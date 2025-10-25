Belgia blochează un „împrumut de reparație” de 140 miliarde EUR pentru Ucraina
Logos-Press, 25 octombrie 2025 11:15
Liderii Uniunii Europene au amânat până în decembrie 2025 luarea în considerare a utilizării activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, a declarat Logos Press, citat de Finantial Times.
OTP Bank Moldova a devenit una dintre primele bănci din țară care participă la programul GEFF (Green Economy Financing Facility) – Mecanismul de finanțare a economiei verzi, inițiat cu sprijinul Uniunii Europene și Norvegiei. Acest lucru s-a întâmplat după încheierea unui acord de finanțare în valoare de 12 milioane de euro cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Transgaz reduce cu 50% tarifele reglementate de care depind importurile de gaze de iarnă către Ucraina prin România și Republica Moldova, informează Logos Press.
Luptătorul greco-roman moldovean Alexandrin Guțu a devenit campion mondial de tineret la categoria de greutate până la 82 kg, – informează Logos Press.
Serviciul Fiscal de Stat scoate la vânzare opt loturi de bunuri confiscate în valoare de 347.016,00 lei, informează Logos Press.
În pofida creșterii din septembrie a transferurilor în valută străină, sentimentul de economisire al cetățenilor nu s-a îmbunătățit, potrivit datelor de sinteză monetară ale Băncii Naționale, potrivit Logos Press.
Ministerul Mediului a sintetizat patru ani de muncă, informează Logos Press.
Veniturile din vânzarea bunurilor confiscate au crescut de la 34 775 LE în 2022 la 7 380 000 LE până la sfârșitul acestui an, a raportat Logos Press.
De săptămâna trecută, prețul mediu cu ridicata al merelor „la poarta fabricilor” din Moldova a scăzut cu încă 7% – la 2,6 lei/kg, – informează Logos Press.
Aceste date au fost prezentate de compania de cercetare Novel Research după ce a analizat piața ilegală a țigărilor începând cu septembrie 2025, – informează Logos Press.
Un nou pod rutier peste râul Prut, care leagă localitățile Bumbeta (România) și Leova (Moldova), va fi o verigă strategică în conectarea Moldovei la rețelele europene de transport. Memorandumul privind construcția acestuia a fost aprobat de Guvernul României pe 23 octombrie. De asemenea, documentul autorizează negocierea și semnarea unui acord interguvernamental între cele două state, informează Logos Press.
Alexandru Munteanu este nominalizat prin decret prezidențial drept candidat la funcția de prim-ministru # Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru”, informează Logos Press.
Piețele din Republica Moldova și România ar putea fi grav afectate de efectele secundare ale sancțiunilor impuse de SUA împotriva companiei ruse Lukoil. Acest lucru a fost avertizat de fostul prim-ministru moldovean Ion Sturza, relatează Logos Press.
Prioritatea celei de-a treia etape a Programului rural european va fi asigurarea accesului la apă și canalizare de calitate în zonele rurale, informează Logos Press.
Datorită faptului că ceapa ucraineană este mai ieftină decât ceapa moldovenească cu 0,08 euro/kg în vrac, ea s-a dovedit a fi produsul preferat pe piața legumelor din România, informează Logos Press.
Înregistrarea online pe platforma compensatii.md va fi posibilă începând cu 3 noiembrie și pe tot parcursul lunii noiembrie, informează Logos Press.
Parlamentul European majorează bugetul pentru Vecinătatea estică cu 25 de milioane de euro # Logos-Press
Parlamentul European a votat în favoarea unui amendament la bugetul UE pentru 2026, solicitând o creștere de 25 de milioane de euro pentru proiectul de vecinătate estică, inclusiv Moldova, relatează Logos Press.
„Bilanțul de activitate” al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al MAIA a fost prezentat astăzi jurnaliștilor de către șefa ministerului, Lyudmila Katlabuga. Dacă nu ar fi fost declinul anual al producției agricole și al ponderii produsului agricol brut în PIB, scăderea exporturilor agroalimentare, „inflația alimentară” galopantă, decapitalizarea și riscul de faliment al unui număr mare de fermieri, rezultatele ar fi putut fi chiar mai bune, relatează Logos Press.
În septembrie, volumul intrărilor de numerar în bănci nu a mai atins nivelul din august (17 miliarde lei), stabilizându-se la nivelul indicatorului din iulie (16,7 miliarde lei), informează Logos Press.
Consiliul Concurenței a anunțat declanșarea unei investigații aprofundate privind operațiunea de concentrare economică a „Curtea Dacilor” SRL, care intenționează să preia controlul total asupra „Agro Business Group” SR, inclusiv asupra terenurilor agricole și echipamentelor de procesare, – informează Logos Press.
Moldova este lider în importurile de petrol ucrainean: achizițiile au ajuns la 25 de milioane de dolari # Logos-Press
În perioada ianuarie-septembrie 2025, Ucraina a exportat 12,7 mii de tone de unt, adică de 2,4 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, a informat Logos Press citând date ale Serviciului vamal de stat al Ucrainei.
Persoanele fizice pot efectua acum plăți online ale impozitelor și taxelor prin intermediul „Cabinetului contribuabilului personal”, pot menține un cont electronic și pot obține un certificat de rezidență, a informat Logos Press.
La 22 octombrie, importurile de gaze naturale din România în Moldova au totalizat aproape 60 GWh (5,6 milioane de metri cubi), aproape de capacitatea maximă disponibilă de 64,5 GWh”, a raportat Logos Press.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va organiza consultări cu fracțiunile parlamentare pe 23 și 24 octombrie pentru a desemna un nou prim-ministru. Partidul de guvernământ PAS l-a desemnat pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru. În același timp, o parte a opoziției a anunțat deja că nu va susține candidatura acestuia, relatează Logos-Press.
UE a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în ajunul summitului liderilor UE de la Bruxelles.
Consiliul directorilor executivi ai Băncii Mondiale a aprobat un grant de 7,9 milioane de dolari pentru proiectul RE-MAP (Restoring Ecosystems to Prevent Marine Pollution) finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF), informează Logos Press.
Veniturile declarate suplimentar de 185 de persoane fizice-cetățeni care au primit remitențe pentru trimiteri poștale în anul 2024 au totalizat 24,7 milioane de lei, informează Logos Press.
În cazul reorganizării unei persoane juridice după comiterea infracțiunii, răspunderea penală va fi transferată persoanelor juridice create prin reorganizare, luând în considerare cifra de afaceri totală și valoarea bunurilor autorului infracțiunii, precum și partea din bunurile acestuia transferată fiecărei persoane juridice implicate în reorganizare”, a informat Logos Press.
Luptătorii greco-romani Vitaly Yeremenko și Alexander Solovey au devenit medaliați ai Campionatelor Mondiale de Lupte Olimpice pentru Tineret desfășurate la Novi Sad (Serbia), – informează Logos Press.
Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a la ședința de constituire din 22 octombrie 2025, care a promis imediat semnarea unui tratat de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în 2028 – informează Logos Press.
Odată cu începutul toamnei, interesul entităților economice pentru resursele de creditare ale băncilor s-a intensificat, aproape dublând cererea lunară a persoanelor fizice, – informează Logos Press.
Prima rundă de consultări cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale ale cultivatorilor cu privire la înființarea Oficiului de Horticultură a fost organizată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), informează Logos Press.
Aproape 2.000 de familii și-au reînnoit aparatele electrocasnice în cadrul programului EcoVoucher # Logos-Press
În perioada 3-19 octombrie 2025, 1 967 de gospodării au beneficiat de sprijin în cadrul programului guvernamental EcoVoucher prin înlocuirea aparatelor vechi cu unele noi, informează Logos Press.
Până la 31 decembrie 2025, proprietarii fermelor de vaci de lapte și de carne pot solicita subvenții de până la 1 milion de dolari pentru a-și moderniza și extinde întreprinderile la birourile de zonă ale Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), informează Logos Press.
Astăzi, se pune tot mai des întrebarea: de unde va găsi viitorul guvern finanțele necesare pentru a face față poverii tot mai mari asupra bugetului de stat? Chiar dacă noul cabinet de miniștri nu a fost încă format, judecând după informațiile care apar în spațiul public, totul merge în direcția faptului că căutarea unor surse suplimentare de finanțare este una dintre principalele preocupări ale partidului de guvernământ, care va continua să facă acest lucru.
Dinamica cererii și ofertei de valută în 2025 rămâne în urmă față de anul trecut, urmând logica activității de afaceri de pe piața valutară, informează Logos Press.
Constructorii din Moldova și Turcia nu vor putea participa la licitațiile pentru lucrări de infrastructură de importanță strategică, inclusiv construcția de autostrăzi, finanțate în cadrul noului instrument european SAFE – „Acțiune pentru securitatea Europei”, informează Logos Press.
Reprezentanți ai organismelor de gestionare a finanțelor publice din peste 30 de țări din Europa, America Latină, Asia Centrală și alte părți ale lumii s-au reunit la Chișinău în perioada 21-23 octombrie 2025 sub auspiciile rețelei internaționale PEMPAL, informează Logos Press.
Încălzirea accentuată așteptată în această săptămână creează o oportunitate pentru agricultorii moldoveni de a reduce pierderile de recoltă la etapa târzie a campaniei de recoltare și de a finaliza însămânțarea culturilor de iarnă în condiții agronomice mai mult sau mai puțin acceptabile, relatează Logos Press.
Compania românească Transelectrica lansează două proiecte majore de infrastructură de transport a energiei electrice: linia aeriană 400 kV Gedalin – Suceava și linia aeriană de interconectare 400 kV Suceava (RO) – Bălți (MD) în România, informează Logos Press.
Reprezentantul Moldovei Elshan Huseynov a ocupat locul doi la categoria de greutate până la 107 kg la Campionatul Mondial de Para-powerlifting de la Cairo (Egipt), – informează Logos Press.
Din noiembrie 2025, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) va începe reducerea treptată a numărului de beneficiari de asistență monetară multifuncțională în Moldova, informează Logos Press.
Lucrătorii culturali ar trebui să fie separați de funcționarii publici în sistemul de remunerare, deoarece „un dansator de balet poate deveni cu ușurință un funcționar public, dar invers – niciodată, – informează Logos Press.
Creșterea anuală de 3,3 % a producției industriale în august 2025 a fost determinată de sectorul prelucrător, ale cărui prețuri de vânzare au crescut, a raportat Logos Press.
Rata de împădurire a Moldovei este puțin peste 11 %, una dintre cele mai scăzute din regiunea Mării Negre, a raportat Logos Press.
Femeile antreprenor din sectorul manufacturier de pe ambele maluri ale râului Nistru prezintă un potențial semnificativ de dezvoltare și extindere pe piețele interne și externe, dar continuă să se confrunte cu obstacole care le împiedică creșterea, relatează Logos Press.
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) reprezintă 99,1 la sută din totalul întreprinderilor din Chișinău și oferă peste 334 000 de locuri de muncă, sau 61,6 la sută din numărul total de locuri de muncă din Moldova, a raportat Logos Press.
Moldova va efectua în curând un proces de ajustare a bugetului în contextul programului de compensare a încălzirii, relatează Logos Press.
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) – un instrument digital modern care permite gestionarea și controlul în timp real al tranzitului de mărfuri între statele membre ale UE, țările AELS și alte părți la Convenția privind regimul de tranzit comun, informează Logos Press.
Această decizie a fost luată în urma consultărilor cu reprezentanții Ministerului de Finanțe și ai Serviciului Vamal și va fi supusă aprobării parlamentului, a informat Logos Press.
