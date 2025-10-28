Reuters: Amazon va concedia până la 30 de mii de angajați corporativi, în cadrul unui plan de reducere a cheltuielilor după perioada pandemiei

17:30

Din 23 octombrie 2025, maib a lansat o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 11 noiembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de...