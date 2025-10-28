Metamorfoză: fostul activist al Forței Fermierilor va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură

09:15

În perioada 2022-2025, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a gestionat 230 de proiecte cu finanțare externă cu o valoare totală de 310 milioane de euro, dintre care 120 de proiecte în valoare de 87 de milioane de euro au fost finalizate, informează Logos-Press.