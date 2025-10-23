Trump: „Discuțiile cu Putin nu duc nicăieri”
N4, 23 octombrie 2025 16:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a impus miercuri primele sancțiuni legate de Ucraina împotriva Rusiei din cel de-al doilea său mandat, vizând companiile petroliere Lukoil și Rosneft, pe fondul frustrării tot mai mari față de președintele rus Vladimir Putin din cauza războiului. Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că este pregătit să ia măsuri suplimentare și […]
16:20
Țările Uniunii Europene au adoptat joi în mod oficial al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei, care include o interdicție asupra importurilor de gaz natural lichefiat rusesc. Cele 27 de state membre aprobaseră deja pachetul miercuri seara, după ce Slovacia și-a retras obiecțiile. Interdicția privind gazului lichefiat va fi implementată […]
16:20
Statele Unite au impus sancțiuni asupra principalelor companii petroliere ruse și au acuzat Rusia de lipsă de angajament față de încheierea războiului din Ucraina, în timp ce Moscova desfășura un amplu exercițiu militar ce implica arme nucleare. Noile sancțiuni au fost anunțate la o zi după ce planurile pentru un summit între președintele american Donald […]
16:20
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare. Declarația a fost făcută de șeful fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Parlament, Doina Gherman, la o emisiune de la Rlive. În același timp, ea a precizat că majoritatea parlamentară rămâne consolidată în jurul obiectivului de a forma rapid un nou executiv. […]
16:20
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la postul public de televiziune. El a precizat că pe agenda discuțiilor va figura cu prioritate subiectul deschiderii negocierilor de aderare. IGOR GROSU, președintele Parlamentului: „O […]
16:20
O familie originară din Republica Moldova, stabilită de aproape 20 de ani în Italia, a fost găsită fără viață în locuința sa din localitatea Paviole di Canaro, în provincia Rovigo. Victimele sunt un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani. Potrivit presei locale, descoperirea […]
16:10
Motorina și benzina se ieftinesc din nou, chiar dacă nesemnificativ, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 44 de bani, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din […]
16:10
Ministrul în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, nu cunoaște, deocamdată, dacă va rămâne în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Declarația a fost făcută de aceasta în cadrul unei conferințe de presă de totalizare a mandatului. LUDMILA CATLABUGA, ministru în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare: ”Cred că este prematur astăzi să […]
16:10
47 dintre cei 101 deputați aleși în Parlamentul de legislatura a XII-a își exercită pentru prima dată mandatul de parlamentar. Alți 43 sunt la al doilea sau al treilea mandat, iar 11 parlamentari au fost aleși de cel puțin patru ori. Potrivit datelor prezentate de Parlament, în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 22 de […]
16:10
Jurnalista georgiană încarcerată Mzia Amaglobeli a fost premiată cu Premiul Saharov pentru Libertatea Gândirii # N4
Jurnalista georgiană încarcerată Mzia Amaglobeli a fost premiată cu Premiul Saharov pentru Libertatea Gândirii 2025 al Parlamentului European, alături de jurnalistul belarus Andrzej Poczobut. Premiul, denumit după regretatul disident sovietic Andrei Saharov, se acordă anual din 1988 persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. Distincția onorează indivizi, grupuri sau organizații care au […]
Acum 8 ore
Acum 24 ore
17:30
Igor Grosu, liderul PAS, a fost ales președintele al Parlamentului pentru încă patru ani. Hotărârea a fost pronunțată de deputata PAS Veronica Roșca.
Ieri
14:50
Muzeul Louvre și-a reluat activitatea, la trei zile după jaful în care au fost sustrase bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro # N4
Muzeul Louvre și-a reluat activitatea miercuri, 22 octombrie, la trei zile după jaful în care au fost sustrase bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro, potrivit procurorului din Paris, care a precizat că patru persoane au fost implicate în jaful de duminică, iar autoritățile analizează amprentele găsite la fața locului. Potrivit Laurei Beccuau, […]
14:50
În noua legislatură a Parlamentului au fost constituite șase fracțiuni parlamentare, după ce componentele Blocului electoral Patriotic au decis să meargă separat. Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate deține majoritatea, cu 55 de deputați, urmat de Partidul Socialiștilor, care are 17 mandate. Partidul Comuniștilor și Blocul Alternativa au câte 8 deputați fiecare, iar Partidul Politic Partidul […]
14:40
Sandu, mesaj noilor deputați: „Moldovenii au ales pacea, dezvoltarea, au ales direcția europeană” # N4
Finalizarea reformei în justiție, implementarea reformei administrativ-teritoriale, dezvoltarea economiei și armonizarea cadrului legal național cu cel european pentru semnarea, în timpul legislaturii actuale, a Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană. Acestea sunt principalele sarcini trasate de președintele Maia Sandu noilor deputați, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a. MAIA SANDU, președintele Republicii […]
12:00
Deficitul bugetar de aproximativ patru la sută, înregistrat anul trecut, și estimat la aproximativ cinci la sută pentru acest an nu reprezintă motive de îngrijorare. Declarația a fost făcută de ministrul în exercițiu al Finanțelor, Victoria Belous. În opinia sa, acestea sunt deficite acceptabile pentru țările care doresc să se dezvolte. VICTORIA BELOUS, ministrul Finanțelor: […]
12:00
Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece va începe pe 3 noiembrie # N4
Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece va începe pe 3 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, la o emisiune de la Rlive. El a precizat că înscrierea în sistemul de compensații se va desfășura pe parcursul întregii luni noiembrie. ALEXEI BUZU, ministrul […]
12:00
Vânturi fierbinți și puternice au măturat miercuri mai multe regiuni din Australia, făcând ca temperaturile de primăvară să urce brusc și să doboare recorduri de căldură pentru luna octombrie în unele zone din Sydney. Biroul de meteorologie al Australiei a anunțat că o masă de aer fierbinte, formată deasupra regiunii deșertice din centrul țării, se […]
12:00
Motorina și benzina se ieftinesc din nou, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 45 de bani, cu trei bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un […]
12:00
Atacurile rusești asupra Ucrainei, desfășurate în noaptea de marți spre miercuri, care au vizat infrastructura energetică, au ucis două persoane și au incendiat locuințe în Kiev, au declarat oficialii ucraineni, în timp ce un summit între liderii Rusiei și Statelor Unite a fost anulat după ce Moscova a respins un armistițiu. Resturi provenite din arme […]
11:50
Tragedie pe șosea, în raionul Sîngerei. Doi oameni și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital # N4
Tragedie pe șosea, în raionul Sîngerei. Doi oameni și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital, în urma unui accident cumplit produs în seara de 21 octombrie, pe traseul ce leagă localitățile Copăceni și Mihailovca. Vă atenționăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Totul s-a întâmplat în jurul orei 22:00. Potrivit […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Liderii europeni susțin demersul lui Trump privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina # N4
Liderii europeni au emis o declarație comună prin care își exprimă sprijinul față de poziția președintelui Donald Trump privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina. Liderii unor țări precum Regatul Unit, Germania, Franța, Ucraina și Uniunea Europeană au susținut apelurile ca luptele să „înceteze imediat”. „Susținem cu fermitate poziția președintelui Trump potrivit căreia luptele trebuie […]
13:00
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat la o închisoare din Paris, după ce un tribunal l-a condamnat la cinci ani de detenție pentru conspirație criminală, într-un dosar privind obținerea de fonduri pentru campania electorală de la regimul defunctului lider libian Muammar Gaddafi. Sarkozy, care a fost președinte de dreapta al Franței între […]
13:00
VIDEO/ Un polițist și un medic din Hîncești, bănuiți de falsificarea adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor auto # N4
Un șef din cadrul Inspectoratului de Poliție Hâncești și un medic sunt cercetați penal de oamenii legii pentru implicare într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale, necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, prin eforturile ilegale ale celor doi bănuiți, un șofer care se afla peste hotare […]
12:50
Conservatoarea radicală Sanae Takaichi a fost numită oficial marți în funcția de prim-ministru al Japoniei, devenind prima femeie care deține această poziție, după ce a câștigat voturile în ambele camere ale Parlamentului – Camera Inferioară și Camera Superioară. Discipolă a fostului prim-ministru Shinzo Abe și admiratoare a britanicei Margaret Thatcher, Takaichi a obținut 237 de […]
12:50
O echipă cu avânt tineresc care a reușit multe în acești patru ani. Astfel a comentat cadidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, actuala gartinură a Cabinetului de miniștri. În același timp, el a subliniat că totuși se vor face anumite ajustări în echipă. ALEXANDRU MUNTEANU, candidat la funcția de premier: „Am văzut o echipă […]
12:50
Republica Moldova rămâne un partener de interes pentru Statele Unite ale Americii, în pofida priorităților globale ale Washingtonului. Declarația a fost făcută de candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, la o emisiune de la postul TV8. ALEXANDRU MUNTEANU, candidat la funcția de premier: „Statele Unite ale Americii acum sunt focusate […]
12:50
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, nu se va regăsi în viitorul Guvern. Anunțul a fost făcut marți, 21 octombrie, de Ala Nemerenco, pe pagina sa de Facebook. Ala Nemerenco a publicat, de asemenea, o poză realizată pe 8 noiembrie 2019, unde este surprinsă alături de președinta Maia Sandu, care ocupa atunci funcția de […]
12:50
Republica Moldova trece la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie, ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00. Pe măsură ce zilele devin mai scurte, ceasurile sunt date cu o oră înapoi, astfel încât răsăritul să aibă loc mai devreme, […]
12:40
Motorina și benzina se ieftinesc din nou, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 48 de bani, cu trei bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un […]
12:40
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor ar putea fi amânată până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian. Potrivit lui, decizia vine în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal și urmează să fie propusă Parlamentului spre aprobare. „Se va propune ca intrarea […]
12:40
Bolea: „Construcția centurii de ocolire a Capitalei rămâne, în mare parte, blocată din cauza terenurilor privatizate” # N4
Construcția centurii de ocolire a Capitalei rămâne, în mare parte, blocată din cauza terenurilor privatizate, iar termenul de finalizare rămâne necunoscut. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la o emisiune de la postul public de televiziune. El a precizat că, în ultimii ani, mai multe primării ar fi permis […]
12:40
Echipele de demolare au dărâmat luni o parte din celebra Aripă de Est a Casei Albe pentru a începe construcția sălii de bal a președintelui Donald Trump — un proiect despre care acesta afirmase anterior că nu va afecta structura istorică existentă. Echipamente de construcție de mari dimensiuni au fost surprinse smulgând fațada clădirii, parte […]
20 octombrie 2025
17 octombrie 2025
14:30
Locuitorii din Budapesta au declarat vineri că o posibilă întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, ar putea aduce atât atenție mediatică, cât și perturbări, pe măsură ce Ungaria se pregătește să găzduiască evenimentul. „Ei bine, asta va însemna publicitate pentru noi, știți cum […]
14:30
În unele instituții, salariile sunt exagerate. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, la o emisiune de la Rlive. Ea a subliniat că pentru a elimina diferențele și a stabili o echitate, salariile unor funcționari publici ar putea fi ajustate. MAIA SANDU, președintele Republicii Moldova: „Sunt de acord că în unele instituții salariile […]
14:30
Noua structură a Guvernului este conturată în proporție de 80-90 la sută, iar componența finală ar putea fi anunțată săptămâna viitoare. Declarația fost făcută de candidatul pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, la o emisiune de la ProTV Chișinău. El a precizat că a evaluat deja toți miniștrii actuali care ar dori să-și păstreze funcțiile, […]
14:30
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, aleși recent deputați în Parlament, nu vor prelua mandatele # N4
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, aleși recent deputați în Parlament, nu vor prelua mandatele. Anunțul a fost făcut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. El a subliniat că decizia a fost luată în urma discuțiilor cu cei doi aleși locali, în așa fel încât să fie evitate alegeri locale anticipate. […]
14:20
Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți continuă, informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, potrivit căreia prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend descendent pentru a treia săptămână consecutiv. Astfel, în perioada de referință, prețurile maxime stabilite de ANRE pentru principalele produse petroliere s-au redus cu circa 3,3 % […]
14:20
Garda Națională Aeriană din Alaska a evacuat aproximativ 300 de persoane, ca parte a eforturilor de salvare după ce o furtună a lovit comunitățile joase de coastă în weekendul precedent. Potrivit Gărzii Naționale, aproximativ 300 de locuitori au fost adunați în Bethel, după ce au fost evacuați din satele de coastă devastate de valuri puternice […]
14:20
Buzu nu cunoaște, deocamdată, dacă va rămâne în fruntea Ministerului Muncii și Protecției Sociale # N4
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, nu cunoaște, deocamdată, dacă va rămâne în fruntea ministerului. Declarația a fost făcută de oficial la o conferință de presă comună cu proaspătul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcel Spătari. El a precizat că decizia în acest sens va fi luată de noul premier. ALEXEI BUZU, ministrul […]
14:20
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a luat decizia de a rămâne deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de politician la emisiunea sa săptămânală. El a precizat că, astfel, respectă voința cetățenilor care l-au delegat prin vot. IGOR DODON, liderul PSRM: „Am decis să rămân în Parlament. După zece ani, din 2016, […]
14:20
Cincisprezece membri ai unui grup de miliție ucraineană au fost condamnați vineri de un tribunal militar rus pentru participare la „o organizație teroristă” și au primit pedepse între 15 și 21 de ani într-o colonie penitenciară de maximă securitate, a anunțat Procurorul General al Rusiei. Bărbații erau membri ai Batalionului Aidar din Ucraina și au […]
12:30
Nicolae Botgros va dirija prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova, după refuzul lui Voronin # N4
Nicolae Botgros va dirija prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova în noua legislatură, după refuzul comunistului Vladimir Voronin să o prezideze ca decan de vârstă. Nicolae Botgros este următorul ca vârstă în Parlament. Acesta are 72 de ani. Vladimir Voronin, președintele PCRM, anunță că nu va prezida prima ședință a acestui Parlament, chiar dacă e […]
11:50
Voronin anunță că nu va prezida prima ședință a acestui Parlament, chiar dacă e decanul de vârstă # N4
Vladimir Voronin, președintele PCRM, anunță că nu va prezida prima ședință a acestui Parlament, chiar dacă e decanul de vârstă printre noii deputați aleși și confirmați de Curtea Constituțională. Potrivit acestuia, „acest Parlament nu reflectă preferințele reale ale societății moldovenești și pentru că, prin utilizarea resurselor administrative, inclusiv a corpului diplomatic, prin presiuni fără precedent […]
16 octombrie 2025
16:50
Curtea Constituțională a validat alegerile și mandatele celor 101 deputați. Hotărârea a fost pronunțată cu puțin timp în urmă și a fost dată citirii de către Domnica Manole, președintele Înaltei Curți. urtea Constituțională a confirmat legalitatea scrutinului și mandatele celor 101 deputați aleși, declarând că procesul electoral s-a desfășurat conform Constituției și Codului electoral. Rezultatele […]
12:50
La cinci zile după inundațiile istorice care au ucis cel puțin 66 de persoane în centrul și estul Mexicului, grămezile uriașe de resturi și noroiul gros îngreunează operațiunile de salvare și curățare, în timp ce autoritățile se grăbesc să ajungă în comunitățile cele mai grav afectate și să caute cele 75 de persoane încă dispărute. […]
