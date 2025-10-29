Noi atacuri israeliene în Gaza, în pofida armistițiului

16:10

47 dintre cei 101 deputați aleși în Parlamentul de legislatura a XII-a își exercită pentru prima dată mandatul de parlamentar. Alți 43 sunt la al doilea sau al treilea mandat, iar 11 parlamentari au fost aleși de cel puțin patru ori. Potrivit datelor prezentate de Parlament, în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 22 de […]