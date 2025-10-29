VIDEO/ Grav accident la Iași, cu implicarea unui șofer moldovean

16:20

Statele Unite au impus sancțiuni asupra principalelor companii petroliere ruse și au acuzat Rusia de lipsă de angajament față de încheierea războiului din Ucraina, în timp ce Moscova desfășura un amplu exercițiu militar ce implica arme nucleare. Noile sancțiuni au fost anunțate la o zi după ce planurile pentru un summit între președintele american Donald […]