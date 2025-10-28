LIVE TEXT/ Două persoane au fost rănite într-un atac asupra regiunii Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1343

13:00

Explozie de pe 25 octombrie într-un apartament din orașul Florești s-ar fi produs din cauza conectării neautorizate a unui echipament de gaze (centrală termică autonomă). Informația a fost prezentată luni, 27 octombrie, într-un comunicat de presă emis de SA „Moldovagaz”, despre conectarea neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea. SA „Moldovagaz”, a anunțat că una...