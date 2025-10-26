Râul Crocodile, recunoscut ca fiind potrivit pentru canotaj în cadrul Jocurilor Olimpice din 2032

Logos-Press, 26 octombrie 2025 17:15

Organismul independent de infrastructură și coordonare pentru Jocurile Olimpice din 2032 din Australia a confirmat caracterul adecvat al râului Fitzroy pentru a găzdui evenimente de canotaj, informează Logos Press.

• • •

Alte ştiri de Logos-Press

Acum o oră
17:15
Acum 6 ore
13:15
Rolul strategic al portului din Giurgiulești Logos-Press
Noul ambasador al Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, s-a familiarizat cu infrastructura și activitățile curente ale portului Giurgiulești. Ei au fost prezentați de Matthias von Tucher, director general al Danube Logistics.
Acum 8 ore
11:15
Privatizare fără obligații Logos-Press
În Transnistria, investitorii pot fi eliberați de vechile obligații de privatizare în cazul în care, din motive obiective, nu au putut îndeplini integral contractele.
Acum 12 ore
09:15
Moldova nu este cea mai sigură țară Logos-Press
Republica Moldova este pe locul șase în clasamentul celor mai periculoase țări din Europa, întocmit de World Population Review.
Acum 24 ore
18:15
Liga spaniolă de fotbal a dat înapoi. Logos-Press
Meciul de fotbal dintre „Villarreal” și „Barcelona”, care era programat să aibă loc la Miami (SUA), nu va fi mutat în afara țării, – informează Logos Press.
Ieri
16:15
Ucrainenii din Moldova vor putea solicita pașapoarte la punctele mobile Logos-Press
Cetățenii ucraineni care locuiesc în Republica Moldova vor putea solicita un nou pașaport, carte de identitate sau schimba documente la punctele mobile din Chișinău sub forma unor microbuze albe special echipate cu simbolurile „Passportniy Servis”, informează Logos Press.
14:15
Moldova va avea un plan strategic pentru piscicultură Logos-Press
Suprafața corpurilor de apă destinate pisciculturii ar trebui să crească cu 35 % până în 2027, iar suprafața corpurilor de apă reabilitate pentru piscicultură cu 25 % până în 2028. În termen de trei ani, vor fi restabilite două incubatoare de pește, care vor contribui în mod semnificativ la satisfacerea a cel puțin 30 % din necesarul de material genetic certificat pentru piscicultură al fermelor piscicole, informează Logos Press.
11:15
Belgia blochează un „împrumut de reparație” de 140 miliarde EUR pentru Ucraina Logos-Press
Liderii Uniunii Europene au amânat până în decembrie 2025 luarea în considerare a utilizării activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, a declarat Logos Press, citat de Finantial Times.
10:15
OTP Bank va primi 12 milioane EUR pentru programul GEFF Logos-Press
OTP Bank Moldova a devenit una dintre primele bănci din țară care participă la programul GEFF (Green Economy Financing Facility) – Mecanismul de finanțare a economiei verzi, inițiat cu sprijinul Uniunii Europene și Norvegiei. Acest lucru s-a întâmplat după încheierea unui acord de finanțare în valoare de 12 milioane de euro cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
09:15
Transgaz reduce tarifele la jumătate Logos-Press
Transgaz reduce cu 50% tarifele reglementate de care depind importurile de gaze de iarnă către Ucraina prin România și Republica Moldova, informează Logos Press.
24 octombrie 2025
19:15
Alexandrin Guțu a devenit de trei ori campion mondial Logos-Press
Luptătorul greco-roman moldovean Alexandrin Guțu a devenit campion mondial de tineret la categoria de greutate până la 82 kg, – informează Logos Press.
18:15
Serviciul Fiscal de Stat vinde bunuri confiscate în valoare de 350.000 de lei Logos-Press
Serviciul Fiscal de Stat scoate la vânzare opt loturi de bunuri confiscate în valoare de 347.016,00 lei, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:15
„Eurodepozitele” nu atrag „transferurile în euro” Logos-Press
În pofida creșterii din septembrie a transferurilor în valută străină, sentimentul de economisire al cetățenilor nu s-a îmbunătățit, potrivit datelor de sinteză monetară ale Băncii Naționale, potrivit Logos Press.
16:15
Funcționarii de mediu s-au prezentat la lucru Logos-Press
Ministerul Mediului a sintetizat patru ani de muncă, informează Logos Press.
15:15
Veniturile din vânzarea bunurilor provenite din infracțiuni au crescut de 200 de ori Logos-Press
Veniturile din vânzarea bunurilor confiscate au crescut de la 34 775 LE în 2022 la 7 380 000 LE până la sfârșitul acestui an, a raportat Logos Press.
14:15
Căderea liberă a prețurilor la mere în Moldova și Ucraina continuă Logos-Press
De săptămâna trecută, prețul mediu cu ridicata al merelor „la poarta fabricilor” din Moldova a scăzut cu încă 7% – la 2,6 lei/kg, – informează Logos Press.
13:15
Țigările din Moldova reprezintă aproape 20 % din piața neagră a tutunului din România Logos-Press
Aceste date au fost prezentate de compania de cercetare Novel Research după ce a analizat piața ilegală a țigărilor începând cu septembrie 2025, – informează Logos Press.
12:15
Un nou pod peste Prut va conecta Moldova la rețeaua de transport a UE Logos-Press
Un nou pod rutier peste râul Prut, care leagă localitățile Bumbeta (România) și Leova (Moldova), va fi o verigă strategică în conectarea Moldovei la rețelele europene de transport. Memorandumul privind construcția acestuia a fost aprobat de Guvernul României pe 23 octombrie. De asemenea, documentul autorizează negocierea și semnarea unui acord interguvernamental între cele două state, informează Logos Press.
11:15
Alexandru Munteanu este nominalizat prin decret prezidențial drept candidat la funcția de prim-ministru Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru”, informează Logos Press.
10:15
Moldova ar putea fi grav afectată de sancțiunile SUA împotriva Lukoil Logos-Press
Piețele din Republica Moldova și România ar putea fi grav afectate de efectele secundare ale sancțiunilor impuse de SUA împotriva companiei ruse Lukoil. Acest lucru a fost avertizat de fostul prim-ministru moldovean Ion Sturza, relatează Logos Press.
08:15
Alimentarea cu apă va fi prioritatea satului european-III Logos-Press
Prioritatea celei de-a treia etape a Programului rural european va fi asigurarea accesului la apă și canalizare de calitate în zonele rurale, informează Logos Press.
23 octombrie 2025
21:30
Ucraina a scos Moldova de pe piața cepei românești Logos-Press
Datorită faptului că ceapa ucraineană este mai ieftină decât ceapa moldovenească cu 0,08 euro/kg în vrac, ea s-a dovedit a fi produsul preferat pe piața legumelor din România, informează Logos Press.
19:15
În Moldova începe înregistrarea pentru compensații Logos-Press
Înregistrarea online pe platforma compensatii.md va fi posibilă începând cu 3 noiembrie și pe tot parcursul lunii noiembrie, informează Logos Press.
18:15
Parlamentul European majorează bugetul pentru Vecinătatea estică cu 25 de milioane de euro Logos-Press
Parlamentul European a votat în favoarea unui amendament la bugetul UE pentru 2026, solicitând o creștere de 25 de milioane de euro pentru proiectul de vecinătate estică, inclusiv Moldova, relatează Logos Press.
17:15
Fondul de subvenții agrare a crescut cu 70 % în patru ani Logos-Press
„Bilanțul de activitate” al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al MAIA a fost prezentat astăzi jurnaliștilor de către șefa ministerului, Lyudmila Katlabuga. Dacă nu ar fi fost declinul anual al producției agricole și al ponderii produsului agricol brut în PIB, scăderea exporturilor agroalimentare, „inflația alimentară” galopantă, decapitalizarea și riscul de faliment al unui număr mare de fermieri, rezultatele ar fi putut fi chiar mai bune, relatează Logos Press.
16:15
Băncile nu au fabricat casele de marcat Logos-Press
În septembrie, volumul intrărilor de numerar în bănci nu a mai atins nivelul din august (17 miliarde lei), stabilizându-se la nivelul indicatorului din iulie (16,7 miliarde lei), informează Logos Press.
15:15
Piața zahărului este „în vizor” Logos-Press
Consiliul Concurenței a anunțat declanșarea unei investigații aprofundate privind operațiunea de concentrare economică a „Curtea Dacilor” SRL, care intenționează să preia controlul total asupra „Agro Business Group” SR, inclusiv asupra terenurilor agricole și echipamentelor de procesare, – informează Logos Press.
14:15
Moldova este lider în importurile de petrol ucrainean: achizițiile au ajuns la 25 de milioane de dolari Logos-Press
În perioada ianuarie-septembrie 2025, Ucraina a exportat 12,7 mii de tone de unt, adică de 2,4 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, a informat Logos Press citând date ale Serviciului vamal de stat al Ucrainei.
13:15
Serviciile au fost adăugate la „Cabinetul personal al contribuabilului” Logos-Press
Persoanele fizice pot efectua acum plăți online ale impozitelor și taxelor prin intermediul „Cabinetului contribuabilului personal”, pot menține un cont electronic și pot obține un certificat de rezidență, a informat Logos Press.
12:15
Importurile de gaze din România se apropie de nivelul maxim Logos-Press
La 22 octombrie, importurile de gaze naturale din România în Moldova au totalizat aproape 60 GWh (5,6 milioane de metri cubi), aproape de capacitatea maximă disponibilă de 64,5 GWh”, a raportat Logos Press.
12:00
Maia Sandu și PAS au lansat procesul de formare a unui nou guvern Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va organiza consultări cu fracțiunile parlamentare pe 23 și 24 octombrie pentru a desemna un nou prim-ministru. Partidul de guvernământ PAS l-a desemnat pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru. În același timp, o parte a opoziției a anunțat deja că nu va susține candidatura acestuia, relatează Logos-Press.
11:00
UE aprobă cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei Logos-Press
UE a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în ajunul summitului liderilor UE de la Bruxelles.
10:15
BM a alocat 7,9 milioane de dolari pentru refacerea ecosistemului Nistrului Logos-Press
Consiliul directorilor executivi ai Băncii Mondiale a aprobat un grant de 7,9 milioane de dolari pentru proiectul RE-MAP (Restoring Ecosystems to Prevent Marine Pollution) finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF), informează Logos Press.
09:15
STS urmărește transferurile poștale Logos-Press
Veniturile declarate suplimentar de 185 de persoane fizice-cetățeni care au primit remitențe pentru trimiteri poștale în anul 2024 au totalizat 24,7 milioane de lei, informează Logos Press.
08:15
Răspunderea penală a persoanelor juridice va fi consolidată Logos-Press
În cazul reorganizării unei persoane juridice după comiterea infracțiunii, răspunderea penală va fi transferată persoanelor juridice create prin reorganizare, luând în considerare cifra de afaceri totală și valoarea bunurilor autorului infracțiunii, precum și partea din bunurile acestuia transferată fiecărei persoane juridice implicate în reorganizare”, a informat Logos Press.
22 octombrie 2025
19:15
Start vesel al luptătorilor moldoveni la Cupa Mondială de tineret Logos-Press
Luptătorii greco-romani Vitaly Yeremenko și Alexander Solovey au devenit medaliați ai Campionatelor Mondiale de Lupte Olimpice pentru Tineret desfășurate la Novi Sad (Serbia), – informează Logos Press.
18:15
Majoritatea de guvernare promite un „parlament de aderare la UE Logos-Press
Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a la ședința de constituire din 22 octombrie 2025, care a promis imediat semnarea unui tratat de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în 2028 – informează Logos Press.
17:15
Împrumuturile către economie au fost relansate Logos-Press
Odată cu începutul toamnei, interesul entităților economice pentru resursele de creditare ale băncilor s-a intensificat, aproape dublând cererea lunară a persoanelor fizice, – informează Logos Press.
16:15
Pomicultorii moldoveni vor dobândi un birou Logos-Press
Prima rundă de consultări cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale ale cultivatorilor cu privire la înființarea Oficiului de Horticultură a fost organizată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), informează Logos Press.
15:15
Aproape 2.000 de familii și-au reînnoit aparatele electrocasnice în cadrul programului EcoVoucher Logos-Press
În perioada 3-19 octombrie 2025, 1 967 de gospodării au beneficiat de sprijin în cadrul programului guvernamental EcoVoucher prin înlocuirea aparatelor vechi cu unele noi, informează Logos Press.
14:15
Programul AGGRI acceptă din nou cereri de subvenții Logos-Press
Până la 31 decembrie 2025, proprietarii fermelor de vaci de lapte și de carne pot solicita subvenții de până la 1 milion de dolari pentru a-și moderniza și extinde întreprinderile la birourile de zonă ale Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), informează Logos Press.
13:30
Mircea Baciu: „Revizuirea sistemului fiscal este o necesitate palpabilă” Logos-Press
Astăzi, se pune tot mai des întrebarea: de unde va găsi viitorul guvern finanțele necesare pentru a face față poverii tot mai mari asupra bugetului de stat? Chiar dacă noul cabinet de miniștri nu a fost încă format, judecând după informațiile care apar în spațiul public, totul merge în direcția faptului că căutarea unor surse suplimentare de finanțare este una dintre principalele preocupări ale partidului de guvernământ, care va continua să facă acest lucru.
12:15
Piața valutară este „înghețată” Logos-Press
Dinamica cererii și ofertei de valută în 2025 rămâne în urmă față de anul trecut, urmând logica activității de afaceri de pe piața valutară, informează Logos Press.
11:15
Constructorii moldoveni nu vor putea participa la proiectele strategice ale UE Logos-Press
Constructorii din Moldova și Turcia nu vor putea participa la licitațiile pentru lucrări de infrastructură de importanță strategică, inclusiv construcția de autostrăzi, finanțate în cadrul noului instrument european SAFE – „Acțiune pentru securitatea Europei”, informează Logos Press.
10:15
La Chișinău au loc discuții privind eficiența cheltuielilor publice Logos-Press
Reprezentanți ai organismelor de gestionare a finanțelor publice din peste 30 de țări din Europa, America Latină, Asia Centrală și alte părți ale lumii s-au reunit la Chișinău în perioada 21-23 octombrie 2025 sub auspiciile rețelei internaționale PEMPAL, informează Logos Press.
09:15
„Ultima șansă” pentru agricultori Logos-Press
Încălzirea accentuată așteptată în această săptămână creează o oportunitate pentru agricultorii moldoveni de a reduce pierderile de recoltă la etapa târzie a campaniei de recoltare și de a finaliza însămânțarea culturilor de iarnă în condiții agronomice mai mult sau mai puțin acceptabile, relatează Logos Press.
08:15
Începe construcția liniei de transport Suceava-Bălți Logos-Press
Compania românească Transelectrica lansează două proiecte majore de infrastructură de transport a energiei electrice: linia aeriană 400 kV Gedalin – Suceava și linia aeriană de interconectare 400 kV Suceava (RO) – Bălți (MD) în România, informează Logos Press.
21 octombrie 2025
19:15
Para-powerlifter moldovean câștigă argint la Campionatul Mondial Logos-Press
Reprezentantul Moldovei Elshan Huseynov a ocupat locul doi la categoria de greutate până la 107 kg la Campionatul Mondial de Para-powerlifting de la Cairo (Egipt), – informează Logos Press.
18:15
ONU reduce ajutorul în numerar pentru refugiații din Ucraina în Moldova Logos-Press
Din noiembrie 2025, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) va începe reducerea treptată a numărului de beneficiari de asistență monetară multifuncțională în Moldova, informează Logos Press.
17:15
Ministrul Culturii cere separarea artiștilor de funcționarii publici Logos-Press
Lucrătorii culturali ar trebui să fie separați de funcționarii publici în sistemul de remunerare, deoarece „un dansator de balet poate deveni cu ușurință un funcționar public, dar invers – niciodată, – informează Logos Press.
