru ani de muncă, informează Logos Press.
15:15
Veniturile din vânzarea bunurilor confiscate au crescut de la 34 775 LE în 2022 la 7 380 000 LE până la sfârșitul acestui an, a raportat Logos Press.
14:15
De săptămâna trecută, prețul mediu cu ridicata al merelor „la poarta fabricilor” din Moldova a scăzut cu încă 7% – la 2,6 lei/kg, – informează Logos Press.
