Serviciul Fiscal de Stat vinde bunuri confiscate în valoare de 350.000 de lei

Astăzi, se pune tot mai des întrebarea: de unde va găsi viitorul guvern finanțele necesare pentru a face față poverii tot mai mari asupra bugetului de stat? Chiar dacă noul cabinet de miniștri nu a fost încă format, judecând după informațiile care apar în spațiul public, totul merge în direcția faptului că căutarea unor surse suplimentare de finanțare este una dintre principalele preocupări ale partidului de guvernământ, care va continua să facă acest lucru.