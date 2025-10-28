Netanyahu cere lovituri „imediate și puternice” în Fâșia Gaza, după ce Israelul a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul
Ziarul de Garda, 28 octombrie 2025 20:30
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a ordonat armatei marți, 28 octombrie, să lanseze „lovituri imediate și puternice” în Fâșia Gaza, după ce Israelul a acuzat gruparea Hamas că a încălcat acordul de încetare a focului negociat cu sprijinul Statelor Unite, transmite CNN. „În urma consultărilor de securitate, prim-ministrul Netanyahu a instruit conducerea militară să desfășoare lovituri...
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:10
Trump și noul premier al Japoniei, Sanae Takaichi, anunță „o nouă eră de aur” a relațiilor dintre Statele Unite și Japonia # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a fost primit marți, 28 octombrie, la Tokyo, de noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, care l-a numit „partener într-o nouă eră de aur” a relațiilor bilaterale. Cei doi lideri au semnat un acord privind mineralele rare și au reafirmat cooperarea economică și de apărare dintre cele două țări, scrie BBC....
Acum 2 ore
19:40
Un fost europarlamentar grec, condamnat pentru apartenență la o organizație criminală, a continuat să primească salariu și beneficii din fonduri europene chiar și după ce a ajuns la închisoare # Ziarul de Garda
Ioannis Lagos, fost europarlamentar grec și lider al formațiunii de extremă dreapta Golden Dawn, a continuat să primească bani de la Parlamentul European chiar și după ce a fost condamnat la închisoare pentru conducerea unei organizații criminale, scrie publicația Euroctiv. Lagos a fost ales în Parlamentul European în 2019 și a continuat să participe la...
19:10
UPDATE/ Un angajat al RTEC a decedat la locul de muncă în urma unui tragic accident # Ziarul de Garda
UPDATE 19:00 Contactați de ZdG, Poliția a anunțat că accidentul a avut loc în jurul orei 14:40 și că a fost sesizată prin intermediul Serviciului 112. Totodată, a informat că accidentul s-a produs pe teritoriul Atelierului de reparație a troleibuzelor al Regiei Transport Electric din municipiul Chișinău, situat pe str. Mitropolit Dosoftei. Odată ajunși la...
19:00
UPDATE 18:55 Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii atacului dronelor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost raportat de canalele Z Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un...
Acum 4 ore
18:30
Lukașenko numește închiderea frontierei de către Lituania „o escrocherie nebună” și acuză Occidentul de „război hibrid” împotriva Belarusului și Rusiei # Ziarul de Garda
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a criticat dur decizia Lituaniei de a închide frontiera cu Belarus, numind-o „o escrocherie nebună” și acuzând țările occidentale că duc un „război hibrid” împotriva Belarusului și Rusiei. Declarațiile au fost făcute marți, 28 octombrie, la Minsk, potrivit publicației Reuters. Lukașenko a spus că Lituania a inventat un „pretext absurd” pentru...
18:10
La invitația președintelui francez, Președinta Maia Sandu va participa la Forumul Păcii de la Paris # Ziarul de Garda
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron, transmite Președinția printr-un comunicat de presă. În cadrul evenimentului, Președinta Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente. Președinția scrie că, Forumul Păcii, ajuns la...
18:00
În urma unui tragic accident la locul de muncă, un anagajat al Î.M. „Regia Transport Electric” a decedat, scrie instituția. „Regia Transport Electric Chișinău conlucrează cu ancheta și cu toate organele de resort”, a anunțat instituția într-un comunicat de presă. Totodată, a adăugat că oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele și a transmis sincere...
17:40
Reuters: Amazon va concedia până la 30.000 de angajați corporativi, în cadrul unui plan de reducere a cheltuielilor după perioada pandemiei # Ziarul de Garda
Compania Amazon plănuiește să concedieze până la 30.000 de angajați corporativi. Decizia vine după ce firma încearcă să reducă cheltuielile și să corecteze angajările în exces făcute în perioada pandemiei, când cererea pentru cumpărături online a fost foarte mare, dezvăluie Reuters, citând surse familiare cu planurile companiei. Numărul reprezintă aproape 10% din totalul angajaților din...
17:20
Peste 1500 de cazuri de infecții respiratorii acute în ultima săptămână. Autoritățile îndeamnă cetățenii să se vaccineze împotriva gripei și COVID-19 # Ziarul de Garda
În ultima săptămână, în R. Moldova au fost raportate 1506 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), 5 cazuri de gripă sezonieră și 14 cazuri de COVID-19, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). În comunicat este precizat că, în prezent, în instituțiile medico-sanitare publice se desfășoară procesul de vaccinare antigripală a populației....
17:20
Activitatea din Germania a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancțiuni energetice introduse de SUA # Ziarul de Garda
Ministrul economiei din Germania a declarat marți, 28 octombrie, pentru Reuters că guvernul SUA a oferit o asigurare scrisă că afacerea germană a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancțiuni energetice, deoarece activele nu mai sunt sub controlul Rusiei, scrie Reuters. Ministrul economiei, Katherina Reiche, a declarat că Statele Unite au emis pe...
17:00
LIVE TEXT/ O dronă rusească a atacat un vehicul civil în regiunea Sumî, șoferul fiind rănit. Război în Ucraina, ziua 1343 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 În regiunea Sumî, o dronă rusească a atacat un vehicul civil, rănind o persoană, anunță procuratura regională din Sumî, relatează Ukrinform. Conform anchetei, pe 28 octombrie, în jurul orei 10:20, forțele ruse au vizat un vehicul civil în comuna Esman, districtul Șostka. „Șoferul în vârstă de 54 de ani a fost rănit. Vehiculul...
16:50
În câteva raioane, copiii cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de sprijin oferit de echipe mobile. MEC: „După etapa de pilotare, modelul urmează a fi extins la nivel național” # Ziarul de Garda
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor beneficia, în premieră, de asistență psihopedagogică direct în instituțiile în care învață. Sprijinul va fi oferit de echipe mobile specializate, lansate în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP) și UNICEF Moldova. Programul este pilotat până la 31 decembrie 2025 în raioanele...
Acum 6 ore
16:30
Transport ilegal de lemne la Ungheni. Șoferul nu deținea documente care să confirme proveniența sau destinația lemnului # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție Ungheni, au dejucat o tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni, transmit responsabilii de la frontieră printr-un comunicat. În timpul unei misiuni de serviciu, echipa mixtă a stopat pentru verificări un microbuz de model Mercedes...
16:10
140 de miliarde din active rusești înghețate. UE își reafirmă sprijinul pentru împrumutul de reparații acordat Ucrainei, după opoziția Belgiei # Ziarul de Garda
Liderii UE și-au reiterat marți, 28 octombrie, sprijinul pentru un plan de împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, provenite din activele rusești înghețate, la doar câteva zile după ce Belgia a refuzat să îl susțină și a propus ca alternativă emiterea unei datorii comune la nivelul Uniunii Europene, transmite Euractiv. Publicația scrie...
16:00
Pe 21 octombrie, la 21.30, la Maternitatera din Edineț, după patru zile în care mama sa se aflase în travaliu, Maria a venit pe lume fără viață. Era al treilea copilaș, dorit și așteptat, în familia sa. ZdG a fost informat despre acest caz tragic de Ana Glib, o mătușă a mamei, stabilită în Italia....
15:40
LIVE TEXT/ Două persoane au fost rănite într-un atac asupra regiunii Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1343 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:35 Două persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra regiunii Zaporijjea, a raportat Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, scrie Ukriform. „Două persoane au fost deja rănite – numărul victimelor atacului inamic asupra districtului Zaporijia este în creștere”, a scris Fedorov. Aceasta a menționat că bărbații cu vârste de 44 și 62...
15:30
Băuturi alcoolice, piese auto și mai multe boxe nedeclarate au fost depistate în cadrul controalelor vamale la postul Leușeni # Ziarul de Garda
Funcționarii postului vamal Leușeni au contracarat trei tentative de transport ilicit de bunuri la trecerea frontierei, pe sensul de intrare în țară, potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal. În primul caz, controlului de specialitate a fost supus un autoturism de model Volkswagen Golf ce se deplasa din România, condus de un nerezident în vârstă de...
15:10
Un copil de doi ani a murit după ce a căzut în fântână. IGSU: „Atenționăm părinții și oamenii care au grijă de copii să manifeste responsabilitate maximă” # Ziarul de Garda
Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani căzut într-o fântână în raionul Florești a fost recuperat de salvatori, anunță marți, 28 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit informațiilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. „La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale...
15:10
Ucraina este gata să participe la negocierile de pace, dar nu își va retrage în prealabil trupele din teritoriile neocupate de Rusia, așa cum cere Moscova, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Reuters. Într-o declarație făcută marți în fața jurnaliștilor, Volodimir Zelenski a indicat că ar fi mulțumit dacă negocierile ar avea loc oriunde,...
15:00
În anul 2025, peste 8200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română, depășind cu mult numărul planificat inițial – 5000 de persoane, potrivit Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Instruirile se înscriu în Programul Național privind Învățarea Limbii Române, implementat al treilea an la rând de minister. În prima etapă,...
Acum 8 ore
14:40
Regia Transport Electric NU a lansat abonamente gratuite pentru transportul public: „Informația care circulă pe rețele este falsă” # Ziarul de Garda
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) semnalează o informație falsă care este distribuită pe rețelele de socializare. Imaginile arată abonamente pentru transportul public care ar fi gratuite și valabile șase luni. Falsul a fost demontat de RTEC printr-o postare pe Facebook. „Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale...
14:30
Doina Nistor a prezentat raportul activității MDED. „Am muncit pentru ca economia R. Moldova să nu mai fie doar rezistentă, ci și capabilă să crească” # Ziarul de Garda
Doina Nistor, ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a ținut marți, 28 octombrie, o conferință de presă de totalizare a activității sale în calitate de șefă al MDED. Potrivit unui comunicat, în perioada martie – octombrie 2025, MDED a pus bazele unui nou model de dezvoltare, „centrat pe productivitate, valoare adăugată, inovație și integrare europeană”....
14:00
13:20
ULTIMA ORĂ/ Munteanu anunță echipa și programul de activitate al Guvernului cu care va merge în Parlament # Ziarul de Garda
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților și programul de activitate al Guvernului. „Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că R. Moldova este pregătită de aderare la...
13:00
Directorul școlii din Teleșeu, condus pe ultimul drum. Ministerele Sănătății și Educației vin cu precizări despre cauzele decesului # Ziarul de Garda
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Sergiu Opaeț este înmormântat marți, 28 octombrie. Decesul profesorului de 35 de ani ar fost fost cauzat de „probleme foarte serioase de sănătate”, a explicat ministrul Educației Dan Perciun pentru ZdG. Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a punctat că Sergiu Opaeț a beneficiat de „asistență medicală într-o...
Acum 12 ore
12:20
UPDATE/ Reacția Serviciului Fiscal de Stat în urma perchezițiilor efectuate de CNA într-o schemă de corupție în cadrul SFS. O persoană a fost reținută # Ziarul de Garda
Percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică, anunță marți, 28 octombrie, Centrului Național Anticorupție (CNA). UPDATE 12:05 SFS a venit cu o reacția în urma perchezițiilor efectuate de CNA. „Cu referire la...
12:10
LIVE TEXT/ Ucraina a anunțat că a lovit două stații radar rusești și o rampă de lansare pentru un sistem de rachete. Război în Ucraina, ziua 1343 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a declarat marți, 28 octombrie, că a atacat două stații radar rusești și o rampă de lansare pentru un sistem de rachete antiaeriene rusești în regiunea estică Donbas, scrie presa ucraineană. Atașând imagini de la drone ale atacurilor revendicate, HUR a declarat într-o postare pe Telegram că...
12:10
CNA a efectuat percheziții într-o schemă de corupție în cadrul SFS. O persoană a fost reținută. SFS: „Instituția noastră este deschisă pentru cooperare” # Ziarul de Garda
Percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică, anunță marți, 28 octombrie, Centrului Național Anticorupție (CNA). UPDATE 12:05 SFS a venit cu o reacția în urma perchezițiilor efectuate de...
12:00
Viorel Cernăuțeanu obține un grad mai înalt, iar adjunctul său este decorat cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III # Ziarul de Garda
Viorel Cernăuțeanu, șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, a obținut gradul special de chestor-șef, iar Lilian Carabeț, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, a fost decorat cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III. Ambele decrete au fost semnate la 27 octombrie de către șefa statului Maia Sandu....
11:50
CNA efectuează percheziții într-o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. O persoană a fost reținută, altele 3 sunt cercetate în stare de libertate # Ziarul de Garda
Percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică, anunță marți, 28 octombrie, Centrului Național Anticorupție (CNA). „Urmărirea penală a fost pornită de Centrul Național Anticorupție, în baza unei bănuieli...
11:40
11:20
A încercat să-și omoare concubinul: o femeie a fost condamnată la 15 ani de închisoare # Ziarul de Garda
O femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie, anunță marți, 28 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit materialelor cauzei, în iunie 2021, inculpata, aflându-se la domiciliu împreună...
11:10
Partidul Nostru ar putea conduce Comisia pentru agricultură și industrie alimentară, iar un reprezentant al partidului ar putea fi vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică # Ziarul de Garda
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, a obținut conducerea Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară în noul Parlament al R. Moldova. Totodată, reprezentanții partidului vor deține funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Anunțul a fost făcut de formațiune, într-un comunicat de presă publicat pe 28 octombrie. De...
10:30
Trei bărbați, trimiși după gratii pentru crime și violuri. Într-un caz, procurorii cer detenție pe viață pentru un inculpat # Ziarul de Garda
Trei bărbați au fost condamnați, în două dosare diferite, pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău, anunță marți, 28 octombrie, Procuratura Generală (PG). În primul caz, în cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, pe 6 iunie 2025, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică, dintr-o localitate din raionul Florești,...
10:20
Echipa guvernamentală, completată cu încă două nume. Un fost ministru va ocupa funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat # Ziarul de Garda
Echipa guvernamentală care urmează să fie condusă de Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a fost completată cu încă două nume. Este vorba depre Natalia Plugaru și Gheorghe Hajder. Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru a prelua conducerea Ministerului Muncii și...
09:40
Eugeniu Mihălcean a câștigat medalia de argint la Campionatul Mondial U-23 și a devenit vicecampion mondial # Ziarul de Garda
Eugeniu Mihălcean a devenit vicecampion mondial, în categoria de greutate de până la 86 kg. Totuși, aceasta a cedat în ultimul act în fața lui Arsen Balaian, sportiv care a evoluat la competiția din Serbia sub drapel neutru, anunță marți, 28 octombrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Astfel, lotul național de lupte și-a încheiat evoluția...
09:10
Ucraina își ajustează strategia într-o direcție-cheie și se pregătește să lovească puternic Rusia # Ziarul de Garda
În vreme ce forțele Moscovei atacă zonele frontului din estul Ucrainei, Kievul a decis să își sporească atacurile asupra unor ținte din Rusia, pentru a încetini mașinăria de război a Kremlinului, a anunțat liderul ucrainean, citat de The Moscow Times. Kievul se pregătește să extindă geografia atacurilor sale mai adânc în teritoriul rus, a anunțat președintele...
08:20
LIVE TEXT/ Mai multe drone rusești au lovit regiunea Cernihiv, o femeie a fost salvată de incendiu. Război în Ucraina, ziua1343 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:10 Armata rusă a lovit regiunea Cernihiv cu mai multe drone, pompierii au salvat o femeie, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În raionul Koriukivka: o lovitură asupra unui obiectiv a provocat un incendiu. Salvatorii au lichidat rapid flăcările. În raionul Novhorod-Siversk a fost avariată o clădire administrativă. În timpul stingerii incendiului de pe...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Un atac rusesc a avariat șase conducte de gaze și o linie electrică în regiunea Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1342 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În districtul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, șase conducte de gaze, o linie electrică și mai multe case au fost avariate în urma bombardamentelor de artilerie rusească din 27 octombrie, potrivit, șefului interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko. „De mai multe ori pe parcursul zilei, armata rusă a bombardat cu artilerie centrul districtului...
21:40
Grupul rus Lukoil a anunțat intenția de a-și vinde activele internaționale, după ce a fost supus sancțiunilor americane # Ziarul de Garda
Grupul rus Lukoil a anunțat luni, 27 octombrie, că intenționează să-și vândă activele internaționale „din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele țări”, se arată în anunțul a fost publicat pe site-ul web al companiei. Compania a adăugat că a început să ia în considerare ofertele potențialilor cumpărători. „Vânzarea activelor...
21:30
Statul va cere daune de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro de la Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” # Ziarul de Garda
Statul va cere daune de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro de la Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară”. Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea acestui prejudiciu. Totodată, în lipsa lui Plahotniuc, judecătorii au început luni, 27 octombrie, audierea martorilor. Reprezentantul Ministerului Finanţelor, partea vătămată în acest dosar,...
21:00
Ieri
20:10
Alexandru Munteanu a avut mai multe consultări publice în legătură cu programul de guvernare cu mai mulți reprezentanți din diverse domenii # Ziarul de Garda
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a avut luni, 27 octombrie, patru consultări publice în legătură cu programul de guvernare. Aceasta a discutat cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), cu reprezentanții societății civile, cu reprezentanții confederațiilor sindicale și cu reprezentanții mai multor asociații în agricultură. Potrivit paginii...
19:10
RMN de ultimă generație, inaugurat la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Pacienții cu afecțiuni neurologice vor avea acces gratuit la investigații # Ziarul de Garda
La Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost inaugurat luni, 27 octombrie, cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN), anunță printr-un comunicat Ministerul Sănătății. Potrivit comunicatului, aparatul de RMN de 3 Tesla, cu aplicații avansate în afecțiuni neurologice a fost achiziționat de Minister în valoare de 34,3 milioane de lei. Astfel, RMN-ul este o...
18:20
Viktor Orban va merge în SUA pentru a discuta cu Donald Trump despre importurile ungare de petrol rusesc # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu președintele american Donald Trump, aliatul său, pentru a discuta despre utilizarea energiei rusești de către Budapesta, potrivit anunțului făcut luni de ministrul ungar al afacerilor externe, transmite HotNews.ro. SUA a introdus săptămâna trecută sancțiuni pentru cei mai mari producători de petrol ai Rusiei,...
17:30
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # Ziarul de Garda
Din 23 octombrie 2025, maib a lansat o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 11 noiembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de...
17:20
Detalii de la poliție despre perchezițiile în dosarul instruirilor în Serbia: președintele raionului Rîșcani și socialistul Maxim Moroșan – printre cei vizați # Ziarul de Garda
Șase persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sîngerei și Rîșcani, au fost vizate de percheziții luni, 27 octombrie, în dosarul penal deschis pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă în R. Moldova, în cadrul unor instruiri în Serbia. Doi dintre aceștia au fost reținuți. Socialistul Maxim Moroșan, consilier municipal...
17:10
Ucraina este „pregătită se lupte încă doi, trei ani” împotriva Rusiei, dezvăluie premierul polonez Donald Tusk după o convorbire cu Zelenski # Ziarul de Garda
Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă „doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, transmite G4Media. Premierul de la Varşovia precizează că declaraţia sa are la bază o discuţie la telefon pe care a purtat-o pe 23 octombrie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat...
17:00
Statele Unite cresc presiunile pentru ca Ungaria să înceteze să mai importe petrol rusesc # Ziarul de Garda
Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de țară fără ieșire la mare nu îi lasă altă opțiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc, în timp ce Washingtonul își intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Spre deosebire de mulți dintre aliații...
