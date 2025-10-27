Premierul desemnat Alexandru Munteanu își prezintă, rând pe rând, echipa guvernamentală
Premierul desemnat Alexandru Munteanu își prezintă, rând pe rând, echipa guvernamentală pe care ar urma s-o conducă. Până la această oră, Alexandru Munteanu i-a prezentat pe potențialii miniștri Vladislav Cojuhari, Emil Ceban, Cristian Jardan, Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță. Vladislav Cojuhari – ministru al Justiției. Vladislav Cojuhari este singurul cu experiență ministerială dintre […]
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie a inaugurat un cabinet de rezonanță magnetică de ultimă generație # N4
Pacienții Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău vor avea, de acum înainte, acces la investigații de rezonanță magnetică nucleară 3 Tesla. Echipamentul, în valoare de peste 34 de milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale. Noul echipament va permite efectuarea a aproximativ 3.000 de investigații anuale, […]
Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea fază a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă procesul este temporar blocat din cauza refuzului Ungariei de a avansa în raport cu Ucraina. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, într-un interviu pentru un post de radio din România. Totodată, ea și-a exprimat speranța […]
Președintele Argentinei, Javier Milei, a declarat duminică că victoria zdrobitoare a partidului său în alegerile legislative de la mijlocul mandatului marchează un punct de cotitură pentru țară și a promis să continue reformele pe care guvernul său le consideră în continuare necesare. El i-a invitat pe guvernatorii provinciilor la discuții privind eventuale acorduri parlamentare și […]
Premierul Lituaniei, Inga Ruginiene, a declarat că țara sa va începe să doboare baloanele traficanților care traversează granița dinspre Belarus, după ce acestea au perturbat în mod repetat traficul aerian al statului baltic. Lituania a fost nevoită să închidă Aeroportul din Vilnius de patru ori săptămâna trecută, după ce baloane au intrat în spațiul său […]
Președintele american Donald Trump a exclus luni posibilitatea de a candida la funcția de vicepreședinte în alegerile din 2028 — o idee promovată de unii dintre susținătorii săi pentru a-i permite liderului republican să obțină un nou mandat la Casa Albă. Declarațiile reprezintă cea mai recentă reacție a lui Trump pe această temă, după ce […]
Un tribunal turc a emis un nou ordin oficial de arestare pentru primarul încarcerat al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, sub suspiciunea de „spionaj politic”, a anunțat luni agenția de presă de stat Anadolu, intensificând campania de represiune împotriva opoziției. Imamoglu, un rival important al președintelui Tayyip Erdogan, se află în închisoare din martie, în așteptarea procesului […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va […]
Peste 770 de mii de cărți de identitate de model nou mai pot fi solicitate gratuit în cadrul programului guvernamental lansat în primăvara acestui an. Conform datelor prezentate de Agenția Servicii Publice, din 31 martie 2025 până în prezent, au fost depuse peste 224 de mii de cereri pentru perfectarea cărților de identitate. Dintre acestea, […]
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, își dorește să fie membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect” # N4
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, consideră că edilul capitalei ar trebui să facă parte din componența Guvernului. El susține că o astfel de inițiativă ar fi „legală, logică și corectă”, ținând cont de rolul economic și administrativ al municipiului. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: „Ar fi legal, logic și corect ca primarul […]
Doi bărbați, în vârstă de 68 și 55 de ani, au fost reținuți în flagrant de oamenii legii cu două kilograme de substanță narcotică de tip Alpha-PVP. Drogurile au fost descoperite în roata de rezervă a mașinii, în timpul traversării frontierei de stat prin Punctul de Trecere Palanca, pe direcția de intrare în Republica Moldova. […]
Mihailov-Moraru, despre declarațiile Maiei Sandu privind vettingul pentru avocați: „Un mesaj politic” # N4
Declarațiile președintelui Maia Sandu legate de vettingul pentru avocați sunt „un mesaj politic”. Astfel a calificat ministru în exercițiu al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, mesajele transmite de șeful statului. În același timp, ea a subliniat că „avocatura este o profesie liberală” și are „alte reguli ce țin de modalitatea de organizare”. Totuși, Mihailov-Moraru consideră oportun „să […]
Pentru aderarea la Uniunea Europeană ar putea fi organizat un nou referendum. Declarația a fost făcute de viceprim-ministrul în exercițiu pentru Integrare Europenă, Cristina Gherasimov, la o emisiune de la postul Jurnal TV. Potrivit ei, legea nu impune obligativitatea unui referendum, iar tratatul de aderare poate fi ratificat direct de legislativ, dacă există o majoritate […]
Socialiștii francezi au amenințat vineri că vor doborî guvernul până luni, dacă condițiile lor bugetare nu sunt îndeplinite, anunțând că săptămâna viitoare vor depune o moțiune de cenzură dacă mega-aveții nu vor fi obligați să plătească mai multe taxe. „Dacă nu vor exista progrese privind bugetele statului și ale asigurărilor sociale pentru a asigura o […]
Un autobuz de pasageri a fost cuprins de flăcări după ce s-a ciocnit cu o motocicletă, provocând moartea a cel puțin 25 de persoane și rănirea altora, în sudul Indiei, au declarat polițiștii. Incendiul a mistuit autobuzul în câteva minute, vineri, captivând zeci de pasageri aflați la bord — mulți dintre ei dormeau — în […]
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că summitul și locul de desfășurare – Budapesta – au fost propuse de președintele american Donald Trump. Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Partea americană a propus atât întâlnirea în sine, cât și locul de desfășurare, iar eu am fost de acord, mi-am exprimat gândurile pe această temă și am spus […]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că toate negocierile comerciale cu Canada au fost întrerupte, după ceea ce el a numit o reclamă frauduloasă, în care fostul președinte american Ronald Reagan apărea vorbind negativ despre tarifele vamale. Trump a impus anterior tarife asupra importurilor de oțel, aluminiu și automobile din Canada, determinând Ottawa să […]
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat că renunță la portofoliul de ministru în favoarea celui de deputat, după ce a fost ales pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. El a subliniat că va rămâne, și în noua sa funcție, concentrat pe promovarea proiectelor de […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de […]
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe economistul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat vineri, 24 octombrie, la puțin timp după consultările șefei statului cu fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate. Maia Sandu i-a urat succes candidatului în procesul de formare a echipei guvernamentale și în obținerea […]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a impus miercuri primele sancțiuni legate de Ucraina împotriva Rusiei din cel de-al doilea său mandat, vizând companiile petroliere Lukoil și Rosneft, pe fondul frustrării tot mai mari față de președintele rus Vladimir Putin din cauza războiului. Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că este pregătit să ia măsuri suplimentare și […]
Țările Uniunii Europene au adoptat joi în mod oficial al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei, care include o interdicție asupra importurilor de gaz natural lichefiat rusesc. Cele 27 de state membre aprobaseră deja pachetul miercuri seara, după ce Slovacia și-a retras obiecțiile. Interdicția privind gazului lichefiat va fi implementată […]
Statele Unite au impus sancțiuni asupra principalelor companii petroliere ruse și au acuzat Rusia de lipsă de angajament față de încheierea războiului din Ucraina, în timp ce Moscova desfășura un amplu exercițiu militar ce implica arme nucleare. Noile sancțiuni au fost anunțate la o zi după ce planurile pentru un summit între președintele american Donald […]
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare. Declarația a fost făcută de șeful fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Parlament, Doina Gherman, la o emisiune de la Rlive. În același timp, ea a precizat că majoritatea parlamentară rămâne consolidată în jurul obiectivului de a forma rapid un nou executiv. […]
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la postul public de televiziune. El a precizat că pe agenda discuțiilor va figura cu prioritate subiectul deschiderii negocierilor de aderare. IGOR GROSU, președintele Parlamentului: „O […]
O familie originară din Republica Moldova, stabilită de aproape 20 de ani în Italia, a fost găsită fără viață în locuința sa din localitatea Paviole di Canaro, în provincia Rovigo. Victimele sunt un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani. Potrivit presei locale, descoperirea […]
Motorina și benzina se ieftinesc din nou, chiar dacă nesemnificativ, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 44 de bani, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din […]
Ministrul în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, nu cunoaște, deocamdată, dacă va rămâne în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Declarația a fost făcută de aceasta în cadrul unei conferințe de presă de totalizare a mandatului. LUDMILA CATLABUGA, ministru în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare: ”Cred că este prematur astăzi să […]
47 dintre cei 101 deputați aleși în Parlamentul de legislatura a XII-a își exercită pentru prima dată mandatul de parlamentar. Alți 43 sunt la al doilea sau al treilea mandat, iar 11 parlamentari au fost aleși de cel puțin patru ori. Potrivit datelor prezentate de Parlament, în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 22 de […]
Jurnalista georgiană încarcerată Mzia Amaglobeli a fost premiată cu Premiul Saharov pentru Libertatea Gândirii # N4
Jurnalista georgiană încarcerată Mzia Amaglobeli a fost premiată cu Premiul Saharov pentru Libertatea Gândirii 2025 al Parlamentului European, alături de jurnalistul belarus Andrzej Poczobut. Premiul, denumit după regretatul disident sovietic Andrei Saharov, se acordă anual din 1988 persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. Distincția onorează indivizi, grupuri sau organizații care au […]
Igor Grosu, liderul PAS, a fost ales președintele al Parlamentului pentru încă patru ani. Hotărârea a fost pronunțată de deputata PAS Veronica Roșca.
Muzeul Louvre și-a reluat activitatea, la trei zile după jaful în care au fost sustrase bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro # N4
Muzeul Louvre și-a reluat activitatea miercuri, 22 octombrie, la trei zile după jaful în care au fost sustrase bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro, potrivit procurorului din Paris, care a precizat că patru persoane au fost implicate în jaful de duminică, iar autoritățile analizează amprentele găsite la fața locului. Potrivit Laurei Beccuau, […]
În noua legislatură a Parlamentului au fost constituite șase fracțiuni parlamentare, după ce componentele Blocului electoral Patriotic au decis să meargă separat. Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate deține majoritatea, cu 55 de deputați, urmat de Partidul Socialiștilor, care are 17 mandate. Partidul Comuniștilor și Blocul Alternativa au câte 8 deputați fiecare, iar Partidul Politic Partidul […]
Sandu, mesaj noilor deputați: „Moldovenii au ales pacea, dezvoltarea, au ales direcția europeană” # N4
Finalizarea reformei în justiție, implementarea reformei administrativ-teritoriale, dezvoltarea economiei și armonizarea cadrului legal național cu cel european pentru semnarea, în timpul legislaturii actuale, a Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană. Acestea sunt principalele sarcini trasate de președintele Maia Sandu noilor deputați, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a. MAIA SANDU, președintele Republicii […]
Deficitul bugetar de aproximativ patru la sută, înregistrat anul trecut, și estimat la aproximativ cinci la sută pentru acest an nu reprezintă motive de îngrijorare. Declarația a fost făcută de ministrul în exercițiu al Finanțelor, Victoria Belous. În opinia sa, acestea sunt deficite acceptabile pentru țările care doresc să se dezvolte. VICTORIA BELOUS, ministrul Finanțelor: […]
Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece va începe pe 3 noiembrie # N4
Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece va începe pe 3 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, la o emisiune de la Rlive. El a precizat că înscrierea în sistemul de compensații se va desfășura pe parcursul întregii luni noiembrie. ALEXEI BUZU, ministrul […]
Vânturi fierbinți și puternice au măturat miercuri mai multe regiuni din Australia, făcând ca temperaturile de primăvară să urce brusc și să doboare recorduri de căldură pentru luna octombrie în unele zone din Sydney. Biroul de meteorologie al Australiei a anunțat că o masă de aer fierbinte, formată deasupra regiunii deșertice din centrul țării, se […]
Motorina și benzina se ieftinesc din nou, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 45 de bani, cu trei bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un […]
Atacurile rusești asupra Ucrainei, desfășurate în noaptea de marți spre miercuri, care au vizat infrastructura energetică, au ucis două persoane și au incendiat locuințe în Kiev, au declarat oficialii ucraineni, în timp ce un summit între liderii Rusiei și Statelor Unite a fost anulat după ce Moscova a respins un armistițiu. Resturi provenite din arme […]
Tragedie pe șosea, în raionul Sîngerei. Doi oameni și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital # N4
Tragedie pe șosea, în raionul Sîngerei. Doi oameni și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital, în urma unui accident cumplit produs în seara de 21 octombrie, pe traseul ce leagă localitățile Copăceni și Mihailovca. Vă atenționăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Totul s-a întâmplat în jurul orei 22:00. Potrivit […]
Liderii europeni susțin demersul lui Trump privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina # N4
Liderii europeni au emis o declarație comună prin care își exprimă sprijinul față de poziția președintelui Donald Trump privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina. Liderii unor țări precum Regatul Unit, Germania, Franța, Ucraina și Uniunea Europeană au susținut apelurile ca luptele să „înceteze imediat”. „Susținem cu fermitate poziția președintelui Trump potrivit căreia luptele trebuie […]
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat la o închisoare din Paris, după ce un tribunal l-a condamnat la cinci ani de detenție pentru conspirație criminală, într-un dosar privind obținerea de fonduri pentru campania electorală de la regimul defunctului lider libian Muammar Gaddafi. Sarkozy, care a fost președinte de dreapta al Franței între […]
VIDEO/ Un polițist și un medic din Hîncești, bănuiți de falsificarea adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor auto # N4
Un șef din cadrul Inspectoratului de Poliție Hâncești și un medic sunt cercetați penal de oamenii legii pentru implicare într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale, necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, prin eforturile ilegale ale celor doi bănuiți, un șofer care se afla peste hotare […]
Conservatoarea radicală Sanae Takaichi a fost numită oficial marți în funcția de prim-ministru al Japoniei, devenind prima femeie care deține această poziție, după ce a câștigat voturile în ambele camere ale Parlamentului – Camera Inferioară și Camera Superioară. Discipolă a fostului prim-ministru Shinzo Abe și admiratoare a britanicei Margaret Thatcher, Takaichi a obținut 237 de […]
O echipă cu avânt tineresc care a reușit multe în acești patru ani. Astfel a comentat cadidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, actuala gartinură a Cabinetului de miniștri. În același timp, el a subliniat că totuși se vor face anumite ajustări în echipă. ALEXANDRU MUNTEANU, candidat la funcția de premier: „Am văzut o echipă […]
Republica Moldova rămâne un partener de interes pentru Statele Unite ale Americii, în pofida priorităților globale ale Washingtonului. Declarația a fost făcută de candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, la o emisiune de la postul TV8. ALEXANDRU MUNTEANU, candidat la funcția de premier: „Statele Unite ale Americii acum sunt focusate […]
