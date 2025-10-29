VIDEO/ Grav accident la Iași, cu implicarea unui șofer moldovean
N4, 29 octombrie 2025 14:40
Un camion condus de un șofer din Republica Moldova s-a răsturnat în comuna Bălțați, județul Iași, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism care a pătruns pe contrasens. Șoferul mașinii, un bărbat de 36 de ani, a decedat pe loc, iar o tânără de 19 ani, din același autoturism, a suferit un stop […]
Acum 30 minute
14:40
14:40
Uraganul Melissa a lovit marți Jamaica cu o forță devastatoare, devenind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată pe insulă. Furtuna a atins viteze maxime de 295 km/h, echivalente cu un uragan de categoria 5, nivelul cel mai înalt pe scara Saffir-Simpson, potrivit Centrului Național pentru Uragane al SUA. Meteorologii și autoritățile locale au numit Melissa […]
14:40
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a declarat, în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la postul nostru de televiziune, că tot mai mulți antreprenori din Republica Moldova se confruntă cu presiuni din partea autorităților, iar unul dintre instrumentele folosite în acest sens ar fi chiar Poliția. Andrei Spînu, fost ministru al […]
Acum o oră
14:30
Negrescu: „Pachetul de creștere economică, în valoare de 1,9 miliarde de euro, un test important pentru guvernarea de la Chișinău” # N4
Republica Moldova este pregătită pentru o nouă etapă de negociere cu Uniunea Europeană pe clustere, care trebuie să înceapă până la sfârșitul anului. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, la un interviu oferit postului public de televiziune. Totodată, el a declarat că este important să fie accelerat ritmul de negociere, iar […]
14:30
România și aliații NATO au fost notificați în legătură cu planurile Statelor Unite de a reduce numărul trupelor staționate pe flancul estic al Europei, inclusiv a celor care urmau să fie dislocate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, a anunțat Ministerul Apărării Naționale de la București. Aliații europeni ai Washingtonului fuseseră deja informați de administrația președintelui […]
Acum 4 ore
13:00
O tragedie cumplită a zguduit satul Japca din raionul Florești. Un copil de doar doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână din curtea casei. Totul s-a întâmplat în câteva clipe, în timp ce mama micuțului cocea pâine, transmite TV Nord. „Am intrat în casă și frământam pâinea și el a ieșit […]
12:30
Inundațiile provocate de ploi torențiale record au ucis cel puțin nouă persoane și au lăsat alte cinci dispărute în centrul Vietnamului, a anunțat guvernul miercuri. Șase dintre victime s-au înregistrat în orașele Danang — care găzduiește una dintre cele mai populare plaje ale țării — și Hoi An, un vechi oraș istoric, potrivit unui comunicat […]
12:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, va conduce în continuare instituția pe care o reprezintă. Declarația a fost făcută de ministrul în exercițiu al Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la o emisiune de la Rlive. În același timp, ea a subliniat că acesta este un bun profesionist și are o echipă performantă. DANIELLA MISAIL-NICHITIN, ministru […]
12:10
Palestinienii au inspectat miercuri locul unui atac aerian israelian desfășurat în timpul nopții, în orașul Gaza, în timp ce echipele de intervenție au transportat trupul unei victime acoperite. Israelul a continuat miercuri bombardamentele aeriene asupra Fâșiei Gaza, soldate cu zeci de morți, după ce a anunțat că un atac al militanților palestinieni a ucis un […]
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va […]
12:00
Coreea de Sud l-a întâmpinat miercuri pe președintele american Donald Trump cu o replică a unei coroane de aur și i-a acordat „Ordinul Mare al Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a țării. Trump a sosit în Coreea de Sud în ultima etapă a unui turneu asiatic care a inclus opriri în Malaezia și Japonia, unde […]
12:00
Obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2028, în baza angajamentelor asumate de Partidul Acțiune și Solidaritate față de cetățeni. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, Marcela Adam, la o emisiune de la postul public de televiziune. Totodată, ea a precizat că reformele inițiate de Guvernul Recean trebuie […]
Acum 6 ore
Ieri
14:20
„Partidul Nostru” va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară și va deține o poziție de vicepreședinte în Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică. Acest anunț a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, în urma consultărilor din Parlament. Renato Usatîi, președintele Partidului „Nostru”: „Partidul Nostru va conduce Comisia agricultură și industrie alimentară. […]
14:20
Partidul Acțiune și Solidaritate va păstra șefia comisiilor-cheie din Parlament, precum Comisia economie, buget și finanțe, Comisia juridică, numiri și imunități, dar și cea pentru integrare europeană și politică externă. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, Radu Marian, la o emisiune de la postul public de televiziune. El a precizat că discuțiile între liderii […]
14:20
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a prezentat noua garnitură pe care o propune pentru următorul Guvern. Din componența acestuia fac parte mai multe nume care au activat și în Executivul condus de Dorin Recean. Astfel, Eugen Osmochescu este propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vladimir Bolea – ministru […]
14:10
Peste 5.600 de cazuri de accident vascular cerebral au fost înregistrate, anul trecut, în Republica Moldova, iar în primele luni ale anului curent au fost deja diagnosticate aproximativ 5.300 de cazuri. Datele au fost prezentate de autorități în contextul Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral. În deschiderea evenimentului, ministrul Sănătății în exercițiu, Ala Nemerenco, a […]
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a conferit distincții importante conducerii Poliției Naționale. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef, iar adjunctul său, Lilian Carabeț, a fost decorat cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III. Potrivit decretului prezidențial, Viorel Cernăuțeanu a fost avansat în grad […]
14:10
Al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, Lukoil, a anunțat că își va vinde activele internaționale, în urma sancțiunilor impuse săptămâna trecută de Statele Unite din cauza războiului din Ucraina. Decizia reprezintă cea mai importantă măsură luată până acum de o companie rusă ca reacție la sancțiunile occidentale impuse Moscovei după invazia […]
14:10
Inițiativa primarului general al Capitalei, Ion Ceban, de a intra în componența Guvernului este „populistă”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la TV8. Potrivit lui, fiecare „trebuie să-și facă treaba la locul său”. IGOR GROSU, președintele Parlamentului: „Este o inițiativă populistă. În loc să se ocupe de problemele […]
14:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va […]
27 octombrie 2025
17:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu își prezintă, rând pe rând, echipa guvernamentală pe care ar urma s-o conducă. Până la această oră, Alexandru Munteanu i-a prezentat pe potențialii miniștri Vladislav Cojuhari, Emil Ceban, Cristian Jardan, Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță. Vladislav Cojuhari – ministru al Justiției. Vladislav Cojuhari este singurul cu experiență ministerială dintre […]
17:20
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie a inaugurat un cabinet de rezonanță magnetică de ultimă generație # N4
Pacienții Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău vor avea, de acum înainte, acces la investigații de rezonanță magnetică nucleară 3 Tesla. Echipamentul, în valoare de peste 34 de milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale. Noul echipament va permite efectuarea a aproximativ 3.000 de investigații anuale, […]
16:40
Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea fază a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă procesul este temporar blocat din cauza refuzului Ungariei de a avansa în raport cu Ucraina. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, într-un interviu pentru un post de radio din România. Totodată, ea și-a exprimat speranța […]
16:30
Președintele Argentinei, Javier Milei, a declarat duminică că victoria zdrobitoare a partidului său în alegerile legislative de la mijlocul mandatului marchează un punct de cotitură pentru țară și a promis să continue reformele pe care guvernul său le consideră în continuare necesare. El i-a invitat pe guvernatorii provinciilor la discuții privind eventuale acorduri parlamentare și […]
16:30
Premierul Lituaniei, Inga Ruginiene, a declarat că țara sa va începe să doboare baloanele traficanților care traversează granița dinspre Belarus, după ce acestea au perturbat în mod repetat traficul aerian al statului baltic. Lituania a fost nevoită să închidă Aeroportul din Vilnius de patru ori săptămâna trecută, după ce baloane au intrat în spațiul său […]
16:30
Președintele american Donald Trump a exclus luni posibilitatea de a candida la funcția de vicepreședinte în alegerile din 2028 — o idee promovată de unii dintre susținătorii săi pentru a-i permite liderului republican să obțină un nou mandat la Casa Albă. Declarațiile reprezintă cea mai recentă reacție a lui Trump pe această temă, după ce […]
16:30
Un tribunal turc a emis un nou ordin oficial de arestare pentru primarul încarcerat al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, sub suspiciunea de „spionaj politic”, a anunțat luni agenția de presă de stat Anadolu, intensificând campania de represiune împotriva opoziției. Imamoglu, un rival important al președintelui Tayyip Erdogan, se află în închisoare din martie, în așteptarea procesului […]
16:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va […]
16:20
Peste 770 de mii de cărți de identitate de model nou mai pot fi solicitate gratuit în cadrul programului guvernamental lansat în primăvara acestui an. Conform datelor prezentate de Agenția Servicii Publice, din 31 martie 2025 până în prezent, au fost depuse peste 224 de mii de cereri pentru perfectarea cărților de identitate. Dintre acestea, […]
16:20
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, își dorește să fie membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect” # N4
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, consideră că edilul capitalei ar trebui să facă parte din componența Guvernului. El susține că o astfel de inițiativă ar fi „legală, logică și corectă”, ținând cont de rolul economic și administrativ al municipiului. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: „Ar fi legal, logic și corect ca primarul […]
16:20
Doi bărbați, în vârstă de 68 și 55 de ani, au fost reținuți în flagrant de oamenii legii cu două kilograme de substanță narcotică de tip Alpha-PVP. Drogurile au fost descoperite în roata de rezervă a mașinii, în timpul traversării frontierei de stat prin Punctul de Trecere Palanca, pe direcția de intrare în Republica Moldova. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
24 octombrie 2025
14:40
Mihailov-Moraru, despre declarațiile Maiei Sandu privind vettingul pentru avocați: „Un mesaj politic” # N4
Declarațiile președintelui Maia Sandu legate de vettingul pentru avocați sunt „un mesaj politic”. Astfel a calificat ministru în exercițiu al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, mesajele transmite de șeful statului. În același timp, ea a subliniat că „avocatura este o profesie liberală” și are „alte reguli ce țin de modalitatea de organizare”. Totuși, Mihailov-Moraru consideră oportun „să […]
14:40
Pentru aderarea la Uniunea Europeană ar putea fi organizat un nou referendum. Declarația a fost făcute de viceprim-ministrul în exercițiu pentru Integrare Europenă, Cristina Gherasimov, la o emisiune de la postul Jurnal TV. Potrivit ei, legea nu impune obligativitatea unui referendum, iar tratatul de aderare poate fi ratificat direct de legislativ, dacă există o majoritate […]
14:30
Socialiștii francezi au amenințat vineri că vor doborî guvernul până luni, dacă condițiile lor bugetare nu sunt îndeplinite, anunțând că săptămâna viitoare vor depune o moțiune de cenzură dacă mega-aveții nu vor fi obligați să plătească mai multe taxe. „Dacă nu vor exista progrese privind bugetele statului și ale asigurărilor sociale pentru a asigura o […]
14:30
Un autobuz de pasageri a fost cuprins de flăcări după ce s-a ciocnit cu o motocicletă, provocând moartea a cel puțin 25 de persoane și rănirea altora, în sudul Indiei, au declarat polițiștii. Incendiul a mistuit autobuzul în câteva minute, vineri, captivând zeci de pasageri aflați la bord — mulți dintre ei dormeau — în […]
14:30
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că summitul și locul de desfășurare – Budapesta – au fost propuse de președintele american Donald Trump. Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Partea americană a propus atât întâlnirea în sine, cât și locul de desfășurare, iar eu am fost de acord, mi-am exprimat gândurile pe această temă și am spus […]
14:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că toate negocierile comerciale cu Canada au fost întrerupte, după ceea ce el a numit o reclamă frauduloasă, în care fostul președinte american Ronald Reagan apărea vorbind negativ despre tarifele vamale. Trump a impus anterior tarife asupra importurilor de oțel, aluminiu și automobile din Canada, determinând Ottawa să […]
14:30
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat că renunță la portofoliul de ministru în favoarea celui de deputat, după ce a fost ales pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. El a subliniat că va rămâne, și în noua sa funcție, concentrat pe promovarea proiectelor de […]
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de […]
14:20
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe economistul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat vineri, 24 octombrie, la puțin timp după consultările șefei statului cu fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate. Maia Sandu i-a urat succes candidatului în procesul de formare a echipei guvernamentale și în obținerea […]
23 octombrie 2025
16:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a impus miercuri primele sancțiuni legate de Ucraina împotriva Rusiei din cel de-al doilea său mandat, vizând companiile petroliere Lukoil și Rosneft, pe fondul frustrării tot mai mari față de președintele rus Vladimir Putin din cauza războiului. Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că este pregătit să ia măsuri suplimentare și […]
16:20
Țările Uniunii Europene au adoptat joi în mod oficial al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei, care include o interdicție asupra importurilor de gaz natural lichefiat rusesc. Cele 27 de state membre aprobaseră deja pachetul miercuri seara, după ce Slovacia și-a retras obiecțiile. Interdicția privind gazului lichefiat va fi implementată […]
16:20
Statele Unite au impus sancțiuni asupra principalelor companii petroliere ruse și au acuzat Rusia de lipsă de angajament față de încheierea războiului din Ucraina, în timp ce Moscova desfășura un amplu exercițiu militar ce implica arme nucleare. Noile sancțiuni au fost anunțate la o zi după ce planurile pentru un summit între președintele american Donald […]
16:20
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare. Declarația a fost făcută de șeful fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Parlament, Doina Gherman, la o emisiune de la Rlive. În același timp, ea a precizat că majoritatea parlamentară rămâne consolidată în jurul obiectivului de a forma rapid un nou executiv. […]
16:20
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la postul public de televiziune. El a precizat că pe agenda discuțiilor va figura cu prioritate subiectul deschiderii negocierilor de aderare. IGOR GROSU, președintele Parlamentului: „O […]
16:20
O familie originară din Republica Moldova, stabilită de aproape 20 de ani în Italia, a fost găsită fără viață în locuința sa din localitatea Paviole di Canaro, în provincia Rovigo. Victimele sunt un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani. Potrivit presei locale, descoperirea […]
