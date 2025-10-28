Distincții pentru Cernăuțeanu și Carabeț. Decretele, semnate de Maia Sandu

12:00

Deficitul bugetar de aproximativ patru la sută, înregistrat anul trecut, și estimat la aproximativ cinci la sută pentru acest an nu reprezintă motive de îngrijorare. Declarația a fost făcută de ministrul în exercițiu al Finanțelor, Victoria Belous. În opinia sa, acestea sunt deficite acceptabile pentru țările care doresc să se dezvolte. VICTORIA BELOUS, ministrul Finanțelor: […]