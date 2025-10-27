Benzina și motorina se scumpesc la început de săptămână

12:40

Motorina și benzina se ieftinesc din nou, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 48 de bani, cu trei bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un […]