Rolul strategic al portului din Giurgiulești

Suprafața corpurilor de apă destinate pisciculturii ar trebui să crească cu 35 % până în 2027, iar suprafața corpurilor de apă reabilitate pentru piscicultură cu 25 % până în 2028. În termen de trei ani, vor fi restabilite două incubatoare de pește, care vor contribui în mod semnificativ la satisfacerea a cel puțin 30 % din necesarul de material genetic certificat pentru piscicultură al fermelor piscicole, informează Logos Press.