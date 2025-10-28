Activitatea din Germania a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancțiuni energetice introduse de SUA

15:40

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a venit cu o reacție în urma declarațiilor lui Ion Ceban, care consideră că, drept primar general, ar fi trebuit să facă parte și din cabinetul de miniștri. Declarațiile primarului Ion Ceban, care spune că „este legal, logic și corect ca primarul general al capitalei să fie parte...